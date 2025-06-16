Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard

Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям? PT Network Attack Discovery В 2019 г. аналитическое агентство Gartner включило решения класса NTA (network traffic analysis) в триаду необходимых средств защиты информации (СЗИ) для центров оп

Новый продукт UDV Group обеспечивает видимость корпоративной сети и раннее обнаружение кибератак UDV Group объявила о запуске нового решения UDV NTA – системы контроля и анализа сетевого трафика. Решение ориентировано на компании, которые

ITPOD и VAS Experts разработали решение для анализа сетевого трафика со скоростью до 5 Тб/с ный протокол NVMe over TCP. На серверы ITPOD установлена платформа «СКАТ DPI», которая обеспечивает анализ сетевого трафика и интеграцию с аппаратной частью. Данные аналитики хранятся на логиче

Совместное решение Positive Technologies и «АртЭКС» позволяет разбирать зашифрованный TLS-трафик том затрудняет выявление злоумышленников для некоторых решений, например, для продуктов класса NTA (Network Traffic Analysis). Для обеспечения максимальной видимости следует работать с расшифро

Продукты Positive Technologies и Orion soft обеспечат полную видимость трафика в виртуальных инфраструктурах при этом накладывает требования по интеграции с другими ИТ и ИБ-продуктами. Так, для внедрения NTA (network traffic analysis)-систем обязательным функционалом инфраструктурных решений является

Positive Technologies: в 93% исследованных компаний выявлена подозрительная сетевая активность а также продать доступы в дарквебе. Защитить компанию в данном случае способны продукты класса NTA (network traffic analysis), в частности PT NAD, который служит радаром для специалистов по ИБ,

Вышла новая версия системы глубокого анализа трафика технологических сетей PT ISIM ее гибко управлять параметрами работы продукта. PT ISIM относится к классу промышленных NTA-систем (network traffic analysis) — систем глубокого анализа трафика технологических сетей — обеспечи

«Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика Positive Technologies и «Ростелеком-Солар» запустили сервис по глубокому анализу сетевого трафика (NTA) на основе решения PT Network Attack Discovery (PT NAD). Система глубокого анализа трафик

Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры Системы анализа трафика (network traffic analysis, NTA) выявляют угрозы ИБ, исследуя события на уровне сети. Это новый