Кибербезопасность NTA Network traffic analysis Системы анализа трафика Мониторинг трафика Брокер сетевых пакетов Network packet broker IP Source Guard

Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям?

PT Network Attack Discovery В 2019 г. аналитическое агентство Gartner включило решения класса NTA (network traffic analysis) в триаду необходимых средств защиты информации (СЗИ) для центров оп
16.06.2025 Новый продукт UDV Group обеспечивает видимость корпоративной сети и раннее обнаружение кибератак

UDV Group объявила о запуске нового решения UDV NTA – системы контроля и анализа сетевого трафика. Решение ориентировано на компании, которые
19.03.2025 ITPOD и VAS Experts разработали решение для анализа сетевого трафика со скоростью до 5 Тб/с

ный протокол NVMe over TCP. На серверы ITPOD установлена платформа «СКАТ DPI», которая обеспечивает анализ сетевого трафика и интеграцию с аппаратной частью. Данные аналитики хранятся на логиче
05.03.2025 Совместное решение Positive Technologies и «АртЭКС» позволяет разбирать зашифрованный TLS-трафик

том затрудняет выявление злоумышленников для некоторых решений, например, для продуктов класса NTA (Network Traffic Analysis). Для обеспечения максимальной видимости следует работать с расшифро
30.10.2024 Продукты Positive Technologies и Orion soft обеспечат полную видимость трафика в виртуальных инфраструктурах

при этом накладывает требования по интеграции с другими ИТ и ИБ-продуктами. Так, для внедрения NTA (network traffic analysis)-систем обязательным функционалом инфраструктурных решений является

10.02.2023 Positive Technologies: в 93% исследованных компаний выявлена подозрительная сетевая активность

а также продать доступы в дарквебе. Защитить компанию в данном случае способны продукты класса NTA (network traffic analysis), в частности PT NAD, который служит радаром для специалистов по ИБ,
13.11.2020 Вышла новая версия системы глубокого анализа трафика технологических сетей PT ISIM

ее гибко управлять параметрами работы продукта. PT ISIM относится к классу промышленных NTA-систем (network traffic analysis) — систем глубокого анализа трафика технологических сетей — обеспечи
15.10.2020 «Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика

Positive Technologies и «Ростелеком-Солар» запустили сервис по глубокому анализу сетевого трафика (NTA) на основе решения PT Network Attack Discovery (PT NAD). Система глубокого анализа трафик
27.11.2019 Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры

Системы анализа трафика (network traffic analysis, NTA) выявляют угрозы ИБ, исследуя события на уровне сети. Это новый
14.03.2006 ProLAN: средство анализа сетевого трафика

Администраторы сетей, построенных на базе оборудования Cisco Systems, Hewlett Packard и др., получили бесплантный инструмент для анализа сетевого трафика, поддерживающий технологии NetFlow и sFlow. Компания ProLAN выпустила новую версию программного продукта QuTester+, являющегося инструментом для управления производител

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Создано именных указателей - 186774.
