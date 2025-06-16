Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard

Получите все материалы CNews по ключевому слову
- Продукты класса NTA (network traffic analysis) используются для проактивного поиска киберугроз в сети
- PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function
- функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети
- ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика
- DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям?
PT Network Attack Discovery В 2019 г. аналитическое агентство Gartner включило решения класса NTA (network traffic analysis) в триаду необходимых средств защиты информации (СЗИ) для центров оп
|16.06.2025
Новый продукт UDV Group обеспечивает видимость корпоративной сети и раннее обнаружение кибератак
UDV Group объявила о запуске нового решения UDV NTA – системы контроля и анализа сетевого трафика. Решение ориентировано на компании, которые
|19.03.2025
ITPOD и VAS Experts разработали решение для анализа сетевого трафика со скоростью до 5 Тб/с
ный протокол NVMe over TCP. На серверы ITPOD установлена платформа «СКАТ DPI», которая обеспечивает анализ сетевого трафика и интеграцию с аппаратной частью. Данные аналитики хранятся на логиче
|05.03.2025
Совместное решение Positive Technologies и «АртЭКС» позволяет разбирать зашифрованный TLS-трафик
том затрудняет выявление злоумышленников для некоторых решений, например, для продуктов класса NTA (Network Traffic Analysis). Для обеспечения максимальной видимости следует работать с расшифро
|30.10.2024
Продукты Positive Technologies и Orion soft обеспечат полную видимость трафика в виртуальных инфраструктурах
при этом накладывает требования по интеграции с другими ИТ и ИБ-продуктами. Так, для внедрения NTA (network traffic analysis)-систем обязательным функционалом инфраструктурных решений является
|10.02.2023
Positive Technologies: в 93% исследованных компаний выявлена подозрительная сетевая активность
а также продать доступы в дарквебе. Защитить компанию в данном случае способны продукты класса NTA (network traffic analysis), в частности PT NAD, который служит радаром для специалистов по ИБ,
|13.11.2020
Вышла новая версия системы глубокого анализа трафика технологических сетей PT ISIM
ее гибко управлять параметрами работы продукта. PT ISIM относится к классу промышленных NTA-систем (network traffic analysis) — систем глубокого анализа трафика технологических сетей — обеспечи
|15.10.2020
«Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика
Positive Technologies и «Ростелеком-Солар» запустили сервис по глубокому анализу сетевого трафика (NTA) на основе решения PT Network Attack Discovery (PT NAD). Система глубокого анализа трафик
|27.11.2019
Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры
Системы анализа трафика (network traffic analysis, NTA) выявляют угрозы ИБ, исследуя события на уровне сети. Это новый
|14.03.2006
ProLAN: средство анализа сетевого трафика
Администраторы сетей, построенных на базе оборудования Cisco Systems, Hewlett Packard и др., получили бесплантный инструмент для анализа сетевого трафика, поддерживающий технологии NetFlow и sFlow. Компания ProLAN выпустила новую версию программного продукта QuTester+, являющегося инструментом для управления производител
