WMS Logistics Vision Suite вошла в магический квадрант Gartner для WMS-систем ийский поставщик решений для складской логистики, объявила о включении WMS Logistics Vision Suite в магический квадрант Gartner 2023 для систем управления складом Магический квадрант Gartner

Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner в области аналитики и BI-платформ 2022 Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms. Компания Qlik удерживает по

Atos признана лидером магического квадранта Gartner в области управления данными и аналитики партнерству; проведение быстрых экспериментов и создание прототипов с помощью Atos Studio & AI Lab. Магический квадрант оценивал 18 поставщиков услуг на основе их способности предоставлять услу

Hitachi второй год подряд названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного Интернета вещей учшает управление производительностью, а также помогает создавать новые бизнес-модели. «Лидерство в Магическом квадранте Gartner — прямое доказательство наших высоких технологических возможност

Gartner признала Infor лидером в «Магическом квадранте» за 2021 год для облачных ERP-решений в сегменте продукт-ориентированных предприятий ям, ответственным за внедрение ERP на предприятиях, стоит использовать «Магический квадрант» (отчет Magic Quadrant) для оценки соответствия пакетных облачных ERP-решений их стратегии построения

Aruba признана лидером магического квадранта Gartner ценности и окупаемости, вдохновляясь в том числе неизменной позицией Aruba как лидера «Магического квадранта корпоративной инфраструктуры проводных и беспроводных сетей» на протяжении многих л

Check Point Software Technologies названа лидером «магического квадранта» Gartner Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности, в 22 раз вошла в число лидеров «магического квадранта» Gartner в сегменте Enterprise Network Firewall (корпоративные межсетевые экраны). Check Point Software — единственная компания, которая 22 раза была признана лидером в се

Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей я на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, названа лидером магического квадранта Gartner Magic Quadrant по платформам для промышленного интернета вещей уже второй год подряд.

Informatica вошла в список лидеров «магического квадранта» Gartner решения Informatica поставляет DIS Group. Компания Gartner публикует отчеты «Магический квадрант» (Magic Quadrant), в которых анализируется конкретный рынок, а поставщики оцениваются по критер

CRM-система Creatio третий год подряд названа лидером в магическом квадранте Gartner в категории SFA одаж все больше трансформируются от систем фиксации данных к системам взаимодействия и аналитики. : Магический квадрант Gartner рынка технологий для управления продажами В магический квадран

Blue Prism признана лидером Магического квадранта Gartner 2021 по роботизированной автоматизации процессов омпания Gartner, Inc. в очередной раз разместила технологию Blue Prism в раздел лидеров Магического квадранта в сфере роботизированной автоматизации процессов (RPA). В отчете за 2021 год Gartne

Решение SAS Customer Intelligence 360 признано лидером квадранта Gartner среди многоканальных маркетинговых платформ SAS в очередной раз названа лидером магического квадранта Gartner по многоканальным маркетинговым платформам 2021 Gartner Magic Quadrant for

Commvault десятый раз подряд названа лидером в «Магическом квадранте» Gartner ault объявила, что аналитическое агентство Gartner назвало ее лидером в своем последнем отчете 2021 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions («Магический ква

Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных и Магический квадрант Gartner, выпущенный в феврале 2021 г., с виду мало отличается от аналогичного квадранта годичной давности. По-прежнему лидируют Microsoft (увеличившая отрыв от конкурентов

Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM Согласно новому отчету Gartner Magic Quadrant for Application Performance Monitoring, лидером в квадранте является компания Dynatrace. В своем отчете Gartner проанализировала состояние рынка APM, новых игроков, особе

Atos названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке Atos объявила о том, что в феврале 2021 г. она была названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северно

SAS стала лидером магического квадранта Gartner для платформ обработки данных и машинного обучения SAS восьмой раз подряд вошла в число лидеров магического квадранта Gartner 2021 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, где представлены плат

Gartner признала Microsoft Teams лидером магического квадранта в двух областях Microsoft Teams признана лидером магического квадранта Gartner в области решений для конференцсвязи (Meetings Solutions) и унифицированных коммуникационных платформ (UCaaS). Microsoft занимает ведущие позиции рейтинга в област

TP-Link включена в список «нишевых игроков» по результатам исследования Gartner 2020 Magic Quadrant для инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям Согласно последнему отчету Gartner 2020 Magic Quadrant, опубликованному в ноябре 2020 г. исследовательской и консалтинговой компанией

Aruba признана лидером в отчете «Магический квадрант» Gartner мпании Gartner «Магический квадрант для инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям» (Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure), значительно опередив других

Microsoft признана лидером квадранта Gartner в области решений для хранения информации Исследовательская компания Gartner признала Microsoft лидером магического квадранта 2020 в области хранения данных крупных предприятий (Enterprise Information Archivin

Gartner назвала SoftwareONE лидером магического квадранта в сфере управляемых услуг SAM ммного обеспечения и решений для облачных технологий SoftwareONE Holding AG объявил о звании лидера магического квадранта в сфере услуг удаленного управления программными активами (SAM), присво

Accenture – лидер квадранта Gartner 2020 среди провайдеров облачных услуг Gartner опубликовала рейтинг ведущих компаний, оказывающих услуги в публичной облачной инфраструктуре. Accenture признана лидером 2020 года. Для исследования «Magic Quadrant for Public Cloud Infrastructure Professional and Managed Services» эксперты Gartner проанализировали деятельность 20 компаний, предоставляющих услуги по внедрению и управлению ре

Accenture в лидерах квадранта Gartner по предоставлению услуг на платформе SAP S/4HANA Accenture второй год подряд стала лидером квадранта Gartner в области предоставления услуг на платформе SAP S/4HANA в мире. Эксперты Ga

Рынок аналитики растет и становится все более разнообразным ный цикл работы — от подготовки данных до визуального представления результатов. Что до магического квадранта Gartner, то в нем традиционно мало что изменилось. Лидеры те же, Tableau и купившая

Решения SAS вновь в лидерах магического квадранта Gartner по Data Science и машинному обучению ta Science and Machine Learnings Platforms 2020. Это седьмой год подряд, когда SAS называют лидером квадранта по этому сегменту рынка. Решение SAS Visual Data Mining and Machine Learning, котор

Oracle лидирует в двух недавних отчетах Gartner по базам данных Management Systems) и вошла в число лидеров магического квадранта по операционным СУБД за 2019 год (Magic Quadrant for Operational Database Management Systems. Самоуправляемая автономная база д

TrueConf – первый российский разработчик видеосвязи в магическом квадранте Gartner иям выбрать подходящего поставщика ИТ-решений. Для оценки производителей ИТ-сегмента и формирования квадранта аналитики Gartner используют две линейные шкалы — «полноту видения» (completeness o

Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner rchiving. Быть успешным глобальным лидером в своем сегменте – это и привилегия, и обязательства. Однако для успешного развития бизнеса компании в России недостаточно только быть в правом верхнем углу квадранта Gartner. Нужен грамотный локальный бизнес-план, качественно подобранная команда, которая понимает задачу, доверяет руководству и четко следует плану. Важно получить поддержку со сторо

Аналитика 3.0: рынок сконцентрирован на цифровизации ктически на границе между лидерами и визионерами) говорит об уровне конкуренции на рынке аналитики. Магический квадрант Gartner в области бизнес-аналитики за 2019 г. Источник: Gartner, 2019 Циф

Oracle вновь в лидерах магического квадранта Gartner по платформам разработки приложений для омниканального интерактивного взаимодействия Oracle названа среди лидеров в отчете Gartner «Магический квадрант Gartner по платформам разработки приложений для омниканального интерактив

Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по решениям для управления складами нание в отрасли. Корпорация Oracle была названа в числе лидеров в недавнем отчете компании Gartner “Magic Quadrant for Supply Chain Planning System of Record”, а также решения Oracle были отмеч

Oracle ERP Cloud в лидерах Gartner по облачным решениям для управления финансами я завоевало признание в отрасли. Решение Oracle ERP Cloud было признано абсолютным Лидером в отчете Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Midsize Enterprises в 2018 году. Так

Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по решениям управления данными для аналитики те лидеров магического квадранта Gartner по решениям управления данными для аналитики (Gartner 2019 Magic Quadrant for Data Management Solutions for Analytics) с наивысшими оценками по таким кр

Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по операционным системам управления базами данных r по СУБД. Она вошла в число лидеров магического квадранта Gartner по операционным СУБД за 2018 г. (Magic Quadrant for Operational Database Management Systems) и заняла первое место во всех чет

Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по СУБД по СУБД. Она вошла в число лидеров магического квадранта Gartner по операционным СУБД за 2018 год (Magic Quadrant for Operational Database Management Systems)1 и заняла первое место во всех че

«Террасофт» bpm’online попала в число лучших решений для управления лидами по версии Gartner ое агентство Gartner опубликовало новый рейтинг CRM-решений для управления лидами — Gartner Magic Quadrant for CRM Lead Management, 2018. Отечественный продукт bpm’online компании «Террасофт» вошел в Магический квадрант уже третий раз, каждый год улучшая свои позиции. Аналитики высоко оценили функциональность bpm’online, отметив инструменты предиктивного скоринга, мультиканальность и уникал

Fortinet вновь лидер Gartner Magic Quadrant по корпоративным межсетевым экранам ционной безопасности, объявила, что вновь была удостоена звания «Лидер» по результатам исследования Gartner Magic Quadrant, посвященного корпоративным межсетевым экранам. Согласно отчету 2018 г

Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по цифровой коммерции девятый раз подряд вития предложения (продукта), бизнес-модель и инновации - все эти критерии имеют большой вес.» Этот магический квадрант Gartner является дополнением к отчету Gartner по критически важным возмож