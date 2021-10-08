Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Gartner Magic Quadrant
Гартнер Магический квадрант
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Публикаций - 91, упоминаний - 128
Gartner Magic Quadrant упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
|SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764741, в очереди разбора - 668428.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764741, в очереди разбора - 668428.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru