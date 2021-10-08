Blue Prism признана лидером Магического квадранта Gartner 2021 по роботизированной автоматизации процессов 1

SAS объявляет о готовности к IPO 1

Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала 1

Как Kia применяет искусственный интеллект 1

VMware объявила результаты четвертого квартала и всего финансового 2021 года 1

В Infinidat назначен генеральный директор 1

Softline покупает крупную долю в Softline AG 1

Gartner назвала SoftwareONE лидером магического квадранта в сфере управляемых услуг SAM 1

В Veeam назначен глобальный директор по маркетингу 1

Oracle ERP Cloud в лидерах Gartner по облачным решениям для управления финансами 1

ИИ в Oracle CX Cloud помогает продавцам освоить новую науку продаж 1

Oracle расширяет применение искусственного интеллекта 1

Gartner назвала лучшие компании на рынке СХД 4

Fortinet вновь лидер Gartner Magic Quadrant по корпоративным межсетевым экранам 2

Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по платформам мобильной разработки 1

SAP расширила портфолио виртуальных форматов обучения SAP Live Class 1