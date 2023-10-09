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Gartner Magic Quadrant Гартнер Магический квадрант

СОБЫТИЯ


09.10.2023 WMS Logistics Vision Suite вошла в магический квадрант Gartner для WMS-систем

ийский поставщик решений для складской логистики, объявила о включении WMS Logistics Vision Suite в магический квадрант Gartner 2023 для систем управления складом Магический квадрант Gartner
01.04.2022 Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner

Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner в области аналитики и BI-платформ 2022 Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms. Компания Qlik удерживает по
10.03.2022 Atos признана лидером магического квадранта Gartner в области управления данными и аналитики

партнерству; проведение быстрых экспериментов и создание прототипов с помощью Atos Studio & AI Lab. Магический квадрант оценивал 18 поставщиков услуг на основе их способности предоставлять услу
31.01.2022 Hitachi второй год подряд названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного Интернета вещей

учшает управление производительностью, а также помогает создавать новые бизнес-модели. «Лидерство в Магическом квадранте Gartner — прямое доказательство наших высоких технологических возможност
28.12.2021 Gartner признала Infor лидером в «Магическом квадранте» за 2021 год для облачных ERP-решений в сегменте продукт-ориентированных предприятий

ям, ответственным за внедрение ERP на предприятиях, стоит использовать «Магический квадрант» (отчет Magic Quadrant) для оценки соответствия пакетных облачных ERP-решений их стратегии построения
10.12.2021 Aruba признана лидером магического квадранта Gartner

ценности и окупаемости, вдохновляясь в том числе неизменной позицией Aruba как лидера «Магического квадранта корпоративной инфраструктуры проводных и беспроводных сетей» на протяжении многих л
11.11.2021 Check Point Software Technologies названа лидером «магического квадранта» Gartner

Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности, в 22 раз вошла в число лидеров «магического квадранта» Gartner в сегменте Enterprise Network Firewall (корпоративные межсетевые экраны). Check Point Software — единственная компания, которая 22 раза была признана лидером в се
02.11.2021 Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей

я на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, названа лидером магического квадранта Gartner Magic Quadrant по платформам для промышленного интернета вещей уже второй год подряд.
01.11.2021 Informatica вошла в список лидеров «магического квадранта» Gartner

решения Informatica поставляет DIS Group. Компания Gartner публикует отчеты «Магический квадрант» (Magic Quadrant), в которых анализируется конкретный рынок, а поставщики оцениваются по критер
17.08.2021 CRM-система Creatio третий год подряд названа лидером в магическом квадранте Gartner в категории SFA

одаж все больше трансформируются от систем фиксации данных к системам взаимодействия и аналитики. : Магический квадрант Gartner рынка технологий для управления продажами В магический квадран
10.08.2021 Blue Prism признана лидером Магического квадранта Gartner 2021 по роботизированной автоматизации процессов

омпания Gartner, Inc. в очередной раз разместила технологию Blue Prism в раздел лидеров Магического квадранта в сфере роботизированной автоматизации процессов (RPA). В отчете за 2021 год Gartne
06.08.2021 Решение SAS Customer Intelligence 360 признано лидером квадранта Gartner среди многоканальных маркетинговых платформ

SAS в очередной раз названа лидером магического квадранта Gartner по многоканальным маркетинговым платформам 2021 Gartner Magic Quadrant for

22.07.2021 Commvault десятый раз подряд названа лидером в «Магическом квадранте» Gartner

ault объявила, что аналитическое агентство Gartner назвало ее лидером в своем последнем отчете 2021 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions («Магический ква
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных

и Магический квадрант Gartner, выпущенный в феврале 2021 г., с виду мало отличается от аналогичного квадранта годичной давности. По-прежнему лидируют Microsoft (увеличившая отрыв от конкурентов
16.04.2021 Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM

Согласно новому отчету Gartner Magic Quadrant for Application Performance Monitoring, лидером в квадранте является компания Dynatrace. В своем отчете Gartner проанализировала состояние рынка APM, новых игроков, особе
08.04.2021 Atos названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке

Atos объявила о том, что в феврале 2021 г. она была названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северно
16.03.2021 SAS стала лидером магического квадранта Gartner для платформ обработки данных и машинного обучения

SAS восьмой раз подряд вошла в число лидеров магического квадранта Gartner 2021 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, где представлены плат
09.12.2020 Gartner признала Microsoft Teams лидером магического квадранта в двух областях

Microsoft Teams признана лидером магического квадранта Gartner в области решений для конференцсвязи (Meetings Solutions) и унифицированных коммуникационных платформ (UCaaS). Microsoft занимает ведущие позиции рейтинга в област
01.12.2020 TP-Link включена в список «нишевых игроков» по результатам исследования Gartner 2020 Magic Quadrant для инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям

Согласно последнему отчету Gartner 2020 Magic Quadrant, опубликованному в ноябре 2020 г. исследовательской и консалтинговой компанией
27.11.2020 Aruba признана лидером в отчете «Магический квадрант» Gartner

мпании Gartner «Магический квадрант для инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям» (Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure), значительно опередив других
10.11.2020 Microsoft признана лидером квадранта Gartner в области решений для хранения информации

Исследовательская компания Gartner признала Microsoft лидером магического квадранта 2020 в области хранения данных крупных предприятий (Enterprise Information Archivin
07.09.2020 Gartner назвала SoftwareONE лидером магического квадранта в сфере управляемых услуг SAM

ммного обеспечения и решений для облачных технологий SoftwareONE Holding AG объявил о звании лидера магического квадранта в сфере услуг удаленного управления программными активами (SAM), присво
23.07.2020 Accenture – лидер квадранта Gartner 2020 среди провайдеров облачных услуг

Gartner опубликовала рейтинг ведущих компаний, оказывающих услуги в публичной облачной инфраструктуре. Accenture признана лидером 2020 года. Для исследования «Magic Quadrant for Public Cloud Infrastructure Professional and Managed Services» эксперты Gartner проанализировали деятельность 20 компаний, предоставляющих услуги по внедрению и управлению ре
07.07.2020 Accenture в лидерах квадранта Gartner по предоставлению услуг на платформе SAP S/4HANA

Accenture второй год подряд стала лидером квадранта Gartner в области предоставления услуг на платформе SAP S/4HANA в мире. Эксперты Ga
26.05.2020 Рынок аналитики растет и становится все более разнообразным

ный цикл работы — от подготовки данных до визуального представления результатов. Что до магического квадранта Gartner, то в нем традиционно мало что изменилось. Лидеры те же, Tableau и купившая
20.02.2020 Решения SAS вновь в лидерах магического квадранта Gartner по Data Science и машинному обучению

ta Science and Machine Learnings Platforms 2020. Это седьмой год подряд, когда SAS называют лидером квадранта по этому сегменту рынка. Решение SAS Visual Data Mining and Machine Learning, котор
17.12.2019 Oracle лидирует в двух недавних отчетах Gartner по базам данных

Management Systems) и вошла в число лидеров магического квадранта по операционным СУБД за 2019 год (Magic Quadrant for Operational Database Management Systems. Самоуправляемая автономная база д
02.10.2019 TrueConf – первый российский разработчик видеосвязи в магическом квадранте Gartner

иям выбрать подходящего поставщика ИТ-решений. Для оценки производителей ИТ-сегмента и формирования квадранта аналитики Gartner используют две линейные шкалы — «полноту видения» (completeness o
25.09.2019 Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner

rchiving. Быть успешным глобальным лидером в своем сегменте – это и привилегия, и обязательства. Однако для успешного развития бизнеса компании в России недостаточно только быть в правом верхнем углу квадранта Gartner. Нужен грамотный локальный бизнес-план, качественно подобранная команда, которая понимает задачу, доверяет руководству и четко следует плану. Важно получить поддержку со сторо
05.09.2019 Аналитика 3.0: рынок сконцентрирован на цифровизации

ктически на границе между лидерами и визионерами) говорит об уровне конкуренции на рынке аналитики. Магический квадрант Gartner в области бизнес-аналитики за 2019 г. Источник: Gartner, 2019 Циф
01.08.2019 Oracle вновь в лидерах магического квадранта Gartner по платформам разработки приложений для омниканального интерактивного взаимодействия

Oracle названа среди лидеров в отчете Gartner «Магический квадрант Gartner по платформам разработки приложений для омниканального интерактив
03.07.2019 Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по решениям для управления складами

нание в отрасли. Корпорация Oracle была названа в числе лидеров в недавнем отчете компании Gartner “Magic Quadrant for Supply Chain Planning System of Record”, а также решения Oracle были отмеч
26.06.2019 Oracle ERP Cloud в лидерах Gartner по облачным решениям для управления финансами

я завоевало признание в отрасли. Решение Oracle ERP Cloud было признано абсолютным Лидером в отчете Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Midsize Enterprises в 2018 году. Так
25.03.2019 Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по решениям управления данными для аналитики

те лидеров магического квадранта Gartner по решениям управления данными для аналитики (Gartner 2019 Magic Quadrant for Data Management Solutions for Analytics) с наивысшими оценками по таким кр
12.11.2018 Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по операционным системам управления базами данных

r по СУБД. Она вошла в число лидеров магического квадранта Gartner по операционным СУБД за 2018 г. (Magic Quadrant for Operational Database Management Systems) и заняла первое место во всех чет
12.11.2018 Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по СУБД

по СУБД. Она вошла в число лидеров магического квадранта Gartner по операционным СУБД за 2018 год (Magic Quadrant for Operational Database Management Systems)1 и заняла первое место во всех че
25.10.2018 «Террасофт» bpm’online попала в число лучших решений для управления лидами по версии Gartner

ое агентство Gartner опубликовало новый рейтинг CRM-решений для управления лидами — Gartner Magic Quadrant for CRM Lead Management, 2018. Отечественный продукт bpm’online компании «Террасофт» вошел в Магический квадрант уже третий раз, каждый год улучшая свои позиции. Аналитики высоко оценили функциональность bpm’online, отметив инструменты предиктивного скоринга, мультиканальность и уникал
19.10.2018 Fortinet вновь лидер Gartner Magic Quadrant по корпоративным межсетевым экранам

ционной безопасности, объявила, что вновь была удостоена звания «Лидер» по результатам исследования Gartner Magic Quadrant, посвященного корпоративным межсетевым экранам. Согласно отчету 2018 г
19.10.2018 Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по цифровой коммерции девятый раз подряд

вития предложения (продукта), бизнес-модель и инновации - все эти критерии имеют большой вес.» Этот магический квадрант Gartner является дополнением к отчету Gartner по критически важным возмож
03.09.2018 Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по управлению веб-контентом

ровании в сегменте лидеров в Магическом квадранте Gartner за 2018 год по управлению веб-контентом («Magic Quadrant for Web Content Management») - второй год подряд. Это еще раз подтверждает, чт

Публикаций - 375, упоминаний - 635

Gartner Magic Quadrant и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 74
Microsoft Corporation 25775 73
IBM - International Business Machines Corp 9699 64
SAP SE 5601 58
Cisco Systems 5372 31
Broadcom - VMware 2610 30
Google LLC 12690 22
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 19
SAS Institute 1082 19
Dell EMC 5180 18
HP Inc. 5883 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 17
Huawei 4677 16
Крок - Croc 1964 14
OpenText 238 13
Ростелеком 10948 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Veeam Software 345 13
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 13
Citrix Systems 868 13
Salesforce - Tableau Software 123 13
Samsung Electronics 11065 12
InfoWatch - Инфовотч 1185 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 11
9594 11
Salesforce 498 11
Thoma Bravo - Anaplan 78 11
MicroStrategy 65 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 10
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 10
Diasoft - Диасофт 1144 10
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 10
Terrasoft - Террасофт 206 10
Qlik - QlikTech 173 10
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 9
Nutanix 114 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Lenovo Group 2447 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Альфа-Банк 1979 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Почта России ПАО 2370 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
Верный - торговая сеть 326 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Газпром нефть 725 4
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 4
Bayer AG - Байер 85 3
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 3
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 3
Наука НПО 25 3
Веста - Vesta Trading 9 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
BMW Group 482 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 2
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 8 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Восток-Сервис ГК 57 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Федеральное казначейство России 1949 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OIN - Open Invention Network 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Eclipse Foundation 26 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 166
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 125
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 113
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 97
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 76
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 70
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 67
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 60
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 59
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 57
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 53
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 51
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 48
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 45
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 44
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 43
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 37
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 36
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 36
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 36
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 35
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Google Android 15244 33
Microsoft Office 4170 20
Microsoft Azure 1526 20
Microsoft Windows 16882 18
Apple iOS 8583 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 17
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 17
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 15
Linux OS 11533 14
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 11
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 10
Microsoft Office 365 1042 10
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 10
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 9
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 9
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 9
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 9
Microsoft Teams - MS Teams 670 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Google Cloud Platform - GCP 383 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 7
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 7
Форсайт Prognoz Platform 97 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Software AG - ARIS Platform 180 6
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Apple macOS 2419 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 6
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 6
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 6
Pure Storage FlashArray 22 5
Diasoft Flextera 57 5
Макаров Станислав 118 10
Курьянов Сергей 162 7
Антонов Александр 77 6
Бейлезон Олег 32 6
Велесевич Евгений 13 6
Бейдер Александр 75 6
Коптелов Андрей 134 6
Селютин Александр 60 5
Иванова Елена 83 5
Хомков Игорь 47 5
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 4
Zavery Amit - Завери Амит 10 4
Джанбаев Андрей 14 4
Воронин Станислав 7 3
Соколов Олег 51 3
Казак Максим 162 3
Тепляков Всеволод 8 3
Ng Rondy - Нг Ронди 7 3
Фомичев Андрей 74 3
Зубарев Максим 13 3
Largent Bill - Ларджент Билл 8 3
Костерева Катерина 15 3
Черешнев Михаил 10 3
Попов Геннадий 21 3
Корнилов Алексей 10 3
Коровкин Владимир 16 3
Колпаков Иван 7 3
Головенко Олег 6 3
Борн Александр 7 3
Лукоянов Владимир 8 3
Касперская Наталья 319 3
Тимашев Ратмир 69 3
Largent William - Ларджент Уильям - Ларджент Вильям 10 3
Шадаев Максут 1210 3
Чаркин Евгений 317 3
Кузнецов Сергей 163 3
Мосягин Константин 20 3
Дергилёв Никита 44 2
Ермолаев Артем 379 2
Лопаткин Герман 104 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 219
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 54
Европа 24964 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 24
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
Казахстан - Республика 6048 12
Европа Восточная 3138 12
Азия - Азиатский регион 5920 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Ближний Восток 3154 11
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 10
Индия - Bharat 5870 9
Африка - Африканский регион 3641 8
Украина 7928 8
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 8
Россия - ПФО - Пензенская область 637 7
Япония 13807 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
Нидерланды 3746 6
Европа Западная 1496 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Польша - Республика 2031 5
Америка - Американский регион 2206 5
Израиль 2856 5
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Китай - Тайвань 4245 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
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Канада 5082 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 62
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 52
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 44
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 42
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 37
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 31
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 27
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 15
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 11
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
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Gartner Magic Quadrant Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 3 3
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QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 2
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
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LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
CNews AWARDS - награда 571 6
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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