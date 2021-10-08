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Gartner Magic Quadrant
Гартнер Магический квадрант


08.10.2021 Как APM-решения помогают малому и среднему бизнесу улучшить работу сайта 1
10.08.2021 Blue Prism признана лидером Магического квадранта Gartner 2021 по роботизированной автоматизации процессов 1
30.07.2021 SAS объявляет о готовности к IPO 1
30.07.2021 Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала 1
23.07.2021 Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26% 1
22.07.2021 Commvault десятый раз подряд названа лидером в «Магическом квадранте» Gartner 1
18.03.2021 Как Kia применяет искусственный интеллект 1
05.03.2021 VMware объявила результаты четвертого квартала и всего финансового 2021 года 1
11.02.2021 Veeam сообщила о 22% росте в 2020 году 1
11.01.2021 В Infinidat назначен генеральный директор 1
17.12.2020 Softline покупает крупную долю в Softline AG 1
27.11.2020 Aruba признана лидером в отчете «Магический квадрант» Gartner 5
07.09.2020 Gartner назвала SoftwareONE лидером магического квадранта в сфере управляемых услуг SAM 1
10.07.2020 Российские ЦОДы переходят на SDN. В чем преимущества таких решений? 1
28.01.2020 «Юнидата» вошла в отчет Gartner по MDM-решениям 1
05.12.2019 «Юнидата» приняла участие в крупнейшей мировой конференции по управлению данными 1
31.10.2019 В Veeam назначен глобальный директор по маркетингу 1
30.09.2019 Кто будет управлять облачной частью бизнеса? 2
23.09.2019 СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет? 1
26.06.2019 Oracle ERP Cloud в лидерах Gartner по облачным решениям для управления финансами 1
04.04.2019 «Корус консалтинг» создал автоматизированную систему бюджетирования на базе Anaplan для BNS Group 2
02.04.2019 ИИ в Oracle CX Cloud помогает продавцам освоить новую науку продаж 1
26.03.2019 Oracle расширяет применение искусственного интеллекта 1
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» 1
19.02.2019 «КОРУС Консалтинг» автоматизировала бюджетирование в «Инвитро» на базе Anaplan 2
12.12.2018 Gartner назвала лучшие компании на рынке СХД 4
21.11.2018 ECM-система M-Files стала одним из лидеров отчета Gartner по критичным возможностям контентно-сервисных платформ 2018 3
20.11.2018 «Юнидата» приняла участие в крупнейшем мероприятии в области управления данными 1
25.10.2018 «Террасофт» bpm’online попала в число лучших решений для управления лидами по версии Gartner 1
24.10.2018 «Корус консалтинг» оптимизирует бюджетирование в BNS Group с помощью Anaplan 1
19.10.2018 Fortinet вновь лидер Gartner Magic Quadrant по корпоративным межсетевым экранам 2
17.09.2018 «Юнидата» стала первым российским спонсором мероприятия Gartner 1
03.09.2018 Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по управлению веб-контентом 1
21.08.2018 Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по платформам мобильной разработки 1
17.08.2018 VMware – лидер магического квадранта Gartner 2018 среди систем управления устройствами 1
06.07.2018 SAP расширила портфолио виртуальных форматов обучения SAP Live Class 1
02.07.2018 «КОРУС Консалтинг» модернизирует бюджетирование «Инвитро» с помощью платформы Anaplan 1
05.06.2018 SER Group рассказала об успехе ECM-платформы Doxis4 1
26.03.2018 5 способов приобщиться к магии Gartner и поймать волну Forrester 4
29.01.2018 Eset названа «Претендентом» в Магическом квадранте Gartner 3

Публикаций - 91, упоминаний - 128

Gartner Magic Quadrant упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 11
Oracle Corporation 3355 10
SAP SE 3216 10
IBM 3546 8
Anaplan 37 5
InfoWatch - Инфовотч 613 5
Google LLC 7158 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
Cisco Systems 2044 5
VMware 1829 4
Корус Консалтинг ГК 806 4
Lenovo Group 1638 4
Юнидата - Unidata 32 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Huawei 2731 2
Terrasoft - Террасофт 140 2
OpenText 160 2
Riverbed Technology 103 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
АйТи 752 2
Prophix Software 7 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
Крок 1221 2
Fortinet 287 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 204 1
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 11 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
Pegasystems 29 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Brocade Communications Systems 141 1
Juniper Networks 168 1
Arista Networks 15 1
SER Group 10 1
Intact - Интакт 9 1
Saprun - Сапран групп 38 1
M-Files 5 1
Infortrend Technology 1 1
Silver Peak 5 1
Инвитро - Invitro 35 2
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 3 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Церих банк 3 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 3 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 2 1
ВТБ24 583 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1126 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Газпром нефть 382 1
Банк Зенит 131 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Норникель - Норильский никель 178 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
DQ - Data Quality - Качество данных 14 4
Data Governance - Руководство данными 51 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 52 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 127 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 16 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 7 1
AppStack 2 1
Kubernetes 307 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Control Plane - уровень протоколов, контролирующих состояние сети и заполняющих таблицы пересылок 11 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
DMBOK - стандарт в области Big Data 5 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
Data Plane - механизм обработки процесса передачи данных 8 1
IBN - Intent Based Networks - сеть на основе намерений - интенционно-ориентированные сети 8 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 4 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Uрафическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” 3 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Oracle Hyperion Planning 93 2
Oracle DataFox 3 2
IBM Cognos BI 143 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 2
Riverbed SteelCentral 25 2
ЮниДата Платформа управления данными - Юнидата Community Edition 2 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Microsoft Azure 1171 2
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 2
Microsoft Excel 436 2
Oracle Cloud Platform 151 2
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 2
VMware AirWatch 40 1
OpenText Experience Suite Platform 1 1
SAP Live Class 1 1
Oracle SaaS 11 1
Oracle Content and Experience - OCE 3 1
Oracle ERP System - Enterprise Resource Planning 11 1
Oracle Mobile Cloud 5 1
Google Chrome - браузер 1117 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 40 1
Perceptive Saperion ECM 1 1
Oracle Cloud Applications 17 1
Microsoft Dynamics NAV 175 1
Oracle CX - Oracle Customer Experience 18 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Redis СУБД 46 1
Microsoft Windows BitLocker 46 1
Apple iPhone 3 383 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 1
Riverbed SteelFusion 8 1
Riverbed SteelConnect 9 1
Oracle FlexCube (FCUBS) 8 1
Veeam Availability for the Always-On Enterprise 19 1
InfoWatch TAD - InfoWatch Targeted Attack Detector 7 1
Riverbed SteelHead 40 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 3 1
Кузнецов Сергей 82 3
Тепляков Всеволод 7 3
Велесевич Евгений 12 2
Ng Rondy - Нг Ронди 7 2
Баранова Наталья 4 2
Демина Наталья 3 1
Тюнин Андрей 1 1
Мервицкий Дмитрий 1 1
Алыхов Евгений 2 1
Емельченков Сергей 83 1
Шведков Руслан 1 1
Попов Александр 26 1
Морейдо Анна 1 1
Щеголькова Елена 1 1
Щербакова Оксана 1 1
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
Костерева Катерина 10 1
Черепанова Ольга 2 1
Максимов Юрий 15 1
Мерзляков Климент 2 1
Бейдер Александр 74 1
Макаров Станислав 111 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Maddison John - Мэддисон Джон 22 1
Копаев Геннадий 16 1
Кучугин Илья 41 1
Овчинников Павел 5 1
Шингарев Павел 8 1
Тимашев Ратмир 58 1
Касперская Наталья 197 1
Макаров Алексей 49 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Шевцов Андрей 3 1
Kruger Jim - Крюгер Джим 5 1
Цырюльников Алексей 7 1
Сереченко Денис 13 1
McKay Peter - Маккей Питер 20 1
Zavery Amit - Завери Амит 10 1
Кузнецов Вячеслав 3 1
Новиков Сергей 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 11
Восточная Европа 1682 6
Европа 3766 5
Германия - Федеративная Республика 3648 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 4
Казахстан - Республика 2637 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 3
Европа Западная 615 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Украина 3374 3
Индия - Республика 2175 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
ЮАР - Йоханнесбург 19 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Евразия 160 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Армения - Республика 688 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Gartner 2193 22
Forrester Research 386 5
Forrester Wave 19 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 4
CNews Analytics 1991 3
IDC - International Data Corporation 2723 2
Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Midsize Enterprises 2 2
IHS Markit 21 1
Gartner Peer Insights 4 1
Gartner Magic Quadrant for Web Content Management 1 1
PEX Network 2 1
Forrester Wave: B2B Marketing Automation Platforms 1 1
Gartner Magic Quadrant for CRM Lead Management 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
Gartner Data & Analytics Summit 4 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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