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TrueConf – первый российский разработчик видеосвязи в магическом квадранте Gartner

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TrueConf, производитель ВКС-решений, включена в магический квадрант Gartner в сфере совместной работы, опубликованный 5 сентября 2019 г.

Gartner — исследовательская и консалтинговая компания, которая специализируется на исследованиях рынков информационных технологий и аппаратного обеспечения. Аналитики Gartner выпускают регулярные отчеты в формате магических квадрантов, которые помогают другим компаниям выбрать подходящего поставщика ИТ-решений.

Для оценки производителей ИТ-сегмента и формирования квадранта аналитики Gartner используют две линейные шкалы — «полноту видения» (completeness of vision) и «способность реализации» (ability to execute). На основе этих показателей агентство располагает производителей в одной из четырех категорий квадранта: «лидеры», «претенденты», «инноваторы» и «нишевые игроки».

В сентябре 2019 году аналитики Gartner завершили исследование рынка решений для совместной работы (Meeting Solutions). В опубликованный отчёт и соответствующий квадрант впервые попал российский вендор — компания TrueConf. Отечественный производитель был отнесён к категории «нишевых игроков» и вошел в Топ-16 ведущих мировых поставщиков ВКС-решений.

«Мы гордимся тем, что наши коммерческие и продуктовые успехи были отмечены аналитическом агентством Gartner, — отметил Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Приятно быть первым российским ВКС-разработчиком в квадранте. Далее мы намерены двигаться только вправо и вверх — в категорию Leaders».

Чтобы присвоить каждому ВКС-производителю одну из четырех категорий, аналитики Gartner руководствуются долей присутствия каждой компании на мировом рынке решений для совместной работы, а также совокупностью функций, представленных в портфолио продуктов каждого вендора. Размещение TrueConf в категории «нишевые игроки» обусловлено основным рынком для компании — странами СНГ.

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