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Collaboration Совместная работа Командная работа Коллективная работа Программное обеспечение совместной работы collaborative software groupware workgroup support systems group support systems

Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems

 

 

Каждый - коллективу, коллектив - каждому! Художник: В. Сурьянинов, 1960г. Каждый - коллективу, коллектив - каждому! Художник: В. Сурьянинов, 1960г.
Каждый - коллективу, коллектив - каждому! Художник: В. Сурьянинов, 1960г.


17.05.2024 VK разрабатывает технологии для безопасной совместной работы с данными

и понятные требования к безопасности и надежности конфиденциальных данных. Data Clean Room — востребованный класс решений, который уже зарекомендовал себя на глобальном рынке как безопасная среда для совместной работы партнеров с данными. А применение федеративного обучения ML-моделей помогает прогнозировать бизнес-метрики, определять аудиторные инсайты и разрабатывать актуальные предложени
17.05.2024 «Р7-Графика»: новые возможности совместной работы

версию векторного редактора диаграмм и схем «Р7-Графика». С этим обновлением система получила новые возможности для коллективного редактирования, став в семействе редакторов полноценным решением для совместной работы. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис». «Р7-Графика» — инструмент в линейке «Р7-Офис», предназначенный для создания схем, диаграмм, графиков и других бизнес-иллюстрац
08.02.2024 ГК Softline интегрировала экосистему сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Softline Universe

исов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о включении «МТС Линк», экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы, в Softline Universe. Благодаря этой интеграции клиентам ГК Softline станет доступна платформа, обеспечивающая слаженную коммуникацию между пользователями в онлайне. Softline

15.12.2023 Приложение TrueConf 8 для совместной работы теперь доступно на мобильной ОС Astra Linux

жения с мессенджером TrueConf 8.3.2 с операционной системой Astra Linux Mobile. Это дает возможность сотрудникам использовать все привычные функции TrueConf, включая ВКС, мессенджер и инструменты для совместной работы, на своих мобильных устройствах под управлением защищенной ОС Astra Linux наравне с приложениями для ПК и автоматизированных рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители
Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams?

и являются одним из ключевых элементов успеха, появление универсального инструмента для организации совместной работы было только вопросом времени. Стереотипы о том, что системы видеоконференцс
13.07.2023 Webinar Group расширяет возможности совместной работы в онлайне

Webinar Group, российская компания-разработчик решений для бизнес-коммуникаций, за последний месяц значительно расширила набор функций платформы Webinar для удобства совместной работы во время онлайн-встреч, видеоконференций и вебинаров. Новые возможности позволят повысить эффективность онлайн-мероприятий и вовлеченность их участников. Например, теперь поль
24.04.2023 Провайдер CloudMTS запустил облачный сервис для совместной работы на основе решений «Мой офис»

МТС объявила о том, что провайдер CloudMTS запустил сервис для совместной работы сотрудников на базе продуктов «Мой офис» в облаке. Начать работать с решением «Офис CloudMTS» можно уже через несколько часов после подписания договора. Клиентам CloudMTS стал
14.03.2023 VideoMost 9.0 — система корпоративной мобильности: мессенджер, ВКС, инструменты для совместной работы

го типа коммуникаций.Во время видеозвонка всем пользователям доступен полный набор инструментов для совместной работы: демонстрация экрана, доска для рисования, голосования и опросы, загрузка м
03.03.2023 Малый бизнес получил доступный тариф для коммуникаций и совместной работы на VK WorkSpace

ный сервис VK WorkDisk для хранения и редактирования файлов. Они поддерживают работу на всех популярных устройствах и операционных системах. «У VK огромный опыт в развитии сервисов для коммуникации и совместной работы. Всеми продуктами VK WorkSpace более 10 тыс. наших сотрудников пользуются каждый день. Они интуитивно понятные, удобные и интегрированы между собой, — сказал Михаил Чижиков, р
26.12.2022 Дмитрий Чернышенко: Механизм совместной работы ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность

также запись в добровольцы». «Мы проделали в этом году большую работу и смогли быстро развернуть ключевые инструменты по поддержке и информированию граждан в связи с частичной мобилизацией. Механизм совместной работы министерств, ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность. Я благодарю всех участников за оперативность, отдельная благодарность руководи
18.11.2022 «Сиссофт» и Gelarm объявили о старте совместной работы

софт», центр экспертизы в области программного обеспечения и аппаратных решений, и Gelarm, разработчик отечественного ПО для мониторинга инфраструктуры, инвентаризации данных и ETL, объявили о старте совместной работы. Сотрудничество позволит команде «Сиссофт» предложить рынку проверенное решение в области внедрения систем мониторинга, инвентаризации и корпоративных хранилищ данных. «Сейчас
19.10.2022 Подтверждена корректность совместной работы NanoCAD и Termidesk

Компания «Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», и компания «Нанософт разработка» подтвердили корректность совместной работы своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители в ГК «Астра». Termidesk — отечественный мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удаленной работы сотрудн
12.05.2022 Sharp/NEC представила систему Dual-Collaboration Room System для творческих интерактивных совещаний

rp NEC Display Solutions представила интуитивно понятную комплексную систему для совещаний NEC Dual-Collaboration Room System, которая состоит из экрана с сенсорным вводом и идентичного по диза
11.04.2022 В российский реестр ПО включили аналог Zoom и Miro

Pruffme, платформу для совместной работы и обучения в режиме реального времени, включили в реестр российского программного обеспечения. Это официальное подтверждение того, что платформа создана в России и соответству
16.03.2022 Калининградская железная дорога переходит на «Р7-Офис»

мпания использует все возможности «Р7», но наибольшей популярностью пользуется функциональность для совместной работы с документами и проектного управления. Также востребованы инструменты комму
03.02.2022 Облачное ПО Logitech получило обновление для поддержки удаленных пользователей

Logitech объявляет о масштабном обновлении Sync — платформы управления устройствами, созданной для поддержки современной гибридной рабочей среды. Теперь Sync поддерживает персональные устройства для совместной работы, такие как веб-камеры, гарнитуры и док-станции, что позволит ИТ-специалистам легко управлять конференц-залами и рабочими станциями из единого облачного интерфейса. Более полов
09.11.2021 Zextras запустила открытое решение для совместной работы

Zextras представила Carbonio, решение с открытым исходным кодом для электронной почты и совместной работы, ориентированное на растущий сегмент организаций с высокими требованиями к конфиденциальности и независимости данных. Потенциальными клиентами являются государственные организ
02.11.2021 Microsoft представила Mesh for Teams для совместной работы в метавселенной

Microsoft анонсировала Mesh for Teams – решение для совместной работы и встреч в смешанной реальности, созданное на основе Microsoft Mesh и интегрированное с платформой Microsoft Teams. Оно позволит работать в общей виртуальной среде с эффектом

27.10.2021 Cisco представила новые возможности Webex для гибридной работы

комплекса Webex, платформы для гибридной работы. Новые функции для проведения совещаний и обмена сообщениями гарантируют равное присутствие участников, где бы они ни находились. Новые устройства для совместной работы в диапазоне от персональных домашних и офисных рабочих пространств до комплексных совещательных пространств, а также новое портфолио Webex Events обеспечивают поддержку гибрид
22.10.2021 «Инфосистемы Джет» открыла шоурум систем ВКС, голоса и решений для совместной работы

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» открыла на территории своего московского офиса шоурум систем видеоконференцсвязи (ВКС), голоса и решений для совместной работы. Это первый в России мультивендорный шоурум по решениям сollaboration, в котором представлены все сегменты и полный перечень оборудования систем ВКС от ведущих производителей

01.09.2021 Check Point Software Technologies приобретает Avanan

обретении Avanan, одной из самых быстрорастущих компаний в сфере облачной защиты электронной почты. Технология Avanan обеспечивает высочайший уровень безопасности для электронной почты и сервисов для совместной работы по модели SaaS. Решения Avanan будут интегрированы в архитектуру Check Point Infinity, чтобы предоставить самое надежное в мире предложение по защите коммуникаций в облаке. Бл
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня

Как развивался российский «офис» С момента первого релиза в 2015 г. «МойОфис» прошел путь от достаточно сырого решения до развитой экосистемы офисного ПО со своей концепцией совместной работы и уникальными «фичами». Изначальная ориентация на госструктуры и крупных корпоративных игроков приросла версиями продуктов для физических лиц. Для частных пользователей выпуск
24.06.2021 В облаке DataLine доступна Kanban-доска для совместной работы

На облачной платформе для совместной работы компании DataLine теперь доступен Wekan — онлайн kanban-доска. Пользователи платформы смогут подключить дополнительный инструмент проектного управления, обеспечивающий визуали
26.05.2021 В «Битрикс24» появился встроенный редактор для совместной работы с документами

В CRM «Битрикс24» появился встроенный редактор для совместной работы с документами. Новый инструмент поддерживает текстовые файлы, таблицы и презентации в форматах: doc, docx, xls, xlsx, pptx, ppt. Cкоро будут доступны odt, rtf, txt, ods, csv,

19.05.2021 HP представила ноутбуки серии Z для совместной работы профессионалов

лительные ресурсы за счет программного обеспечения ZCentral Remote Boost, удостоенного премии Emmy. Совместная работа в режиме реального времени, реализованная в рамках этого решения, является

26.04.2021 «Яндекс» создал «убийцу» Google Docs

ри полном отсутствии на ПК или мобильном устройстве предустановленного офисного пакета. Кроме того, совместная работа в этом сервисе будет доступна даже тем, у кого нет аккаунта в «Яндексе». На
13.04.2021 DataLine представила платформу для совместной работы

DataLine представила платформу для совместной работы —безопасное облачное хранилище на базе NextCloud, дополненное инструментами для онлайн-взаимодействия: онлайн-редактор документов, таблиц и диаграмм; редактор медиафайлов; тре
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности

сть выбора для потребления сервисов как в традиционной, так и в обновленной среде». Для работы в трудовой сфере будущего организациям необходим надежно защищенный доступ к сети и эффективные средства совместной работы. 61% респондентов не уверены в том, каким будет будущее трудовой сферы; 89% считают главным сохранение безопасности, контроля и управления для пользовательских устройств, сете
18.03.2021 Cisco открывает новый ЦОД для поддержки совместной работы

ду сотрудниками становятся все более востребованными. Переход на удаленный режим в сочетании с необходимостью поддерживать связь в разрозненных коллективах привел к росту спроса на облачные платформы совместной работы. С начала пандемии использование цифровых инструментов совместной работы, таких как Cisco Webex, выросло на 74%. В среднем за квартал число участников телеконференций W
08.02.2021 S7 Airlines и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году

S7 Airlines, российская частная авиакомпания, и «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, подвели итоги совместной работы в 2020 г. Партнерство S7 Airlines и «Рексофт» стартовало в 2009 г. С этого момента объединенная кросс-функциональная команда занимается постоянным развитием и поддержкой основ
25.01.2021 «О’КЕЙ» и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году

O`KEY Group S.A. и «Рексофт» (Reksoft) подвели итоги совместной работы в 2020 году. К началу 2020 году онлайн-ресурсы сети «О’КЕЙ» были в значительной мере подготовлены к вызовам, поставленным пандемией и периодом массовой самоизоляции. Однако ин
20.01.2021 Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда

Citrix покупает Wrike Американская Citrix объявила о покупке компании Wrike, которая занимается разработкой одноименного сервиса для организации совместной работы и управления проектами у фонда Vista Equity Partners. Размер сделки составит $2,25 млрд наличными, закрыть ее планируется в первой половине 2021 г. Основатель и действующий гл
14.12.2020 Syssoft усиливает портфель средств для совместной работы

аммных средств, помогающих повысить эффективность бизнеса при дистанционном или смешанном формате работы. Платформа Smartsheet сочетает в себе функциональность ERP, инструменты управления проектами и совместной работы, а также средства управления контентом. Она помогает раскрывать потенциал сотрудников компании даже в сложных условиях. «Наша аналитика показывает, что в этом году наблюдается
23.11.2020 Autodesk представила набор продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud

ов, занятых в сфере строительства, предлагается комплексная платформа управления процессами конструирования, объединяющая все необходимые данные в едином пространстве, что позволяет повысить удобство совместной работы, эффективно прогнозировать необходимость внесения изменений в проект, а также предоставляет рекомендации по повышению качества организации процессов, основанных на анализе дан
23.10.2020 Trimble интегрировала платформу Connect для совместной работы с Microsoft 365 и BIMcollab

Trimble объявила об интеграции своей облачной платформы для совместной работы Trimble Connect с Microsoft 365 и BIMcollab. Пользователи обеих платформ получат общий источник данных, который соединит всех участников проекта и предоставит им информацию дл
15.10.2020 Новый взгляд на UC: решения для гибкой и персонализированной системы коммуникаций

удобный «конструктор» для индивидуальной разработки программного обеспечения, который позволяет быстро создаватьпользовательские интерфейсы на основе решений Avaya для унифицированных коммуникаций и совместной работы. Приложение-клиент SDK доступно через партнерскую экосистему Avaya DevConnect на новой платформе Avaya Client SDK Developer Hub. Эта платформа предоставляет разработчикам библ
27.08.2020 Cisco анонсировала планы по приобретению компании BabbleLabs

Cisco анонсировала намерение приобрести компанию BabbleLabs, Inc., расположенную в г. Кэмпбелл (Campbell), штат Калифорния. Для повышения качества приложений для совместной работы и общения BabbleLabs использует продвинутые технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ), позволяющие выделять речь на фоне нежелательных шумов. Не ограничиваясь существу
30.07.2020 Интеграция Genesys Cloud и Microsoft Teams повышает эффективность совместной работы и производительность контакт-центров

ляет новую интеграцию продуктов Microsoft и Genesys. Интеграция Microsoft Teams и Genesys Cloud открывает дополнительные возможности для командного взаимодействия, облегчает и повышает продуктивность совместной работы сотрудников компаний. С помощью Teams операторы корпоративных контакт-центров смогут без лишних усилий привлекать к решению клиентских запросов любых нужных специалистов внутр
29.07.2020 Резидент «Сколково» представил альтернативу мессенджерам для совместной работы сотрудников госучреждений

Компания Synesis, резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», разработала защищенную платформу для совместной работы сотрудников, в том числе государственных организаций и корпораций. Платформа Frisbee построена на базе корпоративного мессенджера и может интегрироваться с ИТ-системами заказч
09.07.2020 Orange внедрила контакт-центр и сервисы совместной работы для крупнейшей судоходной компании Израиля

ZIM Integrated Shipping расширила сотрудничество с Orange Business Services по таким направлениям, как облачный контакт-центр и сервисы совместной работы, включая услуги связи, а также аудио- и видеоконференции. Внедряемое решение увеличит эффективность совместной работы и производительность труда в 20 контакт-центрах ZI

Публикаций - 5781, упоминаний - 6019

Collaboration и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24314 873
IBM - International Business Machines Corp 9387 287
7898 279
SAP SE 5184 261
Oracle Corporation 6586 250
Cisco Systems 5054 247
Google LLC 11536 239
Softline - Софтлайн 2552 199
Ростелеком 9387 190
Intel Corporation 12023 182
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11575 180
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1570 147
HP Inc. 5652 141
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4677 134
Yandex - Яндекс 6810 133
TrueConf - ТруКонф 378 127
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 400 123
Huawei 3795 119
VideoMost - ВидеоМост 270 119
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1039 112
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2111 111
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8555 109
Apple Inc 11813 108
Spirit DSP - Спирит Корп 464 107
ЭОС - Электронные офисные системы 1169 97
Zoom Int - Zoom Video Communications 1416 97
Dell EMC 4996 95
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3180 90
Broadcom - VMware 2305 89
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 204 87
Samsung Electronics 10103 84
Docsvision - ДоксВижн 995 80
АйТи 1344 78
Directum - Директум 1048 76
Крок - Croc 1768 73
Корус Консалтинг ГК 1185 72
Meta Platforms - Facebook 4404 72
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3537 71
Adobe Systems 1535 68
МегаФон 8248 66
Лента - Сеть розничной торговли 1990 187
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6887 167
РЖД - Российские железные дороги 1835 104
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2712 97
Почта России ПАО 2062 73
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6880 58
Газпром ПАО 1296 53
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 50
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 44
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 43
Альфа-Банк 1706 41
ГПБ - Газпромбанк 1050 36
Газпром нефть 582 34
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 778 34
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 422 33
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 478 31
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 405 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2153 31
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 415 30
ВсеИнструменты.ру - VI.Tech 264 29
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 535 28
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1558 25
Связной ГК 1361 24
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 415 23
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1870 22
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1081 22
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 899 22
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 493 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 739 22
Россети Ленэнерго 1700 22
LinkedIn 621 21
Русагро Группа Компаний 265 21
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 622 21
Visa International 1939 20
Магнит - Тандер - сеть магазинов 798 20
Почта Банк 444 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 635 20
НСПК - Национальная система платежных карт 772 19
ВТБ - ВТБ24 664 19
РусГидро ПАО - ГидроОГК 289 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10984 364
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4303 75
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4492 72
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1647 41
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1896 32
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 243 25
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2611 23
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 303 22
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 170 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 781 20
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ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 331 17
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1025 17
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1336 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 626 70
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6215 40
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 690 34
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 22
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 288 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 15
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 14
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 202 12
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 296 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2697 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 250 7
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 7
Российская Ассоциация Телемедицины 22 7
SoGo - Open Source Groupware 8 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 6
АФТ - Ассоциация Финтех 129 6
Linux Foundation 180 5
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 70 4
Единая Россия - Политическая партия 287 4
ASF - Apache Software Foundation 108 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 4
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 38 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 64 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 47 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 37 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 218 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61953 2542
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47172 1610
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20152 1286
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28511 1158
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29202 1077
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15237 1041
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17218 953
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7411 948
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23280 856
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12010 834
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25288 686
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9447 626
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11239 609
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12412 552
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Linux OS 9466 425
Google Android 13653 363
Apple iOS 7504 292
Microsoft Office 3623 286
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Microsoft Exchange 1394 193
Microsoft Office 365 917 188
Microsoft SharePoint Products and Technologies 797 178
Microsoft Outlook 1361 165
Microsoft SharePoint Server 700 161
Microsoft Teams - MS Teams 498 160
Microsoft Skype 2044 150
Adobe Photoshop 752 141
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1805 129
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Nintendo DS - игровая консоль 328 128
Sony Playstation Portable - Sony PSP 655 126
Apple macOS 1954 118
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1001 108
Apple iPad 3824 103
Apple Mac - Apple Macintosh 2946 99
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 762 93
Microsoft Azure 1382 91
Microsoft SQL Server 1552 88
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 306 88
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Apple iPhone - серия смартфонов 6941 76
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Иванова Елена 79 17
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 262 5
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МЭИ - Московский энергетический институт 128 5
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 5
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 190 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 4
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 704 21
CNews FORUM Кейсы 216 18
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 298 17
Docflow 146 14
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 12
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 126 11
CeBIT 611 10
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 41 10
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 8
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 7
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Microsoft Imagine Cup 60 6
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 73 4
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НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 4
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BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
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