Collaboration Совместная работа Командная работа Коллективная работа Программное обеспечение совместной работы collaborative software groupware workgroup support systems group support systems
- SCRUM - Методология совместной работы
- CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга
- ECCP - Enterprise Content Collaboration Platform
Платформа для совместной работы с корпоративным контентом
- Коллективный интеллект - Коллективный разум - Collective Intelligence
|17.05.2024
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VK разрабатывает технологии для безопасной совместной работы с данными
и понятные требования к безопасности и надежности конфиденциальных данных. Data Clean Room — востребованный класс решений, который уже зарекомендовал себя на глобальном рынке как безопасная среда для совместной работы партнеров с данными. А применение федеративного обучения ML-моделей помогает прогнозировать бизнес-метрики, определять аудиторные инсайты и разрабатывать актуальные предложени
|17.05.2024
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«Р7-Графика»: новые возможности совместной работы
версию векторного редактора диаграмм и схем «Р7-Графика». С этим обновлением система получила новые возможности для коллективного редактирования, став в семействе редакторов полноценным решением для совместной работы. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис». «Р7-Графика» — инструмент в линейке «Р7-Офис», предназначенный для создания схем, диаграмм, графиков и других бизнес-иллюстрац
|08.02.2024
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ГК Softline интегрировала экосистему сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Softline Universe
исов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о включении «МТС Линк», экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы, в Softline Universe. Благодаря этой интеграции клиентам ГК Softline станет доступна платформа, обеспечивающая слаженную коммуникацию между пользователями в онлайне. Softline
|15.12.2023
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Приложение TrueConf 8 для совместной работы теперь доступно на мобильной ОС Astra Linux
жения с мессенджером TrueConf 8.3.2 с операционной системой Astra Linux Mobile. Это дает возможность сотрудникам использовать все привычные функции TrueConf, включая ВКС, мессенджер и инструменты для совместной работы, на своих мобильных устройствах под управлением защищенной ОС Astra Linux наравне с приложениями для ПК и автоматизированных рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители
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Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams?
и являются одним из ключевых элементов успеха, появление универсального инструмента для организации совместной работы было только вопросом времени. Стереотипы о том, что системы видеоконференцс
|13.07.2023
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Webinar Group расширяет возможности совместной работы в онлайне
Webinar Group, российская компания-разработчик решений для бизнес-коммуникаций, за последний месяц значительно расширила набор функций платформы Webinar для удобства совместной работы во время онлайн-встреч, видеоконференций и вебинаров. Новые возможности позволят повысить эффективность онлайн-мероприятий и вовлеченность их участников. Например, теперь поль
|24.04.2023
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Провайдер CloudMTS запустил облачный сервис для совместной работы на основе решений «Мой офис»
МТС объявила о том, что провайдер CloudMTS запустил сервис для совместной работы сотрудников на базе продуктов «Мой офис» в облаке. Начать работать с решением «Офис CloudMTS» можно уже через несколько часов после подписания договора. Клиентам CloudMTS стал
|14.03.2023
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VideoMost 9.0 — система корпоративной мобильности: мессенджер, ВКС, инструменты для совместной работы
го типа коммуникаций.Во время видеозвонка всем пользователям доступен полный набор инструментов для совместной работы: демонстрация экрана, доска для рисования, голосования и опросы, загрузка м
|03.03.2023
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Малый бизнес получил доступный тариф для коммуникаций и совместной работы на VK WorkSpace
ный сервис VK WorkDisk для хранения и редактирования файлов. Они поддерживают работу на всех популярных устройствах и операционных системах. «У VK огромный опыт в развитии сервисов для коммуникации и совместной работы. Всеми продуктами VK WorkSpace более 10 тыс. наших сотрудников пользуются каждый день. Они интуитивно понятные, удобные и интегрированы между собой, — сказал Михаил Чижиков, р
|26.12.2022
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Дмитрий Чернышенко: Механизм совместной работы ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность
также запись в добровольцы». «Мы проделали в этом году большую работу и смогли быстро развернуть ключевые инструменты по поддержке и информированию граждан в связи с частичной мобилизацией. Механизм совместной работы министерств, ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность. Я благодарю всех участников за оперативность, отдельная благодарность руководи
|18.11.2022
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«Сиссофт» и Gelarm объявили о старте совместной работы
софт», центр экспертизы в области программного обеспечения и аппаратных решений, и Gelarm, разработчик отечественного ПО для мониторинга инфраструктуры, инвентаризации данных и ETL, объявили о старте совместной работы. Сотрудничество позволит команде «Сиссофт» предложить рынку проверенное решение в области внедрения систем мониторинга, инвентаризации и корпоративных хранилищ данных. «Сейчас
|19.10.2022
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Подтверждена корректность совместной работы NanoCAD и Termidesk
Компания «Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», и компания «Нанософт разработка» подтвердили корректность совместной работы своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители в ГК «Астра». Termidesk — отечественный мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удаленной работы сотрудн
|12.05.2022
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Sharp/NEC представила систему Dual-Collaboration Room System для творческих интерактивных совещаний
rp NEC Display Solutions представила интуитивно понятную комплексную систему для совещаний NEC Dual-Collaboration Room System, которая состоит из экрана с сенсорным вводом и идентичного по диза
|11.04.2022
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В российский реестр ПО включили аналог Zoom и Miro
Pruffme, платформу для совместной работы и обучения в режиме реального времени, включили в реестр российского программного обеспечения. Это официальное подтверждение того, что платформа создана в России и соответству
|16.03.2022
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Калининградская железная дорога переходит на «Р7-Офис»
мпания использует все возможности «Р7», но наибольшей популярностью пользуется функциональность для совместной работы с документами и проектного управления. Также востребованы инструменты комму
|03.02.2022
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Облачное ПО Logitech получило обновление для поддержки удаленных пользователей
Logitech объявляет о масштабном обновлении Sync — платформы управления устройствами, созданной для поддержки современной гибридной рабочей среды. Теперь Sync поддерживает персональные устройства для совместной работы, такие как веб-камеры, гарнитуры и док-станции, что позволит ИТ-специалистам легко управлять конференц-залами и рабочими станциями из единого облачного интерфейса. Более полов
|09.11.2021
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Zextras запустила открытое решение для совместной работы
Zextras представила Carbonio, решение с открытым исходным кодом для электронной почты и совместной работы, ориентированное на растущий сегмент организаций с высокими требованиями к конфиденциальности и независимости данных. Потенциальными клиентами являются государственные организ
|02.11.2021
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Microsoft представила Mesh for Teams для совместной работы в метавселенной
Microsoft анонсировала Mesh for Teams – решение для совместной работы и встреч в смешанной реальности, созданное на основе Microsoft Mesh и интегрированное с платформой Microsoft Teams. Оно позволит работать в общей виртуальной среде с эффектом
|27.10.2021
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Cisco представила новые возможности Webex для гибридной работы
комплекса Webex, платформы для гибридной работы. Новые функции для проведения совещаний и обмена сообщениями гарантируют равное присутствие участников, где бы они ни находились. Новые устройства для совместной работы в диапазоне от персональных домашних и офисных рабочих пространств до комплексных совещательных пространств, а также новое портфолио Webex Events обеспечивают поддержку гибрид
|22.10.2021
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«Инфосистемы Джет» открыла шоурум систем ВКС, голоса и решений для совместной работы
ИТ-компания «Инфосистемы Джет» открыла на территории своего московского офиса шоурум систем видеоконференцсвязи (ВКС), голоса и решений для совместной работы. Это первый в России мультивендорный шоурум по решениям сollaboration, в котором представлены все сегменты и полный перечень оборудования систем ВКС от ведущих производителей
|01.09.2021
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Check Point Software Technologies приобретает Avanan
обретении Avanan, одной из самых быстрорастущих компаний в сфере облачной защиты электронной почты. Технология Avanan обеспечивает высочайший уровень безопасности для электронной почты и сервисов для совместной работы по модели SaaS. Решения Avanan будут интегрированы в архитектуру Check Point Infinity, чтобы предоставить самое надежное в мире предложение по защите коммуникаций в облаке. Бл
|20.07.2021
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Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня
Как развивался российский «офис» С момента первого релиза в 2015 г. «МойОфис» прошел путь от достаточно сырого решения до развитой экосистемы офисного ПО со своей концепцией совместной работы и уникальными «фичами». Изначальная ориентация на госструктуры и крупных корпоративных игроков приросла версиями продуктов для физических лиц. Для частных пользователей выпуск
|24.06.2021
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В облаке DataLine доступна Kanban-доска для совместной работы
На облачной платформе для совместной работы компании DataLine теперь доступен Wekan — онлайн kanban-доска. Пользователи платформы смогут подключить дополнительный инструмент проектного управления, обеспечивающий визуали
|26.05.2021
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В «Битрикс24» появился встроенный редактор для совместной работы с документами
В CRM «Битрикс24» появился встроенный редактор для совместной работы с документами. Новый инструмент поддерживает текстовые файлы, таблицы и презентации в форматах: doc, docx, xls, xlsx, pptx, ppt. Cкоро будут доступны odt, rtf, txt, ods, csv,
|19.05.2021
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HP представила ноутбуки серии Z для совместной работы профессионалов
лительные ресурсы за счет программного обеспечения ZCentral Remote Boost, удостоенного премии Emmy. Совместная работа в режиме реального времени, реализованная в рамках этого решения, является
|26.04.2021
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«Яндекс» создал «убийцу» Google Docs
ри полном отсутствии на ПК или мобильном устройстве предустановленного офисного пакета. Кроме того, совместная работа в этом сервисе будет доступна даже тем, у кого нет аккаунта в «Яндексе». На
|13.04.2021
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DataLine представила платформу для совместной работы
DataLine представила платформу для совместной работы —безопасное облачное хранилище на базе NextCloud, дополненное инструментами для онлайн-взаимодействия: онлайн-редактор документов, таблиц и диаграмм; редактор медиафайлов; тре
|30.03.2021
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Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности
сть выбора для потребления сервисов как в традиционной, так и в обновленной среде». Для работы в трудовой сфере будущего организациям необходим надежно защищенный доступ к сети и эффективные средства совместной работы. 61% респондентов не уверены в том, каким будет будущее трудовой сферы; 89% считают главным сохранение безопасности, контроля и управления для пользовательских устройств, сете
|18.03.2021
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Cisco открывает новый ЦОД для поддержки совместной работы
ду сотрудниками становятся все более востребованными. Переход на удаленный режим в сочетании с необходимостью поддерживать связь в разрозненных коллективах привел к росту спроса на облачные платформы совместной работы. С начала пандемии использование цифровых инструментов совместной работы, таких как Cisco Webex, выросло на 74%. В среднем за квартал число участников телеконференций W
|08.02.2021
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S7 Airlines и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году
S7 Airlines, российская частная авиакомпания, и «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, подвели итоги совместной работы в 2020 г. Партнерство S7 Airlines и «Рексофт» стартовало в 2009 г. С этого момента объединенная кросс-функциональная команда занимается постоянным развитием и поддержкой основ
|25.01.2021
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«О’КЕЙ» и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году
O`KEY Group S.A. и «Рексофт» (Reksoft) подвели итоги совместной работы в 2020 году. К началу 2020 году онлайн-ресурсы сети «О’КЕЙ» были в значительной мере подготовлены к вызовам, поставленным пандемией и периодом массовой самоизоляции. Однако ин
|20.01.2021
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Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда
Citrix покупает Wrike Американская Citrix объявила о покупке компании Wrike, которая занимается разработкой одноименного сервиса для организации совместной работы и управления проектами у фонда Vista Equity Partners. Размер сделки составит $2,25 млрд наличными, закрыть ее планируется в первой половине 2021 г. Основатель и действующий гл
|14.12.2020
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Syssoft усиливает портфель средств для совместной работы
аммных средств, помогающих повысить эффективность бизнеса при дистанционном или смешанном формате работы. Платформа Smartsheet сочетает в себе функциональность ERP, инструменты управления проектами и совместной работы, а также средства управления контентом. Она помогает раскрывать потенциал сотрудников компании даже в сложных условиях. «Наша аналитика показывает, что в этом году наблюдается
|23.11.2020
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Autodesk представила набор продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud
ов, занятых в сфере строительства, предлагается комплексная платформа управления процессами конструирования, объединяющая все необходимые данные в едином пространстве, что позволяет повысить удобство совместной работы, эффективно прогнозировать необходимость внесения изменений в проект, а также предоставляет рекомендации по повышению качества организации процессов, основанных на анализе дан
|23.10.2020
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Trimble интегрировала платформу Connect для совместной работы с Microsoft 365 и BIMcollab
Trimble объявила об интеграции своей облачной платформы для совместной работы Trimble Connect с Microsoft 365 и BIMcollab. Пользователи обеих платформ получат общий источник данных, который соединит всех участников проекта и предоставит им информацию дл
|15.10.2020
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Новый взгляд на UC: решения для гибкой и персонализированной системы коммуникаций
удобный «конструктор» для индивидуальной разработки программного обеспечения, который позволяет быстро создаватьпользовательские интерфейсы на основе решений Avaya для унифицированных коммуникаций и совместной работы. Приложение-клиент SDK доступно через партнерскую экосистему Avaya DevConnect на новой платформе Avaya Client SDK Developer Hub. Эта платформа предоставляет разработчикам библ
|27.08.2020
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Cisco анонсировала планы по приобретению компании BabbleLabs
Cisco анонсировала намерение приобрести компанию BabbleLabs, Inc., расположенную в г. Кэмпбелл (Campbell), штат Калифорния. Для повышения качества приложений для совместной работы и общения BabbleLabs использует продвинутые технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ), позволяющие выделять речь на фоне нежелательных шумов. Не ограничиваясь существу
|30.07.2020
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Интеграция Genesys Cloud и Microsoft Teams повышает эффективность совместной работы и производительность контакт-центров
ляет новую интеграцию продуктов Microsoft и Genesys. Интеграция Microsoft Teams и Genesys Cloud открывает дополнительные возможности для командного взаимодействия, облегчает и повышает продуктивность совместной работы сотрудников компаний. С помощью Teams операторы корпоративных контакт-центров смогут без лишних усилий привлекать к решению клиентских запросов любых нужных специалистов внутр
|29.07.2020
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Резидент «Сколково» представил альтернативу мессенджерам для совместной работы сотрудников госучреждений
Компания Synesis, резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», разработала защищенную платформу для совместной работы сотрудников, в том числе государственных организаций и корпораций. Платформа Frisbee построена на базе корпоративного мессенджера и может интегрироваться с ИТ-системами заказч
|09.07.2020
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Orange внедрила контакт-центр и сервисы совместной работы для крупнейшей судоходной компании Израиля
ZIM Integrated Shipping расширила сотрудничество с Orange Business Services по таким направлениям, как облачный контакт-центр и сервисы совместной работы, включая услуги связи, а также аудио- и видеоконференции. Внедряемое решение увеличит эффективность совместной работы и производительность труда в 20 контакт-центрах ZI
Collaboration и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 902 54
|Путин Владимир 3049 41
|Одинцов Дмитрий 109 38
|Комиссаров Дмитрий 219 38
|Щеглов Петр 54 35
|Курьянов Сергей 162 34
|Рустамов Рустам 362 34
|Калякин Павел 47 34
|Свириденко Андрей 97 32
|Чаркин Евгений 279 28
|Натрусов Артем 269 25
|Абакумов Евгений 186 23
|Анфимов Павел 43 22
|Макаров Станислав 117 22
|Прянишников Николай 290 22
|Никифоров Николай 1134 22
|Врацкий Андрей 106 21
|Шпак Василий 187 21
|Готальский Михаил 95 21
|Смирнов Алексей 229 21
|Рыжиков Сергей 111 20
|Новикова Елена 73 19
|Ипатов Вадим 84 19
|Чернышенко Дмитрий 546 17
|Иванова Елена 79 17
|Урусов Виктор 93 17
|Ульянов Николай 94 16
|Воронин Павел 114 16
|Мишустин Михаил 627 16
|Шаев Виталий 28 16
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 15
|Теплицкий Дмитрий 58 15
|Лысенко Эдуард 299 15
|Серова Елена 319 15
|Демидов Михаил 133 15
|Разумовский Дмитрий 113 14
|Агафонова Наталия 40 14
|Хайруллин Айрат 96 14
|Иодковский Станислав 57 14
|Сотин Денис 205 14
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
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