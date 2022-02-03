Облачное ПО Logitech получило обновление для поддержки удаленных пользователей

Компания Logitech объявляет о масштабном обновлении Sync — платформы управления устройствами, созданной для поддержки современной гибридной рабочей среды. Теперь Sync поддерживает персональные устройства для совместной работы, такие как веб-камеры, гарнитуры и док-станции, что позволит ИТ-специалистам легко управлять конференц-залами и рабочими станциями из единого облачного интерфейса.

Более половины всех занимающихся интеллектуальным трудом сотрудников в мире сейчас работают удаленно, а большинство из них (83%) в будущем предпочтет гибридный формат работы. Хотя гибридная работа и повышает удовлетворенность и продуктивность сотрудников, она создает множество проблем для ИТ-специалистов, включая всплеск количества заявок на удаленную помощь, необходимость надлежащего оснащения сотрудников для совместной работы на расстоянии и отсутствие связи при администрировании и обслуживании офисных и удаленных устройств.

«Инструменты удаленной и совместной работы во многом спасли мировую экономику и позволили всем нам сохранить продуктивность во время пандемии. Но сложившаяся ситуация также создала огромную проблему, когда сотни миллионов людей находятся дома, а ИТ-команды ограничены отсутствием информации о технических проблемах и способах их устранения. Это потенциальный кризис производительности. Платформа Logitech Sync решает эту критическую проблему, расширяя представление о том, что происходит в офисе или дома (либо где угодно), не говоря уже о том, что это новый уровень понимания и аналитики, который позволит организациям продолжать работать и процветать», — сказал Скотт Уортон (Scott Wharton), генеральный директор и вице-президент Logitech Video Collaboration.

Для ИТ-специалистов не станет проблемой быстро зарегистрировать весь парк рабочих станций с помощью Logi Tune, получить информацию о состоянии устройств и позволить конечным пользователям персонализировать веб-камеры и гарнитуры Logitech, док-станции LogiDock.

Платформа Sync значительно упрощает ИТ-операции, избавляя специалистов от ряда трудностей, связанных с поддержкой распределенных команд. С помощью единой веб-платформы ИТ-менеджеры смогут отправлять обновления и включать новые функции в тысячах конференц-залов и миллионах персональных устройств для совместной работы. Это поможет предотвратить проблему до того, как она станет заявкой на устранение неполадок и скажется на производительности. Sync работает на самых популярных облачных платформах для совместной работы, таких как Microsoft Teams, Zoom и Google Meet, поэтому ИТ-команда всегда держит в поле зрения все устройства, независимо от того, какую платформу они используют.

«Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора техника

Благодаря Sync доступной также становится важная информация, такая как занятость конференц-зала, что поможет ИТ-менеджерам принимать важные решения на основе данных. По мере того, как компании переосмысливают организацию офисов, аналитика помогает понять, следует ли им перепроектировать помещения, чтобы сделать их более удобными для совместной работы — уменьшить площадь, или же, в случаях когда офисные коридоры опустели, и вовсе отказаться от аренды недвижимости.

Новые функции платформы управления персональными устройствами при совместной работе Sync уже опубликованы в виде общедоступной бета-версии по всему миру и бесплатны для клиентов.