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Logitech

Logitech

Logitech International — швейцарская публичная компания со штаб-квартирой в Лозанне, основанная в 1981 году. Акции компании котируются на биржах SIX Swiss Exchange (LOGN) и Nasdaq Global Select Market (LOGI). Logitech - мультибрендовая компания, объединяющая пользователей по всему миру при помощи музыки, игр, видео и компьютерных вычислений. Бренды Logitech: Logitech, Logitech G, ASTRO Gaming, Streamlabs, Ultimate Ears, Jaybird и Blue Microphones.

СОБЫТИЯ

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08.01.2026 Миллионы мышей и клавиатур по всему миру поломались из-за плохой памяти программистов

Нарушение работы ИТ-системы В Logitech забыла продлить сертификат разработчика — и миллионы мышек на Mac превратились в кирпичи, пишет The Verge. Локальное приложение для настройки кнопок на устройствах перестало работать и
14.12.2023 «М.видео» и «Эльдорадо» начали продажи новых игровых гарнитур и мышей Logitech

Группа «М.видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, запустила продажи профессиональных игровых новинок Logitech с гарантией – беспроводных наушников Pro X Lightspeed и второе поколение облегчённой игровой мыши Pro X Superlight 2. При покупке можно воспользоваться бонусными баллами, доступна поку
26.08.2022 Знаменитый производитель клавиатур, мышей и веб-камер уходит из России, уволив персонал

Россия без мышей Как стало известно CNews, российский рынок покидает швейцарская компания Logitech. Последний день сотрудники российского представительства отработают 31 августа 2022 г. Об этом CNews рассказал источник на ВКС-рынке и подтвердил крупный дистрибутор через сотрудника к
02.03.2022 Logitech объявляет акцию на конференц-камеры MeetUp и Group

До 31 марта действует акционная цена на конференц-камеры Logitech MeetUp и Logitech Group от 79000 рублей. Решения для видеоконференцсвязи – не
22.02.2022 Logitech Zone Wired Earbuds — новая гарнитура для видеоконференцсвязи уже доступна в России

Logitech начинает продажи проводной гарнитуры Zone Wired Earbuds на российском рынке. Новинка предназначена для комфортной работы в офисе или дома. Logitech Zone Wired Earbuds выполнена в компактном форм-факторе, с внутриканальными наушниками и встроенной системой всенаправленных микрофонов с шумоподавлением. При этом, гарнитура поддержива
11.02.2022 Logitech перевыполнила план по использованию переработанного пластика

и состава материала и составляет от 20% (в светлых девайсах) до 75% (в темных). Использование вторсырья уменьшает количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу при производстве. Партнерство Logitech с проверенными поставщиками и совместные исследования, касающиеся применения различных типов вторичного пластика, позволили создать полимеры с богатой цветовой палитрой. На сегодняшний
10.02.2022 Сверхлёгкая игровая мышь Logitech G Pro X Superlight появилась в розовом цвете

Самая лёгкая беспроводная игровая мышь Logitech, доступная ранее в чёрном и белом исполнении, теперь появилась в новом ярко-розовом цвете. Вместе с тем сохранились все качества модели, такие как сенсор HERO 25K и технология Lightspe
03.02.2022 Облачное ПО Logitech получило обновление для поддержки удаленных пользователей

Компания Logitech объявляет о масштабном обновлении Sync — платформы управления устройствами, созданной для поддержки современной гибридной рабочей среды. Теперь Sync поддерживает персональные устройств
27.01.2022 Logitech G представила две новые версии механической игровой клавиатуры: G413 SE и G413 TKL SE

Компания Logitech G, подразделение Logitech и производитель игровой периферии профессионального уровня, представила две новые механические игровые клавиатуры – Logitech G413 SE и G413 TKL

27.12.2021 Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM

Веб-камера Logitech С922 Pro Stream Качественная веб-камера пригодится и для видеозвонков, и для стримов. Так, Logitech С922 Pro Stream подходит не только для вещания на видеоканалах — конференции

20.12.2021 Как прокачать переговорную комнату: обзор новинок

тельно модернизируется, компании опробуют новые идеи и вводят современные технологии для улучшения качества и более комфортного использования ВКС. Среди таких компаний одним из трендсеттеров является Logitech. Разработчик представил новую линейку устройств ВКС для переговорных комнат: Logitech Rally Bar и Logitech Rally Bar Mini, тем самым дополнив систему Logitech Rall
15.12.2021 ВКС-система Logitech Rally Bar Mini: высокое качество картинки и звука для небольших помещений

#marketWidget1 { display: none; }ВКС «все в одном»: что такое Logitech Rally Bar Mini Rally Bar Mini – это универсальное устройство для видеоконференцсвязи, которое объединяет в себе камеру, 3 динамика и систему из 6 микрофонов. Видеопанель выглядит как н
02.12.2021 Logitech объявляет акцию на конференц-камеру MeetUp

Компания Logitech объявляет о старте акции, в рамках которой, стоимость конференц-камеры MeetUp составит от 75000 рублей. Предложение доступно до 31 декабря 2021. Компания Logitech предлагает ряд
10.11.2021 ВКС-система Logitech Rally Bar Mini доступна к заказу в России

Компания Logitech представляет на российском рынке ВКС-систему для небольших помещений Logitech Rally Bar Mini. Новинка совместима с любыми программными видеоклиентами и поддерживает самые распро
19.10.2021 «Тендерплан» оснастила свой колл-центр профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired

«Тендерплан», разработчик автоматизированной системы для поиска и управления тендерами, совместно с Logitech оснастила рабочие места операторов колл-центра профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired. Кроме того, в проект была заложена возможность масштабирования, так как в ближа
04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств

о время быстрой печати.  Механические переключатели плоских клавиш дают ощутимый отклик и щелчок, так что ее можно смело рекомендовать даже любителям компьютерных игр. Несмотря на мощную конструкцию, Logitech G G915 TKL довольно компактна: ширина и длина составляют 368 и 150 мм соответственно, а толщина - всего 22 мм. Беспроводное подключение с технологией Lightspeed от Logitech обес
29.06.2021 Logitech G представляет новую игровую гарнитуру G335

Logitech G, подразделение компании Logitech и производитель игровой периферии профессионального уровня, представляет новую проводную гарнитуру Logitech G335. Новинка пополнит коллекцию стильных аксессуаров Color Collectio
16.03.2021 Logitech G представила свою первую игровую внутриканальную гарнитуру. Цена. Фото

Logitech G, подразделение компании Logitech и производитель игровой периферии профессионального уровня, представила свою первую внутриканальную геймерскую гарнитуру Logitech G333. Наушники оснащены двойными неодимовыми др
21.01.2021 Logitech задает новые стандарты в индустрии конференцсвязи

связи, представив новое поколение устройств и решений, которые работают с самыми распространёнными на сегодняшний день сервисами, такими как Microsoft Teams и Zoom. Новые видеосистемы «всё в одном» - Logitech Rally Bar, специально разработанные для комнат среднего размера, и Logitech Rally Bar Mini для небольших помещений - преобразят видеовстречи благодаря высокому качеству изображе
20.01.2021 Logitech представила беспроводной трекбол Ergo M575. Цена. Фото

улярность, поэтому эргономика и удобство рабочего места сейчас крайне важны, — отметила Дельфина Донн-Крок (Delphine Donne-Crock), генеральный менеджер направления креативности и производительности в Logitech. — Наша инициатива Ergolab объединяет научный подход и ориентированность на потребности пользователей при создании новых продуктов и решений, которые помогают людям чувствовать себя ма
16.12.2020 Обзор Logitech Swytch: одно устройство для подключения всего ВКС-оборудования

Что такое Logitech Swytch и что он умеет Logitech Swytch – это компактный и многофункциональный USB-коннектор для подключения ноутбука к оборудованию для видеоконференцсвязи в переговорных комната
11.12.2020 Logitech Swytch: любые совещания в помещениях любого типа

Компания Logitech представляет Logitech Swytch, новый продукт, позволяющий подключать ноутбук пользователя к любым решениям видеоконференцсвязи. При помощи всего одного разъема USB можно переключ
03.12.2020 Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры
18.11.2020 Logitech G представила новую беспроводную игровую мышь для киберспортсменов. Цена. Фото

Logitech G представила свою самую легкую беспроводную игровую мышь для профессионалов киберспорта Logitech G Pro X Superlight. «Точность прицеливания – это залог победы, особенно при игре в CS:GO, – отметил Александр Костылев, более известный как s1mple, профессиональный игрок в Counter-Str
28.09.2020 Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

внезапно затеявший ремонт. Именно поэтому и в офисе, и на удалёнке актуально иметь гарнитуру с эффективным шумоподавлением и высоким качеством звука. Одним из таких решений является бизнес-гарнитура Logitech Zone Wired. Компания Logitech хорошо зарекомендовала себя на рынке – это известный, опытный и надежный производитель. Наверняка у вас дома и в офисе есть устройства от Logite
21.09.2020 Logitech представляет компактную беспроводную мышь MX Anywhere 3

Компания Logitech представила новые компактные модели беспроводных мышей MX Anywhere 3 и MX Anywhere 3 for Mac. Новинки — устройства с низким профилем, предназначенные для создателей контента, разработч
28.07.2020 Logitech G выпускает беспроводную игровую гарнитуру Pro X

Logitech G, бренд компании Logitech, представил беспроводную игровую гарнитуру Logitech G Pro X Wireless Lightspeed. В этой новой профессиональной гарнитуре беспроводная технология Lightspeed сочетается с выдающим
27.07.2020 ASBIS начинает поставки продукции Logitech в Россию

ASBIS заключила дистрибьюторское соглашение с Logitech. ASBIS предлагает своим российским партнерам полный ассортимент продукции производителя, включая мыши и клавиатуры, видеоустройства, ПДУ для презентаций, а также гарнитуры и колонки. Н
11.11.2019 Как видео превращается в данные и к чему это приводит

Видеосвязь для бизнеса Конференцию открыл доклад компании Logitech, которая выпускает оборудование для видеосвязи. Менеджер по работе с заказчиками Кон
12.07.2019 На вершине игрового звука

Logitech представила две игровые гарнитуры: Logitech G PRO X и Logitech G PRO. В разработке новинок принимали участие ведущие киберспортсмены. Эти устройства из линейки Logitech G PRO, они сочетают комфорт и надежность с пе
08.04.2019 Мир меняется, Logitech меняется вместе с ним

В Москве состоялась конференция Logitech, где представители компании рассказали журналистам об изменении принципов построения системы видеокоммуникаций. Сегодня компания Logitech ассоциирует область видеокоммуникаций у
13.02.2019 Logitech выпускает флагманские гарнитуры

Logitech представила две флагманские игровые гарнитуры G935 и G635. Отличие Logitech G935 от G635 состоит в том, что первая – это беспроводная гарнитура, а вторая – подключается к источнику звука традиционным способом. Обе модели оснащены фирменными динамиками Logit
23.05.2018 Logitech представила обновления ПО и новый пульт для презентаций R500 Laser Presentation Remote

истанционного управления презентациями. Речь идет об обновлении программного обеспечения для пульта Logitech Spotlight, а также о выпуске новой модели — Logitech R500 Laser Presentation

30.08.2017 Играй со скоростью света

Игровое подразделение Logitech G представило специализированные клавиатуру и мышь для геймеров. Игровая мышь Logitech G603 оснащена улучшенным оптическим сенсором Logitech G HERO и использует для подкл
16.08.2016 Logitech анонсировала новую игровую мышь для киберспортсменов

Компания Logitech анонсировала выпуск новой игровой мыши Logitech G Pro. Созданная специально для киберспортсменов новая мышь оснащена всем необходимым для игры профессионального уровня. Logit
01.07.2016 Клавиатура Logitech K780 - цифровой блок поделим на троих

Популярная линейка беспроводных компактных клавиатур Logitech пополнилась новой моделью. Клавиатура Logitech K780 стала продолжением линейки, куда уже входят модели Logitech K380 и Logitech K480. Эти клавиатуры интересны тем,
03.06.2016 Зажигательные мыши Logitech

Компьютерная мышь совсем не обязана быть серой и безлико-хвостатой, считают в Logitech. Доказать это пытается новая модель Logitech M238 из серии Party Collection 2016. На корпус мыши нанесёны яркие принты в ретро-стиле 1980-х годов «Мемфис»: сочные арбузы, розовы
18.01.2016 Дизайнеры Logitech сработали на "пять"

Пять наград от уважаемого жюри премии GOOD DESIGN 2015 получила компания Logitech. Свои призы получили беспроводные мыши Logitech Wireless Mouse M280 и Logitech MX Master Wireless Mouse, переносные клавиатуры для мобильных устройств Logitech Key
28.12.2015 Logitech MX Master и MX Anywhere 2: мастера на все руки

Внешний вид Внешний вид компьютерной мыши вряд ли кого-то может сильно удивить. Тем не менее, если Logitech MX Anywhere 2 совсем проста с виду, то MX Master - напоминает манипуляторы в лучших традициях именно игровых мышей. Logitech MX Master - это мышь, выполненная, можно сказать, в

24.12.2015 Подарки к Новому году от Logitech

Сегодня мы подобрали несколько таких подарков от компании Logitech: клавиатуру K380 Multi-Device, компьютерные мыши M535 и M238 Play Collection, а также игровую гарнитуру G633 Artemis Spectrum.Компьютерная мышь Logitech M238 Play Collection (Fr

Публикаций - 437, упоминаний - 461

Logitech и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 59
Sony 6739 39
Google LLC 12690 38
Apple Inc 13156 35
Samsung Electronics 11065 28
Intel Corporation 12811 22
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 19
Cisco Systems 5372 18
Acer Group - Acer Inc 2776 17
A4tech 107 15
HP Inc. 5883 15
Nvidia Corp 4002 14
Lenovo Group 2447 14
Razer Inc 88 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Yealink Network Technology 85 13
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 12
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 12
LG Electronics 3735 12
Philips 2099 12
Defender 159 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Poly - Plantronics 144 10
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 10
Dell EMC 5180 10
Huawei 4677 10
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 10
Yahoo! 3726 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Seiko Epson Corporation 908 9
X Corp - Twitter 2938 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Toshiba Corporation 2980 9
TrueConf - ТруКонф 454 9
Jabra 79 8
Bending Spoons - Meetup 2 8
Ростелеком 10948 8
Guillemot - Thrustmaster 31 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Xiaomi - Сяоми 2232 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Carl Zeiss AG 307 5
Совкомбанк Совесть 279 5
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Евросеть 1421 3
Walt Disney Company 647 3
Инвитро - Invitro 84 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 3
Parks Associates 24 3
Связной ГК 1401 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Volkswagen Group - VW 308 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
ВТБ Лизинг 73 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Yamaha - Ямаха 110 2
LEGO 260 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Adidas - Адидас 170 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Hyundai Motor Company 436 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
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Судебная власть - Judicial power 2500 2
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 117
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 109
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 101
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 91
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 86
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 81
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 80
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 75
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 71
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 67
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 64
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 62
Аксессуары 4282 61
Микрофон - Microphone 2809 60
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 60
Наушники - Headphones 4479 57
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 55
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 54
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 52
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 49
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 49
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 44
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 39
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 38
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 37
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 36
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 36
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 35
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 31
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 31
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 30
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 30
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 29
Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 275 28
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 27
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 26
Microsoft Windows 16882 50
Google Android 15244 47
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 46 38
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 29
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 29
Apple iPad 4012 26
Apple iOS 8583 26
Apple macOS 2419 26
Microsoft Teams - MS Teams 670 26
Logitech MX 26 25
Google Android TV 381 24
Logitech Keyboard - Logitech K, G - Logitech Wave Keyboard - Logitech Wireless Keyboard - Logitech Washable Keyboard 28 23
Apple iPhone 6 4861 21
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 21
Logitech QuickCam 19 16
Linux OS 11533 16
Logitech Cordless 15 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 15
Google Chrome - браузер 1701 14
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
Logitech Rally System 11 11
Logitech Meetup 7 11
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 11
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 10
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 10
Logitech Sync 10 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 10
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 9
Logitech Revue 16 9
Logitech Unifying 10 9
Logitech diNovo 10 9
Logitech Headset - Logitech Mobile Freedom Headset - Logitech Mobile Pro Headset - Logitech Wireless Bluetooth Headset - Logitech Wireless DECT Headset - Logitech USB Headset - Logitech Surround Sound Headset - Logitech Stereo Headset 9 9
Microsoft Windows XP 2431 9
Apple iPod 1553 8
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 8
Apple Pencil 114 8
Степанова Ирина 17 10
Одинцов Дмитрий 119 6
Васильев Кирилл 16 5
Тыров Илья 29 5
Ишмамедов Константин 5 5
Фишер Андрей 75 5
Кальмуцкий Олег 8 5
Карелин Павел 22 5
Ксенин Алекс 311 5
Образцов Алексей 16 4
Лебедев Георгий 57 4
Деев Алексей 7 4
Попов Борис 25 4
Иодковский Станислав 104 4
Сергеев Иван 74 4
Баринов Александр 44 3
Массух Илья 239 3
Федин Владимир 7 3
Лобовко Дмитрий 6 3
Никитенко Дмитрий 3 3
Сулаев Роман 6 3
Анохина Полина 4 3
Юхин Артем 16 3
Борушевский Денис 37 3
Болотов Дмитрий 10 3
Монин Роман 3 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Макаров Валентин 251 2
Кузнецов Александр 162 2
Смирнов Максим 68 2
Коростелев Павел 43 2
Кочетков Владислав 248 2
Рыжий Алексей 6 2
Симонов Алексей 3 2
Иванов Константин 28 2
Андронов Сергей 32 2
Соловейчик Кирилл 9 2
Паршинцев Александр 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 149
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 81
Европа 24964 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 41
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Европа Восточная 3138 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Япония 13807 9
Китай - Тайвань 4245 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Канада 5082 6
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 6
Казахстан - Республика 6048 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Нидерланды 3746 4
Европа Западная 1496 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Израиль 2856 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Украина 7928 4
США - Калифорния 4829 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Иран - Исламская Республика Иран 1155 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 42
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 25
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 20
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 16
Ergonomics - Эргономика 1755 16
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 8
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 7
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 6
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Чудо техники 60 1
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Harris Interactive 81 1
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