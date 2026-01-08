Миллионы мышей и клавиатур по всему миру поломались из-за плохой памяти программистов Нарушение работы ИТ-системы В Logitech забыла продлить сертификат разработчика — и миллионы мышек на Mac превратились в кирпичи, пишет The Verge. Локальное приложение для настройки кнопок на устройствах перестало работать и

«М.видео» и «Эльдорадо» начали продажи новых игровых гарнитур и мышей Logitech Группа «М.видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, запустила продажи профессиональных игровых новинок Logitech с гарантией – беспроводных наушников Pro X Lightspeed и второе поколение облегчённой игровой мыши Pro X Superlight 2. При покупке можно воспользоваться бонусными баллами, доступна поку

Знаменитый производитель клавиатур, мышей и веб-камер уходит из России, уволив персонал Россия без мышей Как стало известно CNews, российский рынок покидает швейцарская компания Logitech. Последний день сотрудники российского представительства отработают 31 августа 2022 г. Об этом CNews рассказал источник на ВКС-рынке и подтвердил крупный дистрибутор через сотрудника к

Logitech объявляет акцию на конференц-камеры MeetUp и Group До 31 марта действует акционная цена на конференц-камеры Logitech MeetUp и Logitech Group от 79000 рублей. Решения для видеоконференцсвязи – не

Logitech Zone Wired Earbuds — новая гарнитура для видеоконференцсвязи уже доступна в России Logitech начинает продажи проводной гарнитуры Zone Wired Earbuds на российском рынке. Новинка предназначена для комфортной работы в офисе или дома. Logitech Zone Wired Earbuds выполнена в компактном форм-факторе, с внутриканальными наушниками и встроенной системой всенаправленных микрофонов с шумоподавлением. При этом, гарнитура поддержива

Logitech перевыполнила план по использованию переработанного пластика и состава материала и составляет от 20% (в светлых девайсах) до 75% (в темных). Использование вторсырья уменьшает количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу при производстве. Партнерство Logitech с проверенными поставщиками и совместные исследования, касающиеся применения различных типов вторичного пластика, позволили создать полимеры с богатой цветовой палитрой. На сегодняшний

Сверхлёгкая игровая мышь Logitech G Pro X Superlight появилась в розовом цвете Самая лёгкая беспроводная игровая мышь Logitech, доступная ранее в чёрном и белом исполнении, теперь появилась в новом ярко-розовом цвете. Вместе с тем сохранились все качества модели, такие как сенсор HERO 25K и технология Lightspe

Облачное ПО Logitech получило обновление для поддержки удаленных пользователей Компания Logitech объявляет о масштабном обновлении Sync — платформы управления устройствами, созданной для поддержки современной гибридной рабочей среды. Теперь Sync поддерживает персональные устройств

Logitech G представила две новые версии механической игровой клавиатуры: G413 SE и G413 TKL SE Компания Logitech G, подразделение Logitech и производитель игровой периферии профессионального уровня, представила две новые механические игровые клавиатуры – Logitech G413 SE и G413 TKL

Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM Веб-камера Logitech С922 Pro Stream Качественная веб-камера пригодится и для видеозвонков, и для стримов. Так, Logitech С922 Pro Stream подходит не только для вещания на видеоканалах — конференции

Как прокачать переговорную комнату: обзор новинок тельно модернизируется, компании опробуют новые идеи и вводят современные технологии для улучшения качества и более комфортного использования ВКС. Среди таких компаний одним из трендсеттеров является Logitech. Разработчик представил новую линейку устройств ВКС для переговорных комнат: Logitech Rally Bar и Logitech Rally Bar Mini, тем самым дополнив систему Logitech Rall

ВКС-система Logitech Rally Bar Mini: высокое качество картинки и звука для небольших помещений #marketWidget1 { display: none; }ВКС «все в одном»: что такое Logitech Rally Bar Mini Rally Bar Mini – это универсальное устройство для видеоконференцсвязи, которое объединяет в себе камеру, 3 динамика и систему из 6 микрофонов. Видеопанель выглядит как н

Logitech объявляет акцию на конференц-камеру MeetUp Компания Logitech объявляет о старте акции, в рамках которой, стоимость конференц-камеры MeetUp составит от 75000 рублей. Предложение доступно до 31 декабря 2021. Компания Logitech предлагает ряд

ВКС-система Logitech Rally Bar Mini доступна к заказу в России Компания Logitech представляет на российском рынке ВКС-систему для небольших помещений Logitech Rally Bar Mini. Новинка совместима с любыми программными видеоклиентами и поддерживает самые распро

«Тендерплан» оснастила свой колл-центр профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired «Тендерплан», разработчик автоматизированной системы для поиска и управления тендерами, совместно с Logitech оснастила рабочие места операторов колл-центра профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired. Кроме того, в проект была заложена возможность масштабирования, так как в ближа

6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств о время быстрой печати. Механические переключатели плоских клавиш дают ощутимый отклик и щелчок, так что ее можно смело рекомендовать даже любителям компьютерных игр. Несмотря на мощную конструкцию, Logitech G G915 TKL довольно компактна: ширина и длина составляют 368 и 150 мм соответственно, а толщина - всего 22 мм. Беспроводное подключение с технологией Lightspeed от Logitech обес

Logitech G представляет новую игровую гарнитуру G335 Logitech G, подразделение компании Logitech и производитель игровой периферии профессионального уровня, представляет новую проводную гарнитуру Logitech G335. Новинка пополнит коллекцию стильных аксессуаров Color Collectio

Logitech G представила свою первую игровую внутриканальную гарнитуру. Цена. Фото Logitech G, подразделение компании Logitech и производитель игровой периферии профессионального уровня, представила свою первую внутриканальную геймерскую гарнитуру Logitech G333. Наушники оснащены двойными неодимовыми др

Logitech задает новые стандарты в индустрии конференцсвязи связи, представив новое поколение устройств и решений, которые работают с самыми распространёнными на сегодняшний день сервисами, такими как Microsoft Teams и Zoom. Новые видеосистемы «всё в одном» - Logitech Rally Bar, специально разработанные для комнат среднего размера, и Logitech Rally Bar Mini для небольших помещений - преобразят видеовстречи благодаря высокому качеству изображе

Logitech представила беспроводной трекбол Ergo M575. Цена. Фото улярность, поэтому эргономика и удобство рабочего места сейчас крайне важны, — отметила Дельфина Донн-Крок (Delphine Donne-Crock), генеральный менеджер направления креативности и производительности в Logitech. — Наша инициатива Ergolab объединяет научный подход и ориентированность на потребности пользователей при создании новых продуктов и решений, которые помогают людям чувствовать себя ма

Обзор Logitech Swytch: одно устройство для подключения всего ВКС-оборудования Что такое Logitech Swytch и что он умеет Logitech Swytch – это компактный и многофункциональный USB-коннектор для подключения ноутбука к оборудованию для видеоконференцсвязи в переговорных комната

Logitech Swytch: любые совещания в помещениях любого типа Компания Logitech представляет Logitech Swytch, новый продукт, позволяющий подключать ноутбук пользователя к любым решениям видеоконференцсвязи. При помощи всего одного разъема USB можно переключ

Logitech G представила новую беспроводную игровую мышь для киберспортсменов. Цена. Фото Logitech G представила свою самую легкую беспроводную игровую мышь для профессионалов киберспорта Logitech G Pro X Superlight. «Точность прицеливания – это залог победы, особенно при игре в CS:GO, – отметил Александр Костылев, более известный как s1mple, профессиональный игрок в Counter-Str

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе внезапно затеявший ремонт. Именно поэтому и в офисе, и на удалёнке актуально иметь гарнитуру с эффективным шумоподавлением и высоким качеством звука. Одним из таких решений является бизнес-гарнитура Logitech Zone Wired. Компания Logitech хорошо зарекомендовала себя на рынке – это известный, опытный и надежный производитель. Наверняка у вас дома и в офисе есть устройства от Logite

Logitech представляет компактную беспроводную мышь MX Anywhere 3 Компания Logitech представила новые компактные модели беспроводных мышей MX Anywhere 3 и MX Anywhere 3 for Mac. Новинки — устройства с низким профилем, предназначенные для создателей контента, разработч

Logitech G выпускает беспроводную игровую гарнитуру Pro X Logitech G, бренд компании Logitech, представил беспроводную игровую гарнитуру Logitech G Pro X Wireless Lightspeed. В этой новой профессиональной гарнитуре беспроводная технология Lightspeed сочетается с выдающим

ASBIS начинает поставки продукции Logitech в Россию ASBIS заключила дистрибьюторское соглашение с Logitech. ASBIS предлагает своим российским партнерам полный ассортимент продукции производителя, включая мыши и клавиатуры, видеоустройства, ПДУ для презентаций, а также гарнитуры и колонки. Н

Как видео превращается в данные и к чему это приводит Видеосвязь для бизнеса Конференцию открыл доклад компании Logitech, которая выпускает оборудование для видеосвязи. Менеджер по работе с заказчиками Кон

На вершине игрового звука Logitech представила две игровые гарнитуры: Logitech G PRO X и Logitech G PRO. В разработке новинок принимали участие ведущие киберспортсмены. Эти устройства из линейки Logitech G PRO, они сочетают комфорт и надежность с пе

Мир меняется, Logitech меняется вместе с ним В Москве состоялась конференция Logitech, где представители компании рассказали журналистам об изменении принципов построения системы видеокоммуникаций. Сегодня компания Logitech ассоциирует область видеокоммуникаций у

Logitech выпускает флагманские гарнитуры Logitech представила две флагманские игровые гарнитуры G935 и G635. Отличие Logitech G935 от G635 состоит в том, что первая – это беспроводная гарнитура, а вторая – подключается к источнику звука традиционным способом. Обе модели оснащены фирменными динамиками Logit

Logitech представила обновления ПО и новый пульт для презентаций R500 Laser Presentation Remote истанционного управления презентациями. Речь идет об обновлении программного обеспечения для пульта Logitech Spotlight, а также о выпуске новой модели — Logitech R500 Laser Presentation

Играй со скоростью света Игровое подразделение Logitech G представило специализированные клавиатуру и мышь для геймеров. Игровая мышь Logitech G603 оснащена улучшенным оптическим сенсором Logitech G HERO и использует для подкл

Logitech анонсировала новую игровую мышь для киберспортсменов Компания Logitech анонсировала выпуск новой игровой мыши Logitech G Pro. Созданная специально для киберспортсменов новая мышь оснащена всем необходимым для игры профессионального уровня. Logit

Клавиатура Logitech K780 - цифровой блок поделим на троих Популярная линейка беспроводных компактных клавиатур Logitech пополнилась новой моделью. Клавиатура Logitech K780 стала продолжением линейки, куда уже входят модели Logitech K380 и Logitech K480. Эти клавиатуры интересны тем,

Зажигательные мыши Logitech Компьютерная мышь совсем не обязана быть серой и безлико-хвостатой, считают в Logitech. Доказать это пытается новая модель Logitech M238 из серии Party Collection 2016. На корпус мыши нанесёны яркие принты в ретро-стиле 1980-х годов «Мемфис»: сочные арбузы, розовы

Дизайнеры Logitech сработали на "пять" Пять наград от уважаемого жюри премии GOOD DESIGN 2015 получила компания Logitech. Свои призы получили беспроводные мыши Logitech Wireless Mouse M280 и Logitech MX Master Wireless Mouse, переносные клавиатуры для мобильных устройств Logitech Key

Logitech MX Master и MX Anywhere 2: мастера на все руки Внешний вид Внешний вид компьютерной мыши вряд ли кого-то может сильно удивить. Тем не менее, если Logitech MX Anywhere 2 совсем проста с виду, то MX Master - напоминает манипуляторы в лучших традициях именно игровых мышей. Logitech MX Master - это мышь, выполненная, можно сказать, в