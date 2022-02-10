Сверхлёгкая игровая мышь Logitech G Pro X Superlight появилась в розовом цвете

Самая лёгкая беспроводная игровая мышь Logitech, доступная ранее в чёрном и белом исполнении, теперь появилась в новом ярко-розовом цвете. Вместе с тем сохранились все качества модели, такие как сенсор HERO 25K и технология Lightspeed от Logitech G, обеспечивающая минимальную задержку связи в 1 мс.

При весе менее 63 г Logitech G Pro X Superlight – одна из самых лёгких беспроводных игровых мышей на рынке. В паре с увеличенной площадью тефлоновых «ножек» удалось добиться минимального трения при скольжении по поверхности. А за счёт симметричной формы корпуса Logitech G Pro X Superlight одинаково хорошо подходит как правшам, так и левшам. Эту мышь выбирают 4 из 10 лучших игроков в CS:GO по версии HLTV.org, включая и членов команды NaVi, чей снайпер Александр s1mple Костылев за прошедший год сделал с помощью этой модели более 4 тыс. фрагов, что позволило ему стать самым результативным игроком за год.

В Logitech G Pro X Superlight используется чувствительный сенсор собственной разработки HERO 25K с возможностью регулировки значения dpi в диапазоне от 100 до 25600. Кроме того, это первый в отрасли датчик субмикронного уровня, способный отслеживать движение на уровне около 1/50 толщины человеческого волоса без снижения точности. Заявленные значения максимальной скорости и ускорения составляют 10 м/с и 40 G соответственно.

Для подключения к компьютеру используется приёмник 2,4 ГГц и фирменная технология Lightspeed, обеспечивающая одновременно низкое время отклика в пределах 1 мс и высокую энергоэффективность. Заявленное время автономной работы составляет 70 часов при постоянном перемещении. Достигается это, в том числе за счёт интеллектуальной системы управления питанием сенсора, позволяющей регулировать частоту смены кадров в зависимости от движения мыши. Для зарядки используется комплектный кабель micro-USB, при подключении которого Logitech G Pro X Superlight автоматически переходит в проводной режим работы.

Мышь Logitech G Pro X Superlight в розовом цвете

Проверить уровень заряда можно с помощью фирменного приложения G Hub, выступающего единым центром управления почти всех девайсов Logitech G. В нём можно задать собственные пять значений dpi для быстрого переключения между ними, настроить макросы и профили для конкретных приложений и игр, переназначать действия кнопок и менять частоту опроса, влияя таким образом на время автономной работы.

Logitech G Pro X Superlight в новом розовом цвете поступит в продажу 8 февраля по рекомендованной розничной цене 12990 руб.