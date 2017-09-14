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«Аладдин Р.Д.» запустил в продажу первый MicroUSB-токен для мобильных устройств ний для обеспечения информационной безопасности, сообщил о запуске в продажу новой модели JaCarta - MicroUSB-токен для пользователей мобильных/носимых устройств под управлением Android, Windows

Мобильный 3G-роутер Huawei E5730 Mobile сное устройство. Компактное и универсальное. Телеграфным стилем, в двух словах, что у него есть. Встроенный 3G-модем (с портом SIM-карты под крышкой, соответственно), разъем Ethernet и два порта USB: microUSB IN и полноразмерный OUT. И вот перед нами Huawei E5730, который работает в любую сторону: 1) принимает 3G и транслирует в Wi-Fi, 2) WAN/LAN преобразует в Wi-Fi, 3) 3G в локальную сеть.

Обзор продвинутого планшета 3Q QS1023H: качество - в массы! го набора технологий высокоскоростного мобильного доступа, GPS-модуль с A-GPS, Bluetooth, интерфейс microUSB с функцией хоста, 5-мегапиксельная камера с автофокусировкой — в соперниках оказывае

Европарламент обяжет Apple перейти на micro-USB мер, кабели Lightning/USB и 30-pin/USB, необходимые для зарядки аккумуляторов на iPhone, iPod и iPad, в российском Apple Store сейчас стоят по 799 руб. Разъем Lightning на iPhone может уступить место micro-USB И хотя комитет не акцентировал внимание на каком-либо конкретном производителе, Apple является одной из немногих компаний на европейском рынке, которая до сих пор выпускает устройства

Донорство по microUSB тва. Rescue cable for micro USB представляет собой шнур, на обеих концах которого находятся штекеры microUSB. Вставив один из них (больший) в смартфон, у которого кончился заряд аккумулятора, а

Trend Micro USB Security 2.0 защищает USB-накопители от вредоносных программ Компания Trend Micro объявила о выходе новой версии своего продукта USB Security, предназначенного для защиты USB-накопителей от вредоносного содержимого. Решение Trend Micro USB Security, которое может быть интегрировано в USB-накопители и полностью совместимо с платформой Windows, обеспечивает комплексную защиту от компьютерных вирусов, программ-троянов, чер