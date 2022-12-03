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03.12.2022 Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM 2
30.11.2022 Для гейминга и киберспорта: четыре новых манипулятора от Bloody 1
16.11.2022 Два студента «на коленке» собрали суперкомпьютер размерами с ПК 1
10.11.2022 Опасный конкурент Xiaomi захватывает Россию. Выпущен супердешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео 1
26.10.2022 Легендарный бренд привез в Россию супердешевый смартфон на Android 1
04.10.2022 Apple заставят встроить в iPhone зарядник, как у Android, или разориться 1
21.09.2022 Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором 2
06.09.2022 Xiaomi выпустила мобильник дешевле 5000 рублей на чистом Android без лишнего софта. Видео 1
17.08.2022 Apple выпустит дешевый iPad, чтобы не дать конкурентам на Android ни шанса 1
12.08.2022 В России появился новый бренд смартфонов из Европы. Они стоят как Xiaomi и Realme. Видео 1
13.07.2022 Россияне выпустили дешевый антикризисный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором. Цена 1
30.06.2022 Philips Xenium E2301 представлен в России 1
30.06.2022 Самый компактный и дешевый Raspberry Pi стал еще лучше. Впервые в истории в нем появился Wi-Fi. Видео 1
20.06.2022 Конкурент Xiaomi выпустил ультрабюджетный телефон с огромным аккумулятором дешевле 6000 рублей 1
02.06.2022 Увидел свет дешевый смартфон с расширяемой оперативной памятью, как у флагманов. Цена 1
30.05.2022 Мобильный телефон Philips Xenium E227 выходит на российский рынок. 1
30.05.2022 Опасно ли заряжать ноутбук зарядкой от смартфона 1
22.04.2022 Xiaomi начала продажи в России супердешевого антисанкционного смартфона. Цена, видео 1
19.04.2022 Техника DIGMA 2022: оборудуем место для удаленной работы 1
29.03.2022 Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевого «убийцу» iPad mini 1
16.03.2022 Пока Xiaomi урезает поставки, Россию наводняют новые сверхдешевые китайские смартфоны 1
05.03.2022 Индия выручит. Выпущен супердешевый смартфон с большим аккумулятором 1
16.02.2022 Digma начинает продавать новые модели электронных книг — K2 и M2 1
10.02.2022 Сверхлёгкая игровая мышь Logitech G Pro X Superlight появилась в розовом цвете 1
09.02.2022 D-Link представляет новый портативный 4g/lte маршрутизатор DWR-932C 2
01.02.2022 Россияне создали супердешевый смартфон с Android 11 1
18.01.2022 В России появился супердешевый смартфон Samsung на продвинутом «железе». Цена, видео 1
12.01.2022 Создатели первого в истории клона iPhone выпустили супердешевый смартфон на Android 1
13.12.2021 Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM 1
10.12.2021 «Мегафон» и самое большое сообщество для путешественников «Вконтакте» представили совместный пауэрбанк 1
10.12.2021 Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц 3
11.11.2021 Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4 1
10.11.2021 Выпущен одноплатный ПК — «убийца» Raspberry Pi4, только дешевле и ничем не хуже 1
04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств 1
27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 1
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 1
20.08.2021 В России начались продажи супердешевого смартфона Lenovo с огромной батареей. Видео 1
20.08.2021 10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1

Публикаций - 937, упоминаний - 1096
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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