Получите все материалы CNews по ключевому слову
USB micro
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|14.09.2017
|
Новый смартфон с российской ОС защищен MicroUSB-токенами «Аладдин Р.Д.»
я врачей скорой помощи, инспекторов ГИБДД, руководителей среднего и высшего звена, аудиторов и других сотрудников, постоянно находящихся вне офиса или проводящих большую часть времени в командировках.MicroUSB-токены JaCarta-2 ГОСТ – новое поколение средств ЭП для мобильных устройств с аппаратной поддержкой отечественных криптографических алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012, сер
|15.04.2015
|
«Аладдин Р.Д.» запустил в продажу первый MicroUSB-токен для мобильных устройств
ний для обеспечения информационной безопасности, сообщил о запуске в продажу новой модели JaCarta - MicroUSB-токен для пользователей мобильных/носимых устройств под управлением Android, Windows
|17.12.2014
|
Мобильный 3G-роутер Huawei E5730 Mobile
сное устройство. Компактное и универсальное. Телеграфным стилем, в двух словах, что у него есть. Встроенный 3G-модем (с портом SIM-карты под крышкой, соответственно), разъем Ethernet и два порта USB: microUSB IN и полноразмерный OUT. И вот перед нами Huawei E5730, который работает в любую сторону: 1) принимает 3G и транслирует в Wi-Fi, 2) WAN/LAN преобразует в Wi-Fi, 3) 3G в локальную сеть.
|27.12.2013
|
Обзор продвинутого планшета 3Q QS1023H: качество - в массы!
го набора технологий высокоскоростного мобильного доступа, GPS-модуль с A-GPS, Bluetooth, интерфейс microUSB с функцией хоста, 5-мегапиксельная камера с автофокусировкой — в соперниках оказывае
|27.09.2013
|
Европарламент обяжет Apple перейти на micro-USB
мер, кабели Lightning/USB и 30-pin/USB, необходимые для зарядки аккумуляторов на iPhone, iPod и iPad, в российском Apple Store сейчас стоят по 799 руб. Разъем Lightning на iPhone может уступить место micro-USB И хотя комитет не акцентировал внимание на каком-либо конкретном производителе, Apple является одной из немногих компаний на европейском рынке, которая до сих пор выпускает устройства
|10.06.2013
|
Донорство по microUSB
тва. Rescue cable for micro USB представляет собой шнур, на обеих концах которого находятся штекеры microUSB. Вставив один из них (больший) в смартфон, у которого кончился заряд аккумулятора, а
|20.01.2011
|
Trend Micro USB Security 2.0 защищает USB-накопители от вредоносных программ
Компания Trend Micro объявила о выходе новой версии своего продукта USB Security, предназначенного для защиты USB-накопителей от вредоносного содержимого. Решение Trend Micro USB Security, которое может быть интегрировано в USB-накопители и полностью совместимо с платформой Windows, обеспечивает комплексную защиту от компьютерных вирусов, программ-троянов, чер
|25.09.2007
|
Разные мобильники получат единый "зарядник"
, зарядные устройства и любые другие аксессуары. Заявление прозвучало на форуме Open Mobile Terminal Platform (OMTP), участниками которого являются вышеперечисленные компании. Речь идет об интерфейсе micro-USB, который был представлен организацией USB Implementers Forum (USB-IF) в начале текущего года. Как и предшествующий mini-USB, новый стандарт позволяет выполнять зарядку телефонов, но в
USB micro и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.