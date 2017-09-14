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USB micro

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.09.2017 Новый смартфон с российской ОС защищен MicroUSB-токенами «Аладдин Р.Д.»

я врачей скорой помощи, инспекторов ГИБДД, руководителей среднего и высшего звена, аудиторов и других сотрудников, постоянно находящихся вне офиса или проводящих большую часть времени в командировках.MicroUSB-токены JaCarta-2 ГОСТ – новое поколение средств ЭП для мобильных устройств с аппаратной поддержкой отечественных криптографических алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012, сер
15.04.2015 «Аладдин Р.Д.» запустил в продажу первый MicroUSB-токен для мобильных устройств

ний для обеспечения информационной безопасности, сообщил о запуске в продажу новой модели JaCarta - MicroUSB-токен для пользователей мобильных/носимых устройств под управлением Android, Windows
17.12.2014 Мобильный 3G-роутер Huawei E5730 Mobile

сное устройство. Компактное и универсальное. Телеграфным стилем, в двух словах, что у него есть. Встроенный 3G-модем (с портом SIM-карты под крышкой, соответственно), разъем Ethernet и два порта USB: microUSB IN и полноразмерный OUT. И вот перед нами Huawei E5730, который работает в любую сторону: 1) принимает 3G и транслирует в Wi-Fi, 2) WAN/LAN преобразует в Wi-Fi, 3) 3G в локальную сеть.
27.12.2013 Обзор продвинутого планшета 3Q QS1023H: качество - в массы!

го набора технологий высокоскоростного мобильного доступа, GPS-модуль с A-GPS, Bluetooth, интерфейс microUSB с функцией хоста, 5-мегапиксельная камера с автофокусировкой — в соперниках оказывае
27.09.2013 Европарламент обяжет Apple перейти на micro-USB

мер, кабели Lightning/USB и 30-pin/USB, необходимые для зарядки аккумуляторов на iPhone, iPod и iPad, в российском Apple Store сейчас стоят по 799 руб. Разъем Lightning на iPhone может уступить место micro-USB И хотя комитет не акцентировал внимание на каком-либо конкретном производителе, Apple является одной из немногих компаний на европейском рынке, которая до сих пор выпускает устройства
10.06.2013 Донорство по microUSB

тва. Rescue cable for micro USB представляет собой шнур, на обеих концах которого находятся штекеры microUSB. Вставив один из них (больший) в смартфон, у которого кончился заряд аккумулятора, а
20.01.2011 Trend Micro USB Security 2.0 защищает USB-накопители от вредоносных программ

Компания Trend Micro объявила о выходе новой версии своего продукта USB Security, предназначенного для защиты USB-накопителей от вредоносного содержимого. Решение Trend Micro USB Security, которое может быть интегрировано в USB-накопители и полностью совместимо с платформой Windows, обеспечивает комплексную защиту от компьютерных вирусов, программ-троянов, чер
25.09.2007 Разные мобильники получат единый "зарядник"

, зарядные устройства и любые другие аксессуары. Заявление прозвучало на форуме Open Mobile Terminal Platform (OMTP), участниками которого являются вышеперечисленные компании. Речь идет об интерфейсе micro-USB, который был представлен организацией USB Implementers Forum (USB-IF) в начале текущего года. Как и предшествующий mini-USB, новый стандарт позволяет выполнять зарядку телефонов, но в

Публикаций - 974, упоминаний - 1137

USB micro и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 206
Google LLC 12688 205
Apple Inc 13154 203
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 123
HTC Corporation 1512 99
Sony 6739 96
Microsoft Corporation 25775 94
Huawei 4676 92
Meta Platforms - Facebook 4621 76
Xiaomi - Сяоми 2231 70
LG Electronics 3735 69
Yandex - Яндекс 9216 65
Qualcomm Technologies 1974 65
X Corp - Twitter 2938 64
MediaTek - Ralink 595 64
Nvidia Corp 4002 57
Lenovo Group 2446 52
Acer Group - Acer Inc 2776 50
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 49
Lenovo Motorola 3566 44
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 40
Fly - Explay - Эксплей 243 35
Intel Corporation 12811 32
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 31
ZTE Corporation 800 29
BBK OPPO Electronics 484 28
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 27
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 22
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 21
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 20
МегаФон 10742 20
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 20
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 19
Toshiba Corporation 2980 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 19
Dropbox 527 17
Philips 2099 15
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 15
Carl Zeiss AG 307 23
Геометрия НПО 165 21
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 11
Россети Ленэнерго 1699 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Совкомбанк Совесть 279 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 8
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 6
Связной ГК 1401 5
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 5
eBay Inc 1640 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Kickstarter 136 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
LEGO 260 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
Почта России ПАО 2370 3
BMW Group 482 3
Visa International 1993 3
Евросеть 1421 3
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 3
JD.com - Jingdong Mall 101 3
Верный - торговая сеть 326 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 3
Ferrari NV 159 3
uBank 21 3
Белый Ветер 365 3
TuneIn Radio 8 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 47
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 83
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 39
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 31
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 2
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Symbian Foundation 38 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 720
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 674
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 574
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 548
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 523
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 520
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 502
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 501
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 479
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 465
Наушники - Headphones 4478 401
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 380
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 364
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 356
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 350
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 339
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 327
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 323
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 303
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 273
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 270
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 265
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 237
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 235
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 234
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 216
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 213
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 198
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 196
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 194
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 189
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 187
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 181
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 175
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 167
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 162
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 161
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 160
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 160
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 157
Google Android 15244 577
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 299
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 173
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 167
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 153
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 148
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 143
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 126
Microsoft Windows 16882 122
Apple iOS 8583 109
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 102
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 95
Samsung Galaxy 1035 91
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 90
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 86
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 85
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 80
Samsung Galaxy Note 702 76
Apple iPad 4012 73
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 72
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 68
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 64
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 64
Google YouTube - Видеохостинг 3002 60
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 55
Apple iPhone 6 4861 52
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 50
Linux OS 11533 48
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 48
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 43
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 43
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 42
Microsoft Windows 2000 8678 42
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 41
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 41
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 40
Microsoft Office 4170 37
Nokia Symbian OS 1411 37
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 37
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 37
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 9
Hemmerstoffer Steve - Хеммерштофер Стив 7 4
Чубайс Анатолий 222 4
Пузанов Владимир 14 4
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 4
Nummela Arto - Нуммела Арто 6 3
Путин Владимир 3454 3
Bond James - Бонд Джеймс 86 3
Dillon Marc - Диллон Марк 7 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 2
Мартынов Владислав 115 2
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Rubin Andy - Рубин Энди 63 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Платонов Алексей 22 2
Saunders Brad - Сондерс Брэд 3 2
Lee Bruce - Ли Брюс 5 2
Ding David - Динг Дэвид 3 2
Upton Eben - Аптон Эбен 12 2
Mukerji Sandip - Мукерджи Сандип 1 1
Aksentijević Mirko - Аксентиевич Мирко 5 1
Боков Вадим 3 1
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 1
Kedia Pankaj - Кедья Панкадж 2 1
Miner Rich - Майнер Рич 3 1
Tong Jack - Тонг Джек 2 1
Пузанов Михаил 2 1
Жеглов Глеб 6 1
Bubley Dean - Бабли Дин 4 1
Невинный Вячеслав 1 1
Graziano Tony - Грациано Тони 1 1
Verkama Markku - Веркамы Маркку 1 1
Hakkens Dave - Хаккенс Дэйв 8 1
Вербова Дарья 1 1
Tajani Antonio - Таяни Антонио 2 1
Bertman Erik - Бертман Эрик 5 1
Weber Chris - Вебер Крис 6 1
Карклит Валентин 1 1
Vanjoki Anssi - Ваньоки Ансси 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 416
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 196
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 153
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 125
Европа 24964 65
Южная Корея - Республика 7052 60
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Китай - Тайвань 4245 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 38
Финляндия - Финляндская Республика 3697 34
Азия - Азиатский регион 5920 24
Индия - Bharat 5869 23
Германия - Федеративная Республика 13221 20
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Испания - Королевство 3840 10
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Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Швеция - Королевство 3782 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 6
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 6
Сатурн - Титан (спутник) 533 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Америка - Американский регион 2206 5
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