Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн

В Санкт-Петербурге железнодорожную станцию Обухово оснастили цифровой автоматикой «Нацпроектстроя» Движением поездов на станции Обухово Октябрьской железной дороги будет управлять цифровая автоматика разработки и производства компаний «Нацпроектстроя». На объекте внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ-20 – инструмент для всех видов рельсового транспорта. Об этом CNews со

Минобороны требует почти 200 миллионов у поставщика систем засекреченной связи к Минобороны Как выяснил CNews, Минобороны подало иск к дочернему предприятию «Ростеха» — концерну «Автоматика» на сумму 192,3 млн руб. Заявление было направлено января 2026 г., следует из карт

Предприятие «Ростеха» на шесть лет задержало серийный выпуск микрочипа для оборонки 2 тысячи и 200 дней просрочки Как выяснил CNews, концерн «Автоматика» (входит в «Ростех») на 2262 дня просрочил освоение серийного производства микрочи

D-Link внедрила учебный стенд DTK-1 для проведения демонстрационного экзамена в екатеринбургском техникуме «Автоматика» Компания D-Link сообщила о внедрении учебного стенда DTK-1 для проведения демонстрационного экзамена по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» на базе екатеринбургского техникума «Автоматика». Демонстрационный экзамен является одной из форм государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования и ориентирован на оценку пр

Основатель сети магазинов DNS инвестировал в автоматические шлагбаумы, замки и ворота рендом NordIce, также китайским, выпускается широкий спектр товаров для дома, куда входит не только автоматика для ворот, но и, например, электрокарнизы. Особый интерес представляет партнерство

«НЭК.Тех» разработала ПО для устройств защиты и автоматики серии «Юнит-М300» Научно-технический центр «НЭК.Тех» (входит в промышленную группу «НЭК») разработал встроенное программное обеспечение для устройства защиты и автоматики серии «Юнит-М300» для применения на высокоавтоматизированных подстанциях различных архитектур построения. Всё программное обеспечение, разработанное «НЭК.Тех» для устройства защиты и

Комплекс экомониторинга «Автоматики» может вычислить источник загрязнения воздуха осферу, но и находить их источники методами математического моделирования. Комплекс строит карту распространения загрязнений и анализирует данные с нее. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика». «Палантир» может непрерывно, до четырех раз в минуту, проводить измерения параметров газопылевого состава воздуха. Благодаря этому фиксируются самые быстрые процессы распространени

Управлять движением в новом электродепо «Южное» будет цифровая автоматика «Нацпроектстроя» Москвы Сергей Собянин ввел в эксплуатацию электродепо «Южное», которое будет обслуживать Замоскворецкую линию московского метро. Управлять движением поездов в крупнейшем в России депо будет цифровая автоматика «Нацпроектстроя». Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя». Депо «Южное» – технологический комплекс, где будут обслуживать до 2,4 тыс. вагонов в год. Помимо вновь создан

Компании «Нацпроектстроя» оснастили российской автоматикой станцию Купавна Московской железной дороги Компании «Нацпроектстроя» внедрили на станции Купавна российскую цифровую автоматику. Переход на импортонезависимую технологию повысит безопасность перевозок на участке Московской железной дороги. Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя». На станции внед

Минобороны требует 90 миллионов у ИТ-концерна «Автоматика» на 90 миллионов Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с АО «Концерн Автоматика» (входит в «Ростех») почти 90 млн руб., пишет «Коммерсант», ссылаясь на информацию

Российским ПО и автоматикой оснастят томограф для термоядерного реактора, который строится во Франции рошел все необходимые испытания и передан на площадку заказчика. Томские ученые разработали систему автоматики и встраиваемое программное обеспечение (ПО) системы автоматики для томограф

ТПУ оснастил томограф нового поколения для международного термоядерного проекта российским ПО и автоматикой Ученые Томского политехнического университета разработали систему автоматики и встраиваемое программное обеспечение (ПО) системы автоматики для ультразвукового томографа нового поколения. Более быстрое и точное оборудование предназначено для контроля э

ИТ-«дочка» «Ростеха» требует у компании-«сестренки» полмиллиарда. Еще миллиард взыскивает Минобороны News, «Научно-производственное объединение Ангстрем» («НПО Ангстрем») требует через суд у «Концерна Автоматика» 471,5 млн руб. Обе компании входят в «Ростех». Иск был подан 18 марта 2025 г., сл

«Систэм Электрик» расширила серию модульных продуктов для автоматики City9 Set Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) расширила серию модульных продуктов для автоматики City9 Set, выпустив гребенчатые шины и вводные клеммы. Первые позволяют значительно упростить подключение оборудования в распределительном щите, например, City9 Box, поскольку каждая

НПФ «Экситон-автоматика» сократила расходы на материальные ресурсы на 30% благодаря переходу с «1С:УПП» на «1С:ERP» с интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по внедрению системы учета фактической прибыли и управления производством на базе «1С:ERP» для научно-производственной фирмы «Экситон-автоматика», занимающейся изготовлением и монтажом шкафов управления. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». Переход с «1С:Управление производственным предприятием» на совр

На заводе радиоэлектроники Роскосмоса мощный пожар Пожар в Екатеринбурге На территории «НПО автоматики им. Семихатова» (НПОА) в Екатеринбурге произошел пожар. Он охватил кровлю здания одного из цехов на площади 800 кв. м. «В Екатеринбурге, по предварительным данным, на 800 кв. м произ

«Первый Бит» подготовил ПАО «Автоматика» к работе по гособоронзаказу ИТ-интегратора «Первый Бит» в сжатые сроки перевел воронежское приборостроительное предприятие ПАО «Автоматика» на флагманский продукт «1С:ERP Управление предприятием». Современная ERP-система

«Консист Констракшн» и «Индустриальные системы автоматики» подписали соглашение о сотрудничестве Российская инжиниринговая компания «Индустриальные системы автоматики» (ООО «Инсист Автоматика») и производитель оборудования «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Г

Компании «Нацпроектстроя» оснастили цифровой автоматикой строящийся разъезд Орудьево Московской железной дороги ран СНГ. Дивизион «Железные дороги» холдинга «Нацпроекстрой» сформирован на основе активов ГК «1520». Включает ряд ключевых российских компаний в сфере железнодорожного проектирования, строительства, автоматики и телемеханики, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», Мостоотряд-47, Ленгипротранс, Дальгипротранс, «1520 Сигнал» и другие. Группа компаний «1520» — российский производствен

ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая . Включает ряд ключевых российских компаний в сфере железнодорожного проектирования, строительства, автоматики и телемеханики, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», Мостоотряд-47, Ленг

ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая е пути между станциями Замын-Ууд-2 и Шаргын овоо. Это повысит пропускную способность крупнейшего погранперехода Замын-Ууд – Эрлянь между Монголией и Китаем. Специалисты дивизиона оснастили российской автоматикой собственной разработки и производства новый путь протяженностью 14,2 км, а также разъезды Шаргын-Овоо и Замын-Ууд-2. На перегоне внедрили систему интервального регулирования движени

Управлять движением в новом электродепо «Аминьевское» будет цифровая автоматика ГК 1520 живания БКЛ. Управлять движением поездов в одном из крупнейших депо столичного метро будет цифровая автоматика Дивизиона ЖАТ ГК 1520. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. В депо внедри

ГК 1520 оснастит новую станцию московского метро «Потапово» российской цифровой автоматикой 20) начали монтаж систем управления движением поездов на строящейся станции «Потапово» и перегоне «Потапово – Коммунарка» Сокольнической линии Московского метрополитена. На объекте внедрят российскую автоматику разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520. Регулировать интервалы между поездами будет система микропроцессорной централизации для метрополитенов МПЦ-СМ. Также на станции устан

Концерн «Автоматика» заключил соглашение о сотрудничестве с МГТУ им. Баумана Концерн «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») и Московский государст

«Дочку» «Ростеха» обвинили в обмане. Она выдавала китайские антенны за российские и теперь должна государству сотни миллионов Сделано в Китае Минпромторг собирается забрать у концерна «Автоматика» 300 млн руб., выделенных в качестве компенсации за разработку антенных систем для

На калужских предприятиях концерна «Автоматика» произошли кадровые изменения Генеральным директором АО «Калужский электромеханический завод» и АО «Калугаприбор» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»), назначен Евгений Золо

Движением поездов в Ташкентском метрополитене будет управлять российская цифровая автоматика производства ГК 1520 станций наземной кольцевой линии метро. Управлять движением поездов здесь будет российская цифровая автоматика разработки и производства Дивизиона ЖАТ группы компаний 1520. Об этом CNews сообщи

Предприятию концерна «Автоматика» вручена благодарность от Дмитрия Медведева за сбор гумпомощи для участников СВО Коллектив АО «Калугаприбор» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») награжден благодарност

«Росэлектроника» оснастит станками ЧПУ образовательные учреждения Пензенской области Концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставит образователь

ГК 1520 внедрила российскую цифровую автоматику на станции Калашниково линии Санкт-Петербург – Москва В Тверской области специалисты Дивизиона ЖАТ (ГК 1520) внедрили российскую цифровую автоматику на станции Калашниково линии Санкт-Петербург – Москва. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. Теперь движением поездов здесь управляет первая отечественная система микропроцес

На уфимском предприятия концерна «Автоматика» освоена технология селективной пайки На БПО «Прогресс» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») ввели в эксплуатацию автоматизированную установку селективной пайки печатных плат. При помощи данного оборудования произво

НПП «Радиус автоматика» внедрило «1С:ERP Управление предприятием» Специалисты ИТРП автоматизировали работу производственного предприятия «Радиус автоматика». Система «1С:ERP Управление предприятием» помогла оптимизировать планирование производства и управление закупками. Обеспечено бесперебойное снабжение производственных подразделений

Более 80 студентов пройдут обучение в концерне «Автоматика» в новом учебном году С сентября 2022 г. 84 студента пройдут обучение в концерне «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»). Уже на протяжении 30

Уфимское предприятие концерна «Автоматика» возглавил новый руководитель Новым генеральным директором БПО «Прогресс» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») стал Александр Некрасов. Александр Некрасов родился в Донецкой области, окончил Санкт-Петербургский государственный универ

Концерн «Автоматика» впервые представил на «Армии-2022» платформу виртуализации НацТех ООО «НТ» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») показал отечественную

Концерн «Автоматика» представил телефонную станцию «Протон-КА» АО «Калугаприбор» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») представил телефонную

ЦИК требует у «дочки» «Ростеха» больше сотни миллионов за срыв поставок устройств электронного голосования ил CNews, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подала иск против входящего в «Ростех» концерна «Автоматика» на сумму 130,3 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить в картотеке арбитражн

Концерн «Автоматика» разработал новые очистители воздуха АО «ПО «Электроприбор» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») освоило производство н

Концерн «Автоматика» разработал стенд для испытаний АСУ для нефтегазового комплекса Московский ИНЭУМ им. И.С. Брука концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» разработал стенд для испытаний автоматизированной системы управления технологическими процессами. Оборудование разработано на базе отечественных решений в инт