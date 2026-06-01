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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн

Концерн «Автоматика»российская промышленная компания, специализирующаяся на разработке и производстве систем информационной безопасности, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, технических средств и систем засекреченной связи, а также систем автоматизированного управления специального назначения. Компания входит в состав госкорпорации «Ростех» через холдинг «Росэлектроника» и играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны в сфере критически важных информационных и телекоммуникационных решений.

Штаб-квартира расположена в Москве. Концерн объединяет ряд профильных предприятий, включая Калужский электромеханический завод (КЭМЗ) и АО «Электроприбор».

Лицензии и разрешительные документы
Учитывая специфику деятельности (оборонка, средства криптографической защиты, системы засекреченной связи), компания обладает необходимыми лицензиями ФСБ России и Минцифры РФ на разработку, производство и поставку продукции, связанной с защитой государственной тайны и критической информационной инфраструктурой.

Ключевые клиенты:

  1. Министерство обороны РФ — основной заказчик по контрактам на поставку систем засекреченной связи и криптографической защиты.
  2. Роскосмос — сотрудничество в рамках смежных проектов (косвенно, через другие предприятия «Ростеха»).
  3. Минпромторг России — партнёр по программам импортозамещения и субсидированию разработок.

Деловые связи:

Судебные разбирательства и конфликты

  • Иск Минобороны на сумму 192,3 млн руб. (январь 2026 г., Арбитражный суд Москвы). Причина не раскрыта, но связана с исполнением госконтрактов.
  • Иск Минобороны на сумму 90 млн руб. (данные «Коммерсанта»).
  • Иск Минпромторга на 476,4 млн руб. (ноябрь 2024 г.) за неисполнение обязательств по субсидиарному соглашению.
  • Иск от «НПО Ангстрем» (внутри «Ростеха») на 471,5 млн руб. по коммерческим разногласиям.
  • Штраф Минпромторга в размере 62,7 млн руб. за 2262-дневную просрочку освоения серийного производства микрочипов для средств криптографической защиты.
  • Обвинения в предоставлении китайских антенн под видом отечественных, что может привести к возврату 300 млн руб. субсидий.

Все дела находятся в стадии рассмотрения или завершены взысканием средств. 

Основные продукты и решения:

Ключевые технологии:

  • Собственные разработки в области криптографии и защищённых телекоммуникаций.
  • Микроэлектроника и производство микрочипов (в рамках госпрограмм).
  • Системы математического моделирования (для экомониторинга).
  • Интеграция IoT-решений в рамках концепций «Умный город» и «Безопасный город».
    Информация о наличии запатентованных разработок не раскрыта, но предполагается в силу специфики деятельности.

Конкуренция
Российские конкуренты:

  1. АО «Специальное конструкторское бюро средств автоматизации и информатики» (СКБ САИ)
  2. АО «НИИ «Восход»
  3. АО «Концерн «Созвездие»
  4. АО «Ангстрем» (до передачи под управление «Росэлектроники»)
  5. АО «ПО «Электроавтоматика» им. П.А. Ефимова
  6. АО «НИИ «Квант»
  7. АО «Завод «Серп и Молот»
  8. АО «НИИ радио»
  9. АО «НПО «Исток»
  10. АО «Корпорация «Московский завод «Коммунар»

Зарубежные аналоги:

  1. Thales Group (Франция) — системы связи и кибербезопасности.
  2. BAE Systems (Великобритания) — защищённые телекоммуникации и электронные системы.
  3. Raytheon Technologies (США) — криптография и оборонные ИТ-решения.
  4. Rohde & Schwarz (Германия) — защищённые коммуникационные системы.
  5. Leonardo S.p.A. (Италия) — системы управления и связи специального назначения.

 

Бизнес‑профиль подготовлен в апреле 2025 года.

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Судебные дела (357) на сумму 7 836 779 297 ₽*
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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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Публикаций - 1816, упоминаний - 2400

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 577
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1263 196
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 434 111
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 406 94
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 92
Ростелеком 10850 73
Canon 1436 69
Sony 6717 68
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 138 67
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 115 62
Nikon 646 60
Samsung Electronics 10985 60
Microsoft Corporation 25681 57
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 57
Siemens AG - Siemens Group 2663 57
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 44
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 233 43
Olympus 474 43
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КалугаПрибор 51 38
Intel Corporation 12767 36
МегаФон 10584 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 35
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 32
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2956 30
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 30
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 29
Google LLC 12587 29
Yandex - Яндекс 9075 28
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 761 28
Элемент ГК - Микрон - Micron 1665 28
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 28
Cisco Systems 5349 27
Schneider Electric 608 27
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 357 27
Huawei 4492 26
Крок - Croc 1955 24
SAP SE 5572 23
DEPO Computers - Депо Электроникс 694 22
ХайТэк - Hi-Tech 234 22
РЖД - Российские железные дороги 2081 47
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 40
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 27
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 26
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 158 25
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 717 23
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Россети Ленэнерго 1698 20
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АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 19
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 60 19
Ростех - Вертолеты России 180 18
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ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1106 17
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 16
Газпром ПАО 1483 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2385 14
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 72 12
Miele - Миле 139 12
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 34
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 273 33
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3405 27
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3649 19
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 19
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 611 16
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 16
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2829 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2318 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1585 15
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 14
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1156 14
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 194 13
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1529 13
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 13
Судебная власть - Judicial power 2473 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1529 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 10
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 468 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 972 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5587 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 8
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1509 144
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 27
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 10
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 10
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 56 8
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 4
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 52 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 2
OWASP - Open Web Application Security Project 139 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
OSI - Open Source Initiative 79 2
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 61 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 61 2
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 148 1
ЛДПР 115 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation 196 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 411 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
Демократическая политическая партия США 121 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60908 562
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 407
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64038 387
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25109 380
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15873 255
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33107 236
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22377 232
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27096 221
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11443 205
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13149 201
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14672 189
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34271 183
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4881 178
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10558 176
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1912 175
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2852 170
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27994 169
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2477 165
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12705 156
Фотокамеры - Объектив - Lens 1422 155
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6601 139
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2001 139
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3383 138
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9788 136
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21561 130
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12692 124
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26488 116
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 747 116
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 111
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13714 111
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26098 111
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7719 109
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9161 107
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24108 107
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22711 107
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10538 104
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6248 104
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6366 103
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1113 102
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6411 101
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 82
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2366 72
Linux OS 11409 70
Microsoft Windows 16773 51
Google Android 15134 49
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5218 41
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 208 38
Microsoft Windows 2000 8678 37
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 287 35
СКБ Контур - Контур.Фокус 1339 34
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 53 34
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 66 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3532 34
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 34
VK - Mail.ru Одноклассники 1952 30
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 30
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 29
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 28
Canon DIGIC - серия процессоров 199 28
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 28
Apple iOS 8528 24
Apple iPhone - серия смартфонов 7563 23
Intel x86 - архитектура процессора 2137 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5610 23
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 23
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 364 22
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 182 22
Apple iPhone 6 4861 22
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 704 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6176 20
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 20
Adobe Photoshop 804 18
Canon Digital IXUS 86 18
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 17
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 17
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1021 16
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 16
Nikon D-Lighting 38 16
IVA Technologies - IVA Largo - Видеотерминал 29 15
Кабанов Владимир 178 172
Моторко Андрей 73 72
Сахненко Сергей 91 39
Евтушенко Олег 145 31
Путин Владимир 3444 28
Лаптева Марина 114 28
Газаров Артур 77 24
Гордеева Анна 36 23
Чемезов Сергей 146 22
Смирнов Павел 48 19
Бровко Василий 59 12
Шпак Василий 279 12
Музалев Дмитрий 13 11
Солодухин Константин 119 10
Мишустин Михаил 780 9
Трошин Алексей 16 9
Агеев Денис 38 9
Золотницкий Евгений 10 9
Пасеков Владимир 24 8
Хромушкин Константин 9 8
Шадаев Максут 1206 7
Карпов Илья 32 7
Покровский Иван 134 7
Братухин Иван 7 7
Собянин Сергей 530 6
Черепенников Антон 86 6
Усманов Алишер 311 6
Дегтев Геннадий 271 6
Белов Александр 76 6
Медведев Дмитрий 1664 6
Легостаева Светлана 96 6
Тимиров Марат 6 6
Принцевская Людмила 34 6
Мовтян Борис 8 6
Липов Андрей 67 5
Чернышенко Дмитрий 578 5
Кириенко Владимир 148 5
Семенов Александр 166 5
Ивенев Николай 15 5
Юнов Константин 45 5
Россия - РФ - Российская федерация 164338 1099
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 320
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54409 158
Солнце - звезда Солнечной системы 5451 122
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19358 111
Европа 24895 107
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18933 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 80
Германия - Федеративная Республика 13143 71
Земля - планета Солнечной системы 10826 65
Япония 13751 59
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8478 44
Франция - Французская Республика 8135 42
Россия - СФО - Новосибирск 4837 41
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13752 39
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 37
Украина 7903 33
Казахстан - Республика 5993 30
Италия - Итальянская Республика 4491 29
Южная Корея - Республика 7007 28
Беларусь - Белоруссия 6244 27
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3141 26
Индия - Bharat 5834 25
Китай - Тайвань 4229 25
Азия - Азиатский регион 5884 24
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 24
Африка - Африканский регион 3630 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4181 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3408 19
Ближний Восток 3134 19
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 668 19
Солнечная система - Solar system 2563 19
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1692 19
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1212 19
Европа Восточная 3137 18
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1760 18
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 960 18
Канада 5056 17
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33313 293
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Известия ИД 751 5
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6072 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 313 3
Российская газета 286 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 2
Forbes - Форбс 977 2
Bloomberg 1605 2
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GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
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Microsoft Research 144 1
ARC Advisory Group 20 1
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I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
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ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
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Fortune Global 1000 51 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 176 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 297 61
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 54
РАН - Российская академия наук 2098 25
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1715 21
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 724 20
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 19
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 55 19
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1190 12
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 12
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 195 10
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 482 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 9
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 177 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 8
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 8
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 72 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 577 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 7
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 265 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 346 6
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 111 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 302 6
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РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 6
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 5
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