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Мартынов Владислав

СОБЫТИЯ


25.05.2011 Глава SAP СНГ Владислав Мартынов покинет свой пост

явила об организационных изменениях в компании. По сообщению компании, генеральный директор SAP СНГ Владислав Мартынов принял решение покинуть SAP СНГ. С настоящего момента Андрей Клычев, главн
24.08.2010 CNews TV. Владислав Мартынов: CNews стремительно вошел в нашу жизнь

Генеральный директор SAP СНГ Владислав Мартынов поздравил CNews с юбилеем и рассказал, как новости портала повлияли на его жизнь В 2010 году порталу CNews исполняется 10 лет. Представители госрегулятора, ИТ-директоры крупн
02.09.2009 Владислав Мартынов возглавил SAP СНГ

России и странах СНГ. Ранее по информации двух независимых источников CNews уже сообщал о том, что Владислав Мартынов, на тот момент занимающий пост председателя совета директоров компании ITV
28.03.2007 Экс-президент Columbus IT стал совладельцем ITV

м самым это открывает для нас и наших партнеров новые возможности и перспективы бизнеса». Напомним: Владислав Мартынов после того, как покинул Columbus IT, сообщал о своих планах, связанных с с
27.03.2007 Совладельцем ITV стал Владислав Мартынов

ании ITV, российского производителя высокотехнологичных систем безопасности и видеонаблюдения, стал Владислав Мартынов, руководитель с опытом управления международным софтверным бизнесом. В бли
09.01.2007 Президент Columbus IT ушел ради собственного бизнеса

деляют, как правило, собственники и основатели. А вот кадровые изменения вполне могут иметь место». Владислав Мартынов руководил международной группой компаний Columbus IT с февраля 2005 г. и о
12.09.2006 Владислав Мартынов: Вертикальные решения станут локомотивом ERP-рынка

CNews: Какие факторы в последние годы влияли на развитие ИТ-консалтинга в России и в мире? Владислав Мартынов: Динамика развития рынка ERP-систем во всем мире различна. Она зависит от степени развитости экономики отдельной страны и уровня зрелости конкретных предприятий. В каждой из


Публикаций - 115, упоминаний - 142

Мартынов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Yota Devices - YD 103 44
SAP SE 5601 41
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 40
Microsoft Corporation 25775 34
SAP CIS - САП СНГ 868 33
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 23
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 19
China Baoli Technologies Holdings - REX Global - REX Global Entertainment Holdings 19 11
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 10
Samsung Electronics 11065 9
Apple Inc 13156 9
Telconet 35 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
9594 8
ZTE Corporation 800 7
МегаФон 10742 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Sony 6739 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 5
Indiegogo 57 4
TWC - Trinity World Managment 10 4
LeeCo Coolpad 13 4
Google LLC 12690 4
Oracle Corporation 7074 4
HTC Corporation 1512 4
Hi-p Electronics 5 4
LeEco - LeTV 61 3
VerticalSoft 4 3
X Corp - Twitter 2938 3
Huawei 4677 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
Галактика - Корпорация 1545 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
OpenText 238 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 2
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 2
Yota Devices IPR 2 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 2
Связной ГК 1401 7
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 5
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 5
Евросеть 1421 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 3
Sino Advisor International 3 3
Telconet Capital 28 3
Белый Ветер 365 3
Unicon - Юникон Консалтинг 38 3
Газпром ПАО 1493 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 2
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Garsdale Services 39 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Arthur Andersen 64 2
ИБП России - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 12 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Альфа-Банк 1979 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 6 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 1
Barclays 122 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Верховный суд Каймановых островов 5 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Международный трибунал Сингапура 3 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
Международный арбитраж 32 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
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IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ЛДПР 116 1
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Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 15
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 15
Google Android 15244 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 9
Apple iPhone 6 4861 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Microsoft Dynamics CRM 564 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Google Android 4.4 - Android KitKat 108 3
Microsoft Windows XP 2431 3
InfoTeCS - ViPNet Client 122 3
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Nestle KitKat 165 2
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SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 2
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 2
ADS Concorde - сверхзвуковой пассажирский самолёт 13 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 2
Apple iPad 4012 2
Microsoft Windows 16882 2
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Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 2
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SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
PocketBook - серия электронных книг 45 1
Diasoft Flextera 57 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
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