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Мартынов Владислав


29.07.2021 В «МСП банке» завершен проект по автоматизации системы подготовки обязательной отчетности 1
13.05.2021 МСП Банк и «Диасофт» завершили проект по автоматизации бюджетирования хозяйственной деятельности 1
05.08.2019 Китайцы хотят списать убытки от YotaPhone, но не могут подсчитать ущерб 2
20.05.2019 Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство 3
18.04.2019 Создатель Yota Phone банкрот 2
01.04.2019 В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1
28.02.2019 Производителю Yota Phone грозит банкротство 2
24.07.2018 Россия избавилась от доли в Yota Devices. YotaPhone стал китайским 3
23.07.2018 «МСП банк» и «Диасофт» перевели расчетную инфраструктуру банка на платежную систему Банка России 1
18.05.2018 Экс-глава производителя YotaPhone вложился в российский глобальный бесплатный интернет 6
22.02.2018 В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 1
04.01.2018 Российский SAP внезапно остался без гендиректора 1
26.09.2017 «Ростех» готовится продать производителя YotaPhone полностью 3
13.07.2017 Экс-руководство YotaPhone обвинило китайцев в уничтожении проекта 2
17.04.2017 ВРМ: хватит заниматься внедрением, давайте уже использовать 1
29.03.2017 Конференция CNews «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы» 1
29.12.2016 Главные провалы российской ИКТ-отрасли в 2016 г. Опрос 1
24.11.2016 Российский стартап Iceberg Sports Analytics Российское создал iceberg.hockey на платформе Microsoft Azure 1
23.09.2016 Сооснователь Yota Devices вложился в BlockGeeks — социальную платформу блокчейн 3
18.05.2016 Центр разработки блокчейн-технологий на базе Ethereum появится в «Сколково» 2
22.04.2016 Производитель YotaPhone на треть продан китайцам 1
11.03.2016 В SAP СНГ внезапно сменился гендиректор 1
07.12.2015 В YotaPhone 2 завелся «убийца» Apple Pay 1
02.11.2015 Названа цена будущего смартфона YotaPhone 1
21.10.2015 YotaPhone перестал быть полностью российским 2
12.10.2015 OED Technologies будет поставлять экраны на основе электронных чернил для смартфонов YotaPhone 1
15.09.2015 Yota Devices и ZTE договорились о совместном производстве YotaPhone новых поколений 1
27.07.2015 Версия YotaPhone 2 для госчиновников и спецслужб будет собираться в России 1
21.07.2015 Сделано в России: из чего собраны смартфоны отечественных брендов 1
29.05.2015 У Yota Devices есть секретный план по выпуску электронных учебников 1
20.05.2015 YotaPhone 3: какой может стать новая модель первого российского смартфона? 2
30.03.2015 Игорь Шувалов: YotaPhone по праву может считаться национальным телефоном 3
03.12.2014 Презентация YotaPhone 2: патриотизм и инновации 2
18.11.2014 Как производят российские смартфоны YotaPhone — репортаж, ФОТО 3
10.11.2014 Глава Китая стал обладателем нового российского смартфона YotaPhone 2 1
09.11.2014 YotaPhone 2: президентский подарок — из России с любовью 1
30.10.2014 Yota Devices откроет сервисный центр на дизайн-заводе «Флакон» 1
11.08.2014 Производитель YotaPhone откроет центр разработок в Канаде 2
27.06.2014 Производитель YotaPhone потребовал запретить обложки для смартфонов PocketBook 1
28.03.2014 Yota Devices запустила проект по созданию приложений и сценариев использования будущих поколений YotaPhone 1

Публикаций - 78, упоминаний - 126

Мартынов Владислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 17
SAP CIS - САП СНГ 755 12
Microsoft Corporation 11110 12
Samsung Electronics 5686 7
Yota Devices - YD 94 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Telconet 24 5
China Baoli 12 5
Yota - Скартел 623 5
Hi-p Electronics 4 4
Columbus - Колумбус 125 4
Apple Inc - Эппл Рус 7713 4
Rex Global - China Baoli 11 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 3
TWC - Trinity World Managment 6 3
LeEco - LeTV 46 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
LeeCo Coolpad 12 2
Yota Devices IPR 2 2
OpenText 160 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Google LLC 7158 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
ZTE Corporation 550 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
Highscreen 31 1
SAP Markets Europe GmbH 1 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
SAP Ukraine - САП Украина 4 1
TeXet 43 1
SAP EMEA 12 1
I-Free 69 1
Ethereum - Центр компетенций блокчейн-платформы 1 1
Ethereum Foundation 5 1
Микротест 177 1
Indiegogo 56 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Philips 724 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 3 3
Telconet Capital 24 3
Альфа-Банк 1126 2
Garsdale Services 36 2
Sino Advisor International 3 2
Белый Ветер 54 2
Русский стандарт Банк 302 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Транснефть 159 1
МСП банк 24 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Верховный суд Каймановых островов 4 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Президент Российской Федерации 1440 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Международный трибунал Сингапура 2 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court 7 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 3
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 13
Google Android 10751 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 5
Apple iPhone 6 547 4
Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean 33 2
Apple iPad 3263 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 2
Diasoft Master Balance 2 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
I-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 1
Explay Tornado - смартфон 8 1
Adrenta 3 1
Yota Egg - Wi-Fi-роутер 1 1
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
Diasoft Flextera 45 1
Diasoft Flextera BI 12 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Apple iPad mini 375 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Microsoft Azure 1171 1
Apple iPhone 7 246 1
Медведев Дмитрий 1434 6
Авдолян Альберт 28 5
Sie Winston - Си Уинстон 7 5
Адоньев Сергей 32 4
Чемезов Сергей 121 3
Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 3
Постолатий Виталий 20 3
Griffin David - Гриффин Давид 3 3
Шлыков Алексей 7 3
Орехов Вячеслав 41 3
Парменова Наталия 62 3
Мацоцкий Сергей 150 3
Богачев Игорь 172 3
Гонтарев Павел 69 3
Трефилов Алексей 34 2
Красюков Дмитрий 43 2
Рыжаков Алексей 2 2
Савич Александр 7 2
Писарев Александр 2 1
Lui Lai Yan - Луи Лаи Ян 1 1
Anthony Yeung Chun Wai - Энтони Янг Чун Вай 1 1
Hoffman Nick - Хофман Ник 1 1
Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
Сепиашвили Ян 3 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Вагнер Юлия 9 1
Никитин Алексей 11 1
Филатов Андрей 99 1
Курков Игорь 1 1
Исаченкова Валентина 1 1
Яшин Илья 5 1
Адонев Сергей 1 1
Добриднюк Сергей 5 1
Бутерин Виталий 20 1
Лапшина Екатерина 12 1
Левашов Александр 88 1
Путин Владимир 1826 1
Никифоров Николай 1126 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 10
Германия - Федеративная Республика 3648 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 6
Европа 3766 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 6
Восточная Европа 1682 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 6
Франция - Французская Республика 2130 5
Великобритания - Острова Кайман 17 4
Великобритания - Виргинские Острова 110 3
Кипр - Республика 247 3
Казахстан - Республика 2637 3
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Украина 3374 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Китай - Тайвань 593 2
Специальный административный район Гонконг 551 2
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Сингапур - Республика 808 2
Азия - Азиатский регион 1519 2
Германия - Вальдорф 9 1
Индия - Республика 2175 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Япония 2792 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Вологда 193 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Япония - Токио 287 1
Ближний Восток 1475 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Австралия - Австралийский Союз 1127 1
Америка 462 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
Русский язык 985 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 29 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 1
Pocket-Lint 68 1
CNews Analytics 1991 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
SAP Forum 28 1
SAP World Tour 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763756, в очереди разбора - 667443.
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