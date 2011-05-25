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Мартынов Владислав
СОБЫТИЯ
|25.05.2011
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Глава SAP СНГ Владислав Мартынов покинет свой пост
явила об организационных изменениях в компании. По сообщению компании, генеральный директор SAP СНГ Владислав Мартынов принял решение покинуть SAP СНГ. С настоящего момента Андрей Клычев, главн
|24.08.2010
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CNews TV. Владислав Мартынов: CNews стремительно вошел в нашу жизнь
Генеральный директор SAP СНГ Владислав Мартынов поздравил CNews с юбилеем и рассказал, как новости портала повлияли на его жизнь В 2010 году порталу CNews исполняется 10 лет. Представители госрегулятора, ИТ-директоры крупн
|02.09.2009
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Владислав Мартынов возглавил SAP СНГ
России и странах СНГ. Ранее по информации двух независимых источников CNews уже сообщал о том, что Владислав Мартынов, на тот момент занимающий пост председателя совета директоров компании ITV
|28.03.2007
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Экс-президент Columbus IT стал совладельцем ITV
м самым это открывает для нас и наших партнеров новые возможности и перспективы бизнеса». Напомним: Владислав Мартынов после того, как покинул Columbus IT, сообщал о своих планах, связанных с с
|27.03.2007
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Совладельцем ITV стал Владислав Мартынов
ании ITV, российского производителя высокотехнологичных систем безопасности и видеонаблюдения, стал Владислав Мартынов, руководитель с опытом управления международным софтверным бизнесом. В бли
|09.01.2007
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Президент Columbus IT ушел ради собственного бизнеса
деляют, как правило, собственники и основатели. А вот кадровые изменения вполне могут иметь место». Владислав Мартынов руководил международной группой компаний Columbus IT с февраля 2005 г. и о
|12.09.2006
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Владислав Мартынов: Вертикальные решения станут локомотивом ERP-рынка
CNews: Какие факторы в последние годы влияли на развитие ИТ-консалтинга в России и в мире? Владислав Мартынов: Динамика развития рынка ERP-систем во всем мире различна. Она зависит от степени развитости экономики отдельной страны и уровня зрелости конкретных предприятий. В каждой из
Мартынов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Богачев Игорь 183 12
|Авдолян Альберт 32 10
|Адоньев Сергей 36 9
|Чемезов Сергей 147 9
|Sie Winston - Си Уинстон 7 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Шлыков Алексей 45 6
|Демин Владимир 25 6
|Постолатий Виталий 22 6
|Журавлев Роман 22 5
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 4
|Орехов Вячеслав 48 4
|Петренко Федор 5 4
|Марьянович Йован 18 4
|Путин Владимир 3454 4
|Гонтарев Павел 122 4
|Мацоцкий Сергей 180 4
|Парменова Наталия 63 3
|Вольпе Борис 92 3
|Надеин Андрей 18 3
|Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 4 3
|Griffin David - Гриффин Давид 4 3
|Торгов Игорь 42 3
|Паленов Олег 21 3
|Бутерин Дмитрий 3 3
|Tzikakis Steve - Цикакис Стив 6 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Мосягин Константин 20 2
|Красюков Дмитрий 43 2
|Трефилов Алексей 49 2
|Казак Максим 162 2
|Бутерин Виталий 30 2
|Штернлиб Теймур 27 2
|Рыжаков Алексей 2 2
|Тоскин Алексей 29 2
|Савич Александр 7 2
|Котов Денис 7 2
|Алтуев Мурат 6 2
|Клычев Андрей 4 2
|Пестов Сергей 3 2
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