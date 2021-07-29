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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мартынов Владислав
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Публикаций - 78, упоминаний - 126
Мартынов Владислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 29 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 1
|Pocket-Lint 68 1
|CNews Analytics 1991 2
|INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763756, в очереди разбора - 667443.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763756, в очереди разбора - 667443.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru