Мартынов Владислав

Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство 3

Создатель Yota Phone банкрот 2

В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1

Производителю Yota Phone грозит банкротство 2

В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 1

Российский SAP внезапно остался без гендиректора 1

Производитель YotaPhone на треть продан китайцам 1

В SAP СНГ внезапно сменился гендиректор 1

Названа цена будущего смартфона YotaPhone 1

YotaPhone перестал быть полностью российским 2

OED Technologies будет поставлять экраны на основе электронных чернил для смартфонов YotaPhone 1

Yota Devices и ZTE договорились о совместном производстве YotaPhone новых поколений 1

Версия YotaPhone 2 для госчиновников и спецслужб будет собираться в России 1

У Yota Devices есть секретный план по выпуску электронных учебников 1

Глава Китая стал обладателем нового российского смартфона YotaPhone 2 1

Производитель YotaPhone откроет центр разработок в Канаде 2

Производитель YotaPhone потребовал запретить обложки для смартфонов PocketBook 1