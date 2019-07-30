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Indiegogo


30.07.2019 Создан ноутбук с диагональю экрана меньше дюйма. Видео 1
29.07.2019 Идет ко дну легендарный производитель смартфонов Meizu. Закрыты все магазины, уволена треть сотрудников 1
05.06.2019 Российский производитель «бесконечных флешек» закрывает бизнес 1
20.05.2019 Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство 1
05.03.2019 Фонд Минкомсвязи возглавил сооснователь разработчика российских фитнес-браслетов 1
04.09.2018 Выпущен ПК ценой $17 и размером в монету. На нем можно играть в Doom 2
30.08.2018 Пользователи засыпали деньгами создателей дешевого сверхпроизводительного планшета 1
03.07.2018 Выпущен мощный «убийца» Raspberry Pi на 8 ядрах с поддержкой видео 4K 1
18.06.2018 Экологичная пасека, мобильная барокамера, симулятор погоды и другие сюрпризы зоны технологий фестиваля Alfa Future People 1
14.02.2018 Топ-10 самых необычных смартфонов 1
09.01.2018 «Мультикубик» представила на CES 2018 две новые версии CINEMOOD 1
25.12.2017 Модульные смартфоны: революция, которая не состоялась 1
29.09.2017 Создан водопроводный кран для управления интернетом. Видео 1
13.04.2017 Создан 5-дюймовый смартфон, одновременно работающий на Android и Windows. Видео 1
27.03.2017 Начались продажи российского крохотного домашнего кинотеатра. Видео 1
21.09.2016 Началось производство Linux-компьютера ценой $5 размером с почтовую марку. Видео 1
09.09.2016 Начались свободные продажи «флешки-убийцы», уничтожающей любую электронику. Видео 2
26.08.2016 Россияне вкладываются в ИТ-стартапы вдвое активнее, чем европейцы 1
09.08.2016 Обанкротившийся стартап растратил деньги на спортивные машины, мотоциклы и стриптиз 2
20.04.2016 Российский мини-проектор выходит на международный рынок 2
18.03.2016 «Почта для параноиков» ProtonMail открылась для всех желающих 1
29.01.2016 Главный претендент на создание российской ОС поставил крест на своем планшете 1
15.12.2015 Тестируется новая версия российской ОС - «убийцы Windows» 1
10.11.2015 Российские разработчики собирают деньги на производство «флешки-убийцы» 1
03.11.2015 Открыт предзаказ на революционные модульные смартфоны 1
02.11.2015 Названа цена будущего смартфона YotaPhone 1
31.08.2015 Резко снижена цена на YotaPhone 2 1
21.08.2015 Беженцы из Nokia начали продавать в России планшет на ОС Sailfish. Цена 1
17.07.2015 YotaPhone 2 привлек на Indiegogo денег в разы больше, чем собирался 3
07.07.2015 Беженцы из Nokia создали собственного производителя мобильников 1
25.06.2015 Глава Mail.ru Group инвестировал в создателя игрушечных роботов. Видео 1
20.05.2015 YotaPhone 3: какой может стать новая модель первого российского смартфона? 1
23.04.2015 Анонсирован смартфон прочнее стали и титана с чипом защиты данных. ФОТО 1
25.02.2015 Созданный россиянином геотрекер за неделю собрал на Indiegogo в 5 раз больше запланированного 1
30.01.2015 Выходцы из Nokia представили новую модель планшета Jolla. ВИДЕО 2
27.01.2015 «Умные» роботы идут на краудфандинг 2
26.01.2015 Российские разработчики привлекли $100 тыс. на «персональный искусственный интеллект» 1
29.12.2014 Российские разработчики мотоциклетного шлема получат 14,7 млн рублей от государства 1
02.12.2014 Культовый компьютер ZX Spectrum возвращается на рынок 1
24.11.2014 Российский стартап Cubic Robotics собирает деньги на Indiegogo опережающими темпами 1

Публикаций - 56, упоминаний - 68

Indiegogo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Jolla - Sailfish Holding 58 5
Samsung Electronics 5714 3
Lenovo Group 1641 3
Cubic Robotics 5 2
Lenovo Motorola 1018 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
Google LLC 7168 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Yota Devices IPR 2 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 449 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
Canonical 168 1
Ланит Интеграция 101 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
TWC - Trinity World Managment 6 1
Rex Global - China Baoli 11 1
LeeCo Coolpad 12 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
ZeptoLab 13 1
Shenzhen GPD Technology 2 1
Open Alliance - Опен Альянс 6 1
IQ One - Икан 14 1
РК-Телеком 5 1
Turing Robotic Industries 3 1
Jawbone 28 1
iTraq 2 1
Wysips 1 1
ZTE Corporation 550 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Microsoft Corporation 11143 1
Huawei 2733 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Xiaomi 904 1
IBM 3554 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 14 2
Tesla Motors 241 1
Telconet Capital 24 1
КапиталЪ ИФД 10 1
Лидер УК 15 1
Sino Advisor International 3 1
Waarde Capital 7 1
Prostor Capital 28 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 3 1
Газфонд НПФ 4 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Runa Capital 153 1
The Walt Disney Company 171 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Leta Capital 42 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Альфа-Банк 1127 1
Kickstarter 95 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
Росинфокоминвест 39 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Верховный суд Каймановых островов 4 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court 7 1
Международный трибунал Сингапура 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 2
USB Type-C - USB-C 901 2
OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 51 1
Flash 479 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
DDR - Double data rate 1075 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 92 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 111 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 317 1
ИТ-аудит 75 1
USB Power Delivery 27 1
USB Type-A - USB-A 148 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 93 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Night Vision - режим ночного видения 9 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
MIPI DSI - MIPI Display Serial Interface 2 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 1
WVGA - разрешение экрана 800x480 88 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 1
Gigabit Ethernet 360 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 1
PoE - Power over Ethernet 277 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 214 1
Google Android 10751 21
Apple iOS 5742 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 6
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 5
Linux OS 4272 5
Microsoft Windows 10 6670 5
Jolla Tablet - планшет 5 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 3
Apple iPad 3263 2
Nokia N - серия 244 2
Google Android 8 Oreo 139 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 2
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 2
Apple iPad mini 375 2
Google Project Ara 43 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Symbian OS 781 2
Google YouTube Kids 9 1
VoCore2 1 1
Apple macOS X 905 1
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 17 1
Alldocube X Tablet PC - планшет 1 1
Libre Computer Renegade Elite - микрокомпьютер 1 1
Node.js - программная платформа 58 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
RoboETF 3 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Jolla C - смартфон 3 1
Samsung Super AMOLED 8 1
Onion Omega - Linux-компьютер 2 1
ReactOS 9 1
Turing Phone 3 1
Shenzhen GPD Technology MicroPC 1 1
Cinemood White 2 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Gameloft Tetris 12 1
Volkswagen Touareg 5 1
ThinkTiny - ноутбук 1 1
Путин Владимир 1828 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Hansheng Hong - Ханьшен Хун 1 1
Речицкий Александр 1 1
Иванченко Ирина 1 1
Родионов Павел 2 1
Авдолян Альберт 28 1
Klinger Paul - Клингер Пол 1 1
Буяльская Надежда 1 1
Чуркин Алексей 1 1
Wong Jack - Вонг Джек 7 1
Брагин Алексей 5 1
Nan Li - Нань Ли 3 1
Yan Yang - Ян Янг 1 1
Yongxiang Bai - Юнсянь Бай 2 1
Zhang Huang - Чжан Хуан 3 1
Шипицин Артем 1 1
Anthony Yeung Chun Wai - Энтони Янг Чун Вай 1 1
Lui Lai Yan - Луи Лаи Ян 1 1
Поволоцкий Станислав 1 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Рейман Леонид 414 1
Steve Jobs - Стив Джобс 710 1
Чемезов Сергей 121 1
Карпов Иван 41 1
Мамонов Михаил 24 1
Мартынов Владислав 78 1
Sie Winston - Си Уинстон 7 1
Никифоров Николай 1126 1
Матросов Дмитрий 3 1
Игнатов Дмитрий 1 1
Румянцев Александр 6 1
Попова Александра 5 1
Крысин Александр 1 1
Утин Алексей 1 1
Курбатов Олег 1 1
Адоньев Сергей 32 1
Павлов Дмитрий 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
Европа 3781 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Индия - Республика 2181 3
Япония 2808 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Китай - Чжухай 4 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Германия - Ганновер 70 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Великобритания - Острова Кайман 17 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Кипр - Республика 248 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Китай - Тайвань 595 1
Специальный административный район Гонконг 554 1
Ближний Восток 1478 1
Африка 1494 1
Израиль 724 1
Америка 465 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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