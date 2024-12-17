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Павлов Дмитрий



17.12.2024 В нижегородской Выксе появится первый умный ЖК 1
26.06.2024 BM Group и «Философт» объявляют о стратегическом партнерстве 1
19.06.2024 «Философт» и BM Group подписали меморандум о партнерстве 1
01.06.2023 «Ростех» впервые продемонстрировал защищенный комплекс связи для полевых условий 1
28.06.2022 «Крок» и «Флант» заключили партнерское соглашение 1
16.12.2021 Россияне впервые в истории станут определять политику развития архитектуры RISC-V 1
29.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions запустила в облаке Arenadata DB на основе Greenplum 1
18.06.2018 Экологичная пасека, мобильная барокамера, симулятор погоды и другие сюрпризы зоны технологий фестиваля Alfa Future People 1
19.11.2013 «СКБ-банк» завершил проект по миграции на новую платформу Naumen Service Desk 1
24.05.2013 SmartVideo: ВКС по концепции смартфона 1
04.07.2012 "Телеком Идея": как стартапы продавали себя МТС 1
01.04.2004 Российские программисты - впереди планеты всей 1
04.07.2001 Состоялся семинар "Современные высокопроизводительные вычислительные кластерные технологии" 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Павлов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Философт - Philosoft 43 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Indiegogo 57 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Microsoft Corporation 24625 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
АФК Система ПАО 1797 1
Intel Corporation 12197 1
Naumen - Наумен 626 1
Ланит - Comptek - Комптек 195 1
LifeSize 51 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Ниеншанц 122 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Syntacore 27 1
МТС - Интеллект Телеком 43 1
Крок - Croc 1777 1
ИКС 318 1
Flant - Флант 95 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
ATTO Technology 11 1
Upstream 50 1
РеалСпикер Групп - РеалСпикер Лаб - RealSpeaker 12 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Majordomo - Мажордомо 17 1
BM Group - БМ Групп 6 2
Kickstarter 127 1
Альфа-Банк 1769 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 19 1
Энергомаш - Энергомашкорпорация 1 1
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 1
Night Vision - режим ночного видения 358 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
Философт - ЦМРН - Цифровая модель рынка недвижимости 8 2
Apache Hadoop 427 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Powercom Raptor - Серия ИБП 71 1
VK Cloud Big Data 10 1
Apache Airflow 44 1
Volkswagen Touareg 11 1
Apple iOS 7809 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Intel Core i - Cерия процессоров 514 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Apple Mac mini - неттоп 184 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 32 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Google Gmail 946 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
LifeSize UVC Platform - LifeSize UVC Multipoint 2 1
Философт - Мажордом 25 1
Власов Иван 28 2
Летунов Илья 49 1
Карпов Иван 78 1
Игнатов Дмитрий 2 1
Попова Александра 10 1
Утин Алексей 1 1
Иванченко Ирина 1 1
Буяльская Надежда 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Степанов Антон 66 1
Соковнин Ярослав 2 1
Сивидов Алексей 40 1
Попов Андрей 111 1
Осетров Виктор 5 1
Редькин Александр 5 1
Усманов Алишер 301 1
Черепенников Антон 83 1
Станкевич Андрей 15 1
Емельянов Юрий 3 1
Маврин Павел 3 1
Сютин Олег 20 1
Сергеев Григорий 17 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Казина Евгения 1 1
Приходько Максим 2 1
Клебан Виталий 1 1
Кожокин Артем 8 1
Redmond Calista - Рэдмонд Калиста 2 1
Бобров Эдуард 1 1
Саранчин Владимир 1 1
Maslow Abraham - Маслоу Абрахам 3 1
Чен-юн-тай Никита 1 1
Семенчук Вячеслав 3 1
Шамшурина Галина 1 1
Оршанский Сергей 1 1
Парменов Андрей 1 1
Хабаров Павел 2 1
Кольчугин Дмитрий 2 1
Свирский Олег 7 1
Варнавский Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Израиль 2730 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Европа 21768 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Чехия - Прага 197 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Аренда 2416 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1624 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
FT - Financial Times 1220 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 10 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 9 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
МТС Телеком Идея 52 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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