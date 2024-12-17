Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
|RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
|Власов Иван 28 2
|Летунов Илья 49 1
|Карпов Иван 78 1
|Игнатов Дмитрий 2 1
|Попова Александра 10 1
|Утин Алексей 1 1
|Иванченко Ирина 1 1
|Буяльская Надежда 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Степанов Антон 66 1
|Соковнин Ярослав 2 1
|Сивидов Алексей 40 1
|Попов Андрей 111 1
|Осетров Виктор 5 1
|Редькин Александр 5 1
|Усманов Алишер 301 1
|Черепенников Антон 83 1
|Станкевич Андрей 15 1
|Емельянов Юрий 3 1
|Маврин Павел 3 1
|Сютин Олег 20 1
|Сергеев Григорий 17 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Казина Евгения 1 1
|Приходько Максим 2 1
|Клебан Виталий 1 1
|Кожокин Артем 8 1
|Redmond Calista - Рэдмонд Калиста 2 1
|Бобров Эдуард 1 1
|Саранчин Владимир 1 1
|Maslow Abraham - Маслоу Абрахам 3 1
|Чен-юн-тай Никита 1 1
|Семенчук Вячеслав 3 1
|Шамшурина Галина 1 1
|Оршанский Сергей 1 1
|Парменов Андрей 1 1
|Хабаров Павел 2 1
|Кольчугин Дмитрий 2 1
|Свирский Олег 7 1
|Варнавский Александр 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|FT - Financial Times 1220 1
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