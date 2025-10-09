Разделы

Губко Борис


УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 Российскому сисадмину дали 21 год тюрьмы за поддержку магазина в даркнете. Это больше, чем за убийство 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Губко Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 719 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3422 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31541 1
Волк Ирина 24 1
Павлов Дмитрий 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 996 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 810 1
Германия - Федеративная Республика 12891 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18364 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45234 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53185 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 176 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 589 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3660 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7416 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14813 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1314 1
Фонтанка 33 1
