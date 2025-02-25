Волк Ирина
Волк Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Рябыко Максим 11 3
|Донцова Дарья 15 3
|Маринин Александр 4 2
|Лукьяненко Сергей 44 2
|Колокольцев Владимир 40 2
|Жаров Александр 175 1
|Кирюшин Сергей 83 1
|Албычев Александр 151 1
|Нестеренко Татьяна 41 1
|Чурсин Игорь 20 1
|Петрушин Андрей 110 1
|Дарбинян Саркис 37 1
|Шулика Виталий 10 1
|Абашина Екатерина 5 1
|Глуховский Дмитрий 22 1
|Масленников Олег 3 1
|Колесников Олег 20 1
|Попов Павел 20 1
|Тихонов Анатолий 19 1
|Иванов Евгений 43 1
|Кунавин Денис 2 1
|Ярилова Ольга 1 1
|Kroustek Jakub - Кроустек Якуб 6 1
|Путин Владимир 3192 1
|Чернов Дмитрий 17 1
|Чубайс Анатолий 212 1
|Кузнецов Станислав 131 1
|Набиуллина Эльвира 94 1
|Анкилов Константин 107 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Галкин Борис 3 1
|Кричевский Никита 1 1
|Ерёмин Александр 9 1
|Козловский Константин 4 1
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