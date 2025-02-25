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Индексная книга (каталог) CNews*
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Волк Ирина



25.02.2025 Двое жителей Новосибирска подменяли GPS-координаты, чтобы украсть миллионы у агрегатора такси 1
25.10.2024 На создании российского чудо-планшета Чубайса из «Роснано» «похитили 13 миллиардов» 1
15.10.2024 Началась охота за аккаунтами россиян в WhatsApp* 1
11.09.2024 Ликвидирована сеть мошенников, похищавших деньги у россиян. 26 человек арестованы 1
24.04.2024 Арестован мошенник, два года хитро грабивший сервисы доставки с помощью взломанных курьерских аккаунтов 1
11.04.2024 Арестованы хакеры, продававшие базу данных крупной российской ИТ-компании 1
20.12.2023 Каждое третье преступление в России совершается в сфере ИТ 1
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
14.08.2020 Работник российского сотового оператора украл у абонентов миллион 1
23.08.2019 «Архив интернета» могут навечно заблокировать в России 1
17.01.2019 В России арестован хакер, укравший миллионы с банковских карт 1
11.01.2019 МВД требует повысить штрафы для интернет-провайдеров в 10 раз 1
22.05.2017 В России арестованы хакеры, обокравшие 1 млн рядовых пользователей смартфонов 1
12.05.2017 Полицейские ПК по всей России атакованы: Троян шифрует данные и требует выкуп. Видео 1
08.02.2017 Пойманы хакеры, укравшие у российских банков более 1 млрд рублей 1
07.10.2016 На главного борца с интернет-библиотекой «Флибуста» завели уголовное дело 2
07.10.2016 Полиция задержала главного борца с интернет-библиотекой «Флибуста» 1
01.06.2016 В России задержаны 50 хакеров, похитивших свыше 1,7 млрд рублей 1
22.04.2003 В Москве задержаны потрошители банкоматов 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Волк Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7431 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 2
Microsoft Corporation 24675 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
ДейтаВебГлобал Групп 1 1
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 47 1
МегаФон 8956 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 1
Gen Digital - Avast Software 175 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
X Corp - Twitter 2849 1
Google - Niantic Labs 14 1
Google LLC 11831 1
Telegram Group 2028 1
Meta Platforms - Facebook 4445 1
Dropbox 498 1
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 46 1
Meta Platforms 65 1
Lurk - Хакерская группировка 19 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 3
Unsplash 830 2
Почта России ПАО 2119 1
Флибуста 33 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Мароснет ТК 2 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 87 1
Iberdrola 17 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 110 1
Uber 331 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 58 1
Гарант-Инвест ФПК 5 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5480 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 684 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 785 3
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2759 2
Судебная власть - Judicial power 2319 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2905 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1382 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 62 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Районные суды РФ 65 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 1
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 7 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 465 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5072 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4802 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8509 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 4
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3092 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7447 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12716 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24605 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27965 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7687 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16206 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24292 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10576 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4188 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1282 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7085 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12620 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20885 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12106 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25528 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11677 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1462 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 496 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6738 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20755 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 989 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11125 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12244 2
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 129 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 316 2
Электронная библиотека - Electronic Library 253 2
Аудиокнига - Audiobook 201 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2954 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1393 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3848 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6197 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 104 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5244 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 713 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 553 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1416 1
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
Apple - App Store 2903 1
Microsoft Windows XP 2402 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 929 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 616 1
Pokemon Go 78 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Microsoft Windows 15732 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
FreePik 1032 1
Минцифры РФ - Госключ 139 1
WhatsApp Messenger 1090 1
Microsoft Office 3757 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
Uber Eats - UberEATs 36 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 391 1
NSO Group - Pegasus 93 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 19 1
Рябыко Максим 11 3
Донцова Дарья 15 3
Маринин Александр 4 2
Лукьяненко Сергей 44 2
Колокольцев Владимир 40 2
Жаров Александр 175 1
Кирюшин Сергей 83 1
Албычев Александр 151 1
Нестеренко Татьяна 41 1
Чурсин Игорь 20 1
Петрушин Андрей 110 1
Дарбинян Саркис 37 1
Шулика Виталий 10 1
Абашина Екатерина 5 1
Глуховский Дмитрий 22 1
Масленников Олег 3 1
Колесников Олег 20 1
Попов Павел 20 1
Тихонов Анатолий 19 1
Иванов Евгений 43 1
Кунавин Денис 2 1
Ярилова Ольга 1 1
Kroustek Jakub - Кроустек Якуб 6 1
Путин Владимир 3192 1
Чернов Дмитрий 17 1
Чубайс Анатолий 212 1
Кузнецов Станислав 131 1
Набиуллина Эльвира 94 1
Анкилов Константин 107 1
Медведев Дмитрий 1655 1
Галкин Борис 3 1
Кричевский Никита 1 1
Ерёмин Александр 9 1
Козловский Константин 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1530 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1471 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 2
Россия - УФО - Челябинская область 1231 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 857 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 410 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 321 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 395 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13346 2
Украина 7630 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 109 2
Россия - ЦФО - Курская область 653 1
США - Калифорния 4631 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 614 1
Россия - УФО - Курганская область 510 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 451 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 258 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2929 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Испания - Королевство 3717 1
Россия - ЦФО - Калужская область 988 1
Россия - ПФО - Пензенская область 595 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 549 1
Китай - Тайвань 4002 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 999 1
Москва - Садовое кольцо 146 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 255 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1300 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 316 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 331 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1576 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3501 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2847 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6957 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7655 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4687 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6170 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6178 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1627 2
Энергетика - Energy - Energetically 5130 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6739 2
Паспорт - Паспортные данные 2526 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4851 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1639 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 454 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 890 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 702 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2134 1
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 80 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 499 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 625 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1222 1
Миграция населения - Миграционные службы 415 1
Аренда 2436 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5427 1
Пропаганда и агитация 192 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3203 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Ботаника - Растения - Plantae 1050 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 218 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4166 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6997 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4912 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 975 5
Известия ИД 633 2
РИА Новости 924 2
NYT - The New York Times 1057 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
Альтаир медиа - Пикабу 17 1
Российская газета 271 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 226 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
РАН - Российская академия наук 1886 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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