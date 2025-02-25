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Fake GPS location



25.02.2025 Двое жителей Новосибирска подменяли GPS-координаты, чтобы украсть миллионы у агрегатора такси 1
06.01.2022 Можно ли подделать свое местоположение в смартфоне? 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Fake GPS location и организации, системы, технологии, персоны:

Hola 7 1
Google LLC 11831 1
Yandex - Яндекс 7431 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2759 1
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 123 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16206 1
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3769 1
iSpoofer 1 1
AnyGo 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7111 1
GPS Go Location Spoofer 1 1
Apple MobileMe - Apple iTools - Apple iDisk 36 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 1
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
Apple iOS 7848 1
Google Android 14072 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4989 1
Pokemon Go 78 1
GPS Emulator - RosTeam 1 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1585 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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