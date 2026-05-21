Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер

Пиратская ставка: мошенники проводят в Telegram-каналах поддельные аукционы с денежными призами Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новую схему мошенничества в Telegram-каналах, которые предоставляют нелегальный доступ к новинкам кино и сериалов. Организаторы таких каналов проводят аукционы, в котором якобы побеждает тот, кто переведет больше всех ден

Аналитика «МТС AdTech»: стоимость размещения в новостных Telegram-каналах в 2025 году продемонстрировала рекордный рост МТС AdTech (входит в Erion) проанализировал рынок рекламы в Telegram-каналах в формате рекламной интеграции. Медиаинфляция в Telegram напрямую зависит от роста числа подписчиков. В среднем стоимость рекламы во всех типах каналов выросла на 32%, несмотря

«Билайн» и RORE Group создали кастомный Telegram-канал, сэкономивший команде 624 рабочих часа в год формирует выжимку из 15–20 самых значимых постов, которые автоматически публикуются в эксклюзивном Telegram-канале. Внедрение многоуровневого ИИ-анализа позволило выйти за рамки обычного парси

Онлайн-школы на GetCourse смогут запускать нативную рекламу через Telega.in и отслеживать продажи с постов в Telegram-каналах величиться еще на 15% за счет перетекания рекламных бюджетов из запрещенных соцсетей. Согласно данным Telega.in, в первом полугодии 2025 г. образовательные компании стали тратить на покупку рекламы в Telegram-каналах на 25-30% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. По данным GetCourse, в первом полугодии 2025 г. клиенты, пришедшие из Telegram, приобрели онлайн-курсы на общую сумм

«Инфосистемы Джет»: 59% компаний упоминаются на DarkNet-форумах и в Telegram-каналах хакерской или мошеннической тематики учетные записи компаний малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги своим клиентам, для атаки на целевую компанию. Примерно треть таких компаний-подрядчиков также упоминались на DarkNet-форумах и в Telegram-каналах хакерской или мошеннической тематики. Системный анализ DarkNet для поиска «слитых» учетных записей, относящихся к инфраструктуре наших клиентов, которые могут быть использованы

В Telegram-каналах о финансах распространяется троян, ворующий данные а различными новостями, ведь это связано с возможностью быстрого заработка, так и быстрой потерей своих вложений, если динамика котировок не подтвердит ожидания трейдера. Unsplash - Oberon Copeland В Telegram-каналах о финансах распространяется троян, он позволяет хакерам удаленно управлять компьютерами жертв Эксперты по информационной безопасности (ИБ) объяснили, что загрузка файлов из при

Телеграм-канал «CNews Конференции» начал работу ли CNews как крупнейшее издание в сфере высоких технологий в России и странах СНГ, каждый год проводит десятки мероприятий. Чтобы читателям было удобно в них ориентироваться, CNews открыл специальный телеграм-канал. Из постов телеграм-канала «CNews Конференции» его подписчики раньше всех узнают о новых тематических мероприятиях CNews, темах будущих докладов и участниках этих мероприятий. Ср

Платформа Nativity для рекламы в Telegram-каналах включена в реестр отечественного ПО Российская платформа Nativity для рекламы в Telegram-каналах включена в реестр отечественного ПО. Платформа Nativity стала первой компанией в своем сегменте, включенной в реестр отечественного ПО. Платформа была запущена в феврале 2023 г

Страховой Дом ВСК открывает Telegram-канал с контентом для страховых агентов Страховой Дом ВСК открыл Telegram-канал для агентов в рамках реализации стратегической инициативы «Агент как блогер». Основной целью проекта является помощь агентской сети в налаживании новых коммуникаций с клиентами ч

Модульбанк запустил телеграм-бота для анализа продаж на маркетплейсах Модульбанк разработал помощника для управлениями продажами на маркетплейсах — бесплатный телеграм-бот «Модульметрика», @modulmetricsbot. Теперь селлерам не нужно устанавливать дополнительные программы и приложения, все отчеты всегда будут под рукой. Об этом CNews сообщили представи

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Банк «Санкт-Петербург» запустил официальный Telegram-канал для розничных инвесторов Банк «Санкт-Петербург» запустил официальный Telegram-канал на русском языке для розничных инвесторов, где будет публиковать пресс-релизы о результатах деятельности банка, а также комментарии по наиболее актуальным для акционеров банка те

Портал госуслуг готовится запустить отправку «телеграмм» gi.ru) с использованием электронной подписи. Если адресат не сможет принять электронное послание, почтальоны распечатают его на бумаге или запишут на электронный диск и отнесут по указанному адресу. «Телеграмма — это текстовое сообщение, вмещающее не больше 300 слов. Но в контексте юридической значимости сегодня актуально отправлять большие объемы информации и изображения. В то же время уже

Минсвязи РФ организует доставку телеграмм на художественном музыкальном бланке овой, сколь и приятной услугой. Отныне телеграммы родным и близким можно будет посылать на художественном музыкальном бланке, получившем условное наименование "Люкс/м". Прием и доставка "музыкальных" телеграмм будет организована не только в населенных пунктах Российской Федерации, имеющих телеграфную связь. Используя доставку "почтой заказное", операторы электросвязи смогут принимать и дост