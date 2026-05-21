Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер

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21.05.2026 Пиратская ставка: мошенники проводят в Telegram-каналах поддельные аукционы с денежными призами

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новую схему мошенничества в Telegram-каналах, которые предоставляют нелегальный доступ к новинкам кино и сериалов. Организаторы таких каналов проводят аукционы, в котором якобы побеждает тот, кто переведет больше всех ден
04.02.2026 Аналитика «МТС AdTech»: стоимость размещения в новостных Telegram-каналах в 2025 году продемонстрировала рекордный рост

МТС AdTech (входит в Erion) проанализировал рынок рекламы в Telegram-каналах в формате рекламной интеграции. Медиаинфляция в Telegram напрямую зависит от роста числа подписчиков. В среднем стоимость рекламы во всех типах каналов выросла на 32%, несмотря
23.09.2025 «Билайн» и RORE Group создали кастомный Telegram-канал, сэкономивший команде 624 рабочих часа в год

формирует выжимку из 15–20 самых значимых постов, которые автоматически публикуются в эксклюзивном Telegram-канале. Внедрение многоуровневого ИИ-анализа позволило выйти за рамки обычного парси
17.09.2025 Онлайн-школы на GetCourse смогут запускать нативную рекламу через Telega.in и отслеживать продажи с постов в Telegram-каналах

величиться еще на 15% за счет перетекания рекламных бюджетов из запрещенных соцсетей. Согласно данным Telega.in, в первом полугодии 2025 г. образовательные компании стали тратить на покупку рекламы в Telegram-каналах на 25-30% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. По данным GetCourse, в первом полугодии 2025 г. клиенты, пришедшие из Telegram, приобрели онлайн-курсы на общую сумм
18.12.2024 «Инфосистемы Джет»: 59% компаний упоминаются на DarkNet-форумах и в Telegram-каналах хакерской или мошеннической тематики

учетные записи компаний малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги своим клиентам, для атаки на целевую компанию. Примерно треть таких компаний-подрядчиков также упоминались на DarkNet-форумах и в Telegram-каналах хакерской или мошеннической тематики. Системный анализ DarkNet для поиска «слитых» учетных записей, относящихся к инфраструктуре наших клиентов, которые могут быть использованы
02.11.2024 В Telegram-каналах о финансах распространяется троян, ворующий данные

а различными новостями, ведь это связано с возможностью быстрого заработка, так и быстрой потерей своих вложений, если динамика котировок не подтвердит ожидания трейдера. Unsplash - Oberon Copeland В Telegram-каналах о финансах распространяется троян, он позволяет хакерам удаленно управлять компьютерами жертв Эксперты по информационной безопасности (ИБ) объяснили, что загрузка файлов из при
29.08.2024 Телеграм-канал «CNews Конференции» начал работу

ли CNews как крупнейшее издание в сфере высоких технологий в России и странах СНГ, каждый год проводит десятки мероприятий. Чтобы читателям было удобно в них ориентироваться, CNews открыл специальный телеграм-канал. Из постов телеграм-канала «CNews Конференции» его подписчики раньше всех узнают о новых тематических мероприятиях CNews, темах будущих докладов и участниках этих мероприятий. Ср
13.08.2024 Платформа Nativity для рекламы в Telegram-каналах включена в реестр отечественного ПО

Российская платформа Nativity для рекламы в Telegram-каналах включена в реестр отечественного ПО. Платформа Nativity стала первой компанией в своем сегменте, включенной в реестр отечественного ПО. Платформа была запущена в феврале 2023 г
26.06.2024 Страховой Дом ВСК открывает Telegram-канал с контентом для страховых агентов

Страховой Дом ВСК открыл Telegram-канал для агентов в рамках реализации стратегической инициативы «Агент как блогер». Основной целью проекта является помощь агентской сети в налаживании новых коммуникаций с клиентами ч
31.01.2024 Модульбанк запустил телеграм-бота для анализа продаж на маркетплейсах

Модульбанк разработал помощника для управлениями продажами на маркетплейсах — бесплатный телеграм-бот «Модульметрика», @modulmetricsbot. Теперь селлерам не нужно устанавливать дополнительные программы и приложения, все отчеты всегда будут под рукой. Об этом CNews сообщили представи
01.12.2021 Впечатления о телеграм-канале Slash: отзывы трейдеров

исками, такие особенности часто присущи лучшим трейдерам и самым прибыльным. Slash трейдер отзывы показывают, что подписчики ценят прозрачность и практическую пользу таких разборов. Сообщество и Слэш телеграмм Главная площадка для общения — Слэш телеграмм, где участники обсуждают сделки, задают вопросы и делятся наблюдениями. В комментариях часто встречаются Слэш телеграмм отз
01.09.2021 Банк «Санкт-Петербург» запустил официальный Telegram-канал для розничных инвесторов

Банк «Санкт-Петербург» запустил официальный Telegram-канал на русском языке для розничных инвесторов, где будет публиковать пресс-релизы о результатах деятельности банка, а также комментарии по наиболее актуальным для акционеров банка те
04.07.2016 Портал госуслуг готовится запустить отправку «телеграмм»

gi.ru) с использованием электронной подписи. Если адресат не сможет принять электронное послание, почтальоны распечатают его на бумаге или запишут на электронный диск и отнесут по указанному адресу. «Телеграмма — это текстовое сообщение, вмещающее не больше 300 слов. Но в контексте юридической значимости сегодня актуально отправлять большие объемы информации и изображения. В то же время уже
18.07.2001 Минсвязи РФ организует доставку телеграмм на художественном музыкальном бланке

овой, сколь и приятной услугой. Отныне телеграммы родным и близким можно будет посылать на художественном музыкальном бланке, получившем условное наименование "Люкс/м". Прием и доставка "музыкальных" телеграмм будет организована не только в населенных пунктах Российской Федерации, имеющих телеграфную связь. Используя доставку "почтой заказное", операторы электросвязи смогут принимать и дост
01.09.2000 Deutsche Telekom с 2001г. не будет оказывать услуги по отправке международных телеграмм.

началось с основания Немецко-австрийской телеграфной ассоциации 150 лет назад, когда самая дешевая телеграмма могла быть послана за 20 грошей (около 1 цента по нынешнему курсу). Сегодня отправ

Публикаций - 1034, упоминаний - 1124

Telegram Messenger и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2940 489
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 145
Yandex - Яндекс 9216 116
Google LLC 12688 108
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 73
Meta Platforms - Facebook 4621 64
Ростелеком 10948 57
Microsoft Corporation 25775 56
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 50
Apple Inc 13154 49
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 48
VK - Mail.ru Group 3602 48
МегаФон 10742 44
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 43
X Corp - Twitter 2938 41
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 33
9594 23
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 20
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 20
Microsoft Corporation - GitHub 1075 18
Cisco Systems 5372 16
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 16
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 14
Cloudflare 172 14
Meta Platforms 180 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Huawei 4676 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 13
Xiaomi - Сяоми 2231 12
InfoWatch - Инфовотч 1185 12
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 12
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 12
Softline - Софтлайн 3743 11
Dr.Web - Доктор Веб 1294 10
Snapchat 151 10
Крок - Croc 1964 9
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 83
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 35
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 26
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 24
Почта России ПАО 2370 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 16
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 15
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 13
Альфа-Банк 1979 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 11
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 9
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 9
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 8
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 8
Газпром ПАО 1493 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
NanduQ - Qiwi 1013 6
Visa International 1993 6
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 5
Резонанс НПП 407 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
ВТБ - Почта Банк 514 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 147
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 141
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 98
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 84
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 80
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 64
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 63
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 62
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 54
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Судебная власть - Judicial power 2500 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 25
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 17
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 15
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 15
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 14
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 10
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 10
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 9
Единая Россия - Политическая партия 321 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
АЮР - Ассоциация юристов России 51 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
Free TON Community 6 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 361
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 154
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 129
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 122
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 121
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 90
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 88
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 88
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 86
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 76
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 72
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 70
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 69
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 69
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 68
Оповещение и уведомление - Notification 5943 67
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 62
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 62
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 61
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 60
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 60
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 58
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 58
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 54
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 54
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 54
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 53
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 89
Google Android 15243 83
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 76
Google YouTube - Видеохостинг 3002 70
FreePik 1841 60
Microsoft Windows 16882 57
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 57
Apple iOS 8583 52
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Паршин Максим 323 10
Баулин Валерий 55 9
Волк Ирина 29 9
Жаров Александр 183 9
Скулкин Олег 80 8
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Никифоров Николай 1138 8
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