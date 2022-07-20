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Telegram Messenger Телеграм Мессенджер

Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер


20.07.2022 Поисковики Рунета обязали сообщать что «Википедия» вне закона 1
18.07.2022 В России бум клонов TikTok. Сбербанк готовит сразу два сервиса с вертикальными видео 1
07.07.2022 Таинственные хакеры оптом уничтожают сайты польской армии, силовиков и госведомств 1
05.07.2022 «СКБ Контур» подписал соглашение с губернатором Свердловской области 1
15.06.2022 «Киберпартизаны» уличили Белоруссию в прослушке российского посольства 1
07.06.2022 Бывший сотрудник «Ростелекома» выложил в сеть персональные данные ста тысяч коллег 2
07.06.2022 Telegram вводит платную подписку. Пользователям предложат платить за стикеры и аватары 1
06.06.2022 Помилованный российскими властями Telegram сливает данные пользователей силовикам 2
01.06.2022 Телефонным спамерам пришел конец. Запущена всероссийская система блокировки назойливых абонентов 1
01.06.2022 Российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsAp на мессенджер VK 1
01.06.2022 Оттепель отменяется. Роскомнадзор требует удалить Tor из Google Play 1
27.05.2022 На юге Украины начал работать российский сотовый оператор 1
26.05.2022 На iPhone прекращают работать старые приложения «Альфа-банка» 1
25.05.2022 Разработчики RuStore обещают пользователям полную безопасность. Приложения будут прогонять через «песочницу» 1
24.05.2022 Российские ИТ-компании выгоняют украинских специалистов 1
23.05.2022 В Москве запустили новые цифровые сервисы для волонтеров 1
19.05.2022 С арестованного основателя Chornopay взыщут 67 миллионов 1
29.04.2022 Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию 1
22.04.2022 Российские авиакомпании готовятся к полетам без GPS 1
19.04.2022 Минцифры собралось возвращать операторам часть налога на прибыль 1
12.04.2022 ИТ-гиганты массово берут на работу сотрудников без высшего образования. Наниматься в ИТ кинулись грузчики и рабочие 1
11.04.2022 ИТ-шники попросили у Минцифры поддержки для 17 классов ПО 1
11.04.2022 Немцы устроили диверсию в магазинах Obi в России. Закрыт доступ к ИТ-системам, но россияне нашли путь обхода 1
11.04.2022 Покинувшая Россию Nvidia открывает исследовательский центр в Армении 1
07.04.2022 В России начались гонения на Google. Пока они не впечатляют 1
06.04.2022 Власти предлагают добывать криптовалюту на российском «железе», которого нет в природе 1
05.04.2022 Власти пощадят «серых» импортеров за отсутствие российского ПО. Убийственных штрафов не будет 1
31.03.2022 Власти требуют от губернаторов кардинально уменьшить налоги и аренду для малых ИТ-компаний 1
31.03.2022 Власти собрались обрушить на «белых» хакеров заботу и финансирование 1
29.03.2022 Росавиация после хакерской атаки перешла на бумажный документооборот и отправку писем через «Почту России» 1
21.03.2022 Facebook и Instagram - экстремисты. Чем это грозит россиянам? 1
18.03.2022 Дворкович покидает место председателя «Сколково» 1
15.03.2022 «ГПБ мобайл» продолжает обновление линейки тарифов 1
11.03.2022 Задержан знаменитый хакер, 12 лет назад атаковавший «Аэрофлот». Изъяты техника и деньги 1
11.03.2022 Facebook разрешила призывы к смерти Путина и к насилию против русских военных 1
04.03.2022 Знаменитый производитель маршрутизаторов прекратил поставки в Россию 1
02.03.2022 Госорганам России предписано удалить со своих сайтов Google Переводчик, Analytics, САРТСНА и чужие API 1
02.03.2022 Хакеры потребовали от Nvidia открыть код драйверов видеокарт под угрозой слива тайн компании 1
02.03.2022 Клиентам «ВТБ мои инвестиции» доступны сервисы в личном кабинете брокера и в Quik 1
17.02.2022 Telegram превратился в легальное средство слежки за передвижениями пользователей 1

Публикаций - 168, упоминаний - 180

Telegram Messenger упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 805 110
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 42
Google LLC 10352 41
Meta Platforms - Facebook 4267 34
Yandex - Яндекс 5015 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 24
Apple Inc 10683 21
VK - Mail.ru Group 3057 20
Twitter 2493 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 12
Microsoft Corporation 22497 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 9
Сбер - Dialog - Диалог 864 9
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 8
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 8
GitHub 487 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 7
Telegram Messenger LLP 7 6
DigitalOcean 16 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 4
Cisco Systems 4720 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 4
Zello 22 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 4
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 4
ГЛОНАСС АО 85 3
Xiaomi 1095 3
Yahoo! 3603 3
Huawei 3222 3
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 159 3
Цифра ГК 948 3
data.ai - App Annie 80 3
Cloudflare 65 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
LinkedIn 558 6
Qiwi 878 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 5
ПСБ - Промсвязьбанк 682 4
TON Issuer 5 4
ВБД - Вимм-Билль-Данн 57 4
Аэрофлот - Aeroflot 648 4
Wildberries - Вайлдберриз 185 3
Альфа-Банк 1476 3
Avito - Авито 237 3
AliExpress 327 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 25 3
Май - Российская торговая компания 416 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 3
IKEA - ИКЕА 124 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 3
Visa International 1809 3
Почта России ПАО 1853 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 2
Газпром нефть 439 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Tesla Motors 285 2
Ингосстрах СПАО 301 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 2
Assist - Ассист 183 2
Открытие ФК 2713 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Северсталь ПАО - Severstal 308 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
eBay Inc 1576 2
HeadHunter Group - HH Group 423 2
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 67
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 52
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 29
Президент Российской Федерации 3770 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 25
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 24
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 9
Администрация Президента РФ 904 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
СБУ - Служба безопасности Украины 70 3
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 52 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 3
Президент Украины 92 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 3
Кабинет министров Украины 84 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 42 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 2
Единая Россия - Политическая партия 246 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 5
РосКомСвобода - Общественная организация 82 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 2
АЮР - Ассоциация юристов России 18 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
Free TON Community 5 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 18 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 16 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 94
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 81
Website - Вебсайт 9736 60
Социальные сети - Соцсети - Social Networks 4447 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 37
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 35
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 16
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Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 10
WhatsApp Messenger 745 39
Google Android 11959 25
Rakuten Viber 491 23
Apple iOS 6422 16
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 16
Google Play - Google Store - Android Market 2732 16
Google YouTube - Видеохостинг 2277 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 15
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 15
ЭОС Дело СЭД 4365 14
Apple - App Store 2437 14
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 14
TON - The Open Network - Telegram Open Network 42 11
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 11
Apple iPhone 6 2649 10
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 311 10
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 33 10
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 162 9
WeChat - Мессенджер 104 9
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 299 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 8
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 51 7
Google Gmail 802 7
Microsoft Windows 10 11713 7
Microsoft Skype 1940 7
Microsoft Azure 1276 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 6
Linux OS 7669 6
ByteDance TikTok 141 6
Google Android APP - Advanced Protection Program 354 6
Snapchat 97 5
Google Android Package Kit - APK 95 5
Statista 124 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 240 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 226 4
Apple iPad 3663 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 4
Дуров Павел 230 52
Путин Владимир 2542 21
Шадаев Максут 460 11
Чернышенко Дмитрий 320 9
Мишустин Михаил 376 9
Носков Константин 221 8
Хинштейн Александр 68 7
Иванов Олег 131 7
Никифоров Николай 1161 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 7
Горелкин Антон 38 7
Жаров Александр 171 6
Кулин Филипп 40 6
Климарев Михаил 47 6
Медведев Дмитрий 1604 6
Дуров Николай 18 6
Абрамович Роман 31 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 5
Якобашвили Давид 14 5
Бегтин Иван 50 5
Солонин Сергей 85 5
Навальный Алексей 60 4
Пак Олег 95 4
Акимов Максим 170 4
Паршин Максим 200 4
Кисляков Евгений 91 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
Калинин Александр 124 3
Абызов Михаил 66 3
Черненко Андрей 44 3
Врублевский Павел 88 3
Калинин Алексей 31 3
Волин Алексей 114 3
Щеголев Игорь 685 3
Артимович Дмитрий 27 3
Дерипаска Олег 35 3
Казарян Карен 35 3
Липов Андрей 51 2
Левин Леонид 112 2
Кудрявцев Максим 38 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 159
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 25
Украина 6212 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 14
Беларусь - Белоруссия 3525 12
Европа 12319 11
Германия - Федеративная Республика 8903 10
Казахстан - Республика 4467 8
Турция - Турецкая республика 1708 8
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 7
Франция - Французская Республика 5665 6
Япония 10069 6
Великобритания - Лондон 2031 5
Земля - планета Солнечной системы 7427 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1017 5
США - Нью-Йорк 2616 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 4
Израиль 1756 4
Польша - Республика 1559 4
Финляндия - Финляндская Республика 1816 4
Ближний Восток 2549 4
Армения - Республика 1112 4
Россия - ЮФО - Севастополь 469 3
Канада 3319 3
Австралия - Австралийский Союз 2791 3
Испания - Королевство 2917 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 3
Россия - ПФО - Казань 2085 3
Индонезия - Республика 789 3
Италия - Итальянская Республика 3310 3
Бразилия - Федеративная Республика 1945 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 3
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