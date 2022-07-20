Индексная книга CNews*
Telegram Messenger Телеграм Мессенджер
Публикаций - 168, упоминаний - 180
Telegram Messenger упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дуров Павел 230 52
|Путин Владимир 2542 21
|Шадаев Максут 460 11
|Чернышенко Дмитрий 320 9
|Мишустин Михаил 376 9
|Носков Константин 221 8
|Хинштейн Александр 68 7
|Иванов Олег 131 7
|Никифоров Николай 1161 7
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 7
|Горелкин Антон 38 7
|Жаров Александр 171 6
|Кулин Филипп 40 6
|Климарев Михаил 47 6
|Медведев Дмитрий 1604 6
|Дуров Николай 18 6
|Абрамович Роман 31 5
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 5
|Якобашвили Давид 14 5
|Бегтин Иван 50 5
|Солонин Сергей 85 5
|Навальный Алексей 60 4
|Пак Олег 95 4
|Акимов Максим 170 4
|Паршин Максим 200 4
|Кисляков Евгений 91 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
|Калинин Александр 124 3
|Абызов Михаил 66 3
|Черненко Андрей 44 3
|Врублевский Павел 88 3
|Калинин Алексей 31 3
|Волин Алексей 114 3
|Щеголев Игорь 685 3
|Артимович Дмитрий 27 3
|Дерипаска Олег 35 3
|Казарян Карен 35 3
|Липов Андрей 51 2
|Левин Леонид 112 2
|Кудрявцев Максим 38 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192519, в очереди разбора - 947877.
Создано именных указателей - 86929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192519, в очереди разбора - 947877.
Создано именных указателей - 86929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.