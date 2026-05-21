Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер

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СОБЫТИЯ
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|21.05.2026
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Пиратская ставка: мошенники проводят в Telegram-каналах поддельные аукционы с денежными призами
Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новую схему мошенничества в Telegram-каналах, которые предоставляют нелегальный доступ к новинкам кино и сериалов. Организаторы таких каналов проводят аукционы, в котором якобы побеждает тот, кто переведет больше всех ден
|04.02.2026
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Аналитика «МТС AdTech»: стоимость размещения в новостных Telegram-каналах в 2025 году продемонстрировала рекордный рост
МТС AdTech (входит в Erion) проанализировал рынок рекламы в Telegram-каналах в формате рекламной интеграции. Медиаинфляция в Telegram напрямую зависит от роста числа подписчиков. В среднем стоимость рекламы во всех типах каналов выросла на 32%, несмотря
|23.09.2025
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«Билайн» и RORE Group создали кастомный Telegram-канал, сэкономивший команде 624 рабочих часа в год
формирует выжимку из 15–20 самых значимых постов, которые автоматически публикуются в эксклюзивном Telegram-канале. Внедрение многоуровневого ИИ-анализа позволило выйти за рамки обычного парси
|17.09.2025
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Онлайн-школы на GetCourse смогут запускать нативную рекламу через Telega.in и отслеживать продажи с постов в Telegram-каналах
величиться еще на 15% за счет перетекания рекламных бюджетов из запрещенных соцсетей. Согласно данным Telega.in, в первом полугодии 2025 г. образовательные компании стали тратить на покупку рекламы в Telegram-каналах на 25-30% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. По данным GetCourse, в первом полугодии 2025 г. клиенты, пришедшие из Telegram, приобрели онлайн-курсы на общую сумм
|18.12.2024
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«Инфосистемы Джет»: 59% компаний упоминаются на DarkNet-форумах и в Telegram-каналах хакерской или мошеннической тематики
учетные записи компаний малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги своим клиентам, для атаки на целевую компанию. Примерно треть таких компаний-подрядчиков также упоминались на DarkNet-форумах и в Telegram-каналах хакерской или мошеннической тематики. Системный анализ DarkNet для поиска «слитых» учетных записей, относящихся к инфраструктуре наших клиентов, которые могут быть использованы
|02.11.2024
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В Telegram-каналах о финансах распространяется троян, ворующий данные
а различными новостями, ведь это связано с возможностью быстрого заработка, так и быстрой потерей своих вложений, если динамика котировок не подтвердит ожидания трейдера. Unsplash - Oberon Copeland В Telegram-каналах о финансах распространяется троян, он позволяет хакерам удаленно управлять компьютерами жертв Эксперты по информационной безопасности (ИБ) объяснили, что загрузка файлов из при
|29.08.2024
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Телеграм-канал «CNews Конференции» начал работу
ли CNews как крупнейшее издание в сфере высоких технологий в России и странах СНГ, каждый год проводит десятки мероприятий. Чтобы читателям было удобно в них ориентироваться, CNews открыл специальный телеграм-канал. Из постов телеграм-канала «CNews Конференции» его подписчики раньше всех узнают о новых тематических мероприятиях CNews, темах будущих докладов и участниках этих мероприятий. Ср
|13.08.2024
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Платформа Nativity для рекламы в Telegram-каналах включена в реестр отечественного ПО
Российская платформа Nativity для рекламы в Telegram-каналах включена в реестр отечественного ПО. Платформа Nativity стала первой компанией в своем сегменте, включенной в реестр отечественного ПО. Платформа была запущена в феврале 2023 г
|26.06.2024
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Страховой Дом ВСК открывает Telegram-канал с контентом для страховых агентов
Страховой Дом ВСК открыл Telegram-канал для агентов в рамках реализации стратегической инициативы «Агент как блогер». Основной целью проекта является помощь агентской сети в налаживании новых коммуникаций с клиентами ч
|31.01.2024
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Модульбанк запустил телеграм-бота для анализа продаж на маркетплейсах
Модульбанк разработал помощника для управлениями продажами на маркетплейсах — бесплатный телеграм-бот «Модульметрика», @modulmetricsbot. Теперь селлерам не нужно устанавливать дополнительные программы и приложения, все отчеты всегда будут под рукой. Об этом CNews сообщили представи
|01.12.2021
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Впечатления о телеграм-канале Slash: отзывы трейдеров
исками, такие особенности часто присущи лучшим трейдерам и самым прибыльным. Slash трейдер отзывы показывают, что подписчики ценят прозрачность и практическую пользу таких разборов. Сообщество и Слэш телеграмм Главная площадка для общения — Слэш телеграмм, где участники обсуждают сделки, задают вопросы и делятся наблюдениями. В комментариях часто встречаются Слэш телеграмм отз
|01.09.2021
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Банк «Санкт-Петербург» запустил официальный Telegram-канал для розничных инвесторов
Банк «Санкт-Петербург» запустил официальный Telegram-канал на русском языке для розничных инвесторов, где будет публиковать пресс-релизы о результатах деятельности банка, а также комментарии по наиболее актуальным для акционеров банка те
|04.07.2016
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Портал госуслуг готовится запустить отправку «телеграмм»
gi.ru) с использованием электронной подписи. Если адресат не сможет принять электронное послание, почтальоны распечатают его на бумаге или запишут на электронный диск и отнесут по указанному адресу. «Телеграмма — это текстовое сообщение, вмещающее не больше 300 слов. Но в контексте юридической значимости сегодня актуально отправлять большие объемы информации и изображения. В то же время уже
|18.07.2001
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Минсвязи РФ организует доставку телеграмм на художественном музыкальном бланке
овой, сколь и приятной услугой. Отныне телеграммы родным и близким можно будет посылать на художественном музыкальном бланке, получившем условное наименование "Люкс/м". Прием и доставка "музыкальных" телеграмм будет организована не только в населенных пунктах Российской Федерации, имеющих телеграфную связь. Используя доставку "почтой заказное", операторы электросвязи смогут принимать и дост
|01.09.2000
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Deutsche Telekom с 2001г. не будет оказывать услуги по отправке международных телеграмм.
началось с основания Немецко-австрийской телеграфной ассоциации 150 лет назад, когда самая дешевая телеграмма могла быть послана за 20 грошей (около 1 цента по нынешнему курсу). Сегодня отправ
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|Дуров Павел 329 99
|Путин Владимир 3454 63
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|Горелкин Антон 118 29
|Мишустин Михаил 787 19
|Чернышенко Дмитрий 581 15
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 15
|Оганесян Ашот 152 14
|Медведев Дмитрий 1665 12
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 12
|Кулин Филипп 53 12
|Бедеров Игорь 103 11
|Егоров Евгений 40 11
|Собянин Сергей 538 11
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|Паршин Максим 323 10
|Баулин Валерий 55 9
|Волк Ирина 29 9
|Жаров Александр 183 9
|Скулкин Олег 80 8
|Носков Константин 241 8
|Никифоров Николай 1138 8
|Бегтин Иван 61 8
|Абрамович Роман 47 8
|Боярский Сергей 49 7
|Иванов Олег 153 7
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
|Акимов Максим 192 6
|Солонин Сергей 110 6
|Греф Герман 485 6
|Лукацкий Алексей 140 6
|Якобашвили Давид 19 6
|Лукашенко Александр 104 5
|Сергеев Михаил 115 5
|Мизулина Екатерина 18 5
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