«Поколение М» – цифровая образовательная платформа, инициированная и реализуемая Группой МТС в партнерстве с творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.
Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколения М» стали 800 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.
СОБЫТИЯ
|31.07.2024
|
Цифровые технологии МТС помогли смолянке Настасье Новиковой поступить в ГИТИС
терский факультет ГИТИСа отобрались в институт благодаря программе онлайн-консультаций проекта МТС «Поколение М». В числе зачисленных на курс – смолянка Настасья Новикова. Об этом CNews сообщил
|26.07.2024
|
Цифровые технологии МТС помогли четверым школьникам поступить в ГИТИС
рского факультета ГИТИСа отобрались в институт благодаря программе онлайн-консультаций проекта МТС «Поколение М». Об этом CNews сообщили представители МТС. Четыре абитуриента из разных регионов
|03.06.2024
|
МТС и «Фиксики» запустили бесплатные образовательные уроки про умные технологии
образовательную программу на тему интернета вещей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Курс рассчитан на детей от четырех до восьми лет и включает четыре урока: «Умны
|17.01.2024
|
Нижегородских школьников приглашают пройти бесплатное обучение и записать свой трек
крывает бесплатную образовательную программу поддержки талантов в сфере музыки на онлайн-платформе «Поколение М». Юные нижегородцы узнают об основах сонграйтинга, научатся находить свою авторск
|11.01.2024
|
МТС поддержит юных музыкальных талантов из Омской области
крывает бесплатную образовательную программу поддержки талантов в сфере музыки на онлайн-платформе «Поколение М». Слушатели узнают, как писать хиты, научатся находить свою авторскую вокальную м
|19.12.2023
|
Нейросеть в облаке МТС превратит детские рисунки в произведения великих художников
ПАО «МТС», цифровая экосистема, запускает на онлайн-платформе «Поколение М» приквел просветительской программы для школьников по направлению научно-технолог
|05.10.2022
|
МТС запустила бесплатные образовательные экоуроки с «фиксиками» по сохранению окружающей среды
ия по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную экологическую программу в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М», сообщили CNews представители МТС. Дети со всей России могут погрузиться в тему экологии и узнать, какие привычки помогут спасти планету. Специально для детей 6-10 лет на сайте про
|03.10.2016
|
МТС объявил победителей второго сезона проекта «Поколение М»
МТС объявил победителей второго сезона творческого благотворительного проекта «Поколение М». Как рассказали CNews в компании, в творческом сезоне, который продолжался с фев
