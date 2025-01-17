Белов Андрей

Каждый пятый офисный сотрудник в Нижегородской области не проходил инструктаж по информационной безопасности 1

МТС запустит в Нижегородской области отечественные базовые станции в 2025 году 1

МТС включила 4G в районе старинной усадьбы Оболенских в Нижегородской области 1

Нижегородцам снова доступен безлимитный интернет от МТС 1

МТС запустила 4G в Ключищах Нижегородской области 1

К высокому театральному сезону МТС разогнала мобильный интернет в районе театра юного зрителя в Нижнем Новгороде 1

Скорость мобильного интернета взлетела на самой гастрономической улице в Нижнем Новгороде 1

МТС приглашает нижегородских школьников и студентов в школу аналитиков 1

К сезону деловой активности МТС оцифровала павильоны Нижегородской ярмарки 1

Нижегородцы смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн 1

МТС в Нижегородской области подготовила сеть к летнему сезону 1

Юным нижегородцам доступны бесплатные образовательные уроки про умные технологии 1

Нижегородцы могут стать студентами магистратуры по искусственному интеллекту в ВШЭ 1

Почти половина кибератак на нижегородские предприятия совершается в нерабочее время 1

Нижегородцам стал доступен маркетплейс туманного гейминга 1

Нижегородцы смогут оказать поддержку пострадавшим от паводков с помощью благотворительной программы МТС 1

Евгений Торгашин назначен директором МТС в Югре 1

МТС в Нижегородской области открыла свои магазины для домашних животных 1

МТС подключила к гигабитному интернету еще 100 тысяч нижегородцев 1

МТС расширила территорию покрытия LTE в Сарове 1

Андрей Белов назначен директором МТС в Нижегородской области 2

К жителям Белого Яра впервые пришел гигабит от МТС 1

МТС улучшила связь в международном аэропорту Сургута 1

МТС разогнала скорости мобильного интернета для пациентов крупнейших больниц ХМАО 1