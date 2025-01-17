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Белов Андрей



17.01.2025 МТС «включила» 4G в районе ампирного храма в селе Новый Усад в Арзамасском районе Нижегородской области 1
14.01.2025 Каждый пятый офисный сотрудник в Нижегородской области не проходил инструктаж по информационной безопасности 1
25.12.2024 МТС запустит в Нижегородской области отечественные базовые станции в 2025 году 1
20.12.2024 МТС построила внутреннюю телеком-инфраструктуру для концертной площадки Premio в Нижнем Новгороде 1
27.11.2024 МТС включила 4G в районе старинной усадьбы Оболенских в Нижегородской области 1
27.11.2024 Нижегородцам снова доступен безлимитный интернет от МТС 1
18.11.2024 К сезону новогодних путешествий МТС ускорила мобильный интернет в районе Московского ж/д вокзала в Нижнем Новгороде 1
11.11.2024 МТС запустила 4G в Ключищах Нижегородской области 1
08.11.2024 К высокому театральному сезону МТС разогнала мобильный интернет в районе театра юного зрителя в Нижнем Новгороде 1
31.10.2024 Аналитика MWS: Спрос на облачные сервисы в Нижегородской области за год вырос почти в три раза 1
29.10.2024 Скорость мобильного интернета взлетела на самой гастрономической улице в Нижнем Новгороде 1
10.10.2024 Обновленная 4G-сеть МТС «накрыла» Палаты нижегородского купца Олисова 1
04.10.2024 МТС приглашает нижегородских школьников и студентов в школу аналитиков 1
04.10.2024 МТС: нижегородцы смогут узнать, как седло купца Сайдашева повлияло на появление железной дороги до Казани 1
27.09.2024 Скорость мобильного интернета «забурлила» в районе святого Князь-Владимирского источника в Нижегородской области 1
20.09.2024 МТС помогла нижегородцам избавиться почти от 12 миллионов спам-звонков за прошедшее лето 1
20.09.2024 К сезону деловой активности МТС оцифровала павильоны Нижегородской ярмарки 1
03.09.2024 Нижегородцы смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн 1
09.08.2024 Аналитика МТС: Нижний Новгород вошел в топ-7 регионов, где облачный гейминг наиболее популярен 1
13.06.2024 МТС в Нижегородской области подготовила сеть к летнему сезону 1
11.06.2024 Юным нижегородцам доступны бесплатные образовательные уроки про умные технологии 1
03.06.2024 Нижегородцы могут стать студентами магистратуры по искусственному интеллекту в ВШЭ 1
24.05.2024 Почти половина кибератак на нижегородские предприятия совершается в нерабочее время 1
16.05.2024 Нижегородцам стал доступен маркетплейс туманного гейминга 1
06.05.2024 Нижегородцы смогут оказать поддержку пострадавшим от паводков с помощью благотворительной программы МТС 1
22.04.2024 Евгений Торгашин назначен директором МТС в Югре  1
17.04.2024 МТС в Нижегородской области открыла свои магазины для домашних животных 1
16.04.2024 Нижний Новгород вошел в топ-5 городов для отдыха на майские праздники 1
26.03.2024 МТС подключила к гигабитному интернету еще 100 тысяч нижегородцев 1
14.03.2024 МТС расширила территорию покрытия LTE в Сарове 1
13.03.2024 Андрей Белов назначен директором МТС в Нижегородской области 2
05.02.2024 К жителям Белого Яра впервые пришел гигабит от МТС 1
26.01.2024 МТС улучшила связь в международном аэропорту Сургута 1
29.11.2023 МТС прокачала сеть в самом крупном парке «За Саймой» в центре Сургута 1
10.07.2023 Назначен новый директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС в Югре 1
24.10.2022 МТС разогнала скорости мобильного интернета для пациентов крупнейших больниц ХМАО 1
04.10.2022 МТС обеспечила мобильным интернетом более 12 тыс. нефтяников на трех крупных месторождениях в ХМАО 1
08.06.2022 МТС и ЮГУ создадут ИТ-лабораторию развития технологий беспроводной связи 1
09.03.2022 В ХМАО назначен новый директор МТС 2
14.05.2018 «Яндекс» проведет рекрутинговый конкурс для разработчиков 1

Публикаций - 47, упоминаний - 50

Белов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 45
Yandex - Яндекс 7339 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Ростелеком 9699 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
МТС - Иртея 31 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Народное такси 2 1
Международный аэропорт Сургут имени Ф.К. Салманова - IATA: SGC, ICAO: USRR 2 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 18 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 11
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 11
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 6
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 5
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 3
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 3
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 3
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МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
МТС Планшет 21 1
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МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
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