МТС открыла продажи автомобилей Aito Seres M5 в Нижнем Новгороде

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об открытии точки продаж в Нижнем Новгороде в рамках стратегического партнерства с АО «МБ Рус» — эксклюзивным дистрибьютором премиального автомобильного бренда Aito Seres в России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители Нижнего Новгорода смогут познакомиться с высокотехнологичным кроссовером Aito Seres M5 в Торвом центре «Небо». Новый шоу-рум работает ежедневно с 10:00 до 22:00 и расположен в непосредственной близости от салона связи МТС, что делает посещение максимально удобным для клиентов.

В рамках нового формата гости торгового центра смогут получить полную консультацию от специалистов, ознакомиться с автомобилем вживую, а также записаться на тест-драйв, чтобы лично оценить динамику, комфорт и технологичность модели Aito Seres M5.

«Нижний Новгород стал третьим городом в России, где жители могут посмотреть и приобрести автомобили в таких шоу-румах. Успех продаж в Санкт-Петербурге и Казани наглядно показал растущий спрос на современные электромобили, и теперь нижегородские автолюбители получат возможность оценить все преимущества Aito Seres без необходимости ехать в другие города. Это особенно важно для региона, где жители все чаще обращают внимание на экологичные и технологичные автомобили. Стратегическое решение МТС о расширении сотрудничества с Aito Seres полностью оправдано: растущий интерес к электромобилям в регионах требует создания удобной инфраструктуры для покупателей. Новый формат продаж, включающий профессиональные консультации и тест-драйвы, позволит нижегородцам максимально подробно ознакомиться с особенностями автомобилей. Выбор ТЦ «Небо» для размещения точки продаж тоже не случаен: это одно из самых посещаемых мест города, где потенциальные покупатели смогут познакомиться с новинкой», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Премиальные кроссоверы Aito Seres оснащаются последовательно-гибридными силовыми установками (REEV), которые позволяют использовать все преимущества электромобиля – в первую очередь мощность и динамику – и в то же время минимизировать зависимость от сети зарядных станций. При том, что мощность последовательно-гибридных Aito Seres достигает почти 500 л. с., они способны пройти на одной полной зарядке и полностью заправленном топливном баке более 1,1 тыс. км. В городе такие автомобили могут использовать полностью электрический режим, передвигаясь с минимальной шумностью и без вредных выбросов в атмосферу. При этом налоговая мощность автомобилей не превышает 188 л. с. согласно принятой в России официальной методике замеров.

Сейчас российская линейка включает в себя две модели: элегантный спортивный кроссовер Aito Seres M5 и мощный роскошный семейный и представительский Aito Seres M7. Оба предлагают чрезвычайно высокий уровень комфорта: электрорегулировки, подогрев и вентиляцию сидений, функцию массажа, систему фильтрации, ионизации и ароматизации салонного воздуха, интерьерную подсветку с выбором из 128 оттенков, звукоизолирующее остекление и панорамную крышу с большой поверхностью остекления (у М7 – с большим сдвижным люком). В отделке интерьера использована премиальная кожа и гипоаллергенные материалы. Правое кресло второго ряда модели М7 может быть переведено для отдыха пассажира в идеальное ортопедическое состояние Zero Gravity («нулевой гравитации»), возможно активировать специальный режим «Отдых» с особыми настройками света и аудиоэффектами. На защите водителя и пассажиров в обоих кроссоверах стоят 38 высокотехнологичных систем активной безопасности и помощи водителю.