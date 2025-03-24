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Seres Group AITO SERES
Seres Group и организации, системы, технологии, персоны:
|АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
|Nissan Terrano - внедорожник 2 1
|Hyundai Palisade 2 1
|Geely Haoyue - Geely Okavango 3 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 595 1
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