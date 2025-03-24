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Индексная книга (каталог) CNews*
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Seres Group AITO SERES

Seres Group - AITO SERES

24.03.2025 Битва смартфонных гигантов, или как китайцы рынок делили 1
05.12.2024 Aito Seres запустило приложение по дистанционному управлению автомобилями MBRUS Connect 2
10.09.2024 В «Яндекс Драйве» теперь можно арендовать премиальные кроссоверы AITO SERES 3
09.02.2024 «Авто.ру Оценка» выяснил, как в России изменились цены на автомобили в январе 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Seres Group и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3975 1
HONGQI - Хончи 4 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 152 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 4 1
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 9 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 200 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 391 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11307 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24409 1
Оповещение и уведомление - Notification 4735 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2605 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 620 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 570 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5140 1
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 82 1
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АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
Nissan Terrano - внедорожник 2 1
Hyundai Palisade 2 1
Geely Haoyue - Geely Okavango 3 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 595 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 674 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 680 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 863 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 509 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 807 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 731 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 592 1
Россия - ЦФО - Брянская область 358 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 718 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 1
Россия - СФО - Иркутская область 1127 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1252 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Россия - УФО - Свердловская область 1536 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1131 1
Россия - ПФО - Самарская область 1339 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1309 1
Россия - СФО - Омская область 683 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 555 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 564 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1408 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5230 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18855 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5945 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1049 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 870 1
Слепые зоны 115 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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