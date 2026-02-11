Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190435
ИКТ 14694
Организации 11388
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26595
Персоны 82772
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1271
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Галерея ТРК Галерея ТРЦ


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.02.2026 restore: и Galaxystore открывают продажи смартфона Samsung Galaxy Z Trifold 1
02.12.2025 Befree открыл самый большой магазин: арт-объекты и кассы самообслуживания 1
18.04.2025 МТС открыла продажи автомобилей в Санкт-Петербурге 1
18.04.2025 МТС открыла продажи автомобилей 1
02.05.2024 «М.Видео-Эльдорадо» начала продажи восстановленной техники в зонах «М.Мастер» 1
19.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запускает направление ремонта техники в магазинах и на дому «М.Мастер» 1
11.03.2020 «Обит» представил обновленную «Wi-Fi платформу» 1
05.03.2020 «М.Видео» одной из первых в мире начнет продажи Doom Eternal 1
30.08.2016 Больше Samsung Galaxy Note 7 для России! 1
17.11.2012 Российская премьера Assassin’s Creed III 1
13.07.2012 Дождались: Apple MacBook Pro Retina в Белом Ветре Цифровом 1
07.12.2011 «Крайинвестбанк» предлагает круглосуточный обмен валюты в своих банкоматах 1
11.07.2011 «Билайн Бизнес» расширяет свое присутствие на рынке коммерческой недвижимости 1
30.03.2011 «Скай Линк» открыл 16 новых офисов продаж в регионах присутствия 1
25.11.2010 «Белый Ветер Цифровой» открыл два новых магазина 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Галерея ТРК и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10704 3
Apple Inc 12741 3
Huawei 4284 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14614 2
Xiaomi 2028 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 513 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 2
Nvidia Corp 3777 2
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 2
Yandex - Яндекс 8596 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2111 1
Intel Corporation 12577 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9242 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4593 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 461 1
ОБИТ 109 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Doom Eternal 11 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 849 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 115 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 90 1
Imango - Иманго 1 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 841 1
Авиапарк ТРЦ 50 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2740 4
Метрополис ТРК 59 4
Жемчужная плаза ТРЦ 7 2
Белый Ветер 362 2
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 37 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 997 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Токио-City - Сеть ресторанов 3 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 112 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 228 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 65 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 91 1
Starbucks 91 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 73 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 58 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 1
Кристалл ТЦ 1 1
Планета ТРЦ 2 1
Родник 87 1
Родник ТЦ 1 1
Фонд развития искусств имени А.И. Рукавишникова 1 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 83 1
Новая Голландия СТ 2 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 18 1
FHGR - Fashion House Group - Фэшн Хаус Групп 2 1
Гостиный двор ТЦ 2 1
Алкон 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15000 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25693 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13029 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3272 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5688 2
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 332 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13056 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17184 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3192 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7662 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5891 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12730 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5150 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 305 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 211 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3008 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1100 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4236 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4517 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 517 1
Samsung Galaxy 996 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1541 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 25 2
Seres Group - AITO SERES 13 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 885 1
Nvidia GeForce GTX 523 1
Google Android 14817 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3060 1
Microsoft Windows 16435 1
Samsung Galaxy Note 697 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1430 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1889 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 266 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4103 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 92 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 260 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 1
Apple MacBook Pro 536 1
Samsung Gear Fit - фитнес-браслет 20 1
Haier Thunderobot 43 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama ProLite 30 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Кобра АС 21 1
Королева Наталья 3 2
Бредихина Татьяна 1 1
Глазун Алина 1 1
Кутобой Илья 1 1
Соловенчук Александр 143 1
Губанов Андрей 110 1
Гук Андрей 39 1
Патока Андрей 110 1
Агапов Андрей 16 1
Хоббит Сергей 2 1
Голышев Денис 5 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18798 12
Россия - РФ - Российская федерация 158352 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 8
Россия - УФО - Екатеринбург 4323 5
Россия - СФО - Новосибирск 4702 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2238 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2439 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3315 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18358 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2944 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2114 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1712 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 500 2
Европа 24681 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8226 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3209 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2713 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 963 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2150 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1634 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1714 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1035 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1035 1
Таиланд - Королевство 875 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 689 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 558 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 260 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 351 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 224 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 182 1
Индонезия - Бали 41 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 128 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 98 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Курганинск 15 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 516 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 628 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
Трейд-ин - Trade-in 212 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Fashion industry - Индустрия моды 323 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Металлы - Платина - Platinum 483 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1656 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 1
Государственный Русский музей 51 1
Международный женский день - 8 марта 373 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418663, в очереди разбора - 726241.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще