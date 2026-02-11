Получите все материалы CNews по ключевому слову
Галерея ТРК Галерея ТРЦ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Галерея ТРК и организации, системы, технологии, персоны:
|Королева Наталья 3 2
|Бредихина Татьяна 1 1
|Глазун Алина 1 1
|Кутобой Илья 1 1
|Соловенчук Александр 143 1
|Губанов Андрей 110 1
|Гук Андрей 39 1
|Патока Андрей 110 1
|Агапов Андрей 16 1
|Хоббит Сергей 2 1
|Голышев Денис 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418663, в очереди разбора - 726241.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.