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Спецпроекты

«М.Видео» одной из первых в мире начнет продажи Doom Eternal

ПО Софт Ритейл Розница

Сеть «М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо»), российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой), станет единственной площадкой в России, где состоится ранний старт продаж шутера от первого лица Doom Eternal в версиях для домашних консолей Playstation 4 и Xbox One. Он назначен на 19 марта в 18:00 по местному времени в магазинах сети в 15 городах России, глобальная премьера состоится 20 марта. В каждом из магазинов, участвующих в акции, покупателей ждут тематические подарки и розыгрыш трех коллекционных изданий игры среди первых покупателей.

В Москве всех поклонников Doom ждет особая праздничная программа. 19 марта в 17:30 магазин «М.Видео» в ТРЦ «Авиапарк» встретит гостей конкурсами, ценными подарками и тематической фотозоной, где все желающие смогут сделать памятные снимки. Ведущим мероприятия выступит известный блогер Сергей Хоббит.

Премьера игры Doom Eternal, которая заняла достойное место в более чем 350 списках самых ожидаемых игр 2020 г. и получила награды «Лучший боевик» и «Лучшая игра для PC» на выставке E3 2019, состоится 20 марта 2020 г. на Playstation 4 и Xbox One. Версия для Nintendo Switch будет выпущена позднее.

Адреса магазинов «М.Видео», участвующих в акции: Москва, Ходынский б-р., д. 4, ТРЦ «Авиапарк»; Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 30А, ТЦ «Галерея»; Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 157/124; Самара, Московское шоссе, д. 1/ ул. Коммунистическая, д. 90; Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100, МЦ «Красная площадь»; Обнинск (Калужская область), пр. К. Маркса, д. 45, ТРК «Триумф Плаза»; Красноярск, р-он Советский, ул. 9 Мая, д. 77, ТРЦ «Планета»; Казань, Проспект Победы д. 141, ТРЦ «Мега»; Новосибирск, ул. Ватутина, д. 107, ТРЦ «Мега»; Тюмень, ул. Д. Менделеева, д. 1 А, ТЦ «Кристалл»; Сочи, МТРК «МореМолл»; Тула, ул. Советская, д. 47, ТЦ «Гостиный двор»; Челябинск, ул. Труда, д. 203, ТЦ «Родник»; Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, ТРЦ «Гринвич»; Федяково (Нижегородская область, Кстовский район), трасса «Москва-Казань», СТЦ «Мега».

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