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Nintendo Switch Игровая приставка
СОБЫТИЯ
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|24.06.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж картриджей с играми для Nintendo Switch 2
«М.Видео-Эльдорадо» открыла продажи картриджей с играми для новой консоли Nintendo Switch 2. В сети доступна первая подборка релизов — от культовых хитов до свежих эксклюзивов, получивших адаптацию под возможности нового поколения приставки. Об этом CNews сообщили пр
|17.06.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» начинает старт продаж Nintendo Switch 2
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новой игровой консоли Nintendo Switch 2. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Руководитель нап
|09.06.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» начинает отгрузку предзаказов Nintendo Switch 2
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте отгрузки предзаказов на новое поколение игровой консоли Nintendo Switch 2. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Руководитель нап
|05.06.2025
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«Яндекс Маркет»: в мае 2025 г. спрос на Nintendo Switch 2 достиг пика
К выходу новой Nintendo Switch 2 «Яндекс Маркет» проанализировал, как менялся спрос на портативные консоли. Активный рост интереса год к году к этой категории начался в апреле 2025 г., а пик спроса пришелся н
|05.06.2025
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Карта памяти Adata Premier Extreme microSDXC SD Express 7.1: готова к Nintendo Switch 2!
Консоль Nintendo Switch 2 выходит с более мощным процессором и улучшенной графикой. Однако большие иг
|02.06.2025
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В России создают суверенного «убийцу» Steam Deck и Nintendo Switch. Выбор операционной системы удивляет. Опрос
лектроники, включая смартфоны и планшеты, сообщила CNews о ведущейся в ее недрах работке отечественной игровой консоли. Более того, это будет портативный гаджет – российский аналог японской приставки Nintendo Switch, американской Steam Deck, тайваньской Asus ROG Ally, китайской Lenovo Legion Go и многих других. К моменту выхода материала у Fplus было готово три полноразмерных прототипа конс
|23.05.2025
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Wildberries открыла продажи приставки Nintendo Switch 2
я и версия с предустановленной игрой Super Mario. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. Nintendo Switch — одна из самых популярных консолей в мире. Несмотря на уже солидный возраст
|19.05.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги предзаказа Nintendo Switch 2: первоначальную квоту на консоль увеличивали дважды
«М.Видео-Эльдорадо» завершила сбор предзаказов на новую игровую консоль Nintendo Switch 2 и подвела итоги. Интерес к новинке превзошел ожидания: квота на предзаказ в
|21.04.2025
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«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новую консоль Nintendo Switch 2
«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новую консоль Nintendo Switch 2. Стоимость приставки составит от 50 990 руб. в зависимости от продавца и на
|11.04.2025
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Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM
рафике и FPS. Многие кроссплатформенные тайтлы демонстрируют «мыльные» текстуры при 25 – 30 кадрах. Nintendo Switch OLED Исключением являются эксклюзивы. Они обладают прекрасной оптимизацией и
|08.04.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ Nintendo Switch 2
«М.Видео-Эльдорадо» сообщает об открытии предзаказа новой консоли Nintendo Switch 2. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составляет 5
|03.04.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» 8 апреля 2025 г. откроет предзаказ на Nintendo Switch 2
«М.Видео-Эльдорадо» сообщает о том, что предзаказ на Nintendo Switch 2 откроется 8 апреля 2025 г. Цена на гаджет будет объявлена в этот же день. О
|20.01.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» привезет в Россию Nintendo Switch 2 одной из первых
ной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, привезет в Россию новую консоль Nintendo Switch 2 одной из первых. Цена будет объявлена после второго апреля, когда состоится
|10.12.2022
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Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году
Игровая приставка Nintendo Switch Lite Портативная игровая консоль позволит играть в игры где угодно: она подо
|11.07.2019
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Легче, меньше, но не гибридная
Nintendo представила уменьшенный и упрощённый вариант популярной гибридной игровой консоли Nintendo Switch - Nintendo Switch Lite. Nintendo Switch Lite поступит в продажу
|28.06.2019
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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: Nintendo благодаря консоли Switch впервые обошла Microsoft
консолей за январь-май 2019 г. Любители игр приобрели 215 тыс. приставок на сумму 3,9 млрд руб., что больше на 11% в штуках и 7,5% в деньгах, чем за аналогичный период годом ранее. Спрос на приставку Nintendo Switch увеличился на 80% в штуках и 60% в деньгах, что позволило японской компании в мае впервые опередить по популярности Xbox от Microsoft. В мае 2019 г. бренд Nintendo впервые превз
|08.04.2019
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«М.Видео-Эльдорадо»: рынок компьютерных игр в России вырос на 5%
ьгах, чем годом ранее. Категория продолжает рост благодаря играм для консолей. Около 70% рынка занимают игры для Playstation 4, но наряду с этим наиболее высокую динамку продемонстрировал контент для Nintendo Switch. Продажи игр для ПК снизились двое. Российский рынок видеоигр в 2018 г. достиг 2,2 млн копий на физических носителях на сумму более 4,5 млрд руб., что превысило показатели преды
|28.08.2018
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Creative озвучил Nintendo Switch
одер Dolby Digital, виртуализацию объёмного звука в формате 7.1, удобную ручку регулятора громкости и набор технологий Sound Blaster для улучшения и различной обработки звука. Карта совместима с PS4, Nintendo Switch, Xbox и ПК. Sound BlasterX G6 подключается по оптике к PS4 и Xbox, по USB к ПК, а при подключении к Nintendo Switch используется линейный вход. В дополнение к этому Sound
|24.01.2017
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Nintendo Switch: первый взгляд на новую игровую консоль
Консоль Nintendo Switch поступит в продажу 3 марта 2017 года — всего спустя 4,5 года после выхода Nintendo Wii U. При этом, предшественница Wii U — семейная консоль Wii, продержалась 6 лет и стала само
Nintendo Switch и организации, системы, технологии, персоны:
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