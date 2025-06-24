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Nintendo Switch Игровая приставка

СОБЫТИЯ

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24.06.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж картриджей с играми для Nintendo Switch 2

«М.Видео-Эльдорадо» открыла продажи картриджей с играми для новой консоли Nintendo Switch 2. В сети доступна первая подборка релизов — от культовых хитов до свежих эксклюзивов, получивших адаптацию под возможности нового поколения приставки. Об этом CNews сообщили пр
17.06.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает старт продаж Nintendo Switch 2

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новой игровой консоли Nintendo Switch 2. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Руководитель нап
09.06.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает отгрузку предзаказов Nintendo Switch 2

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте отгрузки предзаказов на новое поколение игровой консоли Nintendo Switch 2. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Руководитель нап
05.06.2025 «Яндекс Маркет»: в мае 2025 г. спрос на Nintendo Switch 2 достиг пика

К выходу новой Nintendo Switch 2 «Яндекс Маркет» проанализировал, как менялся спрос на портативные консоли. Активный рост интереса год к году к этой категории начался в апреле 2025 г., а пик спроса пришелся н
05.06.2025 Карта памяти Adata Premier Extreme microSDXC SD Express 7.1: готова к Nintendo Switch 2!

Консоль Nintendo Switch 2 выходит с более мощным процессором и улучшенной графикой. Однако большие иг
02.06.2025 В России создают суверенного «убийцу» Steam Deck и Nintendo Switch. Выбор операционной системы удивляет. Опрос

лектроники, включая смартфоны и планшеты, сообщила CNews о ведущейся в ее недрах работке отечественной игровой консоли. Более того, это будет портативный гаджет – российский аналог японской приставки Nintendo Switch, американской Steam Deck, тайваньской Asus ROG Ally, китайской Lenovo Legion Go и многих других. К моменту выхода материала у Fplus было готово три полноразмерных прототипа конс
23.05.2025 Wildberries открыла продажи приставки Nintendo Switch 2

я и версия с предустановленной игрой Super Mario. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. Nintendo Switch — одна из самых популярных консолей в мире. Несмотря на уже солидный возраст

19.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги предзаказа Nintendo Switch 2: первоначальную квоту на консоль увеличивали дважды

«М.Видео-Эльдорадо» завершила сбор предзаказов на новую игровую консоль Nintendo Switch 2 и подвела итоги. Интерес к новинке превзошел ожидания: квота на предзаказ в
21.04.2025 «Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новую консоль Nintendo Switch 2

«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новую консоль Nintendo Switch 2. Стоимость приставки составит от 50 990 руб. в зависимости от продавца и на
11.04.2025 Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

рафике и FPS. Многие кроссплатформенные тайтлы демонстрируют «мыльные» текстуры при 25 – 30 кадрах. Nintendo Switch OLED Исключением являются эксклюзивы. Они обладают прекрасной оптимизацией и

08.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ Nintendo Switch 2

«М.Видео-Эльдорадо» сообщает об открытии предзаказа новой консоли Nintendo Switch 2. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составляет 5
03.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» 8 апреля 2025 г. откроет предзаказ на Nintendo Switch 2

«М.Видео-Эльдорадо» сообщает о том, что предзаказ на Nintendo Switch 2 откроется 8 апреля 2025 г. Цена на гаджет будет объявлена в этот же день. О
20.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» привезет в Россию Nintendo Switch 2 одной из первых

ной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, привезет в Россию новую консоль Nintendo Switch 2 одной из первых. Цена будет объявлена после второго апреля, когда состоится
10.12.2022 Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году

Игровая приставка Nintendo Switch Lite  Портативная игровая консоль позволит играть в игры где угодно: она подо
11.07.2019 Легче, меньше, но не гибридная

Nintendo представила уменьшенный и упрощённый вариант популярной гибридной игровой консоли Nintendo Switch - Nintendo Switch Lite. Nintendo Switch Lite поступит в продажу
28.06.2019 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: Nintendo благодаря консоли Switch впервые обошла Microsoft

консолей за январь-май 2019 г. Любители игр приобрели 215 тыс. приставок на сумму 3,9 млрд руб., что больше на 11% в штуках и 7,5% в деньгах, чем за аналогичный период годом ранее. Спрос на приставку Nintendo Switch увеличился на 80% в штуках и 60% в деньгах, что позволило японской компании в мае впервые опередить по популярности Xbox от Microsoft. В мае 2019 г. бренд Nintendo впервые превз
08.04.2019 «М.Видео-Эльдорадо»: рынок компьютерных игр в России вырос на 5%

ьгах, чем годом ранее. Категория продолжает рост благодаря играм для консолей. Около 70% рынка занимают игры для Playstation 4, но наряду с этим наиболее высокую динамку продемонстрировал контент для Nintendo Switch. Продажи игр для ПК снизились двое. Российский рынок видеоигр в 2018 г. достиг 2,2 млн копий на физических носителях на сумму более 4,5 млрд руб., что превысило показатели преды
28.08.2018 Creative озвучил Nintendo Switch

одер Dolby Digital, виртуализацию объёмного звука в формате 7.1, удобную ручку регулятора громкости и набор технологий Sound Blaster для улучшения и различной обработки звука. Карта совместима с PS4, Nintendo Switch, Xbox и ПК. Sound BlasterX G6 подключается по оптике к PS4 и Xbox, по USB к ПК, а при подключении к Nintendo Switch используется линейный вход. В дополнение к этому Sound
24.01.2017 Nintendo Switch: первый взгляд на новую игровую консоль

Консоль Nintendo Switch поступит в продажу 3 марта 2017 года — всего спустя 4,5 года после выхода Nintendo Wii U. При этом, предшественница Wii U — семейная консоль Wii, продержалась 6 лет и стала само

Публикаций - 101, упоминаний - 119

Nintendo Switch и организации, системы, технологии, персоны:

Nintendo 823 47
Sony 6739 28
Microsoft Corporation 25775 25
Apple Inc 13154 16
Valve Software 254 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Google LLC 12688 9
Samsung Electronics 11064 9
Nvidia Corp 4002 7
Xiaomi - Сяоми 2231 7
Acer Group - Acer Inc 2776 7
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Epic Games 172 4
Doom Eternal 12 4
Huawei 4676 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Intel Corporation 12811 4
Fortnite 95 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 4
DJI 96 3
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 3
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 3
Qualcomm Technologies 1974 3
LG Electronics 3735 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
EA - Electronic Arts 1317 3
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
Capcom 290 2
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 2
Wonder 23 2
EA Sports 71 2
Creative Technology 273 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 2
Roblox Corporation 96 2
SteelSeries 30 2
Ayaneo 5 2
Edifier - Beijing Edifier Technology Company 15 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 29
EPIC Telecom Invest 212 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Visa International 1993 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
О2О Холдинг 61 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
Ford 434 1
LEGO 260 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 1
Верный - торговая сеть 326 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Быстроном 5 1
Кристалл ТЦ 1 1
Планета ТРЦ 2 1
Miele - Миле 139 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 20 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 6 1
Dyson 157 1
Родник 91 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Родник ТЦ 1 1
101Hotels.com 456 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 7 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Гостиный двор ТЦ 2 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 9
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 90
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 22
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