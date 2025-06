«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж картриджей с играми для Nintendo Switch 2

«М.Видео-Эльдорадо» открыла продажи картриджей с играми для новой консоли Nintendo Switch 2. В сети доступна первая подборка релизов — от культовых хитов до свежих эксклюзивов, получивших адаптацию под возможности нового поколения приставки. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Mario Kart World — первый эксклюзив консоли, новая часть гоночной франшизы с улучшенной графикой, расширенным мультиплеером и свежими трассами по мотивам миров Nintendo. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — 9499 руб.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — продолжение Breath of the Wild с новой механикой конструирования, масштабным открытым миром и захватывающим сюжетом. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — 8999 руб.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — экшн-RPG с открытым миром, которая задала стандарты для жанра и остается одной из самых любимых игр фанатов. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — 8999 руб.

Cyberpunk 2077 — футуристический боевик в открытом мире с нелинейным сюжетом, прокачкой и городом будущего Найт-Сити. В версию игры входит дополнение Phantom Liberty. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — 7999 руб.

Hogwarts Legacy Switch 2 Edition — приключенческая RPG во вселенной Гарри Поттера: создайте собственного ученика, исследуйте Хогвартс и сразитесь с темной магией. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — 7999 руб.

Hitman: World of Assassination — Signature Edition — сборник всех миссий обновленной трилогии Hitman с улучшенной графикой и стелс-геймплеем. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — 7999 руб.

Street Fighter 6 — файтинг нового поколения с насыщенной анимацией, мультиплеером и культовыми персонажами. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — 8999 руб.

Sonic X Shadow Generations — динамичный платформер с двумя легендарными героями, новыми уровнями и скоростным геймплеем. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — 5999 руб.

Yakuza Zero Directors Cut — криминальная драма в духе интерактивного кино с боями, юмором и мини-играми на улицах Токио 80-х. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — 5999 руб.

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster — классическая японская RPG с пошаговыми боями, глубокой историей и атмосферной музыкой. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — 6499 руб.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» Компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Мы рады предложить поклонникам Nintendo широкий выбор игр, которые начинают раскрывать геймерам потенциал Switch 2 — будь то улучшенная графика, повышенная производительность и поддержка новых игровых функций. В нашей сети можно не только приобрести консоль, но и подобрать к ней лучшие хиты последних лет, которые теперь доступны в новом качестве».⠀