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Мезин Сергей



20.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» привезет в Россию Nintendo Switch 2 одной из первых 1
21.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» снизила цены на PlayStation 5 Pro 1
14.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открыла продажи Sony PlayStation 5 Pro 1
29.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж консолей на 49% за девять месяцев 2024 года 1
03.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: предзаказ на PlayStation 5 Pro в 3 раза превысил ожидания 1
26.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ новой консоли PlayStation 5 Pro 1
11.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» привезет в Россию консоль PlayStation 5 Pro и аксессуары 1
04.09.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику рынка видеоигр в I полугодии 2024 года 1
30.07.2024 Группа« М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж игровых консолей на рынке России на 97% в I полугодии 2024 года 1
29.07.2024 Полный комплект: продажи игровых аксессуаров растут наравне с игровыми консолями в I полугодии 2024 года 1
08.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж видеокарт на рынке России на 233% в первом полугодии 2024 года 1
27.05.2024 Эксперты «М.Видео-Эльдорадо» фиксируют рост продаж игровых консолей в России с начала 2024 года на 104% 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Мезин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Valve Software 207 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Fortnite 76 1
Nintendo 755 1
Sony 6544 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 9
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 440 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Наушники - Headphones 3999 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 9
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 149 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
Cyberpunk 2077 27 1
Animoca Brands - Eden Games - Eden Studios - Test Drive Unlimited 57 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
Haier Thunderobot 33 1
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 49 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
Red Dead Redemption - компьютерная игра 54 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 60 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 11
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 10
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 2
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 91 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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