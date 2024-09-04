Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику рынка видеоигр в I полугодии 2024 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику самых популярных тайтлов в сфере игровой индустрии в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Данные показывают, что россияне активно переходят на консоль нового поколения – PlayStation 5. Если в 2023 году в топ-10 самых продаваемых игр входили семь версий дисковых изданий для PlayStation 4, то в нынешнем полугодии шесть из 10 версий составляют издания для PlayStation 5.

Топ-10 самых продаваемых тайтлов в первом полугодии 2024 г. составили: Grand Theft Auto V (PS5), Grand Theft Auto V. Premium Edition (PS4), Mortal Kombat 11: Ultimate (PS5), Red Dead Redemption 2 (PS4), Mortal Kombat 1 (PS5), «Ведьмак 3: Дикая охота» (PS5), Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4), PS5 Hogwarts Legacy (PS5), «Marvel Человек-паук 2» (PS5), «Ведьмак 3: Дикая Охота» издание «Игра года» (PS4).

По сравнению с показателями за 2023 г. из подборки ушли такие проекты как Cyberpunk 2077, франшиза God Of War и Diablo IV. Это связано с тем, что интерес геймеров к данным играм уменьшился в связи с отсутствием в них нового контента.

Что касается наиболее популярных франшиз, продаваемых в период с 2013 по 2024 год, то ими стали коробочные версии футбольного симулятора EA FC (бывшая FIFA) (всего продано почти 800 тыс. копий), Grand Theft Auto (482 тыс. копий), игра Mortal Combat (368 тыс. копий) и франшиза Assasin’s Creed (306 тыс. копий).

Руководитель департамента «Развитие игр и игрового сообщества» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Динамичный переход на PlayStation 5 среди любителей консольных видеоигр легко объясним. Во-первых, запасы предыдущего поколения консолей PlayStation практически распроданы на российском рынке и поставки носят крайне ограниченный характер, а во-вторых, PS5 дает гораздо больше возможностей для геймеров – например, есть целый ряд игр, где поддерживается режим 4К 60 кадров в секунду, за счёт чего удаётся добиться высокой степени реализма и погружения в игровой процесс. В комбинации с большой диагональю экрана телевизора – эмоции у геймеров на порядок выше, чем при игре на PlayStation 4. Динамика роста базы пользователей PS5 привела к тому, что в I полугодии 2024 г. спрос на коробочные версии дисков для PS5 превзошёл продажи физических носителей для PS4. Что касается Xbox и Nintendo, то эти консоли исторически менее популярны в России, чем PlayStation. При этом наша команда ставит себе задачу иметь максимально широкий ассортимент товаров для геймеров, чтобы каждый покупатель мог приобрести у нас товар себе по душе. Для удобства покупателей мы представили новый раздел M.Game на сайте «М.Видео», где каждый сможет выбрать мощное игровое железо, комплектующие для ПК, консоли и аксессуары, новинки и хиты среди игр, прочитать и посмотреть обзоры на ключевые новинки ассортимента нашей компании. Мы идем в ногу со временем, поэтому также развиваем наш телеграм-канал, где публикуем свежие новости игровой индустрии».