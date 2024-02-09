Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

FIFA Fédération Internationale de Football Association ФИФА Международная федерация футбола

FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола

СОБЫТИЯ


09.02.2024 Продажи новых приставок выросли в России на треть, а игр — на 20%

итики «Авито» выяснили, какие приставки и игры пользовались популярностью в 2023 г. Неизменными лидерами продаж остались консоли Sony, Xbox, Nintendo и Steam, а среди игр россияне чаще всего выбирали FIFA 2023, God of War Ragnarok и GTA V. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Топ популярных консолей остался неизменным — пользователи чаще всего выбирают Sony Playstation, Xbox, Ninte
03.08.2021 Хакеры от безысходности слили в Сеть краденые исходные коды игр FIFA и Need For Speed

е. Это стало следствием отказа EA выплачивать вымогателям выкуп. Украденные данные включают исходные коды ряда игр и игрового движка FrostBite (на нем, в частности, базируются игры серии Battlefield, FIFA 17-21, Need For Speed и DragonAge: Inquisition), код матчевого сервера FIFA 21, а также проприетарные фреймворки игр EA, средства отладки, SDK, ключи API и многое другое. В EA подтв
28.06.2019 В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect

ройств, а также интегрируется с Facebook, Xbox Live, PlayStation Network и Nintendo Network. Electronic Arts является одним из крупнейших игровых издателей в мире; среди принадлежащих ей наименований FIFA, Madden NFL, Battlefield, Need for Speed, The Sims, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall и множество других. Комбинация из двух «багов» позволяет перехватывать контроль над учётн
17.06.2019 Власти Москвы потратили 37 миллионов на киберспортивный турнир, куда пришли 15 зрителей

Миллионы на киберфутбол Киберспортивный турнир Moscow Cyber Cup по дисциплине FIFA 19 привлек всего лишь около 15 зрителей и 32 игроков исключительно из России. Изначально
02.08.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил скоростным Wi-Fi Фестиваль болельщиков FIFA в Москве

«Стэп Лоджик» обеспечил работу служебного и публичного Wi-Fi на Фестивале болельщиков FIFA на Воробьевых горах во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Фестиваль болельщиков FIFA — массовое мероприятие, проводимое в 11 городах-организатор
26.07.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил бесперебойную работу сетевой инфраструктуры ЧМ-2018

«Стэп Лоджик» реализовал проект по технической поддержке телекоммуникационной инфраструктуры FIFA почти на двухстах объектах, используемых во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В рамках проекта по построению единой ИКТ-инфраструктуры ЧМ-
04.07.2018 «Первый ОФД» выявил закономерность между продажами сувениров и количеством забитых голов на ЧМ-2018

ас эпоха Big Data (больших данных), поэтому «Первый ОФД» решил не отставать от коллег и на основании «больших данных» выявил интересную взаимосвязь – количество приобретенных сувенирных красных сумок FIFA коррелирует с забитыми мячами. Больше всего футболисты ЧМ-2018 забили голов в дни рекордных продаж именно упомянутой выше сувенирной продукции, – следует из собранных «Первым ОФД» данных.

09.06.2018 «Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018

» (входит в «Газпром-медиа») и «Ростелеком» представили совместный проект – телеканал «Матч! Ультра», 100% эфира которого будет отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Телеканал будет работать только во время проведения чемпионата – с 13 июня по 15 июля 2018 г. «Ростелеком» является официальным Региональным спонсором FIFA 2018. «Матч! Ультра
21.03.2018 «Ростелеком» стал официальным Региональным спонсором Чемпионата мира по футболу

ссийский провайдер цифровых услуг, стал официальным российским спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. «Ростелеком стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших п
28.02.2018 Ростех обеспечит передачу видео с матчей ЧМ 2018 в формате 4K

го функционирования инфраструктуры связи в 11 городах, принимающих матчи Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018. Центры проконтролируют готовность ИТ и телеком-инфраструктуры мероприятия и будут

30.10.2017 Открыта регистрация на получение паспорта болельщика ЧМ по футболу 2018

ифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. FAN ID должен получить каждый зритель, купивший билет на футбольные матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Оформить паспорт можно только при наличии подтвержденной FIFA заявки на билет. FAN ID — заламинированный бланк с персональными данными и фотографией зрителя. Паспорт боле
26.07.2017 Минкомсвязи подвело итоги применения ИКТ-сервисов на Кубке конфедераций FIFA 2017 года

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о подведении итогов построения единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИКТ) на объектах Кубка конфедераций FIFA 2017 года. О результатах работы главе Минкомсвязи России Николаю Никифорову доложила команда, работавшая над проектом. В совещании приняли участие представители государственной корпорации

13.06.2017 Visa реализует безналичные способы оплаты для болельщиков на Кубке Конфедераций FIFA 2017

Visa предоставит футбольным болельщикам на Кубке Конфедераций FIFA 2017 современные платежные сервисы. В местах проведения спортивных мероприятий Visa разместит 1600 платежных терминалов, а также обеспечит прием безналичных платежей в 120 передвижных точк
13.03.2017 Стартовала бесплатная доставка паспортов футбольных болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 года

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ объявило о запуске почтовой доставки паспортов футбольных болельщиков (Fan-ID) Кубка конфедераций FIFA 2017 года на территории России и в другие страны. Услуги оформления и доставки Fan-ID для футбольных болельщиков бесплатны, сообщили CNews в Минкомсвязи. Теперь футбольный болельщик, купив
27.09.2016 В Минкомсвязи обсудили вопросы создания в РФ системы идентификации болельщиков

овых коммуникаций Российской Федерации состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам создания в РФ системы идентификации болельщиков во время мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. Как рассказали CNews в ведомстве, в заседании, которое прошло под председательством главы Минкомсвязи России Николая Никифорова, приняли уч
15.08.2016 Начался прием электронных заявок на присвоение радиочастот для РЭС организаторов и участников ЧМ-2018 г.

на присвоение радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств (РЭС) организаторов и участников спортивных соревнований в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. в субъектах Российской Федерации. Форма радиочастотной заявки установлена Минкомсвязью России в рамках постановления Правительства РФ от 9

25.01.2016 «Ростелеком» обеспечит ВКС для подготовки и проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

«Ростелеком» признан победителем открытого конкурса Министерства связи и массовых коммуникаций РФ на обеспечение видеоконференцсвязи (ВКС) для подготовки и проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. В соответствии с конкурсной документацией «Ростелеком» обеспечит комплекс услуг по организации ВКС в офисах Штаб-квартиры и локальн
24.11.2015 Россия приступила к созданию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для чемпионата мира по футболу

В рамках подготовки проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и предваряющих турнир мероприятий в Российской Федерации запущен проект по построению единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на объектах ЧМ-2018 во всех 11

16.10.2015 ФИФА организует носимые гаджеты

В связи со стремительным прогрессом носимой электроники Международная федерация футбола (ФИФА) решила дополнить регламент самой популярной в мире спортивной игры. В ближайшие месяцы

09.09.2015 В демо FIFA 16 не только девушки

Демо-версия аркадного футбольного симулятора FIFA 16 включила в себя знаковую особенность новой серии. В этом году серия FIFA 16 впервые за всю историю линейки этих футбольных симуляторов включила в составы представленных команд же
25.11.2014 Выходят в обращение официальные коммеморативные марки России «Чемпионат мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} Финальный турнир 20-го чемпионата мира по футболу FIFA (порт. Copa do Mundo FIFA de 2014; анг. 2014 FIFA World Cup) прошел на ста
23.09.2014 FIFA 15 выходит на всех платформах

23 сентября издательство EA Sports и его российское представительство EA Russia начинают продажу двадцать второй игры из серии футбольных аркадных симуляторов FIFAFIFA 15. FIFA 15 использует официальную статистику, фирменные логотипы, внешний вид спортивных арен и данные футболистов множества стран мира на момент 2014 года. Игра выхо
18.11.2013 FIFA 14. Видео интервью

Компания Electronic Arts опубликовала интервью разработчиков игры FIFA 14 от EA SPORTS. Впервые в серии FIFA вы увидите трехмерных болельщиков, активно поддерживающих свою команду, причем с первого взгляда становится ясно, за кого они болеют. По ходу м
27.09.2013 FIFA 14 в продаже

Компания Electronic Arts объявила, что игра FIFA 14 от EA SPORTS уже доступна в розничной продаже на территории России, а также в виде цифровой загрузки на Origin. Более 5 миллионов поклонников по всему миру (на данный момент это рекорд

07.09.2013 Демоверсия FIFA 14 во вторник

Компания Electronic Arts 10 сентября выпустит демоверсию игры FIFA 14. Демоверсия будет доступна для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Напомним, что релиз полной версии намечен на 27 сентября.Благодаря нововведениям в непревзойденном игровом процессе FIFA<
07.09.2013 FIFA 14. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала два новых видеоролика игры FIFA 14 от EA SPORTS. Первый представляет из себя рекламный ТВ-ролик, а второй рассказывает о глобальной сети скаутов в игре. Глобальная сеть скаутов навсегда изменит режим карьеры. Теперь мене
06.09.2013 Второй этап бета-теста FIFA World

Компания Electronic Arts сообщает о старте второго этапа закрытого бета-теста FIFA World.Если вы участвовали в первом этапе или же у вас есть ключ активации, то вы можете смело приступать к игре. А если нет, то регистрируйтесь на участие и, возможно, именно вас выберут д
06.09.2013 Второй этап бета-теста FIFA World

Компания Electronic Arts сообщает о старте второго этапа закрытого бета-теста FIFA World.Если вы участвовали в первом этапе или же у вас есть ключ активации, то вы можете смело приступать к игре. А если нет, то регистрируйтесь на участие и, возможно, именно вас выберут д
22.08.2013 FIFA 14 Ultimate Team - Легенды

Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик игры FIFA 14. Впервые в истории серии легенды футбола придут в FIFA 14 Ultimate Team - только в версиях для Xbox. Вы сможете собрать в одной команде легендарных футболистов прошлого и совреме
21.08.2013 FIFA 14. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик игры FIFA 14 от EA SPORTS. Релиз FIFA 14 намечен на 27 сентября для PlayStation 3, Xbox 360 и PC.Благодаря нововведениям в непревзойденном игровом процессе FIFA 14 реалистично передает
09.08.2013 FIFA WORLD в разработке

Компания Electronic Arts анонсировала скорый выход нового бесплатного загружаемого футбольного симулятора EA SPORTS FIFA World на территории России и Бразилии. Целевой аудиторией игры FIFA World должны стать российские и бразильские геймеры, не использующие игровые консоли. Среди особенностей новой иг
07.08.2013 FIFA 14. Видеодневник

Компания Electronic Arts опубликовала очередной видеодневник разработчиков игры FIFA 14 от EA SPORTS. Релиз FIFA 14 намечен на 27 сентября для PlayStation 3, Xbox 360 и PC.Благодаря нововведениям в непревзойденном игровом процессе FIFA 14 реалистично передает
02.08.2013 EA SPORTS - официальный партнер "Барселоны"

партнерству EA SPORTS получила возможность отсканировать и воспроизвести модели семнадцати звезд "Барселоны", в числе которых Хави Эрнандес, Жерар Пике, Дэниел Алвес и Андрес Иньеста. Они появятся в FIFA 14 в виде впечатляюще реалистичных, высококачественных 3D-моделей. Кроме того, фирменным стадионом игры станет "Камп Ноу" - домашняя площадка "Барселоны". "Барселона", а также ее звездный

24.07.2013 FIFA 14 Ultimate Team

Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик игры FIFA 14 от EA SPORTS. Релиз FIFA 14 намечен на 27 сентября для PlayStation 3, Xbox 360 и PC.Благодаря нововведениям в непревзойденном игровом процессе FIFA 14 реалистично передает
18.07.2013 19 бразильских клубов в FIFA 14

EA SPORTS заключила лицензионные договоры с 19 ведущими футбольными клубами Бразилии. Каждый официально лицензированный клуб будет фигурировать в игре с реальным составом, эмблемой и формой. Всего в FIFA 14 будет представлено более 30 лиг, более 600 клубов и 16 тысяч спортсменов."Мы очень рады, что звезды бразильского футбола появятся в наших играх, – говорит Дэвид Раттер, исполнительный п
18.07.2013 19 бразильских клубов в FIFA 14

EA SPORTS заключила лицензионные договоры с 19 ведущими футбольными клубами Бразилии. Каждый официально лицензированный клуб будет фигурировать в игре с реальным составом, эмблемой и формой. Всего в FIFA 14 будет представлено более 30 лиг, более 600 клубов и 16 тысяч спортсменов."Мы очень рады, что звезды бразильского футбола появятся в наших играх, – говорит Дэвид Раттер, исполнительный п
07.06.2013 FIFA 14. Игровой процесс

Компания Electronic Arts опубликовала трейлер игрового процесса FIFA 14 от EA SPORTS. Релиз FIFA 14 намечен на 27 сентября для PlayStation 3, Xbox 360 и PC.Видео можно скачать с нашего сервера (34 МБ) или посмотреть здесь.Благодаря нововведениям в не
04.06.2013 FIFA 14 – новости предзаказа

Изменились условия предзаказа футбольного симулятора FIFA 14 от компании Electronic Arts.Теперь помимо стандартного издания все желающие могут заказать и расширенное издание игры – FIFA 14. Ultimate Edition для PlayStation 3 или Xbox 360,

30.05.2013 Особенности предзаказа FIFA 14 в России

EA SPORTS предлагает золотые наборы FIFA 14 Ultimate Team игрокам, оформившим в России предварительный заказ FIFA 14 для игровой компьютерной системы PlayStation 3, системы видеоигр и развлечений Xbox 360 и ПК. Дата поступ
08.05.2013 EA SPORTS и FIFA продлили соглашение

EA SPORTS, подразделение компании Electronic Arts, и Fédération Internationale de Football Association (FIFA) объявили о продлении действующего соглашения до 31 декабря 2022 года.По условиям этого соглашения EA SPORTS сохраняет исключительные права на выпуск видеоигр в жанрах "экшен" и "менеджер"

Публикаций - 264, упоминаний - 284

FIFA и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1317 88
EA Sports 71 43
Microsoft Corporation 25775 26
Sony 6739 23
Nintendo 823 18
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 11
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Microsoft - Activision Blizzard 511 10
Konami 111 10
Ростелеком 10948 9
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 8
МегаФон 10742 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 7
THQ 299 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
AMT Group - АМТ-Груп 365 5
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Apple Inc 13154 5
Toshiba Corporation 2980 5
Крок - Croc 1964 4
Google LLC 12688 4
Nvidia Corp 4002 4
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 4
X Corp - Twitter 2938 4
Intel Corporation 12811 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
VK - Mail.ru Group 3602 3
Yahoo! 3726 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 3
Ланит Интеграция 219 3
Capcom 290 3
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 3
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 3
Умник 37 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
LG Electronics 3735 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 10
Adidas - Адидас 170 9
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 7
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 7
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 6
Virtus.pro 30 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 4
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 4
Открытие Арена - стадион 21 4
Juventus Football Club - Ювентус 11 4
Локомотив ФК - футбольный клуб 10 4
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 11 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 3
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 3
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 20 3
ФК Ахмат - российский футбольный клуб - ФК Терек Грозный 4 3
Динамо-Москва - футбольный клуб 12 3
Сатурн ФК - российский профессиональный футбольный клуб из города Раменское Московской области 3 3
Боруссия - футбольный клуб, Дортмунд 4 3
Real Madrid Club de Fútbol - Реал Мадрид (футбольный клуб) 10 3
Спартак-Нальчик ПФК 3 3
Крылья Советов Самара ПФК 3 3
SK Gaming 14 2
Альфа-Банк 1979 2
Visa International 1993 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Walt Disney Company 647 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 15 2
Honda Motor Company - HND 240 2
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 3
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 2
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 2
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 2
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 27 2
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 2
Правительство Челябинской области 78 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 3
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 2
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 2
Московская федерация футбола 2 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
WiMAX Forum 69 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ГосИнформСистемы 160 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 114
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 22
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 15
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 15
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 9
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 8
Аксессуары 4282 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 8
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 115
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 71
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 54
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 33
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 27
Nintendo Wii - игровая консоль 760 26
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 26
EA The Sims - компьютерная игра 169 18
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 16
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 13
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 13
Konami - Pro Evolution Soccer Компьютерная игра (спортивный симулятор) 31 12
Google Android 15243 12
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 12
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 11
EA Sports - Player Impact Engine 14 10
Nintendo Switch - Игровая приставка 101 9
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 9
Nintendo DS - игровая консоль 340 8
Boeing ATL - Boeing Advanced Tactical Laser 8 8
Apple iOS 8583 8
Microsoft Windows 16882 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 85 7
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 134 6
Microsoft Xbox Live 309 6
EA Origin 195 6
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 58 6
Sony Playstation Network - PSN 204 6
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 5
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 5
Sony Playstation Store - PS Store 81 5
Apple iPhone 6 4861 4
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 4
Apple iPod Touch 747 4
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 29 4
God of War - компьютерная игра 49 4
Березуцкие (братья) 6 6
Шелепов Владимир 25 5
Makita Kaz - Макита Каз 5 5
Бровко Василий 60 4
Wilson Andrew - Уилсон Эндрю 9 4
Покушалова Ольга 15 4
Ромашов Игорь 4 4
Никифоров Николай 1138 3
Солодухин Константин 119 3
Гольцов Александр 84 3
Резников Олег 20 3
Розанов Юрий 3 3
Соловьев Василий 3 3
Rutter David - Раттер Дэвид 5 3
Пак Олег 112 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Черненко Андрей 75 2
Гуцериев Михаил 114 2
Маршанкулов Мурат 19 2
Корогодин Андрей 4 2
Романков Андрей 18 2
Красов Алексей 6 2
Уткин Василий 7 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 2
Федун Андрей 2 2
Чех Петр 2 2
Сахнов Константин 6 2
Watkins Tony - Уоткинс Тони 10 2
Мезин Сергей 38 2
Lloyd Christopher - Ллойд Кристофер 6 2
Путин Владимир 3454 2
Галушкин Олег 182 2
Осеевский Михаил 350 2
Зайцев Михаил 345 1
Песков Дмитрий 129 1
Серебряникова Анна 77 1
Усманов Алишер 311 1
Аитов Тимур 197 1
Кириенко Владимир 148 1
Костин Андрей 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 129
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 51
Европа 24964 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 31
Япония 13807 23
Германия - Федеративная Республика 13221 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 15
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 12
Бразилия - Федеративная Республика 2520 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Южная Корея - Республика 7052 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
Португалия - Португальская Республика 956 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Украина 7928 6
Испания - Королевство 3840 6
Испания - Каталония - Барселона 752 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Швеция - Королевство 3782 5
Канада 5081 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
США - Калифорния 4829 4
Италия - Милан 166 4
Германия - Саксония - Лейпциг 75 4
Казахстан - Республика 6048 4
Великобритания - Лондон 2432 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Спорт - Футбол 776 126
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 90
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 42
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Физика - Physics - область естествознания 2940 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
Английский язык 7030 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 7
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 120 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 7
Паспорт - Паспортные данные 2848 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 6
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 277 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 19
Ведомости 1466 4
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
The Guardian - Британская газета 406 2
Ananova 250 2
The Times 75 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Bloomberg 1627 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Матч планета - Телеканал 3 1
Daily Mail 58 1
Kotaku 24 1
Газпром ГПМ - Матч! Ультра - телеканал 1 1
Silicon 494 1
VNUNet.com 214 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
HPC.ru 117 1
JeuxVideo 2 1
Infobae 1 1
New York Post 53 1
TheRecord 4 1
IGN 54 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
Fortune Global 500 295 2
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Fortune Global 100 142 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
NPD DisplaySearch 285 1
NPD Group 140 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 1
НГУ имени П.Ф. Лесгафта - Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 4 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
ЦНИИ Промзданий - Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий 1 1
Qatar University - Университет Катара - Катарский университет 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
McGill University - Университет Макгилла 27 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 95
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 27
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
ИгроМир 125 5
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 4
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Правительство Москвы - Киберспортивная Москва - турнир по киберспорту 2 2
Microsoft Ignite 44 2
Wimbledon Championships - Уимблдонский турнир 17 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Чемпионат Италии по футболу 14 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 9 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Asus Open 3 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Ленинская премия 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще