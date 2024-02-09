FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола

Продажи новых приставок выросли в России на треть, а игр — на 20% итики «Авито» выяснили, какие приставки и игры пользовались популярностью в 2023 г. Неизменными лидерами продаж остались консоли Sony, Xbox, Nintendo и Steam, а среди игр россияне чаще всего выбирали FIFA 2023, God of War Ragnarok и GTA V. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Топ популярных консолей остался неизменным — пользователи чаще всего выбирают Sony Playstation, Xbox, Ninte

Хакеры от безысходности слили в Сеть краденые исходные коды игр FIFA и Need For Speed е. Это стало следствием отказа EA выплачивать вымогателям выкуп. Украденные данные включают исходные коды ряда игр и игрового движка FrostBite (на нем, в частности, базируются игры серии Battlefield, FIFA 17-21, Need For Speed и DragonAge: Inquisition), код матчевого сервера FIFA 21, а также проприетарные фреймворки игр EA, средства отладки, SDK, ключи API и многое другое. В EA подтв

В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect ройств, а также интегрируется с Facebook, Xbox Live, PlayStation Network и Nintendo Network. Electronic Arts является одним из крупнейших игровых издателей в мире; среди принадлежащих ей наименований FIFA, Madden NFL, Battlefield, Need for Speed, The Sims, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall и множество других. Комбинация из двух «багов» позволяет перехватывать контроль над учётн

Власти Москвы потратили 37 миллионов на киберспортивный турнир, куда пришли 15 зрителей Миллионы на киберфутбол Киберспортивный турнир Moscow Cyber Cup по дисциплине FIFA 19 привлек всего лишь около 15 зрителей и 32 игроков исключительно из России. Изначально

«Стэп Лоджик» обеспечил скоростным Wi-Fi Фестиваль болельщиков FIFA в Москве «Стэп Лоджик» обеспечил работу служебного и публичного Wi-Fi на Фестивале болельщиков FIFA на Воробьевых горах во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Фестиваль болельщиков FIFA — массовое мероприятие, проводимое в 11 городах-организатор

«Стэп Лоджик» обеспечил бесперебойную работу сетевой инфраструктуры ЧМ-2018 «Стэп Лоджик» реализовал проект по технической поддержке телекоммуникационной инфраструктуры FIFA почти на двухстах объектах, используемых во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В рамках проекта по построению единой ИКТ-инфраструктуры ЧМ-

«Первый ОФД» выявил закономерность между продажами сувениров и количеством забитых голов на ЧМ-2018 ас эпоха Big Data (больших данных), поэтому «Первый ОФД» решил не отставать от коллег и на основании «больших данных» выявил интересную взаимосвязь – количество приобретенных сувенирных красных сумок FIFA коррелирует с забитыми мячами. Больше всего футболисты ЧМ-2018 забили голов в дни рекордных продаж именно упомянутой выше сувенирной продукции, – следует из собранных «Первым ОФД» данных.

«Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018 » (входит в «Газпром-медиа») и «Ростелеком» представили совместный проект – телеканал «Матч! Ультра», 100% эфира которого будет отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Телеканал будет работать только во время проведения чемпионата – с 13 июня по 15 июля 2018 г. «Ростелеком» является официальным Региональным спонсором FIFA 2018. «Матч! Ультра

«Ростелеком» стал официальным Региональным спонсором Чемпионата мира по футболу ссийский провайдер цифровых услуг, стал официальным российским спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. «Ростелеком стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших п

Ростех обеспечит передачу видео с матчей ЧМ 2018 в формате 4K го функционирования инфраструктуры связи в 11 городах, принимающих матчи Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018. Центры проконтролируют готовность ИТ и телеком-инфраструктуры мероприятия и будут

Открыта регистрация на получение паспорта болельщика ЧМ по футболу 2018 ифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. FAN ID должен получить каждый зритель, купивший билет на футбольные матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Оформить паспорт можно только при наличии подтвержденной FIFA заявки на билет. FAN ID — заламинированный бланк с персональными данными и фотографией зрителя. Паспорт боле

Минкомсвязи подвело итоги применения ИКТ-сервисов на Кубке конфедераций FIFA 2017 года Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о подведении итогов построения единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИКТ) на объектах Кубка конфедераций FIFA 2017 года. О результатах работы главе Минкомсвязи России Николаю Никифорову доложила команда, работавшая над проектом. В совещании приняли участие представители государственной корпорации

Visa реализует безналичные способы оплаты для болельщиков на Кубке Конфедераций FIFA 2017 Visa предоставит футбольным болельщикам на Кубке Конфедераций FIFA 2017 современные платежные сервисы. В местах проведения спортивных мероприятий Visa разместит 1600 платежных терминалов, а также обеспечит прием безналичных платежей в 120 передвижных точк

Стартовала бесплатная доставка паспортов футбольных болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 года Министерство связи и массовых коммуникаций РФ объявило о запуске почтовой доставки паспортов футбольных болельщиков (Fan-ID) Кубка конфедераций FIFA 2017 года на территории России и в другие страны. Услуги оформления и доставки Fan-ID для футбольных болельщиков бесплатны, сообщили CNews в Минкомсвязи. Теперь футбольный болельщик, купив

В Минкомсвязи обсудили вопросы создания в РФ системы идентификации болельщиков овых коммуникаций Российской Федерации состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам создания в РФ системы идентификации болельщиков во время мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. Как рассказали CNews в ведомстве, в заседании, которое прошло под председательством главы Минкомсвязи России Николая Никифорова, приняли уч

Начался прием электронных заявок на присвоение радиочастот для РЭС организаторов и участников ЧМ-2018 г. на присвоение радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств (РЭС) организаторов и участников спортивных соревнований в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. в субъектах Российской Федерации. Форма радиочастотной заявки установлена Минкомсвязью России в рамках постановления Правительства РФ от 9

«Ростелеком» обеспечит ВКС для подготовки и проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 «Ростелеком» признан победителем открытого конкурса Министерства связи и массовых коммуникаций РФ на обеспечение видеоконференцсвязи (ВКС) для подготовки и проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. В соответствии с конкурсной документацией «Ростелеком» обеспечит комплекс услуг по организации ВКС в офисах Штаб-квартиры и локальн

Россия приступила к созданию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для чемпионата мира по футболу В рамках подготовки проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и предваряющих турнир мероприятий в Российской Федерации запущен проект по построению единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на объектах ЧМ-2018 во всех 11

ФИФА организует носимые гаджеты В связи со стремительным прогрессом носимой электроники Международная федерация футбола (ФИФА) решила дополнить регламент самой популярной в мире спортивной игры. В ближайшие месяцы

В демо FIFA 16 не только девушки Демо-версия аркадного футбольного симулятора FIFA 16 включила в себя знаковую особенность новой серии. В этом году серия FIFA 16 впервые за всю историю линейки этих футбольных симуляторов включила в составы представленных команд же

Выходят в обращение официальные коммеморативные марки России «Чемпионат мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии» .NewsBodyLeftInclude {display:none;} Финальный турнир 20-го чемпионата мира по футболу FIFA (порт. Copa do Mundo FIFA de 2014; анг. 2014 FIFA World Cup) прошел на ста

FIFA 15 выходит на всех платформах 23 сентября издательство EA Sports и его российское представительство EA Russia начинают продажу двадцать второй игры из серии футбольных аркадных симуляторов FIFA – FIFA 15. FIFA 15 использует официальную статистику, фирменные логотипы, внешний вид спортивных арен и данные футболистов множества стран мира на момент 2014 года. Игра выхо

FIFA 14. Видео интервью Компания Electronic Arts опубликовала интервью разработчиков игры FIFA 14 от EA SPORTS. Впервые в серии FIFA вы увидите трехмерных болельщиков, активно поддерживающих свою команду, причем с первого взгляда становится ясно, за кого они болеют. По ходу м

FIFA 14 в продаже Компания Electronic Arts объявила, что игра FIFA 14 от EA SPORTS уже доступна в розничной продаже на территории России, а также в виде цифровой загрузки на Origin. Более 5 миллионов поклонников по всему миру (на данный момент это рекорд

Демоверсия FIFA 14 во вторник Компания Electronic Arts 10 сентября выпустит демоверсию игры FIFA 14. Демоверсия будет доступна для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Напомним, что релиз полной версии намечен на 27 сентября.Благодаря нововведениям в непревзойденном игровом процессе FIFA<

FIFA 14. Видео Компания Electronic Arts опубликовала два новых видеоролика игры FIFA 14 от EA SPORTS. Первый представляет из себя рекламный ТВ-ролик, а второй рассказывает о глобальной сети скаутов в игре. Глобальная сеть скаутов навсегда изменит режим карьеры. Теперь мене

Второй этап бета-теста FIFA World Компания Electronic Arts сообщает о старте второго этапа закрытого бета-теста FIFA World.Если вы участвовали в первом этапе или же у вас есть ключ активации, то вы можете смело приступать к игре. А если нет, то регистрируйтесь на участие и, возможно, именно вас выберут д

Второй этап бета-теста FIFA World Компания Electronic Arts сообщает о старте второго этапа закрытого бета-теста FIFA World.Если вы участвовали в первом этапе или же у вас есть ключ активации, то вы можете смело приступать к игре. А если нет, то регистрируйтесь на участие и, возможно, именно вас выберут д

FIFA 14 Ultimate Team - Легенды Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик игры FIFA 14. Впервые в истории серии легенды футбола придут в FIFA 14 Ultimate Team - только в версиях для Xbox. Вы сможете собрать в одной команде легендарных футболистов прошлого и совреме

FIFA 14. Видео Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик игры FIFA 14 от EA SPORTS. Релиз FIFA 14 намечен на 27 сентября для PlayStation 3, Xbox 360 и PC.Благодаря нововведениям в непревзойденном игровом процессе FIFA 14 реалистично передает

FIFA WORLD в разработке Компания Electronic Arts анонсировала скорый выход нового бесплатного загружаемого футбольного симулятора EA SPORTS FIFA World на территории России и Бразилии. Целевой аудиторией игры FIFA World должны стать российские и бразильские геймеры, не использующие игровые консоли. Среди особенностей новой иг

FIFA 14. Видеодневник Компания Electronic Arts опубликовала очередной видеодневник разработчиков игры FIFA 14 от EA SPORTS. Релиз FIFA 14 намечен на 27 сентября для PlayStation 3, Xbox 360 и PC.Благодаря нововведениям в непревзойденном игровом процессе FIFA 14 реалистично передает

EA SPORTS - официальный партнер "Барселоны" партнерству EA SPORTS получила возможность отсканировать и воспроизвести модели семнадцати звезд "Барселоны", в числе которых Хави Эрнандес, Жерар Пике, Дэниел Алвес и Андрес Иньеста. Они появятся в FIFA 14 в виде впечатляюще реалистичных, высококачественных 3D-моделей. Кроме того, фирменным стадионом игры станет "Камп Ноу" - домашняя площадка "Барселоны". "Барселона", а также ее звездный

FIFA 14 Ultimate Team Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик игры FIFA 14 от EA SPORTS. Релиз FIFA 14 намечен на 27 сентября для PlayStation 3, Xbox 360 и PC.Благодаря нововведениям в непревзойденном игровом процессе FIFA 14 реалистично передает

19 бразильских клубов в FIFA 14 EA SPORTS заключила лицензионные договоры с 19 ведущими футбольными клубами Бразилии. Каждый официально лицензированный клуб будет фигурировать в игре с реальным составом, эмблемой и формой. Всего в FIFA 14 будет представлено более 30 лиг, более 600 клубов и 16 тысяч спортсменов."Мы очень рады, что звезды бразильского футбола появятся в наших играх, – говорит Дэвид Раттер, исполнительный п

19 бразильских клубов в FIFA 14 EA SPORTS заключила лицензионные договоры с 19 ведущими футбольными клубами Бразилии. Каждый официально лицензированный клуб будет фигурировать в игре с реальным составом, эмблемой и формой. Всего в FIFA 14 будет представлено более 30 лиг, более 600 клубов и 16 тысяч спортсменов."Мы очень рады, что звезды бразильского футбола появятся в наших играх, – говорит Дэвид Раттер, исполнительный п

FIFA 14. Игровой процесс Компания Electronic Arts опубликовала трейлер игрового процесса FIFA 14 от EA SPORTS. Релиз FIFA 14 намечен на 27 сентября для PlayStation 3, Xbox 360 и PC.Видео можно скачать с нашего сервера (34 МБ) или посмотреть здесь.Благодаря нововведениям в не

FIFA 14 – новости предзаказа Изменились условия предзаказа футбольного симулятора FIFA 14 от компании Electronic Arts.Теперь помимо стандартного издания все желающие могут заказать и расширенное издание игры – FIFA 14. Ultimate Edition для PlayStation 3 или Xbox 360,

Особенности предзаказа FIFA 14 в России EA SPORTS предлагает золотые наборы FIFA 14 Ultimate Team игрокам, оформившим в России предварительный заказ FIFA 14 для игровой компьютерной системы PlayStation 3, системы видеоигр и развлечений Xbox 360 и ПК. Дата поступ