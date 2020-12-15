FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола

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FIFA
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15.12.2020 Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом 1
11.11.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» открывают продажи игр и аксессуаров для PlayStation 5 1
17.09.2020 «М.Видео-Эльдорадо» рассказала о двукратном росте российского рынка игровых консолей 1
10.09.2020 «Яндекс.Маркет»: россияне стали больше тратить на приставки и игры для консолей 1
14.01.2020 Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike 1
10.07.2019 «Ростелеком» объявил о готовности к оказанию услуг видеопомощи арбитрам с первого тура сезона РПЛ 2019/20 1
03.07.2019 Топ-10 бесплатных игр для смартфонов 1
28.06.2019 В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect 1
26.06.2019 Check Point Research и Cyberint обнаружили серьезную уязвимость в официальном магазине игр Electronic Arts 1
17.06.2019 Власти Москвы потратили 37 миллионов на киберспортивный турнир, куда пришли 15 зрителей 5
14.06.2019 «М.Видео-Эльдорадо»: продажи игр для ПК выросли впервые за пять лет 3
14.06.2019 «Лаборатория Касперского»: за год до миллиона человек столкнулись с угрозой заражения вместо видеоигр 1
27.05.2019 Хакеры украли деньги, заплаченные за футболиста «Зенита» 2
08.04.2019 «М.Видео-Эльдорадо»: рынок компьютерных игр в России вырос на 5% 2
27.03.2019 «Величайшая в мире игровая компания» закрывает офис в Москве 1
11.01.2019 Dentsu Aegis Network: темпы роста расходов на рекламу в мире увеличатся на 3,8% 1
28.12.2018 Минкомсвязи, Казначейство и Ростех сэкономили более 500 млн во время ЧМ 2018 2
13.12.2018 Игровые консоли последнего поколения выводят рынок на докризисный уровень по объему продаж 2
08.11.2018 Определились победители первого киберспортивного турнира Правительства Москвы 1
14.09.2018 Правительство Москвы впервые примет участие в турнире по киберспорту 1
29.08.2018 Когда победа в конкурсе – не главное. Как организовывалось телевещание на объектах ЧМ-2018 3
02.08.2018 «Ростелеком» представил квартальные результаты деятельности 1
02.08.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил скоростным Wi-Fi Фестиваль болельщиков FIFA в Москве 3
26.07.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил бесперебойную работу сетевой инфраструктуры ЧМ-2018 2
25.07.2018 «АМТ-Груп» подвела итоги цифрового телевещания на ЧМ 2018 2
17.07.2018 Ростех подвел итоги оказания услуг связи в рамках ЧМ-2018 1
04.07.2018 «Первый ОФД» выявил закономерность между продажами сувениров и количеством забитых голов на ЧМ-2018 6
04.07.2018 ИКТ-инфраструктура Ростеха без сбоев отработала на матчах группового этапа ЧМ-2018 1
04.06.2018 PROMT выпустил бесплатное обновление к Чемпионату мира по футболу 1
01.06.2018 «Ростех» завершил построение ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018 1
29.05.2018 Delta Electronics представила ИБП Ultron серии HPH 1
28.05.2018 «Лаборатория Касперского»: мошенники активно эксплуатируют тему ЧМ-2018 2
23.05.2018 HID Global выпустит защищенные смарт-билеты для ЧМ-2018 3
03.05.2018 Киберспортивная команда обошлась МТС в треть миллиарда 1
23.04.2018 КРОК создал инфраструктуру стадиона «Екатеринбург Арена» 2
11.04.2018 «Ланит» оснастил Большую спортивную арену «Лужники» 2
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 1
21.03.2018 «Ростелеком» стал официальным Региональным спонсором Чемпионата мира по футболу 5
28.02.2018 Ростех обеспечит передачу видео с матчей ЧМ 2018 в формате 4K 4
14.02.2018 «Лаборатория Касперского» наградит самого дальновидного любителя футбола поездкой в Англию 1

Публикаций - 113, упоминаний - 166

FIFA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

EA - Electronic Arts 910 27
EA Sports 50 17
Microsoft Corporation 11095 9
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Sony 2378 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
Nintendo 222 4
Астерос - Asteros 531 4
Ланит Интеграция 101 3
Крок 1220 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Ланит ГК 1157 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 3
AMT Group - АМТ-Груп 167 2
Check Point Software Technologies 447 2
Инсистемс 33 2
Eltex - Элтекс 71 2
CyberInt 2 2
Google LLC 7154 2
Ubisoft 544 2
Facebook 3766 2
Fortnite 47 2
Стэп лоджик - Step Logic 103 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
Ericsson Television - Tandberg Television 8 1
BioWare 163 1
Zecurion - SecurIT 157 1
Миран - Miran 21 1
Спорт Инжиниринг ФГУП - Спорт-Ин 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Rockstar Games 201 1
SEGA 189 1
МТС Касса - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 8 1
SEC Consult Services 930 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 1
Элекард - Elecard 8 1
J2MSoft 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 5
Gambit Esports 6 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 3
Virtus.pro 12 3
ESforce 22 3
SK Gaming 9 2
Yota Arena - киберспортивная арена 6 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 2
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 2
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Freedom International Group 2 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Спорт-Ин АНО - Спорт Индустрия 1 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 4 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 30 1
Boca Juniors - Бока Хуниорс 1 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Банк Зенит 131 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Альфа-Банк 1125 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Credit Suisse 68 1
Coffeecell - Сеть кофеен 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Правительство Москвы 653 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство Калужской области 8 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
Электронная Москва АО 13 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
Правительство Челябинской области - Министерство здравоохранения Челябинской области 2 1
Правительство Камчатского края 16 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 34 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
Правительство Саратовской области 17 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Правительство Самарской области 48 1
Федеральное казначейство России 766 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Правительство РФ 2205 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
Московская федерация футбола 1 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 350 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
СМИС - Система Мониторинга Инженерных Систем 10 1
ЕЦУС - Единый центр управления сетью 6 1
CNAME - canonical name record - запись DNS для перенаправления на другое имя 2 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 30
FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 25 7
EA The Sims - компьютерная игра 89 6
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 5
Google Android 10751 5
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 89 5
Nintendo Switch - Игровая приставка 39 5
Apple iOS 5742 4
Nintendo Wii - игровая консоль 331 4
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 58 4
Red Dead Redemption - компьютерная игра 4 3
EA Mass Effect - компьютерная игра 50 3
Microsoft Xbox Live 174 3
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 3
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 3
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 3
Blizzard Entertainment Hearthstone 11 2
Microsoft Azure 1171 2
EA Titanfall - компьютерная игра 11 2
EA Dragon Age - компьютерная игра 48 2
EA Madden NFL - Компьютерная игра 8 2
Nintendo Labo 3 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 65 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2135 2
God of War - компьютерная игра 25 2
EA Origin 45 2
Nintendo Classic 4 2
Detroit: Become Human - Detroit: Стать человеком - Компьютерная игра (квест) 2 2
Атлетико Минейро 2 2
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 45 2
Nintendo DS - игровая консоль 140 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 159 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Sony Playstation Network 124 2
Avaya VSP - Avaya Virtual Services Platform 1 1
EA Dead Space - компьютерная игра 61 1
Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 48 1
The Legend of Zelda: Breath of the Wild - компьютерная игра 3 1
Borderlands - Компьютерная игра (открытый мир) 4 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita 38 1
Бровко Василий 47 4
Резников Олег 12 3
Солодухин Константин 89 3
Красов Алексей 4 2
Гольцов Александр 23 2
Гуцериев Михаил 107 2
Никифоров Николай 1126 2
Stone Adrian - Стоун Адриан 1 1
Вирцер Евгений 22 1
Савин Евгений 1 1
Андреев Павел 1 1
Погребинский Павел 2 1
Семенова Ирина 34 1
Гордюшина Галина 1 1
Командная Мария 1 1
Гришай Александр 1 1
Tsai Charles - Цай Чарльз 4 1
Фёдорова Мария 2 1
Первунинских Дмитрий 1 1
Михайлов Вадим 2 1
Paredes Leandro - Паредес Леандро 1 1
Ковальчук Никита 1 1
Амниев Анатолий 1 1
Weeding Stephen - Видинг Стефан 4 1
Le Floch Philip - Ле Флок Филипп 1 1
Wilson Andrew - Уилсон Эндрю 7 1
Vanunu Oded - Вануну Одед 13 1
Беляев Алексей 14 1
Сираканян Нарек 1 1
Пикинер Константин 2 1
Осеевский Михаил 221 1
Пак Олег 90 1
Черненко Андрей 37 1
Серебряникова Анна 47 1
Усманов Алишер 241 1
Кириенко Владимир 38 1
Костин Андрей 45 1
Анохин Сергей 40 1
Игнатьев Анатолий 4 1
Бобровников Борис 86 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 25
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 6
Россия - ПФО - Казань 1518 6
Россия - Калининград 669 5
Россия - ПФО - Самара 1289 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 4
Европа 3759 4
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Франция - Французская Республика 2126 3
Индия - Республика 2173 2
Россия - Саранск 197 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 2
Европа Западная 614 2
Украина 3372 2
Россия - Сочи 912 2
Восточная Европа 1679 2
Япония 2788 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Мурманская область 292 1
Нидерланды 975 1
США - Редвуд-Сити 10 1
Россия - Ульяновск 293 1
Россия - Ставропольский край 460 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Калуга 295 1
Россия - Костромская область 229 1
Хорватия - Республика 118 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Москва - Воробьёвы горы 15 1
Россия - Геленджик 58 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
Региональное законодательство 45 1
Федеральное законодательство 254 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Человеческий фактор 126 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
Сборная Германии по футболу 6 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Русский язык 983 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
Федеральный закон 20.08.1993 N 5663-1 - О космической деятельности 2 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Kotaku 21 1
CNews Analytics 1990 2
Check Point Research 47 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
McGill University - Университет Макгилла 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 30
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 9
Киберспортивная Москва - турнир Правительства Москвы по киберспорту 2 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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