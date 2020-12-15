Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
FIFA
Fédération Internationale de Football Association
ФИФА
Международная федерация футбола
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 113, упоминаний - 166
FIFA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
|Московская федерация футбола 1 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
|Kotaku 21 1
|CNews Analytics 1990 2
|Check Point Research 47 2
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
|McGill University - Университет Макгилла 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762296, в очереди разбора - 665985.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762296, в очереди разбора - 665985.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru