Динамо-Москва футбольный клуб


СОБЫТИЯ

26.12.2025 Защита от мошенничества, боль в спине и раскрашенное мороженое — что смотрели на Rutube в 2025 году 1
05.08.2025 Мощный форвард для «Яндекса»: Александр Овечкин подписал 3-летний контракт с ИT-компанией 1
21.05.2024 «МегаФон»: юные подмосковные и зубцовские футболисты победили в финале турнира «Будущее зависит от тебя» в Сочи 2
19.03.2024 ФК «Динамо» установил новый стандарт автоматизированного взаимодействия с целевыми аудиториями клуба 2
09.02.2022 Выручка ГК «СКБ Контур» по итогам 2021 года выросла на 25% до 22,6 млрд рублей 1
17.08.2021 ФК «Динамо-Москва» перешел на автоматическую проверку клиентов и поставщиков с помощью «API Контур.Фокуса» 1
13.04.2021 ФК «Динамо» создает цифровую платформу для клуба и академии на базе SAP Sports One 2
24.10.2011 Группа ВТБ пришла в Facebook 1
02.10.2009 FIFA 10 в продаже 1
21.09.2009 Предварительные продажи FIFA 10 в России 1
15.07.2009 FIFA 10: Дата выхода 1
18.10.2000 "Партер" и IBS открыли автоматизированную систему бронирования и продажи билетов на зрелищные мероприятия 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Динамо-Москва и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1299 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 2
ГеймПарк - GamePark - КомТрейдХолдинг 19 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5294 1
SAP SE 5441 1
Meta Platforms - Facebook 4539 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 56 1
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 1
МегаФон 9959 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 1
Manzana Group - Манзана 25 1
Yandex - Яндекс 8509 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 5
Сатурн ФК - российский профессиональный футбольный клуб из города Раменское Московской области 3 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 3
ФК Ахмат - российский футбольный клуб - ФК Терек Грозный 4 3
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 17 3
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 34 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 2
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 2
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 54 2
Киномир - Кодак-Киномир 12 1
Мечел БизнесСервис 4 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 1
Сатирикон - Российский государственный театр имени Аркадия Райкина 2 1
Сочи Парк 13 1
Русаэро 4 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
X5 Group - Перекрёсток 606 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
Unilever - Юнилевер Русь 165 1
Kari - Кари - сеть магазинов 74 1
Airbnb 98 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 98 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 72 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
Белый Ветер 362 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
Московский театр Олега Табакова - театральный комплекс 4 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 283 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 10 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 291 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2087 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 3
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1049 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7425 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73481 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1008 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25562 1
Электронный документ - Electronic document 1531 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 429 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4927 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 374 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 394 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 447 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4684 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7644 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1400 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31856 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4096 3
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1218 2
Яндекс Про 30 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 19 1
SAP Sports One 8 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 92 1
Apple iPhone 6 4862 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 33 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 698 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1176 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 847 1
Березуцкие (братья) 6 3
Пивоваров Павел 1 1
Маслов Иван 3 1
Суховерхов Вадим 2 1
Сродных Михаил 93 1
Индеев Валерий 1 1
Филатов Андрей 115 1
Филатов Евгений 29 1
Мраморов Дмитрий 29 1
Волконский Алексей 4 1
Хайруллаев Далер 4 1
Козлов Михаил 175 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8151 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18278 1
Казахстан - Республика 5813 1
Европа 24654 1
Германия - Федеративная Республика 12948 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 687 1
Германия - Бавария 71 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 69 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2918 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2073 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1700 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 492 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 81 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 98 1
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 41 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 254 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53506 1
Беларусь - Белоруссия 6043 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Спорт - Футбол 753 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 159 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 55 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 230 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5295 1
Английский язык 6882 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 210 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 319 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
