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Русаэро
Русаэро и организации, системы, технологии, персоны:
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 1
|Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
|Разумов Илья 13 1
|Гранкин Владимир 1 1
|Ахмеджанов Владислав 1 1
|Глазачева Татьяна 3 1
|Ионкин Николай 5 1
|Конюков Юрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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