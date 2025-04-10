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Русаэро



10.04.2025 Компания «АФЛТ-Системс» подписала Соглашение с «ЦУГА «РусАэро» 1
09.10.2013 «Океан Банк» купил Platron 1
25.05.2005 Счастье интернет-бронирования не торопится в Россию 1
18.10.2000 "Партер" и IBS открыли автоматизированную систему бронирования и продажи билетов на зрелищные мероприятия 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Русаэро и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 1
Robokassa - Робокасса 51 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Динамо-Москва - футбольный клуб 8 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 59 1
Сатирикон - Российский государственный театр имени Аркадия Райкина 2 1
Expedia - Orbitz 28 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 1
Киномир - Кодак-Киномир 12 1
Московский театр Олега Табакова - театральный комплекс 4 1
X5 Group - Перекрёсток 558 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 28 1
Комус 97 1
Expedia Group 134 1
Assist - Ассист 210 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12228 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24770 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5126 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3645 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 676 1
Бронирование - Booking 645 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1194 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4031 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31403 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1026 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11598 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4007 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4871 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20150 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 33 1
Amadeus API 2 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 471 1
Разумов Илья 13 1
Гранкин Владимир 1 1
Ахмеджанов Владислав 1 1
Глазачева Татьяна 3 1
Ионкин Николай 5 1
Конюков Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43786 2
США - Оклахома 83 1
США - Джорджия - Атланта 258 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2536 1
Украина 7648 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1532 1
Европа 21866 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52409 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
США - Колумбия - Вашингтон 1396 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6422 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6800 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3725 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10091 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1120 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 939 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7152 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1467 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2444 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2779 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 605 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3011 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5969 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3525 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48750 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14765 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6494 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4196 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5103 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8175 1
Juniper Research 529 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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