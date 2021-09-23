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Assist
Ассист


23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
25.08.2021 Mastercard сертифицировала решение Assist по приему платежей на смартфоне 1
23.08.2021 Visa и Assist запустили технологию Visa Token Service в России и Беларуси 2
21.05.2021 В «Аэрофлоте» тотальный сбой ИТ-систем. Задержаны рейсы, не продаются билеты 1
10.02.2021 Mastercard и Assist запустили сервис облачной токенизации 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 2
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
31.08.2020 «Мультикарта» подключила процессинг карт «Мир» для международного провайдера электронной коммерции Connectum 1
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 1
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели 1
27.04.2020 «Гольфстрим» расширяет возможности контакт-центра на базе Avaya 1
24.09.2019 Visa сертифицировала Assist по протоколу 3D-Secure 2.0 2
03.06.2019 Клиенты Assist смогут принимать онлайн-платежи по картам рассрочки «Халва» 3
10.04.2019 Знаменитый хакер и экс-майор ФСБ получил шесть лет за госизмену 1
01.04.2019 Соратник осужденных экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» получил семь лет тюрьмы за госизмену 1
26.02.2019 Экс-сотрудники ФСБ и «Касперского» получили 22 года и 14 лет тюрьмы за госизмену 1
20.02.2019 Экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» хотят посадить на 20 лет за госизмену 1
29.11.2018 «Российский хакер» потребовал от Reuters прекратить продавать его персональные данные 1
27.09.2018 Технология Mir Accept 2.0 позволит владельцам карт «Мир» быстрее оплачивать покупки в интернете 1
09.08.2018 BSH начала продажу в России бытовой техники, которой можно управлять со смартфона 1
09.07.2018 «Заморожены» счета Chronopay 1
04.04.2018 Assist подключил платежный сервис для мобильного оператора life:) в Беларуси 1
05.10.2017 Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay 1
05.10.2017 Assist реализовала поддержку Samsung Pay для интернет-платежей 2
06.07.2017 Assist запустила сервис мобильного эквайринга 3
07.06.2017 Assist обеспечит аутсорсинг закупки и обслуживания касс для онлайн-компаний 2
23.05.2017 Assist запустил Android Pay для своих клиентов 3
12.04.2017 Assist завершил техническую интеграцию с Казкоммерцбанком 3
05.04.2017 Assist добавил Apple Pay в SDK для мобильных приложений 1
23.03.2017 Assist реализовал функциональность оплаты картой в приложении «МТС Деньги» в Беларуси 1
16.03.2017 Assist включен в мировой реестр сервис-провайдеров Visa 1
03.03.2017 Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay 1
20.02.2017 Assist: Доля покупок со смартфонов растет в основном за счет небольших платежей 1
18.01.2017 Assist перешел на новый протокол взаимодействия с банком «Русский Стандарт» 2
14.11.2016 Apple Pay стал доступен пользователям Ozon.ru 2
03.10.2016 Assist разработал сервис токенизации для онлайн-бизнеса 4
08.08.2016 Assist обеспечивает прием карт "Мир" для онлайн-магазинов 1
22.06.2016 Assist получил сертификат PCI DSS в десятый раз 2
26.04.2016 Assist повысила безопасность услуги проведения платежей при помощи системы IVR 3
31.03.2016 Assist стала партнером Personali в России 2

Публикаций - 125, упоминаний - 190

Assist упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 5
Webmoney 330 5
I-Defence 4 4
Google LLC 7154 4
Verisign 59 4
Microsoft Corporation 11095 3
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Samsung Electronics 5677 2
Xiaomi 904 2
Гольфстрим 26 1
Payture 11 1
PayU - ПэйЮ 37 1
Spamhaus 15 1
Атлант Телеком - Atlant Telecom 6 1
PAYMO 6 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
Avaya Holdings Corp 14 1
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 227 1
Siemens AG - Сименс Россия 656 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 14
Аэрофлот 493 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Visa International 1346 4
HeadHunter Group - HH Group 336 4
CyberPlat - КиберПлат 202 4
Diners Club International - платёжная система 52 3
Qiwi 783 3
American Express 172 3
JCB International 113 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 2
ВТБ24 583 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Росгосстрах 182 2
Альфа-Банк 1125 1
Русский стандарт Банк 302 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 6 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Uniteller 51 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Совкомбанк ПАО 147 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 12
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 8
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Мариинский театр - Государственный академический 30 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 2
Тушинский районный суд города Москвы 8 2
Лефортовский районный суд города Москвы 5 2
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 2
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 1
Хамовнический районный суд города Москвы 3 1
Московский окружной Военный суд 1 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Администрация Президента РФ 268 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Демократическая политическая партия США 36 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 7
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 213 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 1
3D видео 49 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 115 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 350 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 15
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 6
Microsoft Windows 8 1228 4
Microsoft Windows 7 1662 3
ВТБ Мультикарта 147 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
Samsung Pay 238 3
Apple Pay 385 3
Microsoft Windows 10 6645 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Battery Eater - notebook benchmark tool 70 2
Nvidia GeForce GT 154 2
Crutop 8 2
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 4 2
Rx-Promotion 9 2
Nvidia GeForce GTX 2067 2
Apple macOS 926 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows Live Hotmail 96 1
Apple - App Store 2198 1
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 38 1
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 35 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iPad Pro 226 1
Cialis - Сиалис - Средство лечения эректильной дисфункции 2 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Apple iPad mini 375 1
Spamdot.biz 4 1
НСПК MirAccept 3 1
Совкомбанк Халва 9 1
Avaya Enablement Service 1 1
Avaya Agent Desktop for Enterprise 1 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Bosch Home Connect 2 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
Samsung Galaxy 345 1
Врублевский Павел 75 9
Михайлов Сергей 37 8
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 5
Стоянов Руслан 30 5
Докучаев Дмитрий 14 5
Артимович Игорь 20 4
Фомченков Георгий 9 4
Артимович Дмитрий 19 4
Пермяков Максим 22 3
Полехина Диана 6 3
Левашов Петр 2 1
Тихоненков Александр 1 1
Точилов Мария 9 1
Вишневский Игорь 2 1
Окулева Мария 1 1
Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Мальцев Станислав 4 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Бувин Дмитрий 6 1
Шачнев Максим 1 1
Кистень Алексей 1 1
Рубацкий Александр 1 1
Голенков Руслан 1 1
Гусев Игорь 8 1
Нечовод Дмитрий 2 1
Ступин Дмитрий 2 1
Маурин Владимир 1 1
Патрушев Николай 15 1
Тевс Михаил 2 1
Жиленков Михаил 1 1
Дворский Александр 1 1
Гусак Александр 1 1
Логинов Александр 34 1
Свириденко Кирилл 37 1
Сергеев Дмитрий 52 1
Иванов Сергей 171 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 10
Беларусь - Белоруссия 2090 9
Украина 3372 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Канада - Нью-Денвер 4 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Европа 3759 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Канада 1304 3
Россия - Калининградская область - Гусев 56 2
США - Иллинойс 75 2
США - Аризона 96 2
Азия - Азиатский регион 1517 2
Индия - Республика 2173 2
Америка 460 2
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Испания - Королевство 1255 1
Восточная Европа 1679 1
Специальный административный район Гонконг 550 1
Япония 2788 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Казахстан - Республика 2632 1
Таиланд - Королевство 361 1
Россия - Рязанская область 314 1
Нидерланды 975 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 12
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
CNews Analytics 1990 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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