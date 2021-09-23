Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Assist
Ассист
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 125, упоминаний - 190
Assist упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демократическая политическая партия США 36 2
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
|Врублевский Павел 75 9
|Михайлов Сергей 37 8
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 5
|Стоянов Руслан 30 5
|Докучаев Дмитрий 14 5
|Артимович Игорь 20 4
|Фомченков Георгий 9 4
|Артимович Дмитрий 19 4
|Пермяков Максим 22 3
|Полехина Диана 6 3
|Левашов Петр 2 1
|Тихоненков Александр 1 1
|Точилов Мария 9 1
|Вишневский Игорь 2 1
|Окулева Мария 1 1
|Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Мальцев Станислав 4 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Бувин Дмитрий 6 1
|Шачнев Максим 1 1
|Кистень Алексей 1 1
|Рубацкий Александр 1 1
|Голенков Руслан 1 1
|Гусев Игорь 8 1
|Нечовод Дмитрий 2 1
|Ступин Дмитрий 2 1
|Маурин Владимир 1 1
|Патрушев Николай 15 1
|Тевс Михаил 2 1
|Жиленков Михаил 1 1
|Дворский Александр 1 1
|Гусак Александр 1 1
|Логинов Александр 34 1
|Свириденко Кирилл 37 1
|Сергеев Дмитрий 52 1
|Иванов Сергей 171 1
|CNews Analytics 1990 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762058, в очереди разбора - 665747.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762058, в очереди разбора - 665747.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru