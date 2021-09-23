Assist - Ассист

У основателя Chronopay требуют миллионы 1

Mastercard сертифицировала решение Assist по приему платежей на смартфоне 1

Visa и Assist запустили технологию Visa Token Service в России и Беларуси 2

Mastercard и Assist запустили сервис облачной токенизации 1

Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 1

Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay 1

Assist запустила сервис мобильного эквайринга 3

Assist запустил Android Pay для своих клиентов 3

Assist завершил техническую интеграцию с Казкоммерцбанком 3

Assist добавил Apple Pay в SDK для мобильных приложений 1

Assist получил сертификат PCI DSS в десятый раз 2

Assist повысила безопасность услуги проведения платежей при помощи системы IVR 3