Assist - Ассист

Google запустила бесплатный ИИ-инструмент для написания кода т на базе ИИ от Google Компания Google представила инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ) для помощи в написании программного кода с функцией автозавершения строк под названием Gemini Code Assist. Подробности о новом сервисе появились на сайте компании. В начале 2024 г. Google предлагала подобные возможности в Duet AI, который был выпущен в 2023 г. В мае 2023 г. компания официаль

Конкурент YouDo ищет 200 миллионов для создания собственной ИТ-системы «Хоум Ассист» ищет инвестиции Стартап «Хоум Ассист», предлагающий бытовые услуги по подписной модели, ищет инвесторов с суммой вложения 200 млн руб. Об этом основатель проекта Михаил Тулин объ

Assist запустил прием онлайн-платежей в Армении Российский платежный интегратор Assist и армянский коммерческий банк Evocabank предоставили компаниям, работающим на территории Армении, возможность принимать онлайн-платежи с помощью карт Visa, MasterCard, «Мир» и Armenian C

Assist обеспечил поддержку протокола 3D-Secure 2.2 для карт UnionPay Разработчик и интегратор платежных решений Assist обеспечил поддержку протокола безопасности 3D-Secure 2.2 для карт UnionPay, выпущенных как российскими, так и международными банками. Протокол 3D-Secure 2.2 позволяет подтверждать онлайн

Платежный интегратор Assist запустил сервис онлайн-фискализации в Казахстане Разработчик и интегратор платежных решений Assist запустил услугу фискализации онлайн-платежей для предприятий электронной торговли, работающих на территории Казахстана. Облачное решение позволяет предприятиям сферы электронной коммерци

Assist обеспечил прием карт «Мир» в онлайн-магазинах Белоруссии Российский платежный сервис Assist объявил о том, что поддерживает прием карт платежной системы «Мир» в Белоруссии. Банки и магазины этой страны обязаны принимать к оплате карты «Мир» уже с 1 января 2022 г. (согласно пост

Mastercard сертифицировала решение Assist по приему платежей на смартфоне Разработчик и интегратор платежных решений Assist прошел сертификацию Mastercard Security Evaluation, подтверждающую, что решение Tap on Phone, разработанное компанией, соответствует предъявляемым требованиям безопасности. Также получен

Visa и Assist запустили технологию Visa Token Service в России и Беларуси Visa Token Service – технология Visa, использующая токенизацию в электронной коммерции, теперь доступна российским онлайн-магазинам – клиентам Assist. Ранее Assist совместно с Visa и Беларусбанком реализовали аналогичный проект в Беларуси. При использовании технологии Visa Token Service отпадает необходимость заново привязывать

Mastercard и Assist запустили сервис облачной токенизации Разработчик и интегратор платежных решений Assist запустил сервис облачной токенизации Mastercard для электронной коммерции. Токенизация дает ряд преимуществ торговым предприятиям и их клиентам, в том числе – безопасность операций, рост

Visa сертифицировала Assist по протоколу 3D-Secure 2.0 шенных платежей около 20% отклоняются банками из-за непрохождения проверки по 3D-Secure 1.0, при этом далеко не все из них являются мошенническими. – сказала руководитель отдела по работе с клиентами Assist Диана Полехина. – Это один из главных недостатков предыдущей версии протокола. Часть наших клиентов отказывалась от проверки по 3D-Secure 1.0 и несла при этом риски по chargeback, так ка

Клиенты Assist смогут принимать онлайн-платежи по картам рассрочки «Халва» Assist и Совкомбанк заключили партнерское соглашение о совместном продвижении сервисов, согласно которому интернет-магазины – клиенты Assist, смогут принимать онлайн-платежи по картам рассрочки «Халва». «Халва» – банковская карта, с помощью которой покупатели приобретают в рассрочку товары в магазинах-партнерах Совкомбанка (п

Технология Mir Accept 2.0 позволит владельцам карт «Мир» быстрее оплачивать покупки в интернете НСПК, оператор платежной системы «Мир», сертифицировал по протоколу Mir Accept 2.0 группу компаний Assist, обеспечивающую проведение онлайн-платежей для крупных участников рынка электронной коммерции в России: Ozon, Travel, Google, Мариинский театр, Bileter, HeadHunter, Xiaomi, Bonprix, Burg

Assist подключил платежный сервис для мобильного оператора life:) в Беларуси Assist объявил о том, что абоненты белорусского оператора мобильной связи life:) получили возможность оплачивать услуги онлайн без комиссии. Сервис предоставлен компанией Assist Belarus (филиал группы компаний Assist) и «АСБ Беларусбанк».Пополнить счет можно на сайте life.com.by при помощи банковских карт Visa, MasterCard и БЕЛКАРТ. Помимо данных банковск

Assist реализовала поддержку Samsung Pay для интернет-платежей ей смартфонов. Покупатель хочет минимизировать количество времени и усилий на совершение платежа, поэтому возможность оплатить товар или услугу в одно касание будет набирать все большую популярность. Assist стремится в числе первых внедрять новые платежные технологии, и мы рады, что теперь можем предложить нашим клиентам подключение к Samsung Pay – востребованному, удобному и безопасному пл

Assist запустила сервис мобильного эквайринга ке. Сервис мобильного эквайринга позволяет принимать платежи в любом месте, где есть интернет, а также служит удобным и бюджетным решением по онлайн-фискализации, отвечающим требованиям закона 54-ФЗ. Assist бесплатно предоставляет mPOS-терминалы для приема карт и проводит интеграцию платежного ПО с учетной системой клиента. Сервис мобильного эквайринга от Assist уже оценили компании

Assist обеспечит аутсорсинг закупки и обслуживания касс для онлайн-компаний Провайдер электронных платежей Assist разработал для своих клиентов комплексное облачное решение, позволяющее принимать платежи в полном соответствии с законом 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Онлайн-компани

Assist запустил Android Pay для своих клиентов Android Pay. Теперь покупатели интернет-магазинов могут совершать покупки при помощи нового удобного и безопасного платежного инструмента. Предприятиям электронной торговли, принимающим платежи через Assist, не нужно производить никаких доработок для подключения Android Pay – новый способ оплаты появится на платежных страницах автоматически и будет доступен тем пользователям, у которых есть

Assist завершил техническую интеграцию с Казкоммерцбанком Группа компаний Assist завершила техническую интеграцию с коммерческим банком Казахстана — Казкоммерцбанком. Теперь компаниям, желающим принимать онлайн-платежи на территории республики Казахстан, доступна вся

Assist добавил Apple Pay в SDK для мобильных приложений разработки), который упрощает процесс интеграции платежного функционала в мобильное приложение магазина. Теперь SDK для платформы iOS поддерживает оплату посредством Apple Pay.Директор по разработке Assist Владимир Анисимов сказал: «Продажи через мобильные приложения растут все стремительнее и в ближайшем будущем будут демонстрировать самые высокие темпы роста. Иметь удобное и полнофункцио

Assist реализовал функциональность оплаты картой в приложении «МТС Деньги» в Беларуси приложение «МТС Деньги», которое представляет собой многофункциональный платежный инструмент. Теперь в нем появился функционал оплаты с помощью банковской карты через провайдера электронных платежей Assist Belarus – филиал российской группы компаний Assist в Беларуси. Функционал реализован благодаря интеграции в приложение платежного SDK, разработанного Assist.Сервис «МТС Ден

Assist включен в мировой реестр сервис-провайдеров Visa ртифицирован Visa. В 2017 году Visa ввела специальный отличительный знак – электронный бейдж «On the list!», размещаемый на платежных страницах и информационных ресурсах компаний, включенных в реестр.Assist ежегодно проходит процедуру сертификации PCI DSS в ее наиболее полной версии (Level 1), включающей очную аудиторскую проверку, сканирование на уязвимость web-ресурсов и поиск уязвимостей

Assist: Доля покупок со смартфонов растет в основном за счет небольших платежей ройств за прошедший год на основании данных более чем 30 млн онлайн-платежей, совершенных российскими покупателями в различных интернет-магазинах и сервисах – клиентах провайдера электронных платежей Assist. Как рассказали CNews в компании, доля платежей, совершенных с мобильных устройств, постоянно увеличивается. Так, в 2016 г. со смартфонов и планшетов было совершено 32% от общего числа о

Assist перешел на новый протокол взаимодействия с банком «Русский Стандарт» вия с банком «Русский Стандарт». Как рассказали CNews в компании, это обеспечит онлайн-компаниям, подключенным к «Русскому Стандарту» по интернет-эквайрингу, весь функционал, предоставляемый клиентам Assist.В рамках нового протокола реализована поддержка технологий One Click (оплата в один клик) и Safekey для карт American Express. Safekey – технология двухфакторной аутентификации плательщи

Apple Pay стал доступен пользователям Ozon.ru Пользователи мобильного приложения Ozon.ru получили доступ к Apple Pay — безопасному платёжному инструменту. Об этом CNews сообщили в группе компаний Assist, которая обеспечила технологическую возможность проведения платежей и стала официальным сервис-провайдером Apple Pay. «Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам

Assist разработал сервис токенизации для онлайн-бизнеса Группа компаний Assist разработала сервис токенизации для онлайн-бизнеса, который позволяет снизить затраты на прохождение сертификации PCI DSS и дает возможность использовать токен вместо данных банковских ка

Assist обеспечивает прием карт "Мир" для онлайн-магазинов Провайдер электронных платежей Assist предоставляет онлайн-магазинам и сервисам возможность принимать к оплате карты НСПК. В настоящее время в рабочем режиме подключен ряд банков-эквайеров, на этапе интеграции и тестирования

Assist получил сертификат PCI DSS в десятый раз Группа компаний Assist в очередной раз прошла процедуру сертификации PCI DSS, подтвердив соответствие своего платежного сервиса требованиям стандарта безопасности, который является обязательным для работы с ме

Assist повысила безопасность услуги проведения платежей при помощи системы IVR Группа компаний Assist повысила безопасность услуги проведения платежей при помощи системы интерактивного голосового взаимодействия (IVR). Теперь степень защиты персональных данных при передаче посредством IVR

Assist стала партнером Personali в России li, предлагающая интернет-магазинам интерактивную платформу вовлечения покупателя в процесс покупки, расширяет свое присутствие на российском рынке. Партнером Personali в России стала группа компаний Assist, предоставляющая услуги мобильного и интернет-эквайринга. Об этом CNews сообщили в Assist. Как отмечается, онлайн-сервис Personali позволяет интернет-магазинам увеличивать продажи

Lamoda и Assist начали сотрудничать в Беларуси Интернет-ритейлер Lamoda и провайдер электронных платежей Assist подписали договор о сотрудничестве в Беларуси. Клиенты Lamoda смогут оплачивать покупки банковской картой на сайте продавца, сообщили CNews в Assist. С начала марта в интернет-маг

Assist разработал многофункциональную OLAP-систему для e-commerce Провайдер электронных платежей Assist разработал многофункциональную OLAP-систему, которая используется как для защиты электронных платежей от мошенничества, так и для создания маркетинговых инструментов для оптимизации прод

Assist запустил сервис онлайн-оплаты обслуживания карт Беларусбанка Банк Беларуси «Беларусбанк» совместно с провайдером электронных платежей Assist запустил сервис онлайн-оплаты обслуживания платежных карт при оформлении заявки на выпуск на сайте банка. Посетители ресурса могут заказать карты платежных систем Visa, MasterCard и «Бел

Assist оптимизировал систему противодействия мошенничеству Группа компаний Assist оптимизировала интеллектуальную систему противодействия мошенничеству, что дало возможность довести конверсию интернет-магазина до 99%. При этом уровень фрода составляет не более 0,035%

Владельцы iPhone требуют от Apple миллионы долларов за разорительные настройки мидт Филипс (Suzanne Schmidt Phillips), с компании Apple предлагается взыскать сумму более $5 млн. По информации онлайнового издания Fortune, причиной иска послужила новая функция под названием Wi-Fi Assist, которая включается по умолчанию после обновления операционной системы до версии iOS 9. Утилита Wi-Fi Assist предназначена для автоматического переключения обмена данными через со

Абоненты Beltelecom теперь могут оплатить подключение к Wi-Fi через Assist зователей портал самообслуживания через Wi-Fi. Функционал по оплате подключения к интернету через Wi-Fi реализован совместно с «АСБ Беларусбанк» на базе платежного шлюза компании электронных платежей Assist Belarus. Сервис уже прошел этап тестового запуска и функционирует полностью в рабочем режиме, сообщили CNews в группе компаний Assist, российском провайдере электронных платежей.

Assist выходит на рынок мобильного эквайринга с решением для крупного бизнеса Российский провайдер электронных платежей Assist разработал и выводит на рынок комплексное решение для приема платежей по банковским картам с мобильных устройств (смартфонов и планшетов), ориентированное на крупных игроков e-commerce.

Assist стал первым провайдером платежной системы «Белкарт» ной системы Беларуси, но только в тех в интернет-магазинах, которые используют платежное решение от Assist, рассказали CNews в компании. Система «Белкарт» является составной частью национальной

Assist выходит на европейский рынок Компания Assist, провайдер электронных платежей, объявила о начале своей работы на европейском рынке в партнерстве с международным банковским процессинговым центром Credorax. В связке с Credorax компани

Assist вновь подтвердил соответствие стандарту PCI DSS Компания Assist, провайдер электронных платежей, сообщила об очередном прохождении сертификации на соответствие требованиям стандарта защиты информации PCI DSS. Как известно, Payment Card Industry Data