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Assist Ассист

Assist - Ассист

Разработчик и интегратор платежных решений Assist с 1998 года обеспечивает прием электронных платежей для российских и зарубежных онлайн-компаний. С помощью Assist можно принимать платежи по картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB и «Мир», а также посредством систем мобильных платежей Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и электронных кошельков ЮMoney, QIWI, WebMoney

СОБЫТИЯ

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12.04.2024 Google запустила бесплатный ИИ-инструмент для написания кода

т на базе ИИ от Google Компания Google представила инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ) для помощи в написании программного кода с функцией автозавершения строк под названием Gemini Code Assist. Подробности о новом сервисе появились на сайте компании. В начале 2024 г. Google предлагала подобные возможности в Duet AI, который был выпущен в 2023 г. В мае 2023 г. компания официаль
25.01.2024 Конкурент YouDo ищет 200 миллионов для создания собственной ИТ-системы

«Хоум Ассист» ищет инвестиции Стартап «Хоум Ассист», предлагающий бытовые услуги по подписной модели, ищет инвесторов с суммой вложения 200 млн руб. Об этом основатель проекта Михаил Тулин объ
27.11.2023 Assist запустил прием онлайн-платежей в Армении

Российский платежный интегратор Assist и армянский коммерческий банк Evocabank предоставили компаниям, работающим на территории Армении, возможность принимать онлайн-платежи с помощью карт Visa, MasterCard, «Мир» и Armenian C
20.11.2023 Assist обеспечил поддержку протокола 3D-Secure 2.2 для карт UnionPay

Разработчик и интегратор платежных решений Assist обеспечил поддержку протокола безопасности 3D-Secure 2.2 для карт UnionPay, выпущенных как российскими, так и международными банками. Протокол 3D-Secure 2.2 позволяет подтверждать онлайн
11.07.2023 Платежный интегратор Assist запустил сервис онлайн-фискализации в Казахстане

Разработчик и интегратор платежных решений Assist запустил услугу фискализации онлайн-платежей для предприятий электронной торговли, работающих на территории Казахстана. Облачное решение позволяет предприятиям сферы электронной коммерци
21.03.2022 Assist обеспечил прием карт «Мир» в онлайн-магазинах Белоруссии

Российский платежный сервис Assist объявил о том, что поддерживает прием карт платежной системы «Мир» в Белоруссии. Банки и магазины этой страны обязаны принимать к оплате карты «Мир» уже с 1 января 2022 г. (согласно пост
25.08.2021 Mastercard сертифицировала решение Assist по приему платежей на смартфоне

Разработчик и интегратор платежных решений Assist прошел сертификацию Mastercard Security Evaluation, подтверждающую, что решение Tap on Phone, разработанное компанией, соответствует предъявляемым требованиям безопасности. Также получен
23.08.2021 Visa и Assist запустили технологию Visa Token Service в России и Беларуси

Visa Token Service – технология Visa, использующая токенизацию в электронной коммерции, теперь доступна российским онлайн-магазинам – клиентам Assist. Ранее Assist совместно с Visa и Беларусбанком реализовали аналогичный проект в Беларуси. При использовании технологии Visa Token Service отпадает необходимость заново привязывать
10.02.2021 Mastercard и Assist запустили сервис облачной токенизации

Разработчик и интегратор платежных решений Assist запустил сервис облачной токенизации Mastercard для электронной коммерции. Токенизация дает ряд преимуществ торговым предприятиям и их клиентам, в том числе – безопасность операций, рост
24.09.2019 Visa сертифицировала Assist по протоколу 3D-Secure 2.0

шенных платежей около 20% отклоняются банками из-за непрохождения проверки по 3D-Secure 1.0, при этом далеко не все из них являются мошенническими. – сказала руководитель отдела по работе с клиентами Assist Диана Полехина. – Это один из главных недостатков предыдущей версии протокола. Часть наших клиентов отказывалась от проверки по 3D-Secure 1.0 и несла при этом риски по chargeback, так ка
03.06.2019 Клиенты Assist смогут принимать онлайн-платежи по картам рассрочки «Халва»

Assist и Совкомбанк заключили партнерское соглашение о совместном продвижении сервисов, согласно которому интернет-магазины – клиенты Assist, смогут принимать онлайн-платежи по картам рассрочки «Халва». «Халва» – банковская карта, с помощью которой покупатели приобретают в рассрочку товары в магазинах-партнерах Совкомбанка (п
27.09.2018 Технология Mir Accept 2.0 позволит владельцам карт «Мир» быстрее оплачивать покупки в интернете

НСПК, оператор платежной системы «Мир», сертифицировал по протоколу Mir Accept 2.0 группу компаний Assist, обеспечивающую проведение онлайн-платежей для крупных участников рынка электронной коммерции в России: Ozon, Travel, Google, Мариинский театр, Bileter, HeadHunter, Xiaomi, Bonprix, Burg
04.04.2018 Assist подключил платежный сервис для мобильного оператора life:) в Беларуси

Assist объявил о том, что абоненты белорусского оператора мобильной связи life:) получили возможность оплачивать услуги онлайн без комиссии. Сервис предоставлен компанией Assist Belarus (филиал группы компаний Assist) и «АСБ Беларусбанк».Пополнить счет можно на сайте life.com.by при помощи банковских карт Visa, MasterCard и БЕЛКАРТ. Помимо данных банковск
05.10.2017 Assist реализовала поддержку Samsung Pay для интернет-платежей

ей смартфонов. Покупатель хочет минимизировать количество времени и усилий на совершение платежа, поэтому возможность оплатить товар или услугу в одно касание будет набирать все большую популярность. Assist стремится в числе первых внедрять новые платежные технологии, и мы рады, что теперь можем предложить нашим клиентам подключение к Samsung Pay – востребованному, удобному и безопасному пл
06.07.2017 Assist запустила сервис мобильного эквайринга

ке. Сервис мобильного эквайринга позволяет принимать платежи в любом месте, где есть интернет, а также служит удобным и бюджетным решением по онлайн-фискализации, отвечающим требованиям закона 54-ФЗ. Assist бесплатно предоставляет mPOS-терминалы для приема карт и проводит интеграцию платежного ПО с учетной системой клиента. Сервис мобильного эквайринга от Assist уже оценили компании

07.06.2017 Assist обеспечит аутсорсинг закупки и обслуживания касс для онлайн-компаний

Провайдер электронных платежей Assist разработал для своих клиентов комплексное облачное решение, позволяющее принимать платежи в полном соответствии с законом 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Онлайн-компани
23.05.2017 Assist запустил Android Pay для своих клиентов

Android Pay. Теперь покупатели интернет-магазинов могут совершать покупки при помощи нового удобного и безопасного платежного инструмента. Предприятиям электронной торговли, принимающим платежи через Assist, не нужно производить никаких доработок для подключения Android Pay – новый способ оплаты появится на платежных страницах автоматически и будет доступен тем пользователям, у которых есть
12.04.2017 Assist завершил техническую интеграцию с Казкоммерцбанком

Группа компаний Assist завершила техническую интеграцию с коммерческим банком Казахстана — Казкоммерцбанком. Теперь компаниям, желающим принимать онлайн-платежи на территории республики Казахстан, доступна вся
05.04.2017 Assist добавил Apple Pay в SDK для мобильных приложений

разработки), который упрощает процесс интеграции платежного функционала в мобильное приложение магазина. Теперь SDK для платформы iOS поддерживает оплату посредством Apple Pay.Директор по разработке Assist Владимир Анисимов сказал: «Продажи через мобильные приложения растут все стремительнее и в ближайшем будущем будут демонстрировать самые высокие темпы роста. Иметь удобное и полнофункцио
23.03.2017 Assist реализовал функциональность оплаты картой в приложении «МТС Деньги» в Беларуси

приложение «МТС Деньги», которое представляет собой многофункциональный платежный инструмент. Теперь в нем появился функционал оплаты с помощью банковской карты через провайдера электронных платежей Assist Belarus – филиал российской группы компаний Assist в Беларуси. Функционал реализован благодаря интеграции в приложение платежного SDK, разработанного Assist.Сервис «МТС Ден
16.03.2017 Assist включен в мировой реестр сервис-провайдеров Visa

ртифицирован Visa. В 2017 году Visa ввела специальный отличительный знак – электронный бейдж «On the list!», размещаемый на платежных страницах и информационных ресурсах компаний, включенных в реестр.Assist ежегодно проходит процедуру сертификации PCI DSS в ее наиболее полной версии (Level 1), включающей очную аудиторскую проверку, сканирование на уязвимость web-ресурсов и поиск уязвимостей
20.02.2017 Assist: Доля покупок со смартфонов растет в основном за счет небольших платежей

ройств за прошедший год на основании данных более чем 30 млн онлайн-платежей, совершенных российскими покупателями в различных интернет-магазинах и сервисах – клиентах провайдера электронных платежей Assist. Как рассказали CNews в компании, доля платежей, совершенных с мобильных устройств, постоянно увеличивается. Так, в 2016 г. со смартфонов и планшетов было совершено 32% от общего числа о
18.01.2017 Assist перешел на новый протокол взаимодействия с банком «Русский Стандарт»

вия с банком «Русский Стандарт». Как рассказали CNews в компании, это обеспечит онлайн-компаниям, подключенным к «Русскому Стандарту» по интернет-эквайрингу, весь функционал, предоставляемый клиентам Assist.В рамках нового протокола реализована поддержка технологий One Click (оплата в один клик) и Safekey для карт American Express. Safekey – технология двухфакторной аутентификации плательщи
14.11.2016 Apple Pay стал доступен пользователям Ozon.ru

Пользователи мобильного приложения Ozon.ru получили доступ к Apple Pay — безопасному платёжному инструменту. Об этом CNews сообщили в группе компаний Assist, которая обеспечила технологическую возможность проведения платежей и стала официальным сервис-провайдером Apple Pay. «Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам

03.10.2016 Assist разработал сервис токенизации для онлайн-бизнеса

Группа компаний Assist разработала сервис токенизации для онлайн-бизнеса, который позволяет снизить затраты на прохождение сертификации PCI DSS и дает возможность использовать токен вместо данных банковских ка
08.08.2016 Assist обеспечивает прием карт "Мир" для онлайн-магазинов

Провайдер электронных платежей Assist предоставляет онлайн-магазинам и сервисам возможность принимать к оплате карты НСПК. В настоящее время в рабочем режиме подключен ряд банков-эквайеров, на этапе интеграции и тестирования
22.06.2016 Assist получил сертификат PCI DSS в десятый раз

Группа компаний Assist в очередной раз прошла процедуру сертификации PCI DSS, подтвердив соответствие своего платежного сервиса требованиям стандарта безопасности, который является обязательным для работы с ме
26.04.2016 Assist повысила безопасность услуги проведения платежей при помощи системы IVR

Группа компаний Assist повысила безопасность услуги проведения платежей при помощи системы интерактивного голосового взаимодействия (IVR). Теперь степень защиты персональных данных при передаче посредством IVR
31.03.2016 Assist стала партнером Personali в России

li, предлагающая интернет-магазинам интерактивную платформу вовлечения покупателя в процесс покупки, расширяет свое присутствие на российском рынке. Партнером Personali в России стала группа компаний Assist, предоставляющая услуги мобильного и интернет-эквайринга. Об этом CNews сообщили в Assist. Как отмечается, онлайн-сервис Personali позволяет интернет-магазинам увеличивать продажи
15.03.2016 Lamoda и Assist начали сотрудничать в Беларуси

Интернет-ритейлер Lamoda и провайдер электронных платежей Assist подписали договор о сотрудничестве в Беларуси. Клиенты Lamoda смогут оплачивать покупки банковской картой на сайте продавца, сообщили CNews в Assist. С начала марта в интернет-маг
11.02.2016 Assist разработал многофункциональную OLAP-систему для e-commerce

Провайдер электронных платежей Assist разработал многофункциональную OLAP-систему, которая используется как для защиты электронных платежей от мошенничества, так и для создания маркетинговых инструментов для оптимизации прод
18.01.2016 Assist запустил сервис онлайн-оплаты обслуживания карт Беларусбанка

Банк Беларуси «Беларусбанк» совместно с провайдером электронных платежей Assist запустил сервис онлайн-оплаты обслуживания платежных карт при оформлении заявки на выпуск на сайте банка. Посетители ресурса могут заказать карты платежных систем Visa, MasterCard и «Бел
14.12.2015 Assist оптимизировал систему противодействия мошенничеству

Группа компаний Assist оптимизировала интеллектуальную систему противодействия мошенничеству, что дало возможность довести конверсию интернет-магазина до 99%. При этом уровень фрода составляет не более 0,035%

26.10.2015 Владельцы iPhone требуют от Apple миллионы долларов за разорительные настройки

мидт Филипс (Suzanne Schmidt Phillips), с компании Apple предлагается взыскать сумму более $5 млн. По информации онлайнового издания Fortune, причиной иска послужила новая функция под названием Wi-Fi Assist, которая включается по умолчанию после обновления операционной системы до версии iOS 9. Утилита Wi-Fi Assist предназначена для автоматического переключения обмена данными через со
08.10.2015 Абоненты Beltelecom теперь могут оплатить подключение к Wi-Fi через Assist

зователей портал самообслуживания через Wi-Fi. Функционал по оплате подключения к интернету через Wi-Fi реализован совместно с «АСБ Беларусбанк» на базе платежного шлюза компании электронных платежей Assist Belarus. Сервис уже прошел этап тестового запуска и функционирует полностью в рабочем режиме, сообщили CNews в группе компаний Assist, российском провайдере электронных платежей.

25.09.2015 Assist выходит на рынок мобильного эквайринга с решением для крупного бизнеса

Российский провайдер электронных платежей Assist разработал и выводит на рынок комплексное решение для приема платежей по банковским картам с мобильных устройств (смартфонов и планшетов), ориентированное на крупных игроков e-commerce.

23.09.2013 Assist стал первым провайдером платежной системы «Белкарт»

ной системы Беларуси, но только в тех в интернет-магазинах, которые используют платежное решение от Assist, рассказали CNews в компании. Система «Белкарт» является составной частью национальной
17.09.2013 Assist выходит на европейский рынок

Компания Assist, провайдер электронных платежей, объявила о начале своей работы на европейском рынке в партнерстве с международным банковским процессинговым центром Credorax. В связке с Credorax компани
05.08.2013 Assist вновь подтвердил соответствие стандарту PCI DSS

Компания Assist, провайдер электронных платежей, сообщила об очередном прохождении сертификации на соответствие требованиям стандарта защиты информации PCI DSS. Как известно, Payment Card Industry Data

18.06.2013 Расследование: сколько стоила Ddos-атака на «Аэрофлот»

CNews продолжает публикацию материалов уголовного дела о Ddos-атаке против платежной системы «Ассист», в результате которой в июне 2010 г. в течение недели нельзя было приобрести электрон

Публикаций - 218, упоминаний - 244

Assist и организации, системы, технологии, персоны:

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 65
Webmoney - Вебмани.Ру 547 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 24
Рексофт - Reksoft 488 17
Sony 6739 16
Google LLC 12688 13
VAIO 475 13
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 12
Yandex - Яндекс 9216 12
Apple Inc 13154 10
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 9
Microsoft Corporation 25775 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Verisign 362 7
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 7
Intel Corporation 12811 6
Softkey - Софткей 215 5
Samsung Electronics 11064 5
Lenovo Group 2446 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
I-Defence 4 4
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 4
Ростелеком 10948 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
PayPal 671 4
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 3
МегаФон 10742 3
Dell EMC 5180 3
Toshiba Corporation 2980 3
Canon 1439 3
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 2
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 2
Nvidia Corp 4002 2
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 2
Spamhaus 40 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
VK - Mail.Ru Молоток.ру 95 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 63
Visa International 1993 30
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 28
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 22
American Express - Amex 338 18
Альфа-Банк 1979 16
Diners Club International - платёжная система 82 15
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 15
NanduQ - Qiwi 1013 15
JCB International 146 14
ВТБ - ВТБ24 671 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 10
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 8
Рапида НКО - платежные система 145 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Беларусбанк АСБ 19 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Трансаэро - авиакомпания 59 3
BMW Group 482 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Русский стандарт Банк 509 3
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 3
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 2
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 2
Volkswagen Audi Group 232 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 2
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 53
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 34
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 26
Судебная власть - Judicial power 2500 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ СУ - Следственное управление 3 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
Конституционный суд РФ 112 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Демократическая политическая партия США 122 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
GDV - Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Германский союз страховщиков 1 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 94
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 68
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 65
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 28
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 24
Электронный билет - e-ticket 176 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 22
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 21
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 21
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 20
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 19
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