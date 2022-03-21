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Assist обеспечил прием карт «Мир» в онлайн-магазинах Белоруссии

Российский платежный сервис Assist объявил о том, что поддерживает прием карт платежной системы «Мир» в Белоруссии. Банки и магазины этой страны обязаны принимать к оплате карты «Мир» уже с 1 января 2022 г. (согласно постановлению Нацбанка Беларуси). Теперь держатели карт «Мир» могут совершать покупки и в белорусских онлайн-магазинах благодаря интеграции Assist и платежных систем «Мир» и «Белкарт». Assist стал первым IPSP в Белоруссии, реализовавшим такую возможность.

«Возможность оплаты по картам «Мир» в белорусских онлайн-магазинах и сервисах сейчас очень востребована многими жителями России, – сказал директор филиала Assist в Республике Беларусь Вячеслав Сенин. – Россияне продолжают бронировать путевки в санатории и отели Беларуси, заказывают авиа- и ж/д билеты, покупают белорусские продукты, одежду, обувь, делают подарки и оплачивают покупки своим друзьям и родственникам в Беларуси. Учитывая проблемы с приемом карт Visa и Mastercard, альтернатива в виде карт «Мир» очень важна».

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