В США судят украинца за создание сайта с поддельными документами для обмана банков

Гражданин Украины признал себя виновным в создании сайта для подделки документов OnlyFake. ИТ-платформа с помощью технологий с искусственным интеллектом генерировала реалистичные фальшивые удостоверения личности, а уже злоумышленник продавал их клиентам по всему миру. Поддельные документы в основном использовали для обхода процедур верификации в банках и на криптовалютных биржах.

Судебный процесс

Создатель OnlyFake признал вину в продаже подделок созданных через технологии с искусственным интеллектом (ИИ), пишет PCMag. Сайт принимал оплату только в криптовалюте и даже предлагал оптовые пакеты.

В Соединенных Штатах признал вину гражданин Украины Юрий Назаренко в возрасте 27 лет, известный под никами John Wick, Tor Ford и Uriel Septimberus. Именно его следствие считает создателем сервиса OnlyFake, который до марта 2026 г. с помощью ИИ генерировал поддельные документы и продавал их по подписке клиентам по всему миру.

По данным следствия, Юрий Назаренко руководил ИТ-платформой OnlyFake на протяжении 2021-2024 г. Сайт предлагал клиентам создание цифровых копий паспортов, водительских удостоверений и карт социального страхования США, а также документов других государств.

kevin-ku-w7zyugynprq-unsplash_1.jpg

Unsplash - Kevin Ku
Пользователи могли выбрать формат подделки — в качестве скана документа или как фотографию якобы настоящего документа. Оплата производилась в криптовалюте, а для оптовых заказов действовали скидки. Клиенты OnlyFake могли выбрать страну (в списке были США и еще около 56 государств), указать нужные персональные данные или сгенерировать случайные.

Большой объем продаж

С мая по июнь 2024 г. сотрудники Федерального бюро расследования (ФБР) под прикрытием несколько раз покупали документы через OnlyFake. В числе приобретенного — поддельные удостоверения личности штата Нью-Йорк, американские паспорта и карта социального страхования. Оплата же на сайте принималась только в криптовалюте.

По информации прокуратуры, онлайн-сервис получил сотни тысяч долларов дохода и был использован для изготовления не менее 10 тыс. фальшивых документов. Следствие утверждает, что основной задачей таких поддельных цифровых документов был обход процедур know your customer (KYC) в банках и на криптобиржах т.е. эти проверки должны предотвращать отмывание денег и другие финансовые преступления.

Оглашение приговора

В марте 2026 г. Юрий Назаренко признал вину в сговоре с целью мошенничества с документами. Ему грозит максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Кроме того, он согласился на конфискацию $1,2 млн доходов от деятельности OnlyFake. Приговор по делу должен быть оглашен 26 июня 2026 г.

Онлайн-сервис для кардинга

Со слов экспертов на OnlyFake можно было сделать, что угодно, вплоть до водительских прав и паспорта. Пугает еще и то, что цена вопроса составляет всего лишь $15 за одно изображение. В 2024 г. среди представленных вариантов на онлайн-сайте есть и российский паспорт, оформленный на имя киногероя Джона Уика (John Wick), он якобы родился в 1963 г. в городе Ростов-на-Дону.

panorama_of_united_states_supreme_court_building_at_dusk.jpg

Wikipedia
Здание Верховного суда США
Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного
безопасность

«Многие используют OnlyFake для кардинга, создания фальшивых банковских счетов, а также для разблокировки своих крипто-аккаунтов, в том числе на Binance, где запрашивают подтверждение личности», — уточнил эксперт по информационной безопасности (ИБ) Абхишек Мэтью (Abhishek Matthew).

По словам ведущего специалиста по машинному обучению (ML) в Positive Technologies Александра Мурзина, данные схемы могут быть использованы злоумышленниками в тех компаниях, где есть ИТ-система верификации личности т.е. KYC, но при этом в бизнес-процессах нет проверки валидации информации, например, в компаниях, оказывающих разного рода потребительские услуги. По мнению эксперта, защититься от этой схемы можно используя дополнительные факторы проверки — биометрию, профили из банков или государственных услуг. Также решением будет предложение лично прийти в офис для верификации данных, добавил эксперт.

Антон Денисенко

