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США Нью-Йорк штат

США - Нью-Йорк штат

СОБЫТИЯ


03.10.2013 Администрация штата Нью-Йорк перейдет на Office 365

Администрация штата Нью-Йорк выбрала Office 365 для создания единой почтовой системы. Благодаря переходу на
04.04.2008 Apple подала в суд на штат Нью-Йорк за использование ее логотипа

Apple утверждает, что администрация штата Нью-Йорк нарушает права корпорации, и приняла решение подать на нее в суд. Причиной недовольства послужила программа GreeNYC, в рамках которой в штате будут внедрять «зеленые» технологии.
06.11.2007 Украинцы защитили Altimo от американцев

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк удовлетворил заявление норвежской телекоммуникационной компании

04.12.2006 В столице штата Нью-Йорк вводится бесплатная уличная сеть Wi-Fi

Муниципалитет столицы штата Нью-Йорк - города Олбани приступает к развертыванию беспроводной уличной сети на базе предложенного Cisco решения ServiceMesh. Сеть предназначена для бесплатного предоставления услуг инте
04.07.2006 AMD построит завод в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки (George E. Pataki) и генеральный директор компании AMD Гектор Ру
02.07.2002 IBM продает комплекс зданий на севере штата Нью-Йорк

Компания IBM продает свой огромный комплекс на севере штата Нью-Йорк, где компания и была основана, но все 4000 рабочих мест будут сохранены, заявил губернатор штата 1 июля. 2000 работников останутся в штате IBM, которая будет арендовать помещения
11.02.2002 Администрация штата Нью-Йорк обвиняет McAfee в ущемлении свободы слова

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Элиот Шпитцер (Eliot Spitzer) объявил о том, что администрацией штата подан судебный иск против компании McAfee, специализирующейся на производстве антивирусного ПО. Администраци
27.12.2001 В 2001 г. Verizon инвестировал в телекоммуникации штата Нью-Йорк более $2 млрд.

В течение 2001 года американский оператор Verizon инвестировал более $2 млрд. в телекоммуникационную инфраструктуру на территории штата Нью-Йорк. С 1995 года инвестиции компании в этот регион превысили $12 млрд. За 2001 год Verizon проложил на территории штата около 60000 км волоконно-оптичeского кабеля, доведя общую его

17.10.2000 Табачная компания подала в суд на штат Нью-Йорк

Компания Brown & Williamson Tobacco, являющаяся подразделением корпорации British American Tobacco , подала судебный иск против властей штата Нью-Йорк, которые запретили торговать сигаретами, используя интернет, телефон и электронную почту. "Конституция запрещает властям одного штата издавать законы, влияющие на развитие всей н

Публикаций - 253, упоминаний - 267

США и организации, системы, технологии, персоны:

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Intel Corporation 12811 27
AMD - Advanced Micro Devices 4641 21
Samsung Electronics 11064 16
Microsoft Corporation 25775 13
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Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 10
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Toshiba Corporation 2980 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 8
GlobalFoundries - GF 103 8
Sony 6739 7
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
AT&T Inc 1725 6
AOL Inc - America Online 1883 6
Сторм 57 6
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МегаФон 10742 5
Dell EMC 5180 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
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STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 4
HP 3Com 681 4
Applied Materials 305 4
Альфа-Групп 745 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
eBay Inc 1640 6
Takilant 52 6
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 6
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 6
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Swisdorn 11 3
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International Paper 27 2
Amgen 25 2
Ziff Davis 24 2
Lilly - Eli Lilly and Company 30 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
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UPS 216 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Walt Disney Company 647 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Колорит-Дизайн РА 2 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 2
TON Issuer 5 2
DuPont - Дюпон 101 2
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 2
Merrill Lynch 454 2
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
Lockheed Martin 777 2
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 10
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 7
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
George C. Marshall European Center for Security Studies - Европейский центр исследований безопасности Джорджа К. Маршалла 4 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
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Роспотребнадзор РФ - Госсанэпиднадзор - Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 14 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
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UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 2
Международный арбитраж 32 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
Районный суд Киева 26 2
Прокуратура Нидерландов 3 2
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Free TON Community 6 2
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ADL - Anti-Defamation League - Антирасистская Лига 1 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
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IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
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Myspace - социальная сеть 640 2
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HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Arrival Bus - электробус 28 2
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 2
TON Crystal - Everscale 3 2
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Ruiz Hector - Руиз Гектор 48 7
Pataki George - Патаки Джордж 10 7
Каримова Гульнара 95 6
Каримов Ислам 97 6
Авакян Гаянэ 52 4
Малис Олег 86 4
Spitzer Eliot - Спицер Элиот 13 4
Squyres Steve - Сквайрес Стив 13 3
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Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
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Reecks Robert - Рикс Роберт 2 2
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Sekaric Lidija - Секарич Лидия 2 2
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 2
Punk Bill - Панк Билл 2 2
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Meyer Dirk - Мейер Дирк 42 2
Meyerson Bernard - Мейерсон Бернард 4 2
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Amer Nabil - Эймер Набил 2 2
Matthews James - Мэтьюз Джеймс 4 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
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Узбекистан - Республика 2005 6
США - Колумбия - Вашингтон 1487 6
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Украина - Киев 1151 6
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Германия - Саксония - Дрезден 104 6
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Великобритания - Лондон 2432 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 38
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 33
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 21
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 21
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 10
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 6
Физика - Physics - область естествознания 2940 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 6
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 11
AP - Associated Press 2007 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 7
New Scientist 1448 6
FT - Financial Times 1296 5
NYT - The New York Times 1100 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
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Tom’s Hardware 600 2
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The Washington Post 350 2
PC Magazine - PCMag 104 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Space Daily 528 2
NEWSru.com 229 2
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Newsday 47 2
Times 661 2
Optics Express 12 1
CIO Insight 5 1
ABP Group - ABP News 7 1
BreachForums 11 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
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Fox News Channel - FNC 42 1
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Internet Stock Report 994 4
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 2
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Bear Stearns 79 2
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Keypoint Intelligence 7 1
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Illuminata 13 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 5
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 5
Heinrich Heine University Dusseldorf in Germany - HHU - Heinrich Heine University Düsseldorf - Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне 8 4
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
University of Rochester - Рочестерский университет 57 4
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
Clarkson University - Университет Кларксона 4 2
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 1
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 1
CUNY - City University of New York - Городской университет Нью-Йорка 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
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