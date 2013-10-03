США - Нью-Йорк штат

Администрация штата Нью-Йорк перейдет на Office 365 Администрация штата Нью-Йорк выбрала Office 365 для создания единой почтовой системы. Благодаря переходу на

Apple подала в суд на штат Нью-Йорк за использование ее логотипа Apple утверждает, что администрация штата Нью-Йорк нарушает права корпорации, и приняла решение подать на нее в суд. Причиной недовольства послужила программа GreeNYC, в рамках которой в штате будут внедрять «зеленые» технологии.

Украинцы защитили Altimo от американцев Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк удовлетворил заявление норвежской телекоммуникационной компании

В столице штата Нью-Йорк вводится бесплатная уличная сеть Wi-Fi Муниципалитет столицы штата Нью-Йорк - города Олбани приступает к развертыванию беспроводной уличной сети на базе предложенного Cisco решения ServiceMesh. Сеть предназначена для бесплатного предоставления услуг инте

AMD построит завод в Нью-Йорке Губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки (George E. Pataki) и генеральный директор компании AMD Гектор Ру

IBM продает комплекс зданий на севере штата Нью-Йорк Компания IBM продает свой огромный комплекс на севере штата Нью-Йорк, где компания и была основана, но все 4000 рабочих мест будут сохранены, заявил губернатор штата 1 июля. 2000 работников останутся в штате IBM, которая будет арендовать помещения

Администрация штата Нью-Йорк обвиняет McAfee в ущемлении свободы слова Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Элиот Шпитцер (Eliot Spitzer) объявил о том, что администрацией штата подан судебный иск против компании McAfee, специализирующейся на производстве антивирусного ПО. Администраци

В 2001 г. Verizon инвестировал в телекоммуникации штата Нью-Йорк более $2 млрд. В течение 2001 года американский оператор Verizon инвестировал более $2 млрд. в телекоммуникационную инфраструктуру на территории штата Нью-Йорк. С 1995 года инвестиции компании в этот регион превысили $12 млрд. За 2001 год Verizon проложил на территории штата около 60000 км волоконно-оптичeского кабеля, доведя общую его