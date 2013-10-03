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США Нью-Йорк штат
СОБЫТИЯ
|03.10.2013
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Администрация штата Нью-Йорк перейдет на Office 365
Администрация штата Нью-Йорк выбрала Office 365 для создания единой почтовой системы. Благодаря переходу на
|04.04.2008
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Apple подала в суд на штат Нью-Йорк за использование ее логотипа
Apple утверждает, что администрация штата Нью-Йорк нарушает права корпорации, и приняла решение подать на нее в суд. Причиной недовольства послужила программа GreeNYC, в рамках которой в штате будут внедрять «зеленые» технологии.
|06.11.2007
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Украинцы защитили Altimo от американцев
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк удовлетворил заявление норвежской телекоммуникационной компании
|04.12.2006
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В столице штата Нью-Йорк вводится бесплатная уличная сеть Wi-Fi
Муниципалитет столицы штата Нью-Йорк - города Олбани приступает к развертыванию беспроводной уличной сети на базе предложенного Cisco решения ServiceMesh. Сеть предназначена для бесплатного предоставления услуг инте
|04.07.2006
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AMD построит завод в Нью-Йорке
Губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки (George E. Pataki) и генеральный директор компании AMD Гектор Ру
|02.07.2002
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IBM продает комплекс зданий на севере штата Нью-Йорк
Компания IBM продает свой огромный комплекс на севере штата Нью-Йорк, где компания и была основана, но все 4000 рабочих мест будут сохранены, заявил губернатор штата 1 июля. 2000 работников останутся в штате IBM, которая будет арендовать помещения
|11.02.2002
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Администрация штата Нью-Йорк обвиняет McAfee в ущемлении свободы слова
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Элиот Шпитцер (Eliot Spitzer) объявил о том, что администрацией штата подан судебный иск против компании McAfee, специализирующейся на производстве антивирусного ПО. Администраци
|27.12.2001
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В 2001 г. Verizon инвестировал в телекоммуникации штата Нью-Йорк более $2 млрд.
В течение 2001 года американский оператор Verizon инвестировал более $2 млрд. в телекоммуникационную инфраструктуру на территории штата Нью-Йорк. С 1995 года инвестиции компании в этот регион превысили $12 млрд. За 2001 год Verizon проложил на территории штата около 60000 км волоконно-оптичeского кабеля, доведя общую его
|17.10.2000
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Табачная компания подала в суд на штат Нью-Йорк
Компания Brown & Williamson Tobacco, являющаяся подразделением корпорации British American Tobacco , подала судебный иск против властей штата Нью-Йорк, которые запретили торговать сигаретами, используя интернет, телефон и электронную почту. "Конституция запрещает властям одного штата издавать законы, влияющие на развитие всей н
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