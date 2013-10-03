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США Нью-Йорк штат

США - Нью-Йорк штат


03.10.2013 Администрация штата Нью-Йорк перейдет на Office 365
04.04.2008 Apple подала в суд на штат Нью-Йорк за использование ее логотипа
06.11.2007 Украинцы защитили Altimo от американцев
04.12.2006 В столице штата Нью-Йорк вводится бесплатная уличная сеть Wi-Fi
04.07.2006 AMD построит завод в Нью-Йорке
02.07.2002 IBM продает комплекс зданий на севере штата Нью-Йорк
11.02.2002 Администрация штата Нью-Йорк обвиняет McAfee в ущемлении свободы слова
27.12.2001 В 2001 г. Verizon инвестировал в телекоммуникации штата Нью-Йорк более $2 млрд.
17.10.2000 Табачная компания подала в суд на штат Нью-Йорк

Публикаций - 234, упоминаний - 247

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9199 48
Intel Corporation 11677 24
AMD - Advanced Micro Devices 3868 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8063 13
Samsung Electronics 9745 12
Microsoft Corporation 23527 12
Apple Inc 11219 10
Telenor - Теленор 735 10
Альфа-Групп - Altimo 382 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 684 8
Toshiba Corporation 2888 8
Telia Company - TeliaSonera 827 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 698 8
Cisco Systems 4881 7
Киевстар - Kyivstar 503 7
GlobalFoundries - GF 77 7
Sony 6484 7
Сторм 57 6
AT&T Inc 1653 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 919 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9477 6
AOL Inc 1586 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6967 5
Infineon Technologies 392 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 330 5
Google LLC 10963 5
CA Technologies - Computer Associates 387 4
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 141 4
HP - Hewlett-Packard 3600 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 4
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 4
HP 3Com 677 4
Dell EMC 4921 4
Perimetrix - Периметрикс 273 4
Oracle - Sun Microsystems 2207 4
Applied Materials 273 4
Астелит 132 3
Deutsche Telekom 910 3
Qualcomm Technologies 1702 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6642 11
Альфа-Групп 665 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1903 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6204 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 441 7
Citi - Citigroup 291 6
ATIC 38 6
Takilant 51 6
eBay Inc 1599 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 5
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 539 4
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 140 3
Swisdorn 11 3
Barclays Capital 27 2
Kinetik 10 2
Lockheed Martin 751 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 88 2
Arrival Group - Arrival Solutions - Charge R&D 29 2
Merrill Lynch 433 2
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 2
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 2
DuPont - Дюпон 100 2
Warner 554 2
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 2
Cukurova 95 2
IPOC 123 2
Thomas Weisel Partners 38 2
Netton Consulting Group 35 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 166 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 2
UPS 179 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 2
Walt Disney Company 573 2
Биохиммаш - Биопланета - Институт Прикладной биохимии и машиностроения 5 2
Виктория - Сеть супермаркетов 174 2
Колорит-Дизайн РА 2 2
Bank of America - Банк Америки 221 2
Судебная власть - Judicial power 2098 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18001 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1317 11
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10397 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 7
Верховный суд Российской Федерации 779 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1076 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3064 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 4
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 942 4
Правительство Москвы 1996 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 155 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2397 2
Прокуратура Нидерландов 3 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 318 2
Районный суд Киева 15 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 2
Международный арбитраж 32 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1398 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2513 2
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 18 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1922 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9151 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1040 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 684 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2347 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
Демократическая политическая партия США 116 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79336 36
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19254 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25062 27
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3538 24
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6046 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25804 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39130 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19934 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15103 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53468 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10070 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13250 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22280 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8779 10
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11663 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16090 9
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11244 9
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5272 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26029 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10243 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9450 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2606 7
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8679 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17273 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12618 7
ПК - Персональные компьютеры - Personal Computers 4794 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3981 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21420 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9852 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11534 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14887 5
Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 433 5
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2022 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3186 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5475 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4718 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9945 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10956 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17547 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7805 5
Microsoft Windows 2000 12690 10
Age of Kings 3447 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6632 7
Apple iPhone 6 6184 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 6
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 693 5
IBM Watson - IBM Watson Research Center 159 4
Microsoft Windows 14466 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 495 4
Apple iPod 1531 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4361 3
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 148 3
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 164 3
Microsoft Windows BitLocker 1276 3
Apple iPad 3741 3
Microsoft Office 3445 2
Intel x86 - архитектура процессора 1606 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3945 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 587 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 207 2
IBM Power Systems - серия серверов 221 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 2
Arrival Van - электромобиль 11 2
Linux OS 8278 2
Реестр добросовестных экспортеров 162 2
Myspace - социальная сеть 636 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 2
Arrival Bus - электробус 15 2
Microsoft Outlook 1283 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1274 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2871 2
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 247 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
IBM Power4 45 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 161 2
Microsoft Windows XP 2364 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4124 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 355 1
Lockheed Martin - MEADS - Medium Extended Air Defense System 8 1
Pataki George - Патаки Джордж 9 7
Каримова Гульнара 92 6
Каримов Ислам 95 6
Авакян Гаянэ 51 4
Spitzer Eliot - Спицер Элиот 13 4
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 3
Малис Олег 77 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
Мадумаров Рустам 24 3
Ульянов Владимир 158 3
Вялый Михаил 2 2
Grover Lov - Гровер Лов 5 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 2
Bush George - Буш Джордж 305 2
Кучма Леонид 29 2
Рожецкин Леонид 48 2
Химич Роман 44 2
Grose Doug - Гроуз Даг 5 2
Кишенин Владимир 5 2
Власов Юрий 8 2
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 2
Зенкин Денис 262 2
Шалманов Сергей 201 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 2
Солонин Виталий 89 2
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 2
Свердлов Денис 182 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 2
Osmena Cristina - Осмена Кристина 2 2
Ахмедов Бекзод 38 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 2
Любинин Александр 2 2
Хеммер Филипп 6 2
Франчук Елена 5 1
Иванова-Галицина Анна 16 1
Рейман Леонид 1031 1
Перекопский Илья 27 1
Sullivan Jake - Салливан Джейк 2 1
Oikarinen Jarkko - Ойкаринена Яркко 1 1
США - Нью-Йорк 2810 225
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50230 147
Россия - РФ - Российская федерация 123240 50
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12823 22
Германия - Федеративная Республика 12021 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15115 15
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1198 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 13
Земля - планета Солнечной системы 9711 12
США - Калифорния 4669 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39436 11
Япония 12886 11
Канада 4711 11
Европа 21324 10
Франция - Французская Республика 7088 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2382 9
Норвегия - Королевство 1769 9
Украина 7282 8
Нидерланды 3311 7
Солнечная система - Solar system 2455 7
Индия - Республика 5078 7
Узбекистан - Республика 1408 6
Украина - Киев 941 6
США - Техас 970 6
Турция - Турецкая республика 2075 6
Италия - Итальянская Республика 4228 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13184 6
Германия - Саксония - Дрезден 98 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2619 6
Испания - Королевство 3602 6
Швеция - Королевство 3461 6
Израиль 2612 6
Финляндия - Финляндская Республика 3477 6
Португалия - Португальская Республика 876 5
Великобритания - Лондон 2370 5
Великобритания - Виргинские Острова 224 5
Германия - Бавария - Мюнхен 469 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 5
США - Калифорния - Сан-Хосе 394 5
США - Колумбия - Вашингтон 1366 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41777 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42122 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24051 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14110 24
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1673 20
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3316 19
Кремний - Silicium - химический элемент 1444 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6077 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20248 16
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4007 6
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