UK Parliament Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Палата лордов Палата общин
|26.06.2017
Взломан британский Парламент. Пэры ждут шантажа или начнут видеть «русский след»
еизвестных хакеров. Владельцами пострадавших ящиков в основном являются пэры, то есть члены верхней Палаты лордов, а также представители нижней Палаты общин. Парламентарии опасаются, что за взл
|23.03.2007
|Великобритания: Палата Лордов обсудит интернет-безопасность
|26.01.2006
Китайские хакеры атаковали британский парламент
Компьютерные системы парламента Великобритании были атакованы из Китая 2 января, утверждают в компании MessageLabs, защищающей электронную почту этого законодательного органа. Хакеры использовали самую свежую уязв
|23.07.2002
Британский парламент не справляется со спамом
е способен доставить проблемы отдельным политикам. Так, согласно заявлению Информационного комитета Палаты общин, члены британского парламента ежедневно сталкиваются с проблемой нежелательных э
|17.01.2002
Oнлайн-трансляции заседаний британского Парламента завершились провалом
ь одним из наиболее значимых в британском сегменте Сети. Прямые трансляции через интернет заседаний Палаты Лордов и Палаты Общин - структур, составляющих британский Парламент, - в первый день с
|28.07.2000
|Британский Парламент утвердил закон, разрешающий спецслужбам осуществлять мониторинг электронной почты
|27.07.2000
Британское правительство не ожидает трудностей в Палате общин при принятии закона об отслеживании трафика Интернет
и электронной почты будет беспрепятственно принят Палатой общин. До этого законопроект прошел через Палату лордов, вызвав массу нареканий, однако был принят с перевесом в один голос и с множест
|14.07.2000
Палата лордов Великобритании с несколькими поправками одобрила законопроект правительства о возможности просмотра частной электронной почты
тстоять свой законопроект, определяющий полномочия следственных органов в вопросе контроля электронной почты и веб-серфинга. С перевесом всего в один голос и с несколькими поправками закон был принят палатой лордов. Поправки касались компенсаций Интернет-провайдерам за установку дополнительного оборудования и ПО для перехвата электронной почты, а также повышения уровня должностной компетенц
