UK Parliament Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Палата лордов Палата общин

UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин

СОБЫТИЯ


26.06.2017 Взломан британский Парламент. Пэры ждут шантажа или начнут видеть «русский след»

еизвестных хакеров. Владельцами пострадавших ящиков в основном являются пэры, то есть члены верхней Палаты лордов, а также представители нижней Палаты общин. Парламентарии опасаются, что за взл
23.03.2007 Великобритания: Палата Лордов обсудит интернет-безопасность
26.01.2006 Китайские хакеры атаковали британский парламент

Компьютерные системы парламента Великобритании были атакованы из Китая 2  января, утверждают в компании MessageLabs, защищающей электронную почту этого законодательного органа. Хакеры использовали самую свежую уязв
23.07.2002 Британский парламент не справляется со спамом

е способен доставить проблемы отдельным политикам. Так, согласно заявлению Информационного комитета Палаты общин, члены британского парламента ежедневно сталкиваются с проблемой нежелательных э
17.01.2002 Oнлайн-трансляции заседаний британского Парламента завершились провалом

ь одним из наиболее значимых в британском сегменте Сети. Прямые трансляции через интернет заседаний Палаты Лордов и Палаты Общин - структур, составляющих британский Парламент, - в первый день с
28.07.2000 Британский Парламент утвердил закон, разрешающий спецслужбам осуществлять мониторинг электронной почты
27.07.2000 Британское правительство не ожидает трудностей в Палате общин при принятии закона об отслеживании трафика Интернет

и электронной почты будет беспрепятственно принят Палатой общин. До этого законопроект прошел через Палату лордов, вызвав массу нареканий, однако был принят с перевесом в один голос и с множест
14.07.2000 Палата лордов Великобритании с несколькими поправками одобрила законопроект правительства о возможности просмотра частной электронной почты

тстоять свой законопроект, определяющий полномочия следственных органов в вопросе контроля электронной почты и веб-серфинга. С перевесом всего в один голос и с несколькими поправками закон был принят палатой лордов. Поправки касались компенсаций Интернет-провайдерам за установку дополнительного оборудования и ПО для перехвата электронной почты, а также повышения уровня должностной компетенц

