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Районный суд Киева



17.01.2025 Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq 1
10.12.2024 Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ 1
06.11.2024 Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon 1
23.09.2024 Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов 1
01.07.2024 На Украине строят оператора-гиганта с финансированием почти полмиллиарда долларов 1
02.05.2024 Украина сняла арест с сотового оператора, связанного с подсанкционным российским олигархом 1
15.03.2024 Французскому магнату запретили покупать украинского сотового оператора из-за связей с российским олигархом 1
04.07.2017 «Дочка» «Билайна» получит компенсацию от распродажи частот на Украине 1
30.06.2017 В России пресекли воровство ресурсов ЖКХ пылесосами, заблокировав 110 сайтов 1
23.01.2017 В России впервые снята блокировка с порносайта 1
22.01.2016 Роскомнадзор начал блокировать сайты с запрещенной колбасой 1
21.11.2008 Фальшивая визитка обойдется Altimo в $100 тыс./день 1
14.11.2007 Украинские связисты подняли "мятеж" против российских владельцев 2
03.08.2007 Altimo вынуждают выбирать между Турцией и Украиной 1
12.12.2006 Вице-президенту Altimo запрещено появляться в суде США 1
09.11.2006 Российского форумщика привлекают к суду 1
09.11.2006 Автора форума "Кубань.ру" будут судить за разжигание религиозной вражды 1
28.06.2006 Норвежцы отбили "Киевстар" y русских 1
09.06.2006 Варяги запугали топ-менеджеров "Альфы"? 1
17.05.2006 Cуд отменил решение о равенстве Telenor и "Сторма" в совете директоров "Киевстара" 1
03.04.2006 Россияне одолели норвежцев в "Киевстаре" 1
09.12.2005 Русские инвесторы грозят судом украинским связистам 1
11.05.2005 Квартальная прибыль "Укртелекома" сократилась на 26,7% 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Районный суд Киева и организации, системы, технологии, персоны:

Киевстар - Kyivstar 539 15
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 9
Сторм 57 9
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 7
Астелит 134 4
Lifecell - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia 29 4
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 3
Укртелеком 241 2
МегаФон 8803 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Vodafone Group 1370 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 1
Тримоб 32 1
Интертелеком - Intertelecom 36 1
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 1
Vega Telecom - MMDS-Украина - ММДС-Украина - Фарлеп-Инвест 7 1
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Альфа-Групп 696 6
Ильяшев и Партнеры ЮФ 8 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
NJJ Capital 6 3
Восток-Запад - EWS Holding 43 2
Horizon Capital 7 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 2
PornHub 26 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Россети Ленэнерго 1700 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 1
Альфа-Банк 1769 1
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 30 1
Судебная власть - Judicial power 2309 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 3
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Верховный суд Украины 7 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Судебная власть - Городские суды 17 1
Районные суды РФ 65 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 1
СБУ - Служба безопасности Украины 89 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
Корпоративное управление - Corporate governance 95 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 91 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
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Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 3
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 2
Pornolab - Порнолаб - BitTorrent-трекер 12 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Хан Герман 49 6
Кузьмичев Алексей 48 5
Авен Петр 56 5
Клименко Вадим 6 3
Melgaard Dag - Мельгард Даг 20 3
Ахметов Ринат 55 2
Литовченко Игорь 23 2
Бабаев Кирилл 56 2
Ильяшев Михаил 5 2
Косогов Андрей 27 2
Семенюта Сергей 2 2
Кошарная Елена 2 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 2
Шелемба Михаил 4 2
Дарбинян Саркис 37 1
Ройтман Евгений 44 1
Малис Олег 80 1
Кучма Леонид 29 1
Клецкин Алексей 2 1
Жирновский Александр 1 1
Ющенко Виктор 39 1
Виноградов Николай 10 1
Куликов Павел 27 1
Tiersen Yann - Тигессен Ян 2 1
Филиппова Ольга 3 1
Гайдук Олег 5 1
Ежова Людмила 2 1
Мазур Виктор 2 1
Апасов Сергей 4 1
Олейник Владимир 6 1
Иванова-Галицина Анна 16 1
Пужидаев Андрей 1 1
Скляров Александр 2 1
Жмак Владимир 2 1
Гройсман Владимир 2 1
Довгий Анатолий 2 1
Маляренко Василий 1 1
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Фридман Михаил 134 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Интерфакс Украина 12 1
ПримаМедиа - PrimaMedia 1 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
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