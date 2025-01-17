Районный суд Киева
Районный суд Киева и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
|Хан Герман 49 6
|Кузьмичев Алексей 48 5
|Авен Петр 56 5
|Клименко Вадим 6 3
|Melgaard Dag - Мельгард Даг 20 3
|Ахметов Ринат 55 2
|Литовченко Игорь 23 2
|Бабаев Кирилл 56 2
|Ильяшев Михаил 5 2
|Косогов Андрей 27 2
|Семенюта Сергей 2 2
|Кошарная Елена 2 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 2
|Шелемба Михаил 4 2
|Дарбинян Саркис 37 1
|Ройтман Евгений 44 1
|Малис Олег 80 1
|Кучма Леонид 29 1
|Клецкин Алексей 2 1
|Жирновский Александр 1 1
|Ющенко Виктор 39 1
|Виноградов Николай 10 1
|Куликов Павел 27 1
|Tiersen Yann - Тигессен Ян 2 1
|Филиппова Ольга 3 1
|Гайдук Олег 5 1
|Ежова Людмила 2 1
|Мазур Виктор 2 1
|Апасов Сергей 4 1
|Олейник Владимир 6 1
|Иванова-Галицина Анна 16 1
|Пужидаев Андрей 1 1
|Скляров Александр 2 1
|Жмак Владимир 2 1
|Гройсман Владимир 2 1
|Довгий Анатолий 2 1
|Маляренко Василий 1 1
|Семерей Петр 2 1
|Модин Алексей 6 1
|Фридман Михаил 134 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Интерфакс Украина 12 1
|ПримаМедиа - PrimaMedia 1 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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