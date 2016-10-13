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Intec Intec Telecom Systems CompGen Computer Generation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.10.2016 Intec стал авторизованным разработчиком Epson 1
23.12.2009 Intec поделилась стратегическими планами на 2010 г. 1
05.11.2009 Intec выпустил новое решение для роуминговых взаиморасчетов 1
30.09.2009 Intec проводит ребрендинг 1
29.07.2009 Polkomtel расширяет использование биллинговой системы от Intec 1
22.05.2009 «Дочки» «ВымпелКома» в Таджикистане и Грузии внедряют систему биллинга от Intec 1
22.12.2008 Intec представила бизнес-стратегию на 2009 г. 2
26.11.2008 Три «дочки» «Вымпелкома» внедрили биллинговую систему от Intec 2
21.11.2008 Фальшивая визитка обойдется Altimo в $100 тыс./день 1
20.11.2008 Intec Interconnect поможет «ВымпелКому» управлять биллингом 3
15.09.2008 В Unitel, «АрменТеле» и «Такоме» внедрена система межоператорских расчетов 2
26.12.2006 Billing. IT Telecom: круг сжимается 1
29.11.2006 OSS/BSS Telecom Forum: фокус на управление услугами и сетями связи 1
15.11.2006 12 декабря откроется конференция "Поддержка бизнеса в телекоммуникационных компаниях" 1
09.11.2005 7 декабря откроется конференция "Поддержка бизнеса и операций в телекоммуникационных компаниях" 1
03.12.2003 15 декабря пройдет конференция "Развитие биллинговых систем и ИТ" 1
19.11.2003 В рамках Форума BILLING. IT Telecom пройдет конференция по биллинговым системам 1
21.05.2003 HP выпустил новую версию операционной системы HP-UX 1
13.12.2001 Производители КПК начали сотрудничать с системными интеграторами 1
21.11.2000 Британская Intec приобретет американскую CompGen за $245 млн. 3
28.05.1999 Panasonic и INTEC объявили о совместимости дисководов DVD-RAM LF-D101 и ПО DVDAuthorQUICK 1
22.02.1999 Netscape и Intec разрабатывают систему электронной коммерции 1

Публикаций - 24, упоминаний - 31

Intec и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Amdocs 140 6
Eastwind - Восточный Ветер 82 6
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 4
Sumitomo - NEC - Netcracker Technology 29 4
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 4
Nokia - Comptel 15 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Киевстар - Kyivstar 569 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 3
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Казахтелеком 348 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 2
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 2
UMC - United Microelectronics Corporation 339 2
Convergys 11 2
Ростелеком 10948 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
Check Point Software Technologies 829 1
Toshiba Corporation 2980 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Fujitsu 2105 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 4
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Intec Holdings 3 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Районный суд Киева 26 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 15
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
Корпоративное управление - Corporate governance 104 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 279 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 722 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 138 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Microsoft Windows 16882 1
Intel Itanium 649 1
Oracle Hyperion 259 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 64 1
Seiko Epson Moverio 8 1
IBM InfoSphere DataStage - Ascential Software - Ascential DataStage 17 1
Bunney Gary - Банни Гэри 3 3
Аристархов Дмитрий 17 2
Авербах Владимир 127 1
Моисеев Дмитрий 13 1
Ершова Элеонора 67 1
Исаак Мостов 9 1
Taylor Andrew - Тейлор Эндрю 4 1
Бауц Ярослав 1 1
Клименко Вадим 6 1
Филиппов Владимир 33 1
Костылева Юлия 1 1
Щукин Александр 2 1
Петрова Ольга 11 1
Калиновский Никита 3 1
Сабуров Евгений 3 1
Приказчиков Александр 5 1
Жилина Светлана 4 1
Bauc Jaroslaw - Бауц Ярослав 1 1
Усманова Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Украина 7928 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Грузия 1332 3
Таджикистан - Республика 953 3
Казахстан - Республика 6048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Европа 24964 2
Япония 13807 2
Армения - Республика 2449 2
Европа Восточная 3138 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Польша - Республика 2031 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Кипр - Республика 636 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Украина - Киев 1151 1
Металлы - Платина - Platinum 500 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 33 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Computer Weekly 376 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Billing and OSS Telecom Forum 12 4
IPTV Forum 17 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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