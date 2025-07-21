Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191817
ИКТ 14776
Организации 11445
Ведомства 1495
Ассоциации 1085
Технологии 3559
Системы 26669
Персоны 83513
География 3042
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 750
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2770
Мероприятия 887

Softswitch Софтсвич программный коммутатор VCS Virtual Cluster Switching Технологии виртуализации коммутаторов


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.07.2025 «Флат» выпустила обновление «Флат SoftSwitch»

Пользователям стала доступна новая версия «Флат SoftSwitch 4.1», программного комплекса, предназначенного для построения сетей IP-телефонии корпоративного уровня. Ряд значимых системных обновлений, новые веб-интерфейс управления и личный каб
04.02.2022 IP-телефония в действии: подтверждена совместимость FLAT SoftSwitch с «Ред ОС»

В результате тестирования на совместимость подтверждена корректность работы операционной системы «Ред ОС» (производства «Ред софт») с программным обеспечением для построения IP-телефонии FLAT SoftSwitch (производства «Телесвязь»). Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». FLAT SoftSwitch — это программный комплекс, предназначенный для построения сетей IP-телефонии опер
15.10.2018 «Элтекс» представил новую функциональность коммутатора ECSS-10 Softswitch

«Элтекс» представил новую функциональность программного коммутатора ECSS-10 Softswitch версии 3.11. Нововведения релиза: разработан сервис «Автообзвон»; расширена поддержка дополнительных функций телефонов Cisco серии: -79XX; -88XX; -89XX; расширена функциональность АР
29.05.2009 Huawei представила Mobile Softswitch

Компания Huawei Technologies представила новое решение Mobile Softswitch (MSS), возможности которого позволяют повысить безопасность сети, оптимизировать т
03.12.2008 «АрменТел» внедрил VoIP-софтсвич MVTS II от «МФИ Софт»

решений, объявила о внедрении VoIP-софтсвича MVTS II на сети оператора связи «АрменТел» (группа компаний «ВымпелКом»), предоставляющего телекоммуникационные услуги под брендом Beeline в Армении. VoIP-софтсвич класса 4 MVTS II производительностью 2000 одновременных соединений, установленный в Ереване, используется как транзитный узел с функциональностью программного коммутатора, пограничного
28.12.2007 Программный коммутатор Tario Softswitch успешно прошел сертификацию

Федеральное агентство связи зарегистрировало Декларацию о соответствии программного коммутатора Tario Softswitch (TSS-3000). По результатам стендовых и линейных испытаний, проведенных в испытательном центре «Института сотовой связи», транзитное устройство сопряжения VoIP-протоколов TSS-3000 соо
01.11.2007 СЗТ установит в Петербурге softswitch на 300 тыс. портов

Как сообщил генеральный директор ОАО «Северо-Западный телеком» Владимир Акулич, в ближайшее время СЗТ установит в Петербурге Softswitch на 300 тыс. портов. Это гибкий программный коммутатор, позволяющий согласовывать разные протоколы сигнализации как сетей одного типа, например, при сопряжении сетей H.323 и SIP, так

28.06.2007 «МФИ Софт» внедряет первый в Сальвадоре софтсвич

нду другим операторам позволяет использовать решение от «МФИ Софт» для предоставления услуги hosted softswitch, а реализованная в системе функция учета перенесенных номеров позволяет сократить

10.04.2007 Ericsson и НТК модернизировали сети GSM в Приморском крае

об успешном завершении модернизации опорной части сети GSM с применением новейшей технологии Mobile Softswitch. По словам директора по развитию сети НТК Александра Половинкина, внедрение решени
13.02.2007 Huawei Softswitch помогает China Mobile в стратегии ALL-IP

этапа, продолжавшегося последние два года, была проведена ALL-IP трансформация на уровне транзитных станций, охватившая территорию всей страны. С помощью предложенного компанией Huawei решения ALL-IP Softswitch с распределенной структурой оператор China Mobile для передачи голоса и сигнальных сообщений смог применить технологии IP, что не вызвало никаких изменений в качестве предоставляемых
06.04.2006 Ericsson в рамках договора на $200 млн. поставит УРС оборудование Mobile Softswitch

й оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), программный коммутатор для мобильной сети (Mobile Softswitch), сообщает РБК. Замена устаревшего оборудования позволит УРС расширить емкость и п
09.03.2005 "Би Лайн" протестировал сеть на основе Mobile SoftSwitch

ой фазы совместных тестов сети сотовой связи с распределенной архитектурой на основе решения Mobile SoftSwitch. Было проведено испытание функциональности распределенной архитектуры сети с приме
25.10.2004 Ericsson провела демонстрацию услуг нового поколения на базе SoftSwitch и OSA/Parlay

В рамках выставки «Инфоком-2004» специалисты компании Ericsson провели первую в России демонстрацию услуг нового поколения на базе SoftSwitch и OSA/Parlay. В ходе демонстрации Ericsson представила несколько готовых к коммерческому запуску приложений. Приложение Web-dial (Conference call) дает возможность абоненту организов
24.09.2004 WideXs инсталлировала программный коммутатор Mera VoIP Transit Softswitch

Компания WideXs ввела в эксплуатацию оборудование Mera VoIP Transit Softswitch. Оборудование Mera VoIP Transit Softswitch (MVTS) представляет собой программный коммутатор, предназначенный для работы в коммуникационных системах «нового поколения», позволя
02.04.2003 VocalTec представил решение Softswitch на протоколе SIP

На прошлой неделе американская компания VocalTec Communications представила основанную на протоколе SIP архитектуру Softswitch - Essentra Softswitch Architecrure, которая предлагает новые возможности для операторов, оказывающих услуги междугородной и международной связи, обеспечивая полную совместимос
18.05.1999 Lucent вступила в Softswitch Consortium

Компания Lucent Technologies объявила о заключении альянса с Cisco Systems, Hewlett-Packard, Level 3 Communications и Nortel Networks с целью развития технологии softswitch. Она позволит связать традиционные телефонные сети с IP-сетями. В новое объединение Softswitch Consortium также вошли компании Enron Communications, NorthPoint Communications


Публикаций - 135, упоминаний - 153

Softswitch и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5282 23
Huawei 4357 20
Siemens AG - Siemens Group 2648 14
Ростелеком 10569 14
Huawei Technologies 406 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9314 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2659 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3067 10
ФЛАТ - FLAT - Flat Software 34 8
МегаФон 10238 8
МФИ Софт 145 8
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1316 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1090 7
Eltex - Предприятие Элтекс 217 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5781 6
ZTE Corporation 789 6
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 270 6
Ростелеком - Связьинвест 1716 6
Ланит - Comptek - Комптек 201 6
Brocade Communications Systems 245 6
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 340 6
Broadcom - VMware 2540 5
Microsoft Corporation 25469 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1605 5
Intel Corporation 12644 5
IBM - International Business Machines Corp 9616 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1451 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 619 5
ТелеСвязь 29 5
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 4
MERA Networks 18 4
Dell EMC 5135 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3356 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14887 4
Oracle Corporation 6965 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1549 4
Vodafone Group 1406 4
Lenovo Motorola 3544 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1412 4
РЖД - Российские железные дороги 2030 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 542 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1113 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 576 2
Евросеть 1420 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 213 2
Полипластик 17 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 2
Наукоград - технопарк 151 1
Bugatti 17 1
Дайвтехносервис 4 1
Метрополь ИФК - инвестиционная компания 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1568 1
Сигма Инвестментс 1 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Медэкспресс 7 1
ВЕТБ КБ - Восточно-Европейский Трастовый Банк 3 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - МАШ ПЗ - Машиностроитель Пермский завод - ПЗХО - Пермский завод химического оборудования 7 1
Бизнес-Волна 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8410 1
Почта России ПАО 2279 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Газпром ПАО 1439 1
Связной ГК 1389 1
НСПК - Национальная система платежных карт 915 1
МКБ - Московский кредитный банк 629 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1150 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1017 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
Hyundai Motor Company 425 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2774 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 453 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 476 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 150 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 494 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 734 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13159 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3588 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5807 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2992 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5303 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2231 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 707 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4857 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3458 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3501 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5404 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5172 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6377 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1496 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3592 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1187 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1917 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 536 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3316 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 607 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2778 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1036 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 143 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 308 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 92 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 104 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 97 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6454 23
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 535 6
Softswitch Consortium 1 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 794 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 54 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 51 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 72 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 57 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8533 79
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25713 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74784 51
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1052 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22204 34
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 832 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32251 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29111 29
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4412 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58317 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23687 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26337 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11701 19
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6341 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9652 18
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2077 18
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6691 18
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 747 17
Маршрутизация - Routing 567 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12250 17
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1235 17
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5827 16
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6752 16
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3828 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17353 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9065 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34434 14
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4358 14
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3397 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6803 13
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2841 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17405 12
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 699 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11262 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27375 11
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2230 11
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 720 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23333 11
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2297 11
Сеть передачи данных - Data transmission network 3941 10
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 40 18
ФЛАТ - FLAT SoftSwitch 8 7
Linux OS 11120 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2922 4
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 173 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2151 4
RealEast Networks Softswitch 3 3
Eltex ECSS Softswitch 6 3
Huawei Softswitch 7 3
ФЛАТ Device Manager 4 3
ФЛАТ SoftSwitch 6 3
Microsoft Windows 16526 3
Apple iPhone 6 4862 3
HPE Synergy 59 3
Microsoft Windows 2000 8679 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5168 3
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 13 3
Ericsson Mobile Softswitch 10 2
Siemens Softswitch 4 2
Тарио Трейдинг - Tario Softswitch - TSS 4 2
VocalTec - Essentra Softswitch Architecrure 2 2
ФЛАТ Партнер - FLAT Partner 6 2
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 18 2
Siemens SURPASS 20 2
ФЛАТ Контакт 2 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1006 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7454 2
Google Android 14917 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1261 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1801 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 668 2
Asterisk 89 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 165 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 429 2
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 2
Ростелеком - Новая телефония 16 2
IBM Tivoli 287 2
ИНОТЕХ - Биллинг.РФ - Platex SoftSwitch 1 1
Солонин Виталий 89 5
Масленников Игорь 36 5
Тарасов Арсений 44 4
Рейман Леонид 1063 3
Фролов Антон 24 3
Санадзе Георгий 18 3
Гамзатов Гамзат 15 3
Корнильев Антон 8 2
Лепестов Андрей 3 2
Щеголев Игорь 698 2
Ковалев Сергей 29 2
Ревяшко Андрей 20 2
Кусков Денис 221 2
Игнатов Андрей 10 2
Хрычев Михаил 4 2
Шалманов Сергей 201 2
Уткин Евгений 53 2
Меринов Юрий 2 2
Никашов Константин 7 2
Мельников Игорь 4 1
Половинкин Александр 3 1
Розенблат Михаил 1 1
Русакова Светлана 2 1
Кокорев Сергей 1 1
Козляев Леонид 1 1
Килин Александр 1 1
Колганова Марина 2 1
Малов Виктор 2 1
Мамонтов Олег 11 1
Красильников Дмитрий 5 1
Радкевич Андрей 2 1
Стенькин Андрей 1 1
Медведков Сергей 5 1
Шапошник Сергей 2 1
Гречко Андрей 1 1
Игонин Сергей 3 1
Никитенко Сергей 1 1
Серов Дмитрий 3 1
Мищенко Никита 2 1
Айдагулов Валерий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 159912 69
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14619 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46383 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18517 15
Европа 24753 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18962 12
Украина 7850 9
Европа Восточная 3127 6
Канада 5019 6
Нидерланды 3669 6
Азия - Азиатский регион 5805 5
Ближний Восток 3075 5
Россия - СФО - Новосибирск 4745 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1704 5
Индия - Bharat 5765 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3241 4
Израиль 2807 4
Германия - Федеративная Республика 13014 4
Африка - Африканский регион 3592 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2740 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3395 4
Америка Латинская 1903 4
Таджикистан - Республика 925 4
Европа Западная 1493 4
Казахстан - Республика 5890 3
Земля - планета Солнечной системы 10726 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4365 3
Америка Южная 878 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1951 3
Бразилия - Федеративная Республика 2472 3
Испания - Королевство 3785 3
Узбекистан - Республика 1912 3
Малайзия 906 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 717 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 267 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизляр 23 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 64 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Красногвардейский район 20 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3311 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55571 18
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5997 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20636 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10723 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6824 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51740 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17575 9
Аренда 2596 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7441 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11877 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32283 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8299 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15380 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10598 8
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11504 6
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1776 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10873 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1559 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6460 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26279 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5338 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2090 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1441 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1574 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2352 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5368 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5971 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3434 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4729 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7348 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3710 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6355 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3217 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2404 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1845 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6772 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5399 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6332 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3765 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11466 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
Ведомости 1332 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 506 1
N+1 - Издание 183 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8448 7
Dell'Oro Group 66 4
Synergy Research Group 47 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
IDC - International Data Corporation 4954 2
Gartner - Гартнер 3629 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3813 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 134 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 304 1
Current Analysis 24 1
TeleGeography Research 40 1
In-Stat 115 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 2
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 236 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 156 1
РАН - Российская академия наук 2052 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 409 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 68 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 82 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
Связь-Экспокомм 260 5
ИнфоКом 118 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1266 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 2
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 940 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 163 1
CeBIT 614 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427640, в очереди разбора - 727766.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837