|21.07.2025
|
«Флат» выпустила обновление «Флат SoftSwitch»
Пользователям стала доступна новая версия «Флат SoftSwitch 4.1», программного комплекса, предназначенного для построения сетей IP-телефонии корпоративного уровня. Ряд значимых системных обновлений, новые веб-интерфейс управления и личный каб
|04.02.2022
|
IP-телефония в действии: подтверждена совместимость FLAT SoftSwitch с «Ред ОС»
В результате тестирования на совместимость подтверждена корректность работы операционной системы «Ред ОС» (производства «Ред софт») с программным обеспечением для построения IP-телефонии FLAT SoftSwitch (производства «Телесвязь»). Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». FLAT SoftSwitch — это программный комплекс, предназначенный для построения сетей IP-телефонии опер
|15.10.2018
|
«Элтекс» представил новую функциональность коммутатора ECSS-10 Softswitch
«Элтекс» представил новую функциональность программного коммутатора ECSS-10 Softswitch версии 3.11. Нововведения релиза: разработан сервис «Автообзвон»; расширена поддержка дополнительных функций телефонов Cisco серии: -79XX; -88XX; -89XX; расширена функциональность АР
|29.05.2009
|
Huawei представила Mobile Softswitch
Компания Huawei Technologies представила новое решение Mobile Softswitch (MSS), возможности которого позволяют повысить безопасность сети, оптимизировать т
|03.12.2008
|
«АрменТел» внедрил VoIP-софтсвич MVTS II от «МФИ Софт»
решений, объявила о внедрении VoIP-софтсвича MVTS II на сети оператора связи «АрменТел» (группа компаний «ВымпелКом»), предоставляющего телекоммуникационные услуги под брендом Beeline в Армении. VoIP-софтсвич класса 4 MVTS II производительностью 2000 одновременных соединений, установленный в Ереване, используется как транзитный узел с функциональностью программного коммутатора, пограничного
|28.12.2007
|
Программный коммутатор Tario Softswitch успешно прошел сертификацию
Федеральное агентство связи зарегистрировало Декларацию о соответствии программного коммутатора Tario Softswitch (TSS-3000). По результатам стендовых и линейных испытаний, проведенных в испытательном центре «Института сотовой связи», транзитное устройство сопряжения VoIP-протоколов TSS-3000 соо
|01.11.2007
|
СЗТ установит в Петербурге softswitch на 300 тыс. портов
Как сообщил генеральный директор ОАО «Северо-Западный телеком» Владимир Акулич, в ближайшее время СЗТ установит в Петербурге Softswitch на 300 тыс. портов. Это гибкий программный коммутатор, позволяющий согласовывать разные протоколы сигнализации как сетей одного типа, например, при сопряжении сетей H.323 и SIP, так
|28.06.2007
|
«МФИ Софт» внедряет первый в Сальвадоре софтсвич
нду другим операторам позволяет использовать решение от «МФИ Софт» для предоставления услуги hosted softswitch, а реализованная в системе функция учета перенесенных номеров позволяет сократить
|10.04.2007
|
Ericsson и НТК модернизировали сети GSM в Приморском крае
об успешном завершении модернизации опорной части сети GSM с применением новейшей технологии Mobile Softswitch. По словам директора по развитию сети НТК Александра Половинкина, внедрение решени
|13.02.2007
|
Huawei Softswitch помогает China Mobile в стратегии ALL-IP
этапа, продолжавшегося последние два года, была проведена ALL-IP трансформация на уровне транзитных станций, охватившая территорию всей страны. С помощью предложенного компанией Huawei решения ALL-IP Softswitch с распределенной структурой оператор China Mobile для передачи голоса и сигнальных сообщений смог применить технологии IP, что не вызвало никаких изменений в качестве предоставляемых
|06.04.2006
|
Ericsson в рамках договора на $200 млн. поставит УРС оборудование Mobile Softswitch
й оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), программный коммутатор для мобильной сети (Mobile Softswitch), сообщает РБК. Замена устаревшего оборудования позволит УРС расширить емкость и п
|09.03.2005
|
"Би Лайн" протестировал сеть на основе Mobile SoftSwitch
ой фазы совместных тестов сети сотовой связи с распределенной архитектурой на основе решения Mobile SoftSwitch. Было проведено испытание функциональности распределенной архитектуры сети с приме
|25.10.2004
|
Ericsson провела демонстрацию услуг нового поколения на базе SoftSwitch и OSA/Parlay
В рамках выставки «Инфоком-2004» специалисты компании Ericsson провели первую в России демонстрацию услуг нового поколения на базе SoftSwitch и OSA/Parlay. В ходе демонстрации Ericsson представила несколько готовых к коммерческому запуску приложений. Приложение Web-dial (Conference call) дает возможность абоненту организов
|24.09.2004
|
WideXs инсталлировала программный коммутатор Mera VoIP Transit Softswitch
Компания WideXs ввела в эксплуатацию оборудование Mera VoIP Transit Softswitch. Оборудование Mera VoIP Transit Softswitch (MVTS) представляет собой программный коммутатор, предназначенный для работы в коммуникационных системах «нового поколения», позволя
|02.04.2003
|
VocalTec представил решение Softswitch на протоколе SIP
На прошлой неделе американская компания VocalTec Communications представила основанную на протоколе SIP архитектуру Softswitch - Essentra Softswitch Architecrure, которая предлагает новые возможности для операторов, оказывающих услуги междугородной и международной связи, обеспечивая полную совместимос
|18.05.1999
|
Lucent вступила в Softswitch Consortium
Компания Lucent Technologies объявила о заключении альянса с Cisco Systems, Hewlett-Packard, Level 3 Communications и Nortel Networks с целью развития технологии softswitch. Она позволит связать традиционные телефонные сети с IP-сетями. В новое объединение Softswitch Consortium также вошли компании Enron Communications, NorthPoint Communications
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.