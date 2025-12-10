Eastwind - Восточный Ветер

Eastwind представила рекламную B2B-платформу EW AdConnect для мобильных операторов ть малому и среднему бизнесу возможность самостоятельно запускать таргетированные рекламные рассылки. Сейчас проекты внедрения идут в двух телеком-операторах СНГ. Об этом CNews сообщили представители Eastwind. Актуальность решения С 2021 г. участники рекламного рынка сталкиваются с ограничениями на сбор пользовательских данных. Политика Apple App Tracking Transparency и блокировка сторонних

Eastwind внедрил EW SMS Firewall в сеть с нестандартной архитектурой Компания Eastwind завершила проект по внедрению антифрод-решения EW SMS Firewall в сеть африканского телеком-оператора. Особенность проекта — нестандартная архитектура: передача сообщений в сети осущест

Eastwind внедрил кампейн-менеджер EW AdTarget в «Газпромбанк Мобайл» Компания Eastwind внедрила систему управления маркетинговыми кампаниями EW AdTarget у мобильного оператора «Газпромбанк Мобайл». Новый кампейн-менеджер позволяет автоматизировать коммуникации с абонента

Eastwind внедрил EW AdTarget в Beeline Казахстан Компания Eastwind объявила о завершении проекта по внедрению системы управления маркетинговыми кампаниями EW AdTarget для Beeline Казахстан, входящего в группу Veon и обслуживающего более 157 млн клиент

Softline оценила готовность ИТ-инфраструктуры Eastwind к использованию облачных решений Softline успешно реализовала консалтинговый проект SAM Cloud Productivity для компании Eastwind. Анализ готовности ИТ-инфраструктуры к использованию облачных технологий и предложен

«Beeline Казахстан» выбрал продукт Eastwind Call Filtering лосовые вызовы, но разрешить для нее SMS-сообщения и наоборот. При этом для SMS предусматривается фильтрация в том числе и по тексту сообщения (например, запрет нецензурной лексики). Решение, которое Eastwind представил на тендер, позволяет не только эффективно решить поставленную «Beeline Казахстан» задачу фильтрации входящих вызовов, но и может выступать полноценным инструментом ограничен

Eastwind поставил SMS-центр для «Скай Линк» Разработчик программных продуктов для телеком-рынка Eastwind обеспечил запуск в коммерческую эксплуатацию центра обмена короткими текстовыми сообщениями Eastwind SMS Center в Москве, на сети дочерней компании «Ростелекома» – «Скай Линк» (

Eastwind Call Register проинформирует абонентов оператора «Алтел» о пропущенных вызовах Разработчик программного обеспечения Eastwind установил в сети казахстанского CDMA-оператора «Алтел» систему информирования о пропущенных звонках Eastwind Call Register. На базе платформы Eastwind Call Register «Алте

Eastwind запустил в сети «МегаФон-Таджикистан» систему управления мобильными контактами Разработчик программного обеспечения Eastwind запустил в сети GSM-оператора «МегаФон-Таджикистан» систему управления мобильными контактами Eastwind Mobile Contact. Как сообщили CNews в Eastwind, в сегодняшних условия

СМАРТС перевел все филиалы на биллинг Eastwind Billing System це 2012 г. в операторе СМАРТС было принято решение об отказе от прежней системы расчётов и переводе всех филиалов компании на биллинг другого вендора. В качестве новой АСР СМАРТС выбрал продукт марки Eastwind - Eastwind Billing System. При реализации проекта специалисты Eastwind уделили особое внимание специфике и условиям работы поволжской сотовой компании. В случае СМАРТС бы

Eastwind установил автоматизированную систему расчетов для «Таджикмобайл» Российский разработчик программного обеспечения Eastwind установил автоматизированную систему расчетов для национального оператора Таджикистана «Таджикмобайл». Инсталляция биллинга позволит оператору сотовой связи увеличить абонентскую базу

В «Скай Линке» установлена биллинговая система от Eastwind Eastwind, российский разработчик программного обеспечения, и компания «Скай Линк» объявили об установке Eastwind Billing System в екатеринбургском филиале мобильного оператора. Eastwind и «Скай Линк» связывают давние партнерские отношения. Автоматизированная система расчетов Eastwind

Eastwind завершил ребрендинг Компания Eastwind — российский разработчик специализированных программных решений для инфокоммуникационного рынка, входящий в состав «Ситроникс Телекоммуникационные решения» — сообщила о завершении ребр

«Алтел» установил систему голосового обслуживания EastWind IVR Компания EastWind, входящая в состав «Ситроникс Телекоммуникационные решения» объявила о внедрении системы интерактивного голосового обслуживания IVR для CDMA-оператора Казахстана «Алтел». Функционал си

Eastwind запустил в коммерческую эксплуатацию SMS-центр в сети «Скай Линк» Компания Eastwind, входящая в состав «Ситроникс Телекоммуникационные решения», запустила в коммерческую эксплуатацию SMS-центр в сети «Скай Линк» на всей территории присутствия сотового оператора. В усл

EastWind и туркменский оператор «Алтын Асыр» заключили контракт на расширение ёмкости биллинговой системы до 1 млн абонентов росвязи «Туркментелеком», заключили контракт на расширение абонентских ёмкостей биллинговой системы EastWind Billing System. Согласно новому лицензионному соглашению решение EastWind поз

EastWind: инновации генерируют успех на десяток с лишним лет позднее, в конце девяностых - начале двухтысячных годов. Рождение компании EastWind связано именно с этим периодом: екатеринбургский вендор программного обеспечения нач

Решения EastWind запущены в сети «Шупашкар-GSM» Компания EastWind, входящая в состав «Ситроникс Телекоммуникационные решения», и ЗАО «Шупашкар-GSM» объявили о начале коммерческой эксплуатации центра коротких сообщений EastWind SMS Center и цен

EastWind запустил центр коротких сообщений в сети «Шупашкар-GSM» Компания EastWind, входящая в состав компании «Ситроникс Телекоммуникационные решения», и «Шупашкар-GSM» объявили о запуске в опытную эксплуатацию центра коротких сообщений EastWind SMS Center и

EastWind представил новое решение MultiMedia RingBackTone Российский вендор программного обеспечения EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», объявляет о выпуске новой системы EastWind MultiMedia RingBackTone. На базе данного решения опера

EastWind разработал систему Roaming Data Exchanger Российский вендор программного обеспечения EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», разработал новый продукт для операторов связи - систему EastWind Roaming Data Exchanger. С 1 октя

Решения EastWind будут внедрены в «Таджиктелекоме» Российский разработчик программного обеспечения для телеком-отрасли EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», и национальный оператор сотовой связи Таджикистана «Таджиктелеком» («Точиктелеком») заключили контракт н

EastWind представила решение Express Paid для телеком-операторов Российский разработчик программных решений для телеком-отрасли EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», объявил о выпуске новой версии системы карт авансовых платежей EastWind Express Paid. Новая верси

EastWind завершил новый проект в сети «Вавилон-Мобайл» Российский разработчик программного обеспечения EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», завершил новый проект в сети таджикского оператора «Вавилон-Мобайл». На основе платы компьютерной телефо

Новые решения EastWind запущены в сети «АкТел» Российский разработчик EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», завершил проект по обновлению системы EastWind SMS Center в сети киргизского оператора «АкТел». В

EastWind представил новый продукт для телеком-операторов Российский вендор программного обеспечения EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», разработал новый продукт для предприятий телекоммуникационной отрасли. EastWind Data Expert относ

Таджикский NGN-оператор установил биллинговое решение EastWind Российский разработчик программного обеспечения для телеком-отрасли EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», завершил совместный проект с таджикским NGN-оператором «Вавилон-Т». В коммерческую эксплуатацию были вве

EastWind разработал новую версию центра обработки вызовов Российский вендор программного обеспечения EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», разр

Решение EastWind появится в сети оператора Wellcom остав концерна Sitronics, выиграла тендер, по результатам которого был подписан договор на поставку EastWind SMS Center в Томский филиал компании «Сибирьтелеком». Центр сотовых телекоммуникаций

"Восточный Ветер" войдет в состав концерна "Ситроникс" Концерн «Ситроникс» и компания «Восточный Ветер» сообщили, что «Восточный Ветер» войдет в состав концерна «Ситроникс». В настоящее время идет процесс завершения сделки по передаче «Ситроникс» 51% акций «Восточного Ветр

"Восточный Ветер" внедряет управленческую систему SAP Российский разработчик программного обеспечения для телекоммуникационной отрасли «Восточный Ветер» принял решение о внедрении на своем предприятии системы управленческого учета SAP Business One. По мнению участников проекта, SAP Business One отвечает требованиям «Восточного

Операторы СМАРТС расширили биллинговые системы Компания «Восточный Ветер» провела работы по расширению биллинга EastWind Billing System в сетях операторов «Пенза-GSM» и «Шупашкар-GSM». Оба оператора входят

Филиалы СМАРТС расширяют биллинговые системы Шупашкар GSM», входящими в группу компаний СМАРТС, на расширение автоматизированных систем расчетов EastWind Billing System. СМАРТС «Пенза-GSM» в последнее время расширяла зону покрытия свое се

"Восточный Ветер" выпустил продукт для контент-провайдеров нии «Восточный Ветер» объявляет о выпуске продукта для поддержки бизнеса контент-провайдеров — EastWind Content Management System. Решение предоставляет провайдеру контента возможность опе

"Ярославль-GSM" внедрит SMS/USSD-центр EastWind й Ветер» и оператор СМАРТС «Ярославль-GSM» заключили договор на внедрение центра коротких сообщений EastWind SMSC и центра вспомогательной передачи данных EastWind USSDС. EastWind

"СМАРТС-Ярославль-GSM" установит центр обработки вызовов EastWind Компания «Восточный Ветер» заключила договор на поставку центра обработки вызовов EastWind Contact Center оператору связи «СМАРТС-Ярославль-GSM». По мнению руководства «СМАРТС

В "Астрахань GSM" внедрят новый центр обработки вызовов ь GSM» и «Восточный Ветер» заключили договор на внедрение в сети оператора центра обработки вызовов EastWind Contact Center. Внедрение решения EastWind в сети «Астрахань GSM» автоматизир

В Таджикистане запущен MMS-сервис оператора связи «Вавилон-Мобайл» в коммерческую эксплуатацию запущен центр мультимедийных сообщений EastWind MMSC производства компании «Восточный Ветер». С запуском в эксплуатацию MMS-центра <

"Даль Телеком" внедрила центр вспомогательной передачи данных EastWind USSD В филиалах «Даль Телеком Интернэшнл» инсталлирован центр вспомогательной передачи данных EastWind USSD от компании «Восточный Ветер». Абоненты трех филиалов компании «Даль Телеком Ин