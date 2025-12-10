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Eastwind Восточный Ветер

Eastwind - Восточный Ветер

СОБЫТИЯ

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10.12.2025 Eastwind представила рекламную B2B-платформу EW AdConnect для мобильных операторов

ть малому и среднему бизнесу возможность самостоятельно запускать таргетированные рекламные рассылки. Сейчас проекты внедрения идут в двух телеком-операторах СНГ. Об этом CNews сообщили представители Eastwind. Актуальность решения С 2021 г. участники рекламного рынка сталкиваются с ограничениями на сбор пользовательских данных. Политика Apple App Tracking Transparency и блокировка сторонних
13.10.2025 Eastwind внедрил EW SMS Firewall в сеть с нестандартной архитектурой

Компания Eastwind завершила проект по внедрению антифрод-решения EW SMS Firewall в сеть африканского телеком-оператора. Особенность проекта — нестандартная архитектура: передача сообщений в сети осущест
10.09.2025 Eastwind внедрил кампейн-менеджер EW AdTarget в «Газпромбанк Мобайл»

Компания Eastwind внедрила систему управления маркетинговыми кампаниями EW AdTarget у мобильного оператора «Газпромбанк Мобайл». Новый кампейн-менеджер позволяет автоматизировать коммуникации с абонента
06.08.2025 Eastwind внедрил EW AdTarget в Beeline Казахстан

Компания Eastwind объявила о завершении проекта по внедрению системы управления маркетинговыми кампаниями EW AdTarget для Beeline Казахстан, входящего в группу Veon и обслуживающего более 157 млн клиент
19.08.2019 Softline оценила готовность ИТ-инфраструктуры Eastwind к использованию облачных решений

Softline успешно реализовала консалтинговый проект SAM Cloud Productivity для компании Eastwind. Анализ готовности ИТ-инфраструктуры к использованию облачных технологий и предложен
08.07.2015 «Beeline Казахстан» выбрал продукт Eastwind Call Filtering

лосовые вызовы, но разрешить для нее SMS-сообщения и наоборот. При этом для SMS предусматривается фильтрация в том числе и по тексту сообщения (например, запрет нецензурной лексики). Решение, которое Eastwind представил на тендер, позволяет не только эффективно решить поставленную «Beeline Казахстан» задачу фильтрации входящих вызовов, но и может выступать полноценным инструментом ограничен
18.09.2013 Eastwind поставил SMS-центр для «Скай Линк»

Разработчик программных продуктов для телеком-рынка Eastwind обеспечил запуск в коммерческую эксплуатацию центра обмена короткими текстовыми сообщениями Eastwind SMS Center в Москве, на сети дочерней компании «Ростелекома» – «Скай Линк» (
26.02.2013 Eastwind Call Register проинформирует абонентов оператора «Алтел» о пропущенных вызовах

Разработчик программного обеспечения Eastwind установил в сети казахстанского CDMA-оператора «Алтел» систему информирования о пропущенных звонках Eastwind Call Register. На базе платформы Eastwind Call Register «Алте
18.02.2013 Eastwind запустил в сети «МегаФон-Таджикистан» систему управления мобильными контактами

Разработчик программного обеспечения Eastwind запустил в сети GSM-оператора «МегаФон-Таджикистан» систему управления мобильными контактами Eastwind Mobile Contact. Как сообщили CNews в Eastwind, в сегодняшних условия
24.01.2013 СМАРТС перевел все филиалы на биллинг Eastwind Billing System

це 2012 г. в операторе СМАРТС было принято решение об отказе от прежней системы расчётов и переводе всех филиалов компании на биллинг другого вендора. В качестве новой АСР СМАРТС выбрал продукт марки Eastwind - Eastwind Billing System. При реализации проекта специалисты Eastwind уделили особое внимание специфике и условиям работы поволжской сотовой компании. В случае СМАРТС бы
03.12.2012 Eastwind установил автоматизированную систему расчетов для «Таджикмобайл»

Российский разработчик программного обеспечения Eastwind установил автоматизированную систему расчетов для национального оператора Таджикистана «Таджикмобайл». Инсталляция биллинга позволит оператору сотовой связи увеличить абонентскую базу

12.11.2012 В «Скай Линке» установлена биллинговая система от Eastwind

Eastwind, российский разработчик программного обеспечения, и компания «Скай Линк» объявили об установке Eastwind Billing System в екатеринбургском филиале мобильного оператора. Eastwind и «Скай Линк» связывают давние партнерские отношения. Автоматизированная система расчетов Eastwind

21.08.2012 Eastwind завершил ребрендинг

Компания Eastwind — российский разработчик специализированных программных решений для инфокоммуникационного рынка, входящий в состав «Ситроникс Телекоммуникационные решения» — сообщила о завершении ребр
04.10.2011 «Алтел» установил систему голосового обслуживания EastWind IVR

Компания EastWind, входящая в состав «Ситроникс Телекоммуникационные решения» объявила о внедрении системы интерактивного голосового обслуживания IVR для CDMA-оператора Казахстана «Алтел». Функционал си
27.09.2011 Eastwind запустил в коммерческую эксплуатацию SMS-центр в сети «Скай Линк»

Компания Eastwind, входящая в состав «Ситроникс Телекоммуникационные решения», запустила в коммерческую эксплуатацию SMS-центр в сети «Скай Линк» на всей территории присутствия сотового оператора. В усл
20.09.2010 EastWind и туркменский оператор «Алтын Асыр» заключили контракт на расширение ёмкости биллинговой системы до 1 млн абонентов

росвязи «Туркментелеком», заключили контракт на расширение абонентских ёмкостей биллинговой системы EastWind Billing System. Согласно новому лицензионному соглашению решение EastWind поз
06.07.2010 EastWind: инновации генерируют успех

на десяток с лишним лет позднее, в конце девяностых - начале двухтысячных годов. Рождение компании EastWind связано именно с этим периодом: екатеринбургский вендор программного обеспечения нач
14.05.2008 Решения EastWind запущены в сети «Шупашкар-GSM»

Компания EastWind, входящая в состав «Ситроникс Телекоммуникационные решения», и ЗАО «Шупашкар-GSM» объявили о начале коммерческой эксплуатации центра коротких сообщений EastWind SMS Center и цен
21.04.2008 EastWind запустил центр коротких сообщений в сети «Шупашкар-GSM»

Компания EastWind, входящая в состав компании «Ситроникс Телекоммуникационные решения», и «Шупашкар-GSM» объявили о запуске в опытную эксплуатацию центра коротких сообщений EastWind SMS Center и

19.03.2008 EastWind представил новое решение MultiMedia RingBackTone

Российский вендор программного обеспечения EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», объявляет о выпуске новой системы EastWind MultiMedia RingBackTone. На базе данного решения опера
13.02.2008 EastWind разработал систему Roaming Data Exchanger

Российский вендор программного обеспечения EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», разработал новый продукт для операторов связи - систему EastWind Roaming Data Exchanger. С 1 октя
16.01.2008 Решения EastWind будут внедрены в «Таджиктелекоме»

Российский разработчик программного обеспечения для телеком-отрасли EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», и национальный оператор сотовой связи Таджикистана «Таджиктелеком» («Точиктелеком») заключили контракт н
15.11.2007 EastWind представила решение Express Paid для телеком-операторов

Российский разработчик программных решений для телеком-отрасли EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», объявил о выпуске новой версии системы карт авансовых платежей EastWind Express Paid. Новая верси
10.09.2007 EastWind завершил новый проект в сети «Вавилон-Мобайл»

Российский разработчик программного обеспечения EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», завершил новый проект в сети таджикского оператора «Вавилон-Мобайл». На основе платы компьютерной телефо
15.08.2007 Новые решения EastWind запущены в сети «АкТел»

Российский разработчик EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», завершил проект по обновлению системы EastWind SMS Center в сети киргизского оператора «АкТел». В
08.08.2007 EastWind представил новый продукт для телеком-операторов

Российский вендор программного обеспечения EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», разработал новый продукт для предприятий телекоммуникационной отрасли. EastWind Data Expert относ
24.07.2007 Таджикский NGN-оператор установил биллинговое решение EastWind

Российский разработчик программного обеспечения для телеком-отрасли EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», завершил совместный проект с таджикским NGN-оператором «Вавилон-Т». В коммерческую эксплуатацию были вве
20.06.2007 EastWind разработал новую версию центра обработки вызовов

Российский вендор программного обеспечения EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», разр
07.06.2006 Решение EastWind появится в сети оператора Wellcom

остав концерна Sitronics, выиграла тендер, по результатам которого был подписан договор на поставку EastWind SMS Center в Томский филиал компании «Сибирьтелеком». Центр сотовых телекоммуникаций
24.04.2006 "Восточный Ветер" войдет в состав концерна "Ситроникс"

Концерн «Ситроникс» и компания «Восточный Ветер» сообщили, что «Восточный Ветер» войдет в состав концерна «Ситроникс». В настоящее время идет процесс завершения сделки по передаче «Ситроникс» 51% акций «Восточного Ветр
11.04.2006 "Восточный Ветер" внедряет управленческую систему SAP

Российский разработчик программного обеспечения для телекоммуникационной отрасли «Восточный Ветер» принял решение о внедрении на своем предприятии системы управленческого учета SAP Business One. По мнению участников проекта, SAP Business One отвечает требованиям «Восточного

31.03.2006 Операторы СМАРТС расширили биллинговые системы

Компания «Восточный Ветер» провела работы по расширению биллинга EastWind Billing System в сетях операторов «Пенза-GSM» и «Шупашкар-GSM». Оба оператора входят
24.10.2005 Филиалы СМАРТС расширяют биллинговые системы

Шупашкар GSM», входящими в группу компаний СМАРТС, на расширение автоматизированных систем расчетов EastWind Billing System. СМАРТС «Пенза-GSM» в последнее время расширяла зону покрытия свое се
15.02.2005 "Восточный Ветер" выпустил продукт для контент-провайдеров

нии «Восточный Ветер» объявляет о выпуске продукта для поддержки бизнеса контент-провайдеров — EastWind Content Management System. Решение предоставляет провайдеру контента возможность опе
07.02.2005 "Ярославль-GSM" внедрит SMS/USSD-центр EastWind

й Ветер» и оператор СМАРТС «Ярославль-GSM» заключили договор на внедрение центра коротких сообщений EastWind SMSC и центра вспомогательной передачи данных EastWind USSDС. EastWind
22.11.2004 "СМАРТС-Ярославль-GSM" установит центр обработки вызовов EastWind

Компания «Восточный Ветер» заключила договор на поставку центра обработки вызовов EastWind Contact Center оператору связи «СМАРТС-Ярославль-GSM». По мнению руководства «СМАРТС
15.11.2004 В "Астрахань GSM" внедрят новый центр обработки вызовов

ь GSM» и «Восточный Ветер» заключили договор на внедрение в сети оператора центра обработки вызовов EastWind Contact Center. Внедрение решения EastWind в сети «Астрахань GSM» автоматизир
01.11.2004 В Таджикистане запущен MMS-сервис

оператора связи «Вавилон-Мобайл» в коммерческую эксплуатацию запущен центр мультимедийных сообщений EastWind MMSC производства компании «Восточный Ветер». С запуском в эксплуатацию MMS-центра <
28.10.2004 "Даль Телеком" внедрила центр вспомогательной передачи данных EastWind USSD

В филиалах «Даль Телеком Интернэшнл» инсталлирован центр вспомогательной передачи данных EastWind USSD от компании «Восточный Ветер». Абоненты трех филиалов компании «Даль Телеком Ин
04.10.2004 "Волгоград-GSM" инсталлировал SMS-центр EastWind

Оператор связи «Волгоград-GSM», входящий в группу компаний СМАРТС, запустил в коммерческую эксплуатацию центр коротких сообщений EastWind SMS. Целью установки центра EastWind SMS была необходимость обеспечить передачу растущего объема SMS-сообщений. Для решения данной задачи был выбран SMS-центр производства компа

Публикаций - 82, упоминаний - 111

Eastwind и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 19
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 16
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 15
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 11
Amdocs 140 10
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 10
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
СМАРТС Астрахань-GSM 30 8
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 6
Intec - Intec Telecom Systems - CompGen - Computer Generation 24 6
Sumitomo - NEC - Netcracker Technology 29 6
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
СМАРТС Пенза-GSM 25 5
СМАРТС Ярославль-GSM 40 5
Nokia - Comptel 15 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
МегаФон 10742 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
СМАРТС Шупашкар-GSM 15 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Казахтелеком 348 3
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
Playfon - Плэйфон 40 2
ВымпелКом - Даль Телеком Интернэшнл, ДТИ - Даль Телеком Трейд 31 2
СМАРТС Иваново-GSM 9 2
Convergys 11 2
Rubicon Wireless Communication - Perfectum Mobile 14 2
Mobicont - Мобиконт 2 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Скай Линк - Екатеринбург - Уралвестком 41 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 23
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 6
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 6
НИИР ПС - НИИР Платежные Системы 2 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Автомир ГК 43 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 26
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 11
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 10
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 9
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 348 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 7
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 6
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Оповещение и уведомление - Notification 5945 5
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Eastwind - EW SMS Center - EW SMSC - EW SMS Gateway - EW SMS Firewall 18 18
Eastwind - EW Billing System - EastWind BiS 17 17
Eastwind - EW Contact Center 8 7
EastWind - EW Billing & Customer Care 7 7
Eastwind - EW USSD - Центр Вспомогательной Передачи Данных 8 7
Eastwind - EW Call Register 5 5
Eastwind - EW DigiTel 3 3
Eastwind - EW MMS Center - EW MMSC 3 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
Eastwind - EW Mobile Contact 2 2
EastWind - EW Multimedia Ring Back Tone 2 2
EastWind - EW Data Expert 2 2
EastWind -EW CMS - EW Content Management System 2 2
Eastwind - EW Express Paid 2 2
Eastwind - EW AdTarget 4 2
Microsoft Windows 16882 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
EastWind - EW Roaming Data Exchanger 1 1
EastWind - EW IVR 1 1
EastWind - EW Voice SMS 1 1
МТС - Комстар ОТС - Лоджик Лайн 14 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Протей РВ 5 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Acronis vmProtect 14 1
CBOSS rtBilling 4 1
CBOSS mis 1 1
CBOSS tmn 3 1
CBOSS prepaid - система предоплаченных услуг 3 1
CBOSS rtb 9 1
Infra Call Center - Infra Call Center Outbound - Infra Call Center Supervisor 16 1
EastWind - EW Prepaid Card System 1 1
EastWind - EW IN-Platform 1 1
EastWind - EW Station-Interface Board 1 1
EastWind - EW Signal Traffic Board 1 1
EastWind - EW Board EVOTEL - EW General Signal Voice 1 1
Аристархов Дмитрий 17 3
Довгань Дмитрий 3 3
Кучейко Алексей 22 2
Уютов Вячеслав 5 2
Федотов Дмитрий 9 2
Панкратова Оксана 42 1
Санарова Елена 9 1
Солонин Виталий 90 1
Шрамко Кирилл 25 1
Борток Александр 3 1
Тимощенко Дмитрий 16 1
Ермолич Павел 5 1
Скородумов Андрей 12 1
Бутенко Валерий 13 1
Курочкин Александр 11 1
Шульга Владимир 10 1
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