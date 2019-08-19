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Eastwind
Восточный Ветер

Eastwind - Восточный Ветер


19.08.2019 Softline оценила готовность ИТ-инфраструктуры Eastwind к использованию облачных решений 2
08.07.2015 «Beeline Казахстан» выбрал продукт Eastwind Call Filtering 2
18.09.2013 Eastwind поставил SMS-центр для «Скай Линк» 1
26.02.2013 Eastwind Call Register проинформирует абонентов оператора «Алтел» о пропущенных вызовах 2
18.02.2013 Eastwind запустил в сети «МегаФон-Таджикистан» систему управления мобильными контактами 1
24.01.2013 СМАРТС перевел все филиалы на биллинг Eastwind Billing System 1
03.12.2012 Eastwind установил автоматизированную систему расчетов для «Таджикмобайл» 1
12.11.2012 В «Скай Линке» установлена биллинговая система от Eastwind 3
21.08.2012 Eastwind завершил ребрендинг 5
07.02.2012 Уральский руководитель «Яндекса» перешел в «СКБ Контур» 1
04.10.2011 «Алтел» установил систему голосового обслуживания EastWind IVR 1
27.09.2011 Eastwind запустил в коммерческую эксплуатацию SMS-центр в сети «Скай Линк» 1
20.09.2010 EastWind и туркменский оператор «Алтын Асыр» заключили контракт на расширение ёмкости биллинговой системы до 1 млн абонентов 1
06.07.2010 EastWind: инновации генерируют успех 25
14.05.2008 Решения EastWind запущены в сети «Шупашкар-GSM» 2
21.04.2008 EastWind запустил центр коротких сообщений в сети «Шупашкар-GSM» 1
19.03.2008 EastWind представил новое решение MultiMedia RingBackTone 1
13.02.2008 EastWind разработал систему Roaming Data Exchanger 1
16.01.2008 Решения EastWind будут внедрены в «Таджиктелекоме» 1
29.12.2007 BOSS-2007: телеком-биллинг подстраивается под NGN и 3G 1
15.11.2007 EastWind представила решение Express Paid для телеком-операторов 2
30.10.2007 Российские call-центры: география спроса 1
10.09.2007 EastWind завершил новый проект в сети «Вавилон-Мобайл» 1
15.08.2007 Новые решения EastWind запущены в сети «АкТел» 2
08.08.2007 EastWind представил новый продукт для телеком-операторов 1
24.07.2007 Таджикский NGN-оператор установил биллинговое решение EastWind 2
20.06.2007 EastWind разработал новую версию центра обработки вызовов 1
06.04.2007 Call-center World 2007: ЦОВы спорят за клиента 4
29.11.2006 OSS/BSS Telecom Forum: фокус на управление услугами и сетями связи 1
15.11.2006 12 декабря откроется конференция "Поддержка бизнеса в телекоммуникационных компаниях" 1
07.06.2006 Решение EastWind появится в сети оператора Wellcom 1
24.04.2006 Sitronics осуществил поглощение 3
24.04.2006 "Восточный Ветер" войдет в состав концерна "Ситроникс" 4
11.04.2006 "Восточный Ветер" внедряет управленческую систему SAP 1
31.03.2006 Операторы СМАРТС расширили биллинговые системы 1
14.03.2006 "Астрахань GSM" поможет бороться со внеслужебными разговорами 1
08.06.2005 23 июня откроется форум "Мир Мобильного Контента" 1
02.06.2005 23 июня откроется форум "Мир Мобильного Контента. Mobile Content – 2005" 1
15.02.2005 "Восточный Ветер" выпустил продукт для контент-провайдеров 1
07.02.2005 "Ярославль-GSM" внедрит SMS/USSD-центр EastWind 4

Публикаций - 40, упоминаний - 88

Eastwind упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ситроникс Телекоммуникационные решения 72 14
Скай Линк - Skylink 781 4
СМАРТС Компания 356 2
Microsoft Corporation 14059 2
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 31 2
СКБ Контур 426 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7287 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 130 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 300 1
Türkmentelekom EAK - Туркментелеком 14 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 86 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7182 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1002 1
Softline - Софтлайн 1589 1
Intel Corporation 5430 1
Yandex - Яндекс 4281 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5291 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1040 2
3G - Стандарт мобильной связи 4159 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 197 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2278 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3292 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 634 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 609 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11060 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1799 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 307 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 849 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 132 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 168 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 99 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 177 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 290 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1654 1
Eastwind Billing System 10 6
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 9 5
Eastwind Call Register 4 4
Eastwind Contact Center 5 3
Eastwind DigiTel 3 2
Eastwind Mobile Contact 2 2
EastWind Billing & Customer Care 1 1
Google Android 10778 1
EastWind MMS Center 1 1
EastWind Content Management System 2 1
EastWind Data Expert 2 1
EastWind Voice SMS 1 1
EastWind Multimedia Ring Back Tone 1 1
EastWind IVR 1 1
EastWind Roaming Data Exchanger 1 1
Microsoft Azure DevTest Labs 1 1
SAM Cloud Productivity Assessment - Software Asset Management 1 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Teams 215 1
Microsoft SQL Server 884 1
Microsoft Azure 1173 1
Microsoft Office 2336 1
Microsoft Windows 10 7834 1
Linux OS 4941 1
Apple iOS 5755 1
Васильев Роман 11 1
Павленко Андрей 2 1
Шишковский Андрей 4 1
Елисеева Татьяна 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 66331 5
Таджикистан - Республика 531 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2414 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2882 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9449 2
Туркмения - Туркменистан 230 1
Прибалтика - Балтия 786 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 388 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 392 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 501 1
Северная Америка 1669 1
Азия - Азиатский регион 1888 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1369 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9211 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1274 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1308 1
Европа 4640 1
Таджикистан - Душанбе 33 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 179 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 804 1
Узбекистан - Республика 988 1
Великобритания - Лондон 1119 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 697 1
Европа Восточная 2091 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20846 1
Казахстан - Республика 3178 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 335 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 93 1
RAEX - Эксперт РА 52 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2383 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
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