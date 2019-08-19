Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Eastwind
Восточный Ветер
Публикаций - 40, упоминаний - 88
Eastwind упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1040 2
|Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 335 1
|MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 93 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898225, в очереди разбора - 801381.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 898225, в очереди разбора - 801381.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru