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Eastwind Восточный Ветер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.12.2025
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Eastwind представила рекламную B2B-платформу EW AdConnect для мобильных операторов
ть малому и среднему бизнесу возможность самостоятельно запускать таргетированные рекламные рассылки. Сейчас проекты внедрения идут в двух телеком-операторах СНГ. Об этом CNews сообщили представители Eastwind. Актуальность решения С 2021 г. участники рекламного рынка сталкиваются с ограничениями на сбор пользовательских данных. Политика Apple App Tracking Transparency и блокировка сторонних
|13.10.2025
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Eastwind внедрил EW SMS Firewall в сеть с нестандартной архитектурой
Компания Eastwind завершила проект по внедрению антифрод-решения EW SMS Firewall в сеть африканского телеком-оператора. Особенность проекта — нестандартная архитектура: передача сообщений в сети осущест
|10.09.2025
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Eastwind внедрил кампейн-менеджер EW AdTarget в «Газпромбанк Мобайл»
Компания Eastwind внедрила систему управления маркетинговыми кампаниями EW AdTarget у мобильного оператора «Газпромбанк Мобайл». Новый кампейн-менеджер позволяет автоматизировать коммуникации с абонента
|06.08.2025
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Eastwind внедрил EW AdTarget в Beeline Казахстан
Компания Eastwind объявила о завершении проекта по внедрению системы управления маркетинговыми кампаниями EW AdTarget для Beeline Казахстан, входящего в группу Veon и обслуживающего более 157 млн клиент
|19.08.2019
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Softline оценила готовность ИТ-инфраструктуры Eastwind к использованию облачных решений
Softline успешно реализовала консалтинговый проект SAM Cloud Productivity для компании Eastwind. Анализ готовности ИТ-инфраструктуры к использованию облачных технологий и предложен
|08.07.2015
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«Beeline Казахстан» выбрал продукт Eastwind Call Filtering
лосовые вызовы, но разрешить для нее SMS-сообщения и наоборот. При этом для SMS предусматривается фильтрация в том числе и по тексту сообщения (например, запрет нецензурной лексики). Решение, которое Eastwind представил на тендер, позволяет не только эффективно решить поставленную «Beeline Казахстан» задачу фильтрации входящих вызовов, но и может выступать полноценным инструментом ограничен
|18.09.2013
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Eastwind поставил SMS-центр для «Скай Линк»
Разработчик программных продуктов для телеком-рынка Eastwind обеспечил запуск в коммерческую эксплуатацию центра обмена короткими текстовыми сообщениями Eastwind SMS Center в Москве, на сети дочерней компании «Ростелекома» – «Скай Линк» (
|26.02.2013
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Eastwind Call Register проинформирует абонентов оператора «Алтел» о пропущенных вызовах
Разработчик программного обеспечения Eastwind установил в сети казахстанского CDMA-оператора «Алтел» систему информирования о пропущенных звонках Eastwind Call Register. На базе платформы Eastwind Call Register «Алте
|18.02.2013
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Eastwind запустил в сети «МегаФон-Таджикистан» систему управления мобильными контактами
Разработчик программного обеспечения Eastwind запустил в сети GSM-оператора «МегаФон-Таджикистан» систему управления мобильными контактами Eastwind Mobile Contact. Как сообщили CNews в Eastwind, в сегодняшних условия
|24.01.2013
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СМАРТС перевел все филиалы на биллинг Eastwind Billing System
це 2012 г. в операторе СМАРТС было принято решение об отказе от прежней системы расчётов и переводе всех филиалов компании на биллинг другого вендора. В качестве новой АСР СМАРТС выбрал продукт марки Eastwind - Eastwind Billing System. При реализации проекта специалисты Eastwind уделили особое внимание специфике и условиям работы поволжской сотовой компании. В случае СМАРТС бы
|03.12.2012
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Eastwind установил автоматизированную систему расчетов для «Таджикмобайл»
Российский разработчик программного обеспечения Eastwind установил автоматизированную систему расчетов для национального оператора Таджикистана «Таджикмобайл». Инсталляция биллинга позволит оператору сотовой связи увеличить абонентскую базу
|12.11.2012
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В «Скай Линке» установлена биллинговая система от Eastwind
Eastwind, российский разработчик программного обеспечения, и компания «Скай Линк» объявили об установке Eastwind Billing System в екатеринбургском филиале мобильного оператора. Eastwind и «Скай Линк» связывают давние партнерские отношения. Автоматизированная система расчетов Eastwind
|21.08.2012
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Eastwind завершил ребрендинг
Компания Eastwind — российский разработчик специализированных программных решений для инфокоммуникационного рынка, входящий в состав «Ситроникс Телекоммуникационные решения» — сообщила о завершении ребр
|04.10.2011
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«Алтел» установил систему голосового обслуживания EastWind IVR
Компания EastWind, входящая в состав «Ситроникс Телекоммуникационные решения» объявила о внедрении системы интерактивного голосового обслуживания IVR для CDMA-оператора Казахстана «Алтел». Функционал си
|27.09.2011
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Eastwind запустил в коммерческую эксплуатацию SMS-центр в сети «Скай Линк»
Компания Eastwind, входящая в состав «Ситроникс Телекоммуникационные решения», запустила в коммерческую эксплуатацию SMS-центр в сети «Скай Линк» на всей территории присутствия сотового оператора. В усл
|20.09.2010
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EastWind и туркменский оператор «Алтын Асыр» заключили контракт на расширение ёмкости биллинговой системы до 1 млн абонентов
росвязи «Туркментелеком», заключили контракт на расширение абонентских ёмкостей биллинговой системы EastWind Billing System. Согласно новому лицензионному соглашению решение EastWind поз
|06.07.2010
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EastWind: инновации генерируют успех
на десяток с лишним лет позднее, в конце девяностых - начале двухтысячных годов. Рождение компании EastWind связано именно с этим периодом: екатеринбургский вендор программного обеспечения нач
|14.05.2008
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Решения EastWind запущены в сети «Шупашкар-GSM»
Компания EastWind, входящая в состав «Ситроникс Телекоммуникационные решения», и ЗАО «Шупашкар-GSM» объявили о начале коммерческой эксплуатации центра коротких сообщений EastWind SMS Center и цен
|21.04.2008
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EastWind запустил центр коротких сообщений в сети «Шупашкар-GSM»
Компания EastWind, входящая в состав компании «Ситроникс Телекоммуникационные решения», и «Шупашкар-GSM» объявили о запуске в опытную эксплуатацию центра коротких сообщений EastWind SMS Center и
|19.03.2008
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EastWind представил новое решение MultiMedia RingBackTone
Российский вендор программного обеспечения EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», объявляет о выпуске новой системы EastWind MultiMedia RingBackTone. На базе данного решения опера
|13.02.2008
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EastWind разработал систему Roaming Data Exchanger
Российский вендор программного обеспечения EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», разработал новый продукт для операторов связи - систему EastWind Roaming Data Exchanger. С 1 октя
|16.01.2008
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Решения EastWind будут внедрены в «Таджиктелекоме»
Российский разработчик программного обеспечения для телеком-отрасли EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», и национальный оператор сотовой связи Таджикистана «Таджиктелеком» («Точиктелеком») заключили контракт н
|15.11.2007
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EastWind представила решение Express Paid для телеком-операторов
Российский разработчик программных решений для телеком-отрасли EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», объявил о выпуске новой версии системы карт авансовых платежей EastWind Express Paid. Новая верси
|10.09.2007
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EastWind завершил новый проект в сети «Вавилон-Мобайл»
Российский разработчик программного обеспечения EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», завершил новый проект в сети таджикского оператора «Вавилон-Мобайл». На основе платы компьютерной телефо
|15.08.2007
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Новые решения EastWind запущены в сети «АкТел»
Российский разработчик EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», завершил проект по обновлению системы EastWind SMS Center в сети киргизского оператора «АкТел». В
|08.08.2007
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EastWind представил новый продукт для телеком-операторов
Российский вендор программного обеспечения EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», разработал новый продукт для предприятий телекоммуникационной отрасли. EastWind Data Expert относ
|24.07.2007
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Таджикский NGN-оператор установил биллинговое решение EastWind
Российский разработчик программного обеспечения для телеком-отрасли EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», завершил совместный проект с таджикским NGN-оператором «Вавилон-Т». В коммерческую эксплуатацию были вве
|20.06.2007
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EastWind разработал новую версию центра обработки вызовов
Российский вендор программного обеспечения EastWind, входящий в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения», разр
|07.06.2006
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Решение EastWind появится в сети оператора Wellcom
остав концерна Sitronics, выиграла тендер, по результатам которого был подписан договор на поставку EastWind SMS Center в Томский филиал компании «Сибирьтелеком». Центр сотовых телекоммуникаций
|24.04.2006
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"Восточный Ветер" войдет в состав концерна "Ситроникс"
Концерн «Ситроникс» и компания «Восточный Ветер» сообщили, что «Восточный Ветер» войдет в состав концерна «Ситроникс». В настоящее время идет процесс завершения сделки по передаче «Ситроникс» 51% акций «Восточного Ветр
|11.04.2006
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"Восточный Ветер" внедряет управленческую систему SAP
Российский разработчик программного обеспечения для телекоммуникационной отрасли «Восточный Ветер» принял решение о внедрении на своем предприятии системы управленческого учета SAP Business One. По мнению участников проекта, SAP Business One отвечает требованиям «Восточного
|31.03.2006
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Операторы СМАРТС расширили биллинговые системы
Компания «Восточный Ветер» провела работы по расширению биллинга EastWind Billing System в сетях операторов «Пенза-GSM» и «Шупашкар-GSM». Оба оператора входят
|24.10.2005
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Филиалы СМАРТС расширяют биллинговые системы
Шупашкар GSM», входящими в группу компаний СМАРТС, на расширение автоматизированных систем расчетов EastWind Billing System. СМАРТС «Пенза-GSM» в последнее время расширяла зону покрытия свое се
|15.02.2005
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"Восточный Ветер" выпустил продукт для контент-провайдеров
нии «Восточный Ветер» объявляет о выпуске продукта для поддержки бизнеса контент-провайдеров — EastWind Content Management System. Решение предоставляет провайдеру контента возможность опе
|07.02.2005
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"Ярославль-GSM" внедрит SMS/USSD-центр EastWind
й Ветер» и оператор СМАРТС «Ярославль-GSM» заключили договор на внедрение центра коротких сообщений EastWind SMSC и центра вспомогательной передачи данных EastWind USSDС. EastWind
|22.11.2004
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"СМАРТС-Ярославль-GSM" установит центр обработки вызовов EastWind
Компания «Восточный Ветер» заключила договор на поставку центра обработки вызовов EastWind Contact Center оператору связи «СМАРТС-Ярославль-GSM». По мнению руководства «СМАРТС
|15.11.2004
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В "Астрахань GSM" внедрят новый центр обработки вызовов
ь GSM» и «Восточный Ветер» заключили договор на внедрение в сети оператора центра обработки вызовов EastWind Contact Center. Внедрение решения EastWind в сети «Астрахань GSM» автоматизир
|01.11.2004
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В Таджикистане запущен MMS-сервис
оператора связи «Вавилон-Мобайл» в коммерческую эксплуатацию запущен центр мультимедийных сообщений EastWind MMSC производства компании «Восточный Ветер». С запуском в эксплуатацию MMS-центра <
|28.10.2004
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"Даль Телеком" внедрила центр вспомогательной передачи данных EastWind USSD
В филиалах «Даль Телеком Интернэшнл» инсталлирован центр вспомогательной передачи данных EastWind USSD от компании «Восточный Ветер». Абоненты трех филиалов компании «Даль Телеком Ин
|04.10.2004
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"Волгоград-GSM" инсталлировал SMS-центр EastWind
Оператор связи «Волгоград-GSM», входящий в группу компаний СМАРТС, запустил в коммерческую эксплуатацию центр коротких сообщений EastWind SMS. Целью установки центра EastWind SMS была необходимость обеспечить передачу растущего объема SMS-сообщений. Для решения данной задачи был выбран SMS-центр производства компа
Eastwind и организации, системы, технологии, персоны:
|Аристархов Дмитрий 17 3
|Довгань Дмитрий 3 3
|Кучейко Алексей 22 2
|Уютов Вячеслав 5 2
|Федотов Дмитрий 9 2
|Панкратова Оксана 42 1
|Санарова Елена 9 1
|Солонин Виталий 90 1
|Шрамко Кирилл 25 1
|Борток Александр 3 1
|Тимощенко Дмитрий 16 1
|Ермолич Павел 5 1
|Скородумов Андрей 12 1
|Бутенко Валерий 13 1
|Курочкин Александр 11 1
|Шульга Владимир 10 1
|Шестаков Алексей 4 1
|Веселов Андрей 22 1
|Резников Шагит 5 1
|Егоров Павел 23 1
|Хардак Павел 1 1
|Седунов Василий 2 1
|Скоморохов Сергей 1 1
|Дашковская Марина 2 1
|Ефимова Татьяна 2 1
|Бланк Алексей 1 1
|Заклязменская Наталья 2 1
|Синицын Михаил 2 1
|Кабакова Наталья 1 1
|Дробышев Олег 1 1
|Шолина Елена 1 1
|Рыдка Ольга 1 1
|Пономаренко Анатолий 5 1
|Щукин Александр 2 1
|Павлюченков Дмитрий 3 1
|Борисовец Дмитрий 2 1
|Браславский Павел 3 1
|Орехов Валентин 3 1
|Петрова Ольга 11 1
|Горелов Руслан 3 1
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|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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