Netcracker Technology

Netcracker Technology


СОБЫТИЯ

14.11.2025 Мировые инвестиции в развитие ЦОДов в 2025 году превысят глобальные вложения в нефтяную отрасль 1
11.03.2024 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Биллинг должен быть импортонезависимым, универсальным и модульным

 1
27.11.2023 Чем российские телеком-операторы могут заменить ПО Oracle, Amdocs и Microsoft 1
30.06.2020 Андрей Комогоров -

В период самоизоляции количество геймеров выросло более чем в два раза

 1
23.10.2019 Работник российской больницы нечаянно взломал сайт правительства 1
21.03.2019 «ЭР-Телеком» выбрала Netcracker Digital BSS для цифровой трансформации 2
25.10.2018 Orange Business Services поможет Netcracker Technology снизить расходы на связь по всему миру 3
04.09.2017 «Ростелеком» протестировал возможности мультивендорной транспортной SDN сети 1
12.12.2016 Генпрокуратура недовольна: Открытый Медведевым технопарк не производит продукции 1
15.10.2013 NEC и NetCracker помогут «МегаФону» повысить операционную эффективность 2
19.09.2013 Руководитель проекта СМЭВ уволился из Минкомсвязи 1
11.06.2013 «ВымпелКом» внедрил систему NetCracker по учету ресурсов 2
29.12.2007 BOSS-2007: телеком-биллинг подстраивается под NGN и 3G 1
18.12.2007 В МТС внедрили OSS-решение NetCracker 2
13.12.2007 В «Синтерре» назначен директор по координации регионального развития 2
31.05.2007 NetCracker и HP предложат новые решения операторам связи 2
26.12.2006 Billing. IT Telecom: круг сжимается 1
29.11.2006 OSS/BSS Telecom Forum: фокус на управление услугами и сетями связи 1
15.11.2006 12 декабря откроется конференция "Поддержка бизнеса в телекоммуникационных компаниях" 1
26.09.2006 NetCracker Technology расширяет поле деятельности 2
22.02.2006 Omnitel внедрила OSS-решения NetCracker 2
09.11.2005 7 декабря откроется конференция "Поддержка бизнеса и операций в телекоммуникационных компаниях" 1
10.02.2004 МГТС внедрит OSS-систему NetCracker 2
03.12.2003 "МТУ-Информ" внедрит OSS NetCracker 2
24.07.2003 "Комстар" автоматизировал управление инфраструктурой сети 1
07.12.1999 NetCracker объявляет о поддержке оборудования Lucent 2

Публикаций - 26, упоминаний - 39

Netcracker Technology и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 697 6
Eastwind - Восточный Ветер 76 5
Nokia - Comptel 14 4
Intec - Intec Telecom Systems - CompGen - Computer Generation 22 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 4
Ростелеком 10265 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 4
Amdocs 133 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1507 3
Comverse Technology - Comverse Network Systems 78 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9170 3
МегаФон 9804 3
Huawei 4199 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3036 3
HP - Hewlett-Packard 3642 3
IBM - International Business Machines Corp 9547 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 192 3
Ростех - Автоматика Концерн 1738 3
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14062 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 2
Казахтелеком 339 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 300 2
Oracle Corporation 6854 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3096 2
CA Technologies - Computer Associates 387 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 1
Nvidia Corp 3707 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 131 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Netsparker 4 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 141 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 371 2
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 15 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 34 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 1
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 14 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 184 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12755 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 665 1
Районные суды РФ 70 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5753 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 174 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3344 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 335 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1448 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2699 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2142 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6416 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 242 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 422 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72444 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21879 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2042 6
NRI - Network Resource Inventory - EqM - Equipment Manage System - система учета технологических (ИТ, телекоммуникационных, сетевых, логических и физических) ресурсов предприятий - система учета оборудования сети с функциями управления и мониторинга 40 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5839 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28863 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33707 4
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 739 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3243 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17009 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6124 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56690 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12284 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11330 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12164 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3385 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17760 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11470 2
Стандартизация - Standardization 2229 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11149 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 295 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2176 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12267 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9180 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2566 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 254 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25916 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2406 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22810 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2341 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3612 1
MarTech - PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 41 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 796 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 619 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1106 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1184 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6621 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 689 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 422 2
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 19 1
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 1
Nvidia GeForce NOW 19 1
Samsung Galaxy Gear 153 1
Positive Technologies - XSpider 35 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 1
Netcracker Digital BSS 1 1
IBM Tivoli 284 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1487 1
HPE ISM - HPE Integrated Services Management 3 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 193 1
МегаФон - Nexign Nord СУБД 14 1
МегаФон - Nexign BSS 5 1
МегаФон - Nexign Neon HRM 18 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 23 1
FunPay - Фанпэй 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1043 1
Google Android 14617 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3045 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 23 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
Nvidia GPU Turing 40 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5779 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 335 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 854 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
Аристархов Дмитрий 17 2
Седунов Василий 2 2
Захаров Владимир 22 1
Моисеев Дмитрий 13 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Венцлавович Елена 41 1
Ершова Элеонора 67 1
Исаак Мостов 9 1
Протасов Станислав 36 1
Матюшин Михаил 16 1
Вехорев Александр 1 1
Мякишева Марина 84 1
Годунов Андрей 12 1
Хардак Павел 1 1
Соснин Михаил 4 1
Кривулец Виктор 1 1
Щукин Александр 2 1
Комогоров Андрей 2 1
Файнберг Андрей 1 1
Петрова Ольга 9 1
Приказчиков Александр 5 1
Жилина Светлана 4 1
Амелюшкин Михаил 1 1
Замалдинова Ольга 2 1
Holden David - Холден Дэвид 17 1
Никифоров Николай 1136 1
Сапунов Алексей 38 1
Свердлов Денис 201 1
Собянин Сергей 460 1
Козырев Алексей 326 1
Ушацкий Андрей 105 1
Авербах Владимир 127 1
Сергунина Наталья 371 1
Россия - РФ - Российская федерация 155710 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14457 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45499 8
Европа 24599 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53336 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13546 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4083 2
Россия - СФО - Новосибирск 4623 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3169 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3338 1
Азия - Азиатский регион 5729 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 943 1
Россия - ПФО - Самарская область 1440 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 550 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 1
Америка Латинская 1876 1
Казахстан - Республика 5780 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8058 1
Европа Восточная 3121 1
Германия - Федеративная Республика 12918 1
Украина 7775 1
Литва - Литовская Республика 662 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1321 1
Япония 13518 1
Металлы - Платина - Platinum 478 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8207 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5970 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54703 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31610 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1804 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 767 2
Экономический эффект 1193 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 32 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11381 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 203 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1168 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14965 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7239 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 943 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3677 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2053 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6343 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3189 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1316 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3684 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1283 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6196 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3015 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 356 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2251 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9573 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20228 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5270 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25803 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7297 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2896 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6264 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4226 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10128 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3053 1
Комсомольская правда ИД 68 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3725 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8346 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1071 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 317 1
IPTV Forum 17 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2588 1
