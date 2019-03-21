Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Венцлавович Елена
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Публикаций - 41, упоминаний - 41
Венцлавович Елена упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
|Netcracker Technology 9 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|Facebook 3768 1
|Yahoo! 1107 1
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
|Google LLC 7177 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|VideoMost - ВидеоМост 191 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
|Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
|Microsoft Bing 320 1
|Microsoft Windows 10 6676 1
|Apple iOS 5742 1
|Google Android 10751 1
|Microsoft Windows 7 1662 1
|Netcracker Digital BSS 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru