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Венцлавович Елена


21.03.2019 «ЭР-Телеком» выбрала Netcracker Digital BSS для цифровой трансформации 1
22.03.2018 «ЭР-Телеком» и «Энфорта» завершили процесс интеграции 1
01.03.2018 «Дом.ru Бизнес» предложил клиентам возможность перейти на IPv6 1
14.12.2016 «Дом.ru Бизнес» в партнерстве с «Моим делом» запустил облачную бухгалтерию 1
24.08.2016 «Дом.ru Бизнес» развивает сотрудничество с сегментом HoReCa 1
25.05.2016 «Дом.ru Бизнес» расширяет возможности облачной телефонии 1
17.05.2016 «Дом.ru Бизнес» запускает услугу «Пакет минут Премиум» 1
27.04.2016 «Дом.ru Бизнес» начал предоставлять услуги телефонии в Москве 1
06.04.2016 «Дом.ru Бизнес» приступил к оказанию услуг связи Администрации города Оренбурга 1
24.03.2016 «Дом.ru Бизнес» обеспечил услугой IP-VPN учреждения здравоохранения Тюменской области 1
17.03.2016 «Дом.ru Бизнес» расширяет географию услуги «Облачное видеонаблюдение» 1
28.01.2016 «Дом.ru Бизнес» обеспечит услугами связи госструктуры Оренбургской области 1
16.12.2015 «Дом.ru Бизнес» реализовал первый проект публичного беспроводного доступа в интернет в Москве 1
17.11.2015 «Дом.ru Бизнес» обеспечил интернетом филиал агропромышленной компании «Русский Огород-НК» 1
28.10.2015 «Дом.ru Бизнес» увеличил количество подключений по услуге «Облачная АТС» на 64% 1
28.09.2015 «Дом.ru Бизнес» обеспечил резервными каналами передачи данных «Тульский оружейный завод» 1
24.08.2015 «Дом.ru Бизнес» запустил конфигуратор пакетов услуг 1
12.08.2015 «Дом.ru Бизнес» расширяет возможности электронного документооборота 1
30.07.2015 «Дом.ru Бизнес» подключил к интернету «Областную клиническую больницу №4» в Челябинске 1
28.07.2015 «Дом.ru Бизнес» организовал Wi-Fi на домашнем стадионе ФК «Амкар» 1
15.07.2015 «Дом.ru Бизнес» запустил услугу фильтрации контента для корпоративных клиентов 1
22.06.2015 «Дом.ru Бизнес» обеспечил резервными каналами передачи данных отделение ФСС РФ в Нижнем Новгороде 1
11.06.2015 «Дом.ru Бизнес» подключил к интернету «Центр косметологии и пластической хирургии» в Екатеринбурге 1
25.03.2015 «Дом.ru Бизнес» запустил конструктор пакетов услуг для бизнеса 1
12.03.2015 «Дом.ru Бизнес» увеличил выручку в 2 раза до 3,1 млрд руб. 1
16.02.2015 Корпоративные клиенты «Дом.ru Бизнес» переходят на цифру 1
04.02.2015 «Дом.ru Бизнес» объединил офисы компании «Пермэнергосбыт» в единую информационную сеть 1
01.10.2014 Более четверти корпоративных клиентов «Дом.ru Бизнес» перешли на электронный документооборот 1
11.09.2014 «Дом.ru Бизнес» запустил услугу детализации счета для корпоративных клиентов 1
05.09.2014 Более 7 млн человек воспользовались сетью Wi-Fi «Дом.ru Бизнес» 1
28.07.2014 Wi-Fi стал самой популярной услугой среди клиентов «Дом.ru Бизнес» в сегменте HoReCa 1
18.06.2014 «Дом.ru Бизнес» предлагает управлять компанией из любой точки мира 1
25.04.2014 «Дом.ru Бизнес» автоматизировал обслуживание корпоративных клиентов 1
11.04.2014 «Дом.ru Бизнес» отмечает рост популярности услуги Wi-Fi среди корпоративных клиентов 1
03.03.2014 «Дом.ru Бизнес» разложил телефонию по пакетам 1
23.12.2013 Wi-Fi и облачные решения показали высокий потенциал роста на региональном телеком-рынке 1
13.02.2013 «Дом.ru Бизнес» запускает отраслевые решения для корпоративных клиентов 1
30.10.2012 «Дом.ru Бизнес» запускает облачную АТС 1
20.01.2012 «ЭР-Телеком» запустил для корпоративных клиентов сервис «Видеонаблюдение» 1
22.09.2011 «ЭР-Телеком» запустил услугу онлайн консультирования для корпоративных клиентов 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Венцлавович Елена упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Netcracker Technology 9 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Facebook 3768 1
Yahoo! 1107 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Google LLC 7177 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 8
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 134 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 212 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Microsoft Bing 320 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Netcracker Digital BSS 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 5
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 11 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
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