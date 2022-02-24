Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Видеокамера IP цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet
Публикаций - 466, упоминаний - 629
Видеокамера IP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Геклер Алена 28 3
|Юдников Андрей 13 3
|Мякишева Марина 84 3
|Гвоздев Дмитрий 91 2
|Еремеев Владимир 11 2
|Wu Crowley - Ву Кроули 13 2
|Алтуев Мурат 6 2
|Долгов Василий 16 2
|Путин Владимир 2526 2
|Зайцев Михаил 162 2
|Массух Илья 202 2
|Рябченков Денис 16 2
|Готальский Михаил 95 2
|Мельникова Анастасия 196 2
|Петричкович Ярослав 11 1
|Сергеев Михаил 46 1
|Голуб Василий 6 1
|Бутерин Виталий 24 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
|Orwell George - Оруэлл Джордж 24 1
|Адаева Вера 1 1
|Chang Ivan - Иван Чанг 1 1
|Вахтеров Сергей 2 1
|Цыбаков Андрей 8 1
|Ашманов Станислав 8 1
|Марков Дмитрий 25 1
|Петров Михаил 104 1
|Горпинченко Роман 11 1
|Воронова Татьяна 2 1
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Кузнецов Станислав 76 1
|Кошелев Константин 6 1
|Зингерман Борис 36 1
|Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 1
|Валиуллин Адель 9 1
|Милек Таня 7 1
|Полунина Полина 5 1
|Басов Алексей 114 1
|Катков Алексей 34 1
|Сирота Юрий 42 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3273 5
|Gartner 3294 3
|Markets&Markets Research 96 3
|IMS Research 31 2
|IDC - International Data Corporation 4641 1
|HFS Research 28 1
|Altman Vilandrie & Company 2 1
|VMR - Verified Market Research 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179575, в очереди разбора - 979642.
Создано именных указателей - 72941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179575, в очереди разбора - 979642.
Создано именных указателей - 72941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru