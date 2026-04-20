Новая уличная антивандальная IP-камера Panocam PNC-N55A1H-ASMX12-L с 5 МП, моторизованной оптикой и видеоаналитикой представители «АРМО-Системы». Антивандальное всепогодное исполнение обеспечивает стабильную работу IP-камеры в диапазоне температур от -40 до +60 °С. От пыли, влаги и ударов уличная антивандал

Новые панорамные IP-камеры марки Panocam с многозадачной видеоаналитикой Обеспечить непрерывный видеоконтроль охраняемой территории способны новые панорамные IP-камеры PNC-NE5812P-ASM-FL марки Panocam от российского производителя компании «Панокам». К

Новая купольная IP-камера Smartec STC-IPM5516A Estima в антивандальном исполнении Ассортимент продуктов Smartec для видеонаблюдения пополнили антивандальные IP-камеры STC-IPM5516A Estima с разрешением 5 Мп, которые рассчитаны на уличные условия экспл

«АРМО-Системы» начала продажи бюджетной IP-камеры Smartec STC-IPM5540A rev.2 OPTi с микрофоном и ИК-подсветкой A rev.2 OPTi цифровые алгоритмы широкого динамического диапазона (D-WDR) позволяют получать от 5 Мп IP-камеры сбалансированное изображение при контрастном освещении, встречной или фоновой засве

Eltex выпустила обновление ПО для линейки IP-камер Вендор Eltex выпустил обновление ПО для IP-камер – версия 1.9.0. Релиз продолжает курс на системное развитие линейки в 2026 г. Об этом CNews сообщил представитель вендора. В веб-интерфейсе реализована отдельная страница архивного пле

Представлена биспектральная IP-камера Smartec STX-IP5657AL rev.2 с высокой тепловой чувствительностью решаемых задач и размеров контролируемой территории. Так, для тепловизионного модуля камеры доступны 5 вариантов оптики с фиксированным фокусным расстоянием – 9, 15, 25, 35 или 50 мм. При этом модуль IP-камеры видимого спектра будет оборудован соответствующим объективом: например, тепловизионная камера STX-IP5657AL9 rev.2 поставляется с объективом тепловизора 9 мм и 4 мм оптикой IP-камер

«Яндекс» научил умную IP-камеру понимать происходящее в кадре с помощью ИИ ve-режиме в чате с Алисой в рамках опции «Алиса Плюс», а теперь появилась и в умной IP-камере. Доступ к новым технологиям Все новые технологии уже доступны по подписке на дополнительные функции умной IP-камеры «Экстра». Воспользоваться ИИ-описанием уведомлений, архивных записей и суммаризацией дня можно также по подписке «Стандарт». Стоимость тарифов составляет 699 руб. и 299 руб. соответст

RVi представляет новые взрывозащищенные и специализированные IP-видеокамеры в компактном исполнении р, предназначенные для работы в сложных и взрывоопасных условиях. Линейка включает взрывозащищенные IP-камеры RVi-4CFT-AS50 и RVi-4CFT-HS50, а также специализированные компактные камеры RVi-4ST

Хакеры взломали 120 000 домашних веб-камер, чтобы продавать интимные видео в Сети огли пострадать. «Прежде всего, чрезвычайно важно, чтобы отдельные пользователи, которые установили IP-камеры в домах или коммерческих помещениях, оставались бдительными и незамедлительно и рег

Новинка Smartec —корпусная камера STC-IPM4052A Estima с индивидуальным подбором оптики и аксессуаров емы». Использование адаптивной технологии SmartStream позволяет оптимизировать параметры потоков от IP-камеры. Расширить функционал STC-IPM4052A/1 Estima можно с помощью интерфейсов для подключ

Линейка IP-камер Eltex пополнилась антивандальной новинкой В начале 2025 г. Eltex представил первые модели собственных IP-камер, которые сразу вышли в серийное производство. Вместе с выпуском устройств Eltex внедрили их на своем предприятии. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Следующим шагом развития н

Представлено комплексное решение Smartec на базе IP-камеры STC-IPM4960A для раннего обнаружения вторжений нг) «целей», передача сигнала тревоги и др. Для настройки системы, а также просмотра поступающих от IP-камеры видео и данных от детектора с их отображением на схеме, карте или плане местности,

500 IP-камер «Ростелекома» обеспечат прозрачность выборов губернатора Свердловской области Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». На каждом из этих участков смонтировано по две IP-камеры с высоким разрешением и инфракрасной подсветкой, что обеспечивает качественную съем

Вендор Eltex развернул систему безопасности на основе собственных IP-камер вать процессы, отслеживать ситуацию в реальном времени и управлять всей деятельностью предприятия. «IP-камеры – сравнительно новое для нас направление, но мы исходили из тех запросов, которые ч

Старт продаж умной IP-камеры «Яндекса» ндуемая цена устройства — 4990 руб. об этом CNews сообщили представители «Яндекса» Трансляция видео IP-камеру можно встроить в экосистему умного дома — достаточно добавить ее в приложение «Дом

«Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA Компания «Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analytics) по классу защиты КС3 в соответствии с регламентом РФ. Камера с классом защиты КС3 востребована для проектов, в которых требуется защита: видеоп

Успешные испытания на совместимость интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA с платформой «Интеллект Х» Компания НПК «Атроник» успешно завершила тестирование интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analitics) со встроенным вычислителем периферийной видеоаналитики, киберзащищенным каналом передачи данных и цифровой электронной подписью выбранных кадро

Новинка Smartec для панорамной видеосъемки: IP-камера «рыбий глаз» STC-IPM12130A с 12 вариантами вывода изображения «АРМО-Системы» представила купольные IP-камеры STC-IPM12130A марки Smartec с оптикой Fisheye («рыбий глаз») и встроенными средства

Иранские хакеры создали суперботнет, тысячами поражающий видеорегистраторы и IP-камеры Новый ботнет Ботнет Eleven11bot поразил более 86 тыс. интернет-устройств, среди которых преимущественно IP-камеры и сетевые видеорегистраторы, об этом пишут на Bleeping Computer. Инфицированные устройства используются для проведения масштабных DDoS-атак, направленных на телекоммуникационные компа

Новый продукт Smartec: уличная IP-камера STC-IPM4688A со сверхвысокой чувствительностью ть настройку фокусного расстояния и фокусировку без необходимости открывать корпус камеры, что особенно актуально для оборудования, эксплуатируемого в уличных условиях. Новый продукт Smartec: уличная IP-камера STC-IPM4688A со сверхвысокой чувствительностью Высокая эффективность видеоконтроля в сложных световых условиях, включая контрастное освещение, встречную и фоновую засветку, достигаетс

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год ование может быть интегрировано в системы комплексной охраны объектов. НПО «ЦТС» Производство одной IP-видеокамеры занимает всего 2 минуты Цифровая камера за две минуты IP-видеокамеры –

ICA-3880 – 8 МП IP-камера для видеонаблюдения жет быть расширена для управления несколькими объектами, на которых одновременно установлено до 256 IP-камер. Металлический корпус IP67 обеспечивает защиту от дождя и пыли. Камера подойдет для

Новая 5 МП уличная IP-камера STC-IPM5632 Estima из «транспортной» линейки Smartec с моторизованным объективом нным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 г., данная камера может быть задействована в системах безопасности на различных российских объектах транспорта. АРМО-Системы Уличная IP-камера STC-IPM5632 Estima Формирование 5 МП видео при 30 к/с обеспечивает высокую четкость картинки при видеоконтроле сцен с оживленным движением. Вместе с тем, уличная камера способна перед

«АРМО-Системы»: представлена уличная IP-камера марки Smartec с поддержкой ONVIF 17.06 В линейке продуктов Smartec появились компактные цилиндрические IP-камеры STC-IPM5640 OPTi, которые предназначены для видеоконтроля в уличных условиях, но мо

«АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России защищенное исполнение, прочный кожух и купол, предотвращающие случайное либо умышленное повреждение IP-видеокамеры, позволяют использовать STC-IPM5532A Estima на различных объектах транспортной

Новая 5 Мп IP-видеокамера Smartec STC-IPM5540A OPTi с видеоаналитикой для уличного видеоконтроля Бюджетную линейку продуктов Smartec OPTi пополнили 5-мегапиксельные IP-видеокамеры STC-IPM5540A, которые имеют компактный корпус купольного типа, рассчитаны на э

«АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 пешеходных переходах, на железнодорожных станциях и т.п. Высокая производительность антивандальной IP-видеокамеры STC-IPM3532A Estima обеспечивает трансляцию до трех потоков видео, для сжатия

Новинка Smartec: купольная IP-видеокамера STC-IPM5512А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета о объектива 2.7-13.5 мм (5-кратный оптический зум) позволяет удаленно настроить фокусное расстояние IP-видеокамеры STC-IPM5512A/1 rev.3 Estima и фокусировку наиболее точным образом без необходи

На рынке появились IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3632A Estima с «транспортным» сертификатом МВД России В новой «транспортной» линейке оборудования Smartec появились цилиндрические уличные IP-видеокамеры STC-IPM3632A Estima, которые имеют сертификат МВД России по ПП № 969 (№ МВД РФ

Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec АРМО-Системы Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec Высокая чувствительность IP-видеокамеры – до 0,008 лк – делает STC-IPM5612 rev.3 Estima инструментом системы видеонабл

Анонсированы IP-камеры Smartec STC-IPM5921A rev.3 Estima °-90° с максимальными скоростями до 250°/с и 160°/с соответственно обеспечивает поворотный механизм IP-камеры STC-IPM5921A rev.3 Estima. Набор PTZ-функций, включающий 300 предустановок, восемь

Новое предложение Smartec: купольные IP-камеры STC-IPM3509А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета ливаться на объектах, как с риском вандализма, так и с дефицитом свободного пространства. Наличие у IP-камеры моторизованного объектива 2.7-13.5 мм позволяет с высокой точностью удаленно настра

«АРМО-Системы» начала поставлять IP-камеры Smartec STC-IPM3634A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 Представлены IP-камеры STC-IPM3634A Estima марки Smartec, которые имеют «транспортный» сертификат МВД Росс

«Ростелеком» установил IP-камеры на избирательных пунктах Красноярского края, Хакасии и Тувы юдения за выборами Президента России, которые пройдут 15-17 марта 2024 г. В помещениях участковых избирательных комиссий (УИК) Красноярского края, республик Хакасии и Тывы специалисты установили 2162 IP-камеры — по две в каждой УИК. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Видеокамеры обладают высоким разрешением. В их угол обзора попадают рабочие места сотрудников избирательных

В линейке Smartec Estima 3 поколения появились купольные уличные камеры на базе сенсора Sony Семейство продуктов Smartec пополнили миниатюрные купольные IP-камеры STC-IPM3407А rev.3 Estima с классами защиты IP67/IK10, рассчитанные для работы при

Первые скоростные IP-камеры от Smartec с сертификатом транспортной безопасности по ПП № 969 В линейке продуктов Smartec для систем видеонаблюдения появились IP-камеры STC-IPM4936A Estima, которые сертифицированы МВД России по ПП № 969 (сертификат МВД

Новая уличная IP-камера Smartec STC-IPM12644A OPTi с разрешением 12 МП ие 12-мегапиксельного разрешения и эффективного цифрового увеличения позволяет использовать уличные IP-видеокамеры STC-IPM12644A OPTi для детализированного видеонаблюдения на различных объектах

Новинка Smartec: вандалозащищенная купольная камера STC-IPM8544A OPTi с 4К разрешением и моторизованным объективом IK10/IP66 и диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С предполагают круглогодичное использование IP-камеры в большинстве российских регионов. Комплектация STC-IPM8544A OPTi включает 8-мегапи

STC-IPM5644A OPTi – уличная цилиндрическая IP-видеокамера марки Smartec Новая IP-видеокамера марки Smartec, предназначенная для бесперебойной круглогодичной эксплуатации практически в любых погодных условиях, имеет прочный цилиндрический термокожух из металла (класс защи