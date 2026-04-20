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Видеокамера IP цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet

СОБЫТИЯ

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20.04.2026 Новая уличная антивандальная IP-камера Panocam PNC-N55A1H-ASMX12-L с 5 МП, моторизованной оптикой и видеоаналитикой

представители «АРМО-Системы». Антивандальное всепогодное исполнение обеспечивает стабильную работу IP-камеры в диапазоне температур от -40 до +60 °С. От пыли, влаги и ударов уличная антивандал
06.04.2026 Новые панорамные IP-камеры марки Panocam с многозадачной видеоаналитикой

Обеспечить непрерывный видеоконтроль охраняемой территории способны новые панорамные IP-камеры PNC-NE5812P-ASM-FL марки Panocam от российского производителя компании «Панокам». К
30.03.2026 Новая купольная IP-камера Smartec STC-IPM5516A Estima в антивандальном исполнении

Ассортимент продуктов Smartec для видеонаблюдения пополнили антивандальные IP-камеры STC-IPM5516A Estima с разрешением 5 Мп, которые рассчитаны на уличные условия экспл
10.03.2026 «АРМО-Системы» начала продажи бюджетной IP-камеры Smartec STC-IPM5540A rev.2 OPTi с микрофоном и ИК-подсветкой

A rev.2 OPTi цифровые алгоритмы широкого динамического диапазона (D-WDR) позволяют получать от 5 Мп IP-камеры сбалансированное изображение при контрастном освещении, встречной или фоновой засве
05.03.2026 Eltex выпустила обновление ПО для линейки IP-камер

Вендор Eltex выпустил обновление ПО для IP-камер – версия 1.9.0. Релиз продолжает курс на системное развитие линейки в 2026 г. Об этом CNews сообщил представитель вендора. В веб-интерфейсе реализована отдельная страница архивного пле
09.02.2026 Представлена биспектральная IP-камера Smartec STX-IP5657AL rev.2 с высокой тепловой чувствительностью

решаемых задач и размеров контролируемой территории. Так, для тепловизионного модуля камеры доступны 5 вариантов оптики с фиксированным фокусным расстоянием – 9, 15, 25, 35 или 50 мм. При этом модуль IP-камеры видимого спектра будет оборудован соответствующим объективом: например, тепловизионная камера STX-IP5657AL9 rev.2 поставляется с объективом тепловизора 9 мм и 4 мм оптикой IP-камер
17.12.2025 «Яндекс» научил умную IP-камеру понимать происходящее в кадре с помощью ИИ

ve-режиме в чате с Алисой в рамках опции «Алиса Плюс», а теперь появилась и в умной IP-камере. Доступ к новым технологиям Все новые технологии уже доступны по подписке на дополнительные функции умной IP-камеры «Экстра». Воспользоваться ИИ-описанием уведомлений, архивных записей и суммаризацией дня можно также по подписке «Стандарт». Стоимость тарифов составляет 699 руб. и 299 руб. соответст
11.12.2025 RVi представляет новые взрывозащищенные и специализированные IP-видеокамеры в компактном исполнении

р, предназначенные для работы в сложных и взрывоопасных условиях. Линейка включает взрывозащищенные IP-камеры RVi-4CFT-AS50 и RVi-4CFT-HS50, а также специализированные компактные камеры RVi-4ST
03.12.2025 Хакеры взломали 120 000 домашних веб-камер, чтобы продавать интимные видео в Сети

огли пострадать. «Прежде всего, чрезвычайно важно, чтобы отдельные пользователи, которые установили IP-камеры в домах или коммерческих помещениях, оставались бдительными и незамедлительно и рег
01.12.2025 Новинка Smartec —корпусная камера STC-IPM4052A Estima с индивидуальным подбором оптики и аксессуаров

емы». Использование адаптивной технологии SmartStream позволяет оптимизировать параметры потоков от IP-камеры. Расширить функционал STC-IPM4052A/1 Estima можно с помощью интерфейсов для подключ
26.11.2025 Линейка IP-камер Eltex пополнилась антивандальной новинкой

В начале 2025 г. Eltex представил первые модели собственных IP-камер, которые сразу вышли в серийное производство. Вместе с выпуском устройств Eltex внедрили их на своем предприятии. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Следующим шагом развития н
06.10.2025 Представлено комплексное решение Smartec на базе IP-камеры STC-IPM4960A для раннего обнаружения вторжений

нг) «целей», передача сигнала тревоги и др. Для настройки системы, а также просмотра поступающих от IP-камеры видео и данных от детектора с их отображением на схеме, карте или плане местности,

04.09.2025 500 IP-камер «Ростелекома» обеспечат прозрачность выборов губернатора Свердловской области

Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». На каждом из этих участков смонтировано по две IP-камеры с высоким разрешением и инфракрасной подсветкой, что обеспечивает качественную съем
12.08.2025 Вендор Eltex развернул систему безопасности на основе собственных IP-камер

вать процессы, отслеживать ситуацию в реальном времени и управлять всей деятельностью предприятия. «IP-камеры – сравнительно новое для нас направление, но мы исходили из тех запросов, которые ч
11.06.2025 Старт продаж умной IP-камеры «Яндекса»

ндуемая цена устройства — 4990 руб. об этом CNews сообщили представители «Яндекса» Трансляция видео IP-камеру можно встроить в экосистему умного дома — достаточно добавить ее в приложение «Дом

05.05.2025 «Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA

Компания «Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analytics) по классу защиты КС3 в соответствии с регламентом РФ. Камера с классом защиты КС3 востребована для проектов, в которых требуется защита: видеоп
27.03.2025 Успешные испытания на совместимость интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA с платформой «Интеллект Х»

Компания НПК «Атроник» успешно завершила тестирование интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analitics) со встроенным вычислителем периферийной видеоаналитики, киберзащищенным каналом передачи данных и цифровой электронной подписью выбранных кадро
24.03.2025 Новинка Smartec для панорамной видеосъемки: IP-камера «рыбий глаз» STC-IPM12130A с 12 вариантами вывода изображения

«АРМО-Системы» представила купольные IP-камеры STC-IPM12130A марки Smartec с оптикой Fisheye («рыбий глаз») и встроенными средства
05.03.2025 Иранские хакеры создали суперботнет, тысячами поражающий видеорегистраторы и IP-камеры

Новый ботнет Ботнет Eleven11bot поразил более 86 тыс. интернет-устройств, среди которых преимущественно IP-камеры и сетевые видеорегистраторы, об этом пишут на Bleeping Computer. Инфицированные устройства используются для проведения масштабных DDoS-атак, направленных на телекоммуникационные компа
25.12.2024 Новый продукт Smartec: уличная IP-камера STC-IPM4688A со сверхвысокой чувствительностью

ть настройку фокусного расстояния и фокусировку без необходимости открывать корпус камеры, что особенно актуально для оборудования, эксплуатируемого в уличных условиях. Новый продукт Smartec: уличная IP-камера STC-IPM4688A со сверхвысокой чувствительностью Высокая эффективность видеоконтроля в сложных световых условиях, включая контрастное освещение, встречную и фоновую засветку, достигаетс
25.12.2024 Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

ование может быть интегрировано в системы комплексной охраны объектов. НПО «ЦТС» Производство одной IP-видеокамеры занимает всего 2 минуты Цифровая камера за две минуты IP-видеокамеры
18.12.2024 ICA-3880 – 8 МП IP-камера для видеонаблюдения

жет быть расширена для управления несколькими объектами, на которых одновременно установлено до 256 IP-камер. Металлический корпус IP67 обеспечивает защиту от дождя и пыли. Камера подойдет для

09.12.2024 Новая 5 МП уличная IP-камера STC-IPM5632 Estima из «транспортной» линейки Smartec с моторизованным объективом

нным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 г., данная камера может быть задействована в системах безопасности на различных российских объектах транспорта. АРМО-Системы Уличная IP-камера STC-IPM5632 Estima Формирование 5 МП видео при 30 к/с обеспечивает высокую четкость картинки при видеоконтроле сцен с оживленным движением. Вместе с тем, уличная камера способна перед
29.10.2024 «АРМО-Системы»: представлена уличная IP-камера марки Smartec с поддержкой ONVIF 17.06

В линейке продуктов Smartec появились компактные цилиндрические IP-камеры STC-IPM5640 OPTi, которые предназначены для видеоконтроля в уличных условиях, но мо
01.10.2024 «АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России

защищенное исполнение, прочный кожух и купол, предотвращающие случайное либо умышленное повреждение IP-видеокамеры, позволяют использовать STC-IPM5532A Estima на различных объектах транспортной
11.09.2024 Новая 5 Мп IP-видеокамера Smartec STC-IPM5540A OPTi с видеоаналитикой для уличного видеоконтроля

Бюджетную линейку продуктов Smartec OPTi пополнили 5-мегапиксельные IP-видеокамеры STC-IPM5540A, которые имеют компактный корпус купольного типа, рассчитаны на э
15.07.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969

пешеходных переходах, на железнодорожных станциях и т.п. Высокая производительность антивандальной IP-видеокамеры STC-IPM3532A Estima обеспечивает трансляцию до трех потоков видео, для сжатия

24.06.2024 Новинка Smartec: купольная IP-видеокамера STC-IPM5512А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета

о объектива 2.7-13.5 мм (5-кратный оптический зум) позволяет удаленно настроить фокусное расстояние IP-видеокамеры STC-IPM5512A/1 rev.3 Estima и фокусировку наиболее точным образом без необходи
03.06.2024 На рынке появились IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3632A Estima с «транспортным» сертификатом МВД России

В новой «транспортной» линейке оборудования Smartec появились цилиндрические уличные IP-видеокамеры STC-IPM3632A Estima, которые имеют сертификат МВД России по ПП № 969 (№ МВД РФ
13.05.2024 Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec

АРМО-Системы Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec Высокая чувствительность IP-видеокамеры – до 0,008 лк – делает STC-IPM5612 rev.3 Estima инструментом системы видеонабл
15.04.2024 Анонсированы IP-камеры Smartec STC-IPM5921A rev.3 Estima

°-90° с максимальными скоростями до 250°/с и 160°/с соответственно обеспечивает поворотный механизм IP-камеры STC-IPM5921A rev.3 Estima. Набор PTZ-функций, включающий 300 предустановок, восемь

25.03.2024 Новое предложение Smartec: купольные IP-камеры STC-IPM3509А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета

ливаться на объектах, как с риском вандализма, так и с дефицитом свободного пространства. Наличие у IP-камеры моторизованного объектива 2.7-13.5 мм позволяет с высокой точностью удаленно настра
11.03.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-камеры Smartec STC-IPM3634A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969

Представлены IP-камеры STC-IPM3634A Estima марки Smartec, которые имеют «транспортный» сертификат МВД Росс
04.03.2024 «Ростелеком» установил IP-камеры на избирательных пунктах Красноярского края, Хакасии и Тувы

юдения за выборами Президента России, которые пройдут 15-17 марта 2024 г. В помещениях участковых избирательных комиссий (УИК) Красноярского края, республик Хакасии и Тывы специалисты установили 2162 IP-камеры — по две в каждой УИК. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Видеокамеры обладают высоким разрешением. В их угол обзора попадают рабочие места сотрудников избирательных

19.02.2024 В линейке Smartec Estima 3 поколения появились купольные уличные камеры на базе сенсора Sony

Семейство продуктов Smartec пополнили миниатюрные купольные IP-камеры STC-IPM3407А rev.3 Estima с классами защиты IP67/IK10, рассчитанные для работы при

05.02.2024 Первые скоростные IP-камеры от Smartec с сертификатом транспортной безопасности по ПП № 969

В линейке продуктов Smartec для систем видеонаблюдения появились IP-камеры STC-IPM4936A Estima, которые сертифицированы МВД России по ПП № 969 (сертификат МВД
09.01.2024 Новая уличная IP-камера Smartec STC-IPM12644A OPTi с разрешением 12 МП

ие 12-мегапиксельного разрешения и эффективного цифрового увеличения позволяет использовать уличные IP-видеокамеры STC-IPM12644A OPTi для детализированного видеонаблюдения на различных объектах
20.11.2023 Новинка Smartec: вандалозащищенная купольная камера STC-IPM8544A OPTi с 4К разрешением и моторизованным объективом

IK10/IP66 и диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С предполагают круглогодичное использование IP-камеры в большинстве российских регионов. Комплектация STC-IPM8544A OPTi включает 8-мегапи
23.10.2023 STC-IPM5644A OPTi – уличная цилиндрическая IP-видеокамера марки Smartec

Новая IP-видеокамера марки Smartec, предназначенная для бесперебойной круглогодичной эксплуатации практически в любых погодных условиях, имеет прочный цилиндрический термокожух из металла (класс защи
16.10.2023 STC-IPM5544A OPTi – купольная IP-камера с микрофоном марки Smartec

ний и на улице, новая компактная интеллектуальная 5 МП камера Smartec передает не только изображение, но и звук, обеспечивая коммуникацию с людьми на объекте. В условиях плохой освещенности купольная IP-камера с микрофоном STC-IPM5544A OPTi включает ИК-прожектор с дальностью подсветки 40 м. Кроме того, бортовая видеоаналитика позволяет этой модели обнаруживать людей и транспорт, и активиров

Публикаций - 625, упоминаний - 807

Видеокамера IP и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 371 108
Ростелеком 10948 87
Smartec 168 74
АРМО ГК 185 64
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 54
STC 106 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 45
Sony 6739 32
Cisco Systems 5372 20
Yandex - Яндекс 9215 20
Samsung Electronics 11064 18
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 18
Motorola Solutions - Pelco 69 18
Xiaomi - Сяоми 2231 17
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 16
JVC Kenwood 422 15
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 15
Costar Technologies - Arecont Vision 17 13
Konica Minolta - Mobotix 35 13
Microsoft Corporation 25774 12
TP-Link - ТП-Линк 231 12
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 12
TRENDnet 88 11
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 11
Hikvision - Хиквижн 73 11
Qtech - Кьютэк 211 11
Netgear 253 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 10
МегаФон 10742 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
Synology Inc - SLMP PTE 141 10
Google LLC 12687 10
Apple Inc 13154 9
Intel Corporation 12811 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
D-Link - Д-Линк Трейд 395 9
Элвис-НеоТек 56 9
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 8
Huawei 4675 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 14
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
Россети Ленэнерго 1699 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Региональный центр оценки качества и информатизации образования 8 3
Атроник НПК - Атроник Русс 10 3
Почта России ПАО 2370 3
Газпром ПАО 1493 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
UPS 216 3
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 3
Евросеть 1421 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 3
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 2
Impulse VC - венчурный фонд 14 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 2
Распадская угольная компания 15 2
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 2
Газпром - Севернефтегазпром 15 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 2
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 13 2
ОЭЗ ППТ Центр 3 2
Grundfos - Грундфос 12 2
Gardena - Гардена Рус 15 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 18
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 10
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
Правительство Челябинской области 78 2
МФЦ-112 2 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
Мосгортранс ГУП 139 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
Электрокабель 13 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
HD DVD Promotion Group 10 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 408
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 261
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 124
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 112
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 110
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 109
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 103
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 100
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 99
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 98
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 97
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 96
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 91
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 89
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 86
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 86
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 84
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 74
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 69
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 68
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 66
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 65
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 64
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 64
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 61
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 58
Микрофон - Microphone 2808 56
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WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 128 52
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 51
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Linux OS 11533 35
Microsoft Windows 16882 26
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Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 18
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Legrand - Milestone Systems - Milestone XProtect 19 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 12
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Microsoft Windows 2000 8678 10
Netgear VPN ProSafe 52 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 9
Apple iPhone 6 4861 9
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Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 105 8
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Исхизова Александра 100 13
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Сергеев Михаил 115 5
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