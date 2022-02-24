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Видеокамера IP цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet



24.02.2022 Премьера Wisenet: IP-камера для распознавания номеров авто c технологией Global Shutter
14.02.2022 Новая IP-камера «моноблок» AXIS Q1715 с аналитикой на базе ИИ
01.02.2022 Новая серия поворотных IP-камер Videotec для взрывоопасных зон
15.06.2020 «Элвис-Неотек» и «Ростех» поставят IP-камеры для образовательных учреждений
27.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие камеры видеонаблюдения
22.05.2019 Выбираем IP-камеру для дачи: 7 моделей для наружного видеонаблюдения
13.02.2017 Digma представила в России IP-камеры серии DiVision
16.05.2016 «Ростелеком» на Среднем Урале при проведении видеонаблюдения за ЕГЭ будет впервые использовать IP-камеры
17.11.2014 «АРМО-Системы» займутся поставкой в Россию оборудования и ПО для систем видеонаблюдения от Hitron Systems
14.06.2012 Buffalo обновила линейку сетевых хранилищ с поддержкой IP-камер для СМБ
25.04.2011 Synology выпустила терминал видеонаблюдения VisualStation VS80
30.03.2011 TrendNet показала IP-камеры с Wi-Fi
29.12.2010 Arecont предлагает уличные IP-камеры с функцией Bit Rate Control
28.12.2010 Smartec предлагает купольную поворотную IP-камеру серии STC-IPX3905A с пакетом видеоаналитики
21.09.2010 Axis Communications выпустила ударопрочные IP-камеры с разрешением 1 Mpx
13.08.2010 Axis выпустила универсальные 5-мегапиксельные видеокамеры
30.07.2010 Arecont представила новые цветные IP-камеры AV10005
28.06.2010 Axis представляет компактные IP-камеры серии M11
27.04.2010 Новинка Axis Communications - компактная IP-камера для видеонаблюдения в помещениях
24.07.2009 Видеокамеры Panasonic: лучшие впечатления лета
07.07.2009 Сетевые камеры: цифровое видео покоряет рынок
10.04.2009 «АРМО-Системы» представила IP-камеру «день/ночь» Cisco 2500
10.03.2009 Axis выпустила компактную IP-камеру М1011 для бюджетной системы видеонаблюдения
29.01.2009 Axis представила новую IP-камеру «день/ночь» с функцией «Сторож»
16.10.2008 Smartec представила новую купольную IP-камеру видеонаблюдения
22.09.2008 Smartec выпустила новые поворотные видеокамеры наблюдения «день/ночь»
17.12.2007 JVC: новый IP-видеорегистратор вышел на российский рынок
16.07.2007 Bosch выпустила IP-камеры с записью на RAID-массив
09.03.2007 Axis представил первую виброустойчивую IP-камеру для пассажирского транспорта
28.05.2003 На российский рынок представили новые IP-камеры для видеоконференций и видеонаблюдения JVC

Публикаций - 466, упоминаний - 629

Видеокамера IP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 181 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8347 18
АРМО-Системы 153 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2555 11
Cisco Systems 4710 11
Intel Corporation 11198 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8727 10
Apple Inc 10605 10
Samsung Electronics 9267 9
Sony 6122 9
Ростех - Ростехнологии 2502 9
Milestone 52 8
Yandex - Яндекс 4943 8
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 51 8
JVC Kenwood 390 8
Synology Inc 134 7
Microsoft Corporation 22365 7
Bosch - БСХ бытовые приборы 318 7
SEQ - SEC Consult Services 1372 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7665 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2328 6
Ivideon - Мобильные видеорешения 43 6
Pelco 62 6
Интеллектуальные системы 184 6
Xiaomi 1058 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1169 6
Smartec 88 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6442 6
Крок - Croc 1610 6
Oracle Corporation 5983 5
TP-Link 180 5
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 113 5
Google LLC 10151 5
TRENDnet 85 5
Элвис-НеоТек 33 5
Meta Platforms - Facebook 4230 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1490 5
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 4
ZyXEL Communications 280 4
IBM - International Business Machines Corp 8892 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5148 7
Русагро Группа Компаний 181 5
X5 Group 695 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1627 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 631 3
Евросеть 1392 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 480 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 389 2
Уралсиб Банк 474 2
Impulse VC - венчурный фонд 13 2
Открытие ФК 2478 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2081 2
Яндекс.Такси 300 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 765 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 309 1
ВТБ - ВТБ24 651 1
Vimeo - Видеохостинг 63 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 283 1
Точка 1382 1
Связной ГК 1141 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 102 1
Роснефть НК 428 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1201 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
Avito - Авито 225 1
Газпром ПАО 965 1
Распадская угольная компания 5 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 38 1
Tele2 Ретейл 7 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 74 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России 10 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 97 1
Евросеть Техмаркет 76 1
ИТМО Хайпарк - Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики 4 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
Сокол ОКБ - Опытно-конструкторское бюро Сокол имени М.П. Симонова 2 1
Kaspi Bank 21 1
AliExpress 322 1
РВК - Российская венчурная компания 526 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 978 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7906 11
Правительство РФ 7782 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11364 8
Президент Российской Федерации 3505 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2463 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2679 7
Роснано 640 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1316 5
Правительство Москвы 1585 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1042 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2028 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1448 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1851 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1303 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2447 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1217 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1096 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 291 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 258 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 621 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2338 2
МВД РФ ГОВД - Городской отдел внутренних дел 2 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2324 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 96 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 711 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2137 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3196 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 464 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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