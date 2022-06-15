Разделы

Техника
|

Wisenet удваивает возможности IP-камер, выпуская новые мультисенсорные модели с ИИ

В предложениях Wisenet появились уличные IP-камеры с двумя видеомодулями в одном корпусе и встроенным искусственным интеллектом. При этом в камере PNM-C7083RVD применяются 2-мегапиксельные модули, а в PNM-C12083RVD — 6-мегапиксельные. Эти мультисенсорные камеры используют возможности искусственного интеллекта для анализа ситуации на объекте, идентифицируя в видеопотоке людей и различные транспортные средства, а также улучшения качества видеосигнала с помощью технологий на базе ИИ — WiseStream III, WiseNR II и Prefer Shutter. Обе новинки могут эксплуатироваться, как в помещениях, так и на улице, и работоспособны в широком диапазоне температур. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-cистемы».

Особенность камер PNM-C7083RVD и PNM-C12083RVD заключается в двухмодульной конструкции, за счет которой обеспечивается наилучший обзор на объекте и повышается информативность видеоконтроля. Чтобы максимально охватить объект видеонаблюдения, используя всего одно устройство, эти мультисенсорные камеры предусматривают независимое позиционирование каждого из модулей с панорамированием на 355 градусов, наклоном на 78 градусов и поворотом на 180 градусов. Немаловажно, что эти камеры могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур от -40 до +55 градусов Цельсия, и имеют корпус, защищенный от механических и атмосферных воздействий в соответствии с классами IK10 и NEMA4X/IP66.

sbv-215wcw_en_white_02_a.jpg

Уличная IP-камера с двумя видеомодулями

Несмотря на внешнее сходство, камеры PNM-C7083RVD и PNM-C12083RVD имеют ряд различий. Так, например, PNM-C7083RVD базируется на 2-мегапиксельных модулях и способна транслировать изображение с максимальным разрешением Full HD при 30 к/с, в то время как PNM-C12083RVD имеет уже 6-мегапиксельные модули, но ограниченный до 15 к/с фреймрейт при максимальном разрешении 3328x1872 пикселей. Обе мультисенсорные камеры используют моторизованную вариофокальную оптику. Однако, в камере PNM-C7083RVD фокусное расстояние обоих объективов меняется в диапазоне от 3 до 6 мм, а в PNM-C12083RVD — от 3,54 до 6,69 мм. При этом дальность ИК-подсветки у этих камер составляет 25 метров.

Встроенный искусственный интеллект позволяет камерам обнаруживать и классифицировать объекты, выявляя в видеопотоке людей (их лица) и транспортные средства. Каждое транспортное средство мультисенсорные камеры автоматически относят к одному из типов: легковой автомобиль, автобус, грузовик, мотоцикл или велосипед. Для оптимизации процесса классификации объектов в новинках применяется функция BestShot. На базе ИИ в новых моделях реализован и функционал распознавания автомобильных номеров, который может быть использован для автоматизации проезда автотранспорта на закрытые территории.

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Обеспечить ИБ без иностранных вендоров и оpen source можно и нужно
Безопасность

Улучшение качества изображения в PNM-C7083RVD и PNM-C12083RVD также выполняется при помощи искусственного интеллекта. На его основе разработаны и внедрены в мультисенсорные камеры фирменные технологии Wisenet. Для повышения степени сжатия изображения без потери качества при обработке кодеком H.265 или H.264 в новинках используется технология WiseStream третьего поколения, для минимизации шумовых составляющих видеосигнала — WiseNR II, а для авторегулировки скорости электронного затвора — Prefer Shutter. Все эти технологии на базе ИИ используют данные о наличии/отсутствии движения в кадре.

Новые уличные мультисенсорные камеры Wisenet уже появились в продаже.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатель Twitter объявил о рождении интернета «пятого поколения»

Российские таможенники закупают ПК по 300 тыс. руб., дав зеленый свет древним отечественным процессорам

Cisco окончательно уходит из России. Но перед этим ей нужно вывезти из страны гору «железа»

Google убивает один из своих старейших и полезнейших сервисов

Xiaomi выпустила сверхдоступный смарт-ТВ с большим экраном дешевле бюджетного смартфона

Microsoft превратила классический редактор «Блокнот» в «тормоз» для Windows

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения

Обзор ноутбука MSI Modern 15 A11S

Показать еще

Наука

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой

На Марсе есть полярные сияния, но нет магнитного поля — как такое возможно?
Показать еще