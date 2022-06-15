Wisenet удваивает возможности IP-камер, выпуская новые мультисенсорные модели с ИИ

В предложениях Wisenet появились уличные IP-камеры с двумя видеомодулями в одном корпусе и встроенным искусственным интеллектом. При этом в камере PNM-C7083RVD применяются 2-мегапиксельные модули, а в PNM-C12083RVD — 6-мегапиксельные. Эти мультисенсорные камеры используют возможности искусственного интеллекта для анализа ситуации на объекте, идентифицируя в видеопотоке людей и различные транспортные средства, а также улучшения качества видеосигнала с помощью технологий на базе ИИ — WiseStream III, WiseNR II и Prefer Shutter. Обе новинки могут эксплуатироваться, как в помещениях, так и на улице, и работоспособны в широком диапазоне температур. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-cистемы».

Особенность камер PNM-C7083RVD и PNM-C12083RVD заключается в двухмодульной конструкции, за счет которой обеспечивается наилучший обзор на объекте и повышается информативность видеоконтроля. Чтобы максимально охватить объект видеонаблюдения, используя всего одно устройство, эти мультисенсорные камеры предусматривают независимое позиционирование каждого из модулей с панорамированием на 355 градусов, наклоном на 78 градусов и поворотом на 180 градусов. Немаловажно, что эти камеры могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур от -40 до +55 градусов Цельсия, и имеют корпус, защищенный от механических и атмосферных воздействий в соответствии с классами IK10 и NEMA4X/IP66.

Уличная IP-камера с двумя видеомодулями

Несмотря на внешнее сходство, камеры PNM-C7083RVD и PNM-C12083RVD имеют ряд различий. Так, например, PNM-C7083RVD базируется на 2-мегапиксельных модулях и способна транслировать изображение с максимальным разрешением Full HD при 30 к/с, в то время как PNM-C12083RVD имеет уже 6-мегапиксельные модули, но ограниченный до 15 к/с фреймрейт при максимальном разрешении 3328x1872 пикселей. Обе мультисенсорные камеры используют моторизованную вариофокальную оптику. Однако, в камере PNM-C7083RVD фокусное расстояние обоих объективов меняется в диапазоне от 3 до 6 мм, а в PNM-C12083RVD — от 3,54 до 6,69 мм. При этом дальность ИК-подсветки у этих камер составляет 25 метров.

Встроенный искусственный интеллект позволяет камерам обнаруживать и классифицировать объекты, выявляя в видеопотоке людей (их лица) и транспортные средства. Каждое транспортное средство мультисенсорные камеры автоматически относят к одному из типов: легковой автомобиль, автобус, грузовик, мотоцикл или велосипед. Для оптимизации процесса классификации объектов в новинках применяется функция BestShot. На базе ИИ в новых моделях реализован и функционал распознавания автомобильных номеров, который может быть использован для автоматизации проезда автотранспорта на закрытые территории.

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Улучшение качества изображения в PNM-C7083RVD и PNM-C12083RVD также выполняется при помощи искусственного интеллекта. На его основе разработаны и внедрены в мультисенсорные камеры фирменные технологии Wisenet. Для повышения степени сжатия изображения без потери качества при обработке кодеком H.265 или H.264 в новинках используется технология WiseStream третьего поколения, для минимизации шумовых составляющих видеосигнала — WiseNR II, а для авторегулировки скорости электронного затвора — Prefer Shutter. Все эти технологии на базе ИИ используют данные о наличии/отсутствии движения в кадре.

Новые уличные мультисенсорные камеры Wisenet уже появились в продаже.