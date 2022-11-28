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Фотокамеры Трансфокатор Объектив переменного фокусного расстояния Вариообъектив или зум-объектив (zoom) Transfocator, variobjector

Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector


28.11.2022 Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 2
09.11.2022 Смартфон Realme 10 поступил в продажу в России 1
27.09.2022 Xiaomi убивает зеркальные фотоаппараты. Создается смартфон с суперкамерой 2
24.08.2022 «Росэлектроника» выпустила опытную партию IP-видеокамер 2
24.08.2022 Представлен лимитированный смартфон Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition 1
12.08.2022 Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти 2
04.08.2022 Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества 1
20.07.2022 Свет увидел мощный Android-смартфон с почти моментальной 200-ваттной зарядкой 2
15.07.2022 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM 1
13.07.2022 Россияне выпустили дешевый антикризисный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором. Цена 1
13.07.2022 Tecno объявляет о старте продаж новой линейки смартфонов Camon 19 с RGBW-сенсором 1
11.07.2022 Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных 1
15.06.2022 Wisenet удваивает возможности IP-камер, выпуская новые мультисенсорные модели с ИИ 1
10.06.2022 Конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с расширяемой оперативной памятью. Цена, видео 1
03.06.2022 Лучшие оптические микроскопы для детей: выбор ZOOM 1
17.05.2022 Видео в 4К и 360-градуснйы обзор с новыми уличными IP-камерами Smartec STC-IPM8920 Estima 2
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 1
19.04.2022 Новый функционал BI 1
31.03.2022 Skymec представила новые беспилотные решения DJI Matrice 30 Series и Zenmuse H20N 1
22.03.2022 Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM 1
16.03.2022 Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM 2
28.02.2022 Как выбрать персональные видеоустройства для удаленной работы 1
28.02.2022 Honor представила флагманскую серию смартфонов Magic4 1
24.02.2022 Премьера Wisenet: IP-камера для распознавания номеров авто c технологией Global Shutter 2
14.02.2022 Новая IP-камера «моноблок» AXIS Q1715 с аналитикой на базе ИИ 2
08.02.2022 Компания Huawei представляет Huawei P50 Pro в России 1
01.02.2022 Россияне создали супердешевый смартфон с Android 11 1
25.01.2022 Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки 1
17.01.2022 Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM 1
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM 3
04.01.2022 Samsung выпустила самый дешевый флагман. Цены в России, видео 1
31.12.2021 Цифровое деловое пространство с историей: где презентуют инновационные решения в Москве 1
22.12.2021 Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера 1
17.12.2021 Lenovo представляет широкоформатные дисплеи ThinkVision для совместной работы 1
15.12.2021 Axis Communications представила высокопроизводительную блочную камеру с 21-кратным оптическим зумом 1
07.12.2021 Hanwha-Techwin – новые камеры Wisenet серии X с искусственным интеллектом на чипсете Wisenet 7 1
26.11.2021 Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM 2
17.11.2021 Проектор Acer X1328Wi выходит на российский рынок 1
22.10.2021 В России создана первая отечественная робособака. Видео 1
19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 1

Публикаций - 1741, упоминаний - 2218

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 11
Konica Minolta 374 7
Элемент ГК - Elementec 25 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 3
Apple Inc 11103 2
Asahi Pentax 122 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
Huawei 3459 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 216 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 45 1
Бука - Buka Entertaiment 480 1
Связной ГК 1327 1
Самолёт ГК 1649 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 45
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 26
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 22
Автофокус - Автофокусировка 2228 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 8
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 5
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 3
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8374 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3950 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки 635 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1979 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 654 2
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 1
Google Android устройства-девайсы 644 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 871 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 232 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 10
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 10
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 9
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 6
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 273 6
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 113 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 4
Canon Digital IXUS 86 3
Asahi Pentax Optio 37 3
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 200 2
Apple iPod 1531 1
Apple iOS 6722 1
Nokia Sseries - серия телефонов 148 1
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 22 1
Asahi Pentax D 19 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 1
Google Android 12432 1
Microsoft Windows XP 2357 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 13
Япония 12847 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 1
Солнечная система - Solar system 2449 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Ergonomics - Эргономика 1488 8
Физика - Physics - область естествознания 2423 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 148 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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