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Фотокамеры Трансфокатор Объектив переменного фокусного расстояния Вариообъектив или зум-объектив (zoom) Transfocator, variobjector

Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector

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23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

дуля имеют разрешение по 50 Мп. У трех сенсоров есть оптическая стабилизация, у перископа 5-кратный оптический зум, у телевика — 3,2-кратный. Также основная камера позволяет управлять диафрагмо
15.12.2021 Axis Communications представила высокопроизводительную блочную камеру с 21-кратным оптическим зумом

Axis Communications объявила о выпуске блочной камеры Axis Q1715 с разрешением HDTV 1080p, частотой 60 кадров в секунду и 21-кратным оптическим зумом. Объектив камеры обеспечивает необходимую плотность пикселей, что гарантирует высокое качество изображения для дальнейшей аналитики. Также камера предоставляет ценные метаданные с помощью
04.06.2020 Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM

азмером 1/1.28” и разрешением 50 Мп с поддержкой технологии объединения пикселей, а также 5-кратный оптический зум у телефото объектива. Всего сенсоров 4: кроме основного и 12-мегапиксельного т
20.09.2018 Canon представила портативную камеру PowerShot SX70 HS с 65-кратным зумом

Canon Europe объявила о выпуске камеры PowerShot SX70 HS, оснащенной мощным несъемным объективом с 65-кратным оптическим зумом, который в эквиваленте обеспечивает диапазон фокусных расстояний 21–1 365 мм. Дизайн и управление в стиле зеркальных фотокамер, ЖК-экран с диагональю 7,5 дюймов с регулируемым углом накло
25.03.2013 Olympus выпустил «мыльницу» с 10-кратным зумом и поддержкой Full HD

Компания Olympus представила компактную цифровую камеру VH-520, поддерживающую видеосъемку в формате Full HD. Модель оснащена 14-МП матрицей, широкоугольным объективом с 10-кратным оптическим зумом, процессором TruePic V, поддерживает создание HDR-снимков и чувствительность до 6400 единиц ISO. 3-дюймовый дисплей имеет разрешение 460 тыс. точек. Имеются художественные фильтры для ред
26.07.2012 Fujifilm FinePix F800EXR: компактная камера с 20-кратным зумом

Компания Fujifilm объявила о выпуске новой компактной цифровой камеры FinePix F800EXR, обладающей объективом c 20-кратным оптическим зумом (25-500 мм) и матрицей с разрешением 16 МП. По сравнению с предыдущей моделью F770EXR, новинка имеет ряд усовершенствований, направленных на удобство использования. FinePix F800EXR оптими
14.06.2012 Nikon выпустил объектив с рекордным зумом в линейке

подходящий семейству камер Nikon. Объектив оснащен системой стабилизации и ультразвуковым мотором, обеспечивающим более быструю работу автофокуса при меньшем шуме. Стоимость объектива с 16,7-кратным зумом составит $1 тыс. Продажи планируется начать в июне 2012 г. Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6 ED VR Второй объектив - Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR, совместимый с полноформатными зеркальными фот
27.12.2010 Nikon запатентовала объективы с ручным и автоматическим зумом
16.12.2010 Обзор Canon PowerShot SX30 IS с 35X зумом: когда универсальность важнее качества

щью приближения-удаления, а через приближение-удаление к объекту съёмки), некоторые фотографии без «зума» просто не получить.  Во второй половине XX века, с развитием электроники ситуация с тра
23.01.2008 Olympus анонсировал фотокамеру с 20-кратным зумом

елать серию снимков со скоростью до 15 кадров в секунду. Основные возможности SP-570 UZ: 20-кратный оптический зум; технология двойной стабилизации Dual Image Stabilisation; скорость съемки до

14.12.2007 Максимум разрешения и стильный дизайн: тест трех топовых компактов
07.12.2007 Самые продаваемые фотокамеры октября

– отличный вариант, если цифровой камеры у вас никогда не было Разрешение матрицы 5 Мп, 4-х кратный оптический зум с фокусным расстоянием 38-152 мм в 35 мм экв. ЖК-дисплей 2" (86 000 пикселей).
05.12.2007 Тест топового ультразума Canon S5 IS

нтереснее обнаружить в S5 усовершенствованный и более широкоугольный объектив. При той же кратности зума диапазон фокусных расстояний от 28 мм был бы куда более востребован, чем нынешний 36 – 4
04.12.2007 Цифровые фотокамеры: новейшие тенденции

продвинутая новинка в серии ультракомпактов Sony — восьмимегапиксельная T100 с 5-кратным оптическим зумом Современная «цифромыльница» - весьма высокотехнологичное устройство, призванное обеспеч
28.11.2007 Panasonic FZ18: компакт с рекордной кратностью зума

часто оказывается осложнена атмосферной дымкой. Однако FZ18 позволяет ощутить всю прелесть большого зума на не слишком удаленных объектах. Сюжеты с детьми, птицами, белками в парке куда легче у
13.11.2007 Хиты-продаж: самые популярные фотокамеры сентября

n A460 — 5Мп, что достаточно для печати на формате и больше традиционного 10х15. У камеры 4-кратный оптический зум с диапазоном фокусных расстояний 39–156 мм в 35 мм экв.; и ЖК-дисплей 2” (8600
01.10.2007 Фотоаппараты: хиты продаж

т получать качественные снимки. Powershot A460 оснащен пятимегапиксельной матрицей и четырехкратным зумом. Конечно, за $200 Canon предлагает не самые последние свои разработки. Так самая популя
04.09.2007 Лучшие фотокамеры с большим зумом

ьный объектив имеет диапазон фокусных расстояний 35-420 мм (в 35-мм эквиваленте). Мощный 12-кратный оптический зум, оптическая стабилизация изображения MEGA O.I.S., творческие режимы съемки, 10
22.08.2007 Самые продаваемые фотокамеры июля

460 - аналогичная по характеристикам модель с расширенным диапазоном фокусных расстояний объектива, оптический зум 4-х. Canon A450 с 5-мегапиксельной матрицей - новый лидер самой бюджетной кате
25.07.2007 Разработан трансфокатор на адаптивной оптике

огий создания трансфокаторов на базе адаптивной оптики, без механических частей вообще. Это позволит, в частности, значительно снизить стоимость и габариты объективов с трансфокаторами (объективов в "зумом"), но при этом обеспечить высокое качество получаемых с их помощью изображений и удобство использования. Более подробная информация о новом оптической технологии будет представлена на пор
25.05.2007 Цифровые фотоаппараты: хиты продаж апреля

ляющая печатать неплохого уровня снимки 10 х 15. У этой камеры 4-мегапиксельная матрица и 4-кратный оптический зум. Может быть в этой магической формуле 4 х 4 и заключен успех модели на рынке? 
28.04.2007 Sony оснастит серию Cyber-shot S вдвое большим зумом

е четкими. Разрешение Cyber-shot DSC-S800 — 8,1 МП. Роль видоискателя выполняет 2,5-дюймовый ЖК-дисплей. Объем встроенной памяти — 56 МБ. Sony Cyber-shot DSC-S800 Sony Cyber-shot DSC-S800 с 6-кратным зумом появится в продаже в мае. О цене не упоминалось.
24.04.2007 Самые популярные фотокамеры: март 2007

ость включения, так и скорость работы камеры в целом. Разрешение матрицы составляет 4 МП, 4-кратный оптический зум. Диагональ ЖК-дисплея – 1,8 дюйма, есть оптический видоискатель. А430 прекрасн
23.04.2007 "АРМО-Системы" представит 32х трансфокатор

«АРМО-Системы» анонсировала новый 32х трансфокатор D32x10R4D-V41 компании Fujinon, который будет продемонстрирован на выставке MIPS-2007 с 24 по 27 апреля 2007 г. Трансфокатор Fujinon D32x10R4D-V41 Новинка предназначена для

20.04.2007 Лучшие ультразумы 2006 года

ных программ и различными фотографическими эффектами. Великолепный объектив с 12-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией выглядит не очень массивным и не сильно выступает из корпуса
20.04.2007 Лучшие цифровые компактные камеры 2006 года

ера уверенно сидит в руке. 2,5-дюймовый поворотный ЖК-дисплей с переменным углом наклона, 4-кратный оптический зум с фокусным расстоянием 35-140 мм в 35 мм экв. В камеру встроен 21 режим съемки
19.04.2007 Casio Exilim V7 – самая маленькая камера с 7-кратным зумом

дически влезают в кадр Справа от монитора на задней панели Ex-V7 размешаются динамик (моно), движок зума, колесо выбора режимов съемки, многофункциональный навипад с кнопкой установок в центре,
26.03.2007 Фотокамеры: февральские хиты продаж

альная и гибкая камера со встроенной оптической стабилизацией. Разрешение матрицы — 7 МП, 6-кратный оптический зум, возможность ручной настройки — эта камера будет отличным творческим инструмен
20.03.2007 Nikon Coolpix S7c – ультракомпакт с твердым характером

ска. Кнопки хоть и очень миниатюрные, но проблем с ними не возникает. Чего нельзя сказать о рычажке зума: его размеры смущают сразу, а зацепиться за него, не снимая перчаток, практически невозм
01.03.2007 Фотокамеры: самые интересные новинки зимы 2007 года

вая модель — она построена на основе камеры S9600, у нее те же 9-мегапиксельный сенсор и 10-кратный оптический зум. Единственное и главное отличие состоит в том, что новинка чувствительна к инф
24.02.2007 Новые фотокамеры Casio: рекордные показатели без ущерба стилю и габаритам

движущегося объекта в конкретных условиях. Бесшумный мотор объектива позволяет применять 7-кратный оптический зум даже при съемке видео со стереозвуком. В этой модели используется метод кодиро
16.02.2007 Уникальные технологии - козыри в колоде новых камер Panasonic Lumix

нных камер трехкратным зумом 35-105 мм. Если воспользоваться функцией Extra Optical Zoom, кратность зума увеличивается до 4.5, правда при этом используется только центральная часть матрицы, и р
06.02.2007 Хиты продаж: самые популярные фотокамеры 2006 года

дома, для семьи, то Canon PowerShot А430 будет в самый раз. Разрешение сенсора – 4,2 МП, 4-кратный оптический зум, дисплей небольшой, с диагональю 1,8 дюйма, но достаточно яркий. Есть встроенн
09.01.2007 Casio представила самую тонкую фотокамеру с 7х оптическим зумом

Casio Europe объявила о выпуске 7,2-мегапиксельной камеры Exilim Hi-Zoom EX-V7. Эта модель является самой тонкой в мире цифровой камерой с 7х оптическим зумом. Отличительной чертой камер Exilim является ультратонкий корпус, и камера EX-V7 — не исключение: она легко помещается в карман рубашки или небольшую дамскую сумочку. Casio Exilim Hi-Zoom

09.01.2007 Лучшие имиджевые камеры 2006 года

у из четырех композиций, уже имеющихся в памяти, но можно установить и свою музыку. У нее 3-кратный оптический зум с фокусным расстоянием 38-114 мм в 35 мм экв. Макро снимает от 6 см. Вес малют
28.12.2006 Фотокамеры: ноябрьские хиты продаж

самая дешевая, самая легкая и самая простая камера в рейтинге. Модель имеет 6 Мп матрицу, 3-кратный оптический зум (38-114 мм в 35 мм экв.) и большой ЖК-дисплей с диагональю 2,5 дюйма. У Olympu
28.12.2006 Новая зеркалка Pentax K10D: первый тест в России

/4.0, «фикс» 100/2.8 Macro и «пленочный» штатник 35-80/4.5-5.6. Большинство тестовых кадров сделано зумом 16-45 мм. В пересчете на пленочный эквивалент это составляет 24-67,5 мм. Для архитектур
26.12.2006 Photokina 2006: все новинки от ведущих производителей

иг. Габариты этого ультракомпакта 94х56х18 мм, у NV3 есть яркий 2,5-дюймовый ЖК-дисплей и 3-кратный оптический зум, автоматическая коррекция эффекта «красных глаз», корпус камеры выполнен из ст
13.12.2006 Тест топового ультракомпакта Casio - S770

нитора есть большой плюс – он практически не пачкается. Слева от дисплея расположены клавиша-качель зума, кнопка включения режима видеозаписи, клавиша меню, круглый многофункциональный навипад

05.12.2006 Самые экстравагантные фотокамеры

тре эти ролики напоминают о том, при каких обстоятельствах были сделаны фотографии. Качество вместо зума «Ножной» зум заменяет утреннюю зарядку. Ricoh GR Digital – первая и пока единственная 8-

Публикаций - 2011, упоминаний - 2555

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 11064 318
Canon 1439 235
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 182
Nikon 646 172
Olympus 475 149
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 139
Huawei 4676 120
Apple Inc 13154 116
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 116
Leica Camera 282 104
Google LLC 12688 101
Xiaomi - Сяоми 2231 97
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 87
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 81
Casio 338 74
Lenovo Motorola 3566 71
Konica Minolta 423 65
Eastman Kodak - Кодак 509 60
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 60
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 52
LG Electronics 3735 51
Microsoft Corporation 25775 47
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 47
BBK OPPO Electronics 484 45
Qualcomm Technologies 1974 43
JVC Kenwood 422 41
Meta Platforms - Facebook 4621 39
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 37
Acer Group - Acer Inc 2776 37
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 36
Seiko Epson Corporation 908 34
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 34
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 33
BBK OnePlus 298 31
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 31
X Corp - Twitter 2938 30
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 30
Motorola Inc 1156 30
Carl Zeiss AG 307 72
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 59
Dixis - Диксис - Dиксис 371 33
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 32
Белый Ветер 365 29
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Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 24
Связной ГК 1401 15
TÜV Rheinland Group 181 15
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
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Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 8
Имидж.ру 12 7
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 7
Эра HD - Эра ХД 54 7
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 6
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Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 347
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 339
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 330
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 323
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 312
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 311
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 283
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 270
Контрастность 3042 264
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 259
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 257
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 256
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 241
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 241
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 234
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 234
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 227
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 226
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 213
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 213
Наушники - Headphones 4478 212
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 212
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 206
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 202
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 200
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 226
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 206
Google Android 15243 191
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 126
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 117
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 116
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 114
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 112
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 108
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 101
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 89
Canon DIGIC - серия процессоров 199 88
Samsung Galaxy 1035 80
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 78
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 75
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 73
Casio Exilim 108 72
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 72
Microsoft Windows 16882 71
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 71
Canon Digital IXUS 86 69
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 68
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 67
Microsoft Windows 2000 8678 65
Fujifilm FinePix 107 63
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 60
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 59
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 58
Apple iOS 8583 57
Huawei Mate - серия смартфонов 453 57
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 53
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 53
Samsung Galaxy Note 702 51
Google YouTube - Видеохостинг 3002 50
Apple iPhone 6 4861 48
Honor SuperCharge 193 48
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 47
Oracle Java - язык программирования 3469 44
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 42
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 41
Лаптева Марина 114 50
Газаров Артур 77 45
Гордеева Анна 36 29
Принцевская Людмила 34 21
Бровкин Дмитрий 55 17
Ксенин Алекс 311 16
Москалева Татьяна 73 13
Музалев Дмитрий 13 11
Наумов Максим 100 10
Ширшов Павел 76 10
Овсянников Денис 23 9
Попова Мария 141 8
Набоков Сергей 27 8
Помозов Алексей 88 7
Попов Алексей 339 7
Jun Lei - Цзунь Лей 46 7
Виноградов Александр 65 6
Наумов Станислав 30 6
Бушуева Светлана 8 6
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
Губанов Андрей 117 5
Поляков Анатолий 8 5
Князева Мария 16 5
Симонов Игорь 103 5
Сергеев Иван 74 5
Мамонтова Евгения 6 5
Bond James - Бонд Джеймс 86 5
Абрамович Игорь 4 4
Zhao George - Чжао Джордж 17 4
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 4
Адров Дмитрий 34 4
Евстигнеев Денис 9 4
Милехин Сергей 4 3
Токаренко Сергей 4 3
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 3
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 3
Frännlid Erik - Френнлид Эрик 6 3
Blass Evan - Бласс Эван 36 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 620
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 245
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 157
Европа 24964 155
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 149
Япония 13807 122
Южная Корея - Республика 7052 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 67
Германия - Федеративная Республика 13221 60
Финляндия - Финляндская Республика 3697 41
Азия - Азиатский регион 5920 34
Солнечная система - Solar system 2569 34
Индия - Bharat 5869 32
Земля - планета Солнечной системы 10865 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
Франция - Французская Республика 8177 21
Китай - Тайвань 4245 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Сатурн - Титан (спутник) 533 17
Швеция - Королевство 3782 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
Канада 5081 14
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 14
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 14
Америка - Американский регион 2206 13
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 13
Африка - Африканский регион 3641 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Италия - Итальянская Республика 4508 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Германия - Берлин 732 10
Великобритания - Лондон 2432 9
Испания - Королевство 3840 9
Нидерланды 3746 9
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Европа Восточная 3138 8
Израиль 2856 8
Украина 7928 8
Испания - Каталония - Барселона 752 8
США - Нью-Йорк 3180 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 258
Видеокамера - Видеосъёмка 720 230
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Ergonomics - Эргономика 1755 176
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 165
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 165
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 123
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 122
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 79
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 77
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 69
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 65
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 65
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 62
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 61
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 55
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Фотокамеры - эффект красных глаз 113 41
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Металлы - Золото - Gold 1251 34
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Кремний - Silicium - химический элемент 1776 28
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 28
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 27
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
RNIB - Royal National Institute of Blind People - Национальным королевским институтом слепых Великобритании 2 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
BBK OPPO Институт глобальных исследований (Шэньчжэнь) 1 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 3 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 27
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 20
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 16
CeBIT 614 16
День молодёжи - 27 июня 1087 14
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 13
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 11
Фотофорум 48 7
Photokina 60 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
Samsung Unpacked 41 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
MIPS Securika 10 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 2
Связь-Экспокомм 276 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
iF Design Awards 26 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
MacWorld Expo 35 1
CEATEC 45 1
День знаний - 1 сентября 42 1
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