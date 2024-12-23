Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM дуля имеют разрешение по 50 Мп. У трех сенсоров есть оптическая стабилизация, у перископа 5-кратный оптический зум, у телевика — 3,2-кратный. Также основная камера позволяет управлять диафрагмо

Axis Communications представила высокопроизводительную блочную камеру с 21-кратным оптическим зумом Axis Communications объявила о выпуске блочной камеры Axis Q1715 с разрешением HDTV 1080p, частотой 60 кадров в секунду и 21-кратным оптическим зумом. Объектив камеры обеспечивает необходимую плотность пикселей, что гарантирует высокое качество изображения для дальнейшей аналитики. Также камера предоставляет ценные метаданные с помощью

Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM азмером 1/1.28” и разрешением 50 Мп с поддержкой технологии объединения пикселей, а также 5-кратный оптический зум у телефото объектива. Всего сенсоров 4: кроме основного и 12-мегапиксельного т

Canon представила портативную камеру PowerShot SX70 HS с 65-кратным зумом Canon Europe объявила о выпуске камеры PowerShot SX70 HS, оснащенной мощным несъемным объективом с 65-кратным оптическим зумом, который в эквиваленте обеспечивает диапазон фокусных расстояний 21–1 365 мм. Дизайн и управление в стиле зеркальных фотокамер, ЖК-экран с диагональю 7,5 дюймов с регулируемым углом накло

Olympus выпустил «мыльницу» с 10-кратным зумом и поддержкой Full HD Компания Olympus представила компактную цифровую камеру VH-520, поддерживающую видеосъемку в формате Full HD. Модель оснащена 14-МП матрицей, широкоугольным объективом с 10-кратным оптическим зумом, процессором TruePic V, поддерживает создание HDR-снимков и чувствительность до 6400 единиц ISO. 3-дюймовый дисплей имеет разрешение 460 тыс. точек. Имеются художественные фильтры для ред

Fujifilm FinePix F800EXR: компактная камера с 20-кратным зумом Компания Fujifilm объявила о выпуске новой компактной цифровой камеры FinePix F800EXR, обладающей объективом c 20-кратным оптическим зумом (25-500 мм) и матрицей с разрешением 16 МП. По сравнению с предыдущей моделью F770EXR, новинка имеет ряд усовершенствований, направленных на удобство использования. FinePix F800EXR оптими

Nikon выпустил объектив с рекордным зумом в линейке подходящий семейству камер Nikon. Объектив оснащен системой стабилизации и ультразвуковым мотором, обеспечивающим более быструю работу автофокуса при меньшем шуме. Стоимость объектива с 16,7-кратным зумом составит $1 тыс. Продажи планируется начать в июне 2012 г. Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6 ED VR Второй объектив - Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR, совместимый с полноформатными зеркальными фот

Обзор Canon PowerShot SX30 IS с 35X зумом: когда универсальность важнее качества щью приближения-удаления, а через приближение-удаление к объекту съёмки), некоторые фотографии без «зума» просто не получить. Во второй половине XX века, с развитием электроники ситуация с тра

Olympus анонсировал фотокамеру с 20-кратным зумом елать серию снимков со скоростью до 15 кадров в секунду. Основные возможности SP-570 UZ: 20-кратный оптический зум; технология двойной стабилизации Dual Image Stabilisation; скорость съемки до

Самые продаваемые фотокамеры октября – отличный вариант, если цифровой камеры у вас никогда не было Разрешение матрицы 5 Мп, 4-х кратный оптический зум с фокусным расстоянием 38-152 мм в 35 мм экв. ЖК-дисплей 2" (86 000 пикселей).

Тест топового ультразума Canon S5 IS нтереснее обнаружить в S5 усовершенствованный и более широкоугольный объектив. При той же кратности зума диапазон фокусных расстояний от 28 мм был бы куда более востребован, чем нынешний 36 – 4

Цифровые фотокамеры: новейшие тенденции продвинутая новинка в серии ультракомпактов Sony — восьмимегапиксельная T100 с 5-кратным оптическим зумом Современная «цифромыльница» - весьма высокотехнологичное устройство, призванное обеспеч

Panasonic FZ18: компакт с рекордной кратностью зума часто оказывается осложнена атмосферной дымкой. Однако FZ18 позволяет ощутить всю прелесть большого зума на не слишком удаленных объектах. Сюжеты с детьми, птицами, белками в парке куда легче у

Хиты-продаж: самые популярные фотокамеры сентября n A460 — 5Мп, что достаточно для печати на формате и больше традиционного 10х15. У камеры 4-кратный оптический зум с диапазоном фокусных расстояний 39–156 мм в 35 мм экв.; и ЖК-дисплей 2” (8600

Фотоаппараты: хиты продаж т получать качественные снимки. Powershot A460 оснащен пятимегапиксельной матрицей и четырехкратным зумом. Конечно, за $200 Canon предлагает не самые последние свои разработки. Так самая популя

Лучшие фотокамеры с большим зумом ьный объектив имеет диапазон фокусных расстояний 35-420 мм (в 35-мм эквиваленте). Мощный 12-кратный оптический зум, оптическая стабилизация изображения MEGA O.I.S., творческие режимы съемки, 10

Самые продаваемые фотокамеры июля 460 - аналогичная по характеристикам модель с расширенным диапазоном фокусных расстояний объектива, оптический зум 4-х. Canon A450 с 5-мегапиксельной матрицей - новый лидер самой бюджетной кате

Разработан трансфокатор на адаптивной оптике огий создания трансфокаторов на базе адаптивной оптики, без механических частей вообще. Это позволит, в частности, значительно снизить стоимость и габариты объективов с трансфокаторами (объективов в "зумом"), но при этом обеспечить высокое качество получаемых с их помощью изображений и удобство использования. Более подробная информация о новом оптической технологии будет представлена на пор

Цифровые фотоаппараты: хиты продаж апреля ляющая печатать неплохого уровня снимки 10 х 15. У этой камеры 4-мегапиксельная матрица и 4-кратный оптический зум. Может быть в этой магической формуле 4 х 4 и заключен успех модели на рынке?

Sony оснастит серию Cyber-shot S вдвое большим зумом е четкими. Разрешение Cyber-shot DSC-S800 — 8,1 МП. Роль видоискателя выполняет 2,5-дюймовый ЖК-дисплей. Объем встроенной памяти — 56 МБ. Sony Cyber-shot DSC-S800 Sony Cyber-shot DSC-S800 с 6-кратным зумом появится в продаже в мае. О цене не упоминалось.

Самые популярные фотокамеры: март 2007 ость включения, так и скорость работы камеры в целом. Разрешение матрицы составляет 4 МП, 4-кратный оптический зум. Диагональ ЖК-дисплея – 1,8 дюйма, есть оптический видоискатель. А430 прекрасн

"АРМО-Системы" представит 32х трансфокатор «АРМО-Системы» анонсировала новый 32х трансфокатор D32x10R4D-V41 компании Fujinon, который будет продемонстрирован на выставке MIPS-2007 с 24 по 27 апреля 2007 г. Трансфокатор Fujinon D32x10R4D-V41 Новинка предназначена для

Лучшие ультразумы 2006 года ных программ и различными фотографическими эффектами. Великолепный объектив с 12-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией выглядит не очень массивным и не сильно выступает из корпуса

Лучшие цифровые компактные камеры 2006 года ера уверенно сидит в руке. 2,5-дюймовый поворотный ЖК-дисплей с переменным углом наклона, 4-кратный оптический зум с фокусным расстоянием 35-140 мм в 35 мм экв. В камеру встроен 21 режим съемки

Casio Exilim V7 – самая маленькая камера с 7-кратным зумом дически влезают в кадр Справа от монитора на задней панели Ex-V7 размешаются динамик (моно), движок зума, колесо выбора режимов съемки, многофункциональный навипад с кнопкой установок в центре,

Фотокамеры: февральские хиты продаж альная и гибкая камера со встроенной оптической стабилизацией. Разрешение матрицы — 7 МП, 6-кратный оптический зум, возможность ручной настройки — эта камера будет отличным творческим инструмен

Nikon Coolpix S7c – ультракомпакт с твердым характером ска. Кнопки хоть и очень миниатюрные, но проблем с ними не возникает. Чего нельзя сказать о рычажке зума: его размеры смущают сразу, а зацепиться за него, не снимая перчаток, практически невозм

Фотокамеры: самые интересные новинки зимы 2007 года вая модель — она построена на основе камеры S9600, у нее те же 9-мегапиксельный сенсор и 10-кратный оптический зум. Единственное и главное отличие состоит в том, что новинка чувствительна к инф

Новые фотокамеры Casio: рекордные показатели без ущерба стилю и габаритам движущегося объекта в конкретных условиях. Бесшумный мотор объектива позволяет применять 7-кратный оптический зум даже при съемке видео со стереозвуком. В этой модели используется метод кодиро

Уникальные технологии - козыри в колоде новых камер Panasonic Lumix нных камер трехкратным зумом 35-105 мм. Если воспользоваться функцией Extra Optical Zoom, кратность зума увеличивается до 4.5, правда при этом используется только центральная часть матрицы, и р

Хиты продаж: самые популярные фотокамеры 2006 года дома, для семьи, то Canon PowerShot А430 будет в самый раз. Разрешение сенсора – 4,2 МП, 4-кратный оптический зум, дисплей небольшой, с диагональю 1,8 дюйма, но достаточно яркий. Есть встроенн

Casio представила самую тонкую фотокамеру с 7х оптическим зумом Casio Europe объявила о выпуске 7,2-мегапиксельной камеры Exilim Hi-Zoom EX-V7. Эта модель является самой тонкой в мире цифровой камерой с 7х оптическим зумом. Отличительной чертой камер Exilim является ультратонкий корпус, и камера EX-V7 — не исключение: она легко помещается в карман рубашки или небольшую дамскую сумочку. Casio Exilim Hi-Zoom

Лучшие имиджевые камеры 2006 года у из четырех композиций, уже имеющихся в памяти, но можно установить и свою музыку. У нее 3-кратный оптический зум с фокусным расстоянием 38-114 мм в 35 мм экв. Макро снимает от 6 см. Вес малют

Фотокамеры: ноябрьские хиты продаж самая дешевая, самая легкая и самая простая камера в рейтинге. Модель имеет 6 Мп матрицу, 3-кратный оптический зум (38-114 мм в 35 мм экв.) и большой ЖК-дисплей с диагональю 2,5 дюйма. У Olympu

Новая зеркалка Pentax K10D: первый тест в России /4.0, «фикс» 100/2.8 Macro и «пленочный» штатник 35-80/4.5-5.6. Большинство тестовых кадров сделано зумом 16-45 мм. В пересчете на пленочный эквивалент это составляет 24-67,5 мм. Для архитектур

Photokina 2006: все новинки от ведущих производителей иг. Габариты этого ультракомпакта 94х56х18 мм, у NV3 есть яркий 2,5-дюймовый ЖК-дисплей и 3-кратный оптический зум, автоматическая коррекция эффекта «красных глаз», корпус камеры выполнен из ст

Тест топового ультракомпакта Casio - S770 нитора есть большой плюс – он практически не пачкается. Слева от дисплея расположены клавиша-качель зума, кнопка включения режима видеозаписи, клавиша меню, круглый многофункциональный навипад