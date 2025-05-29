Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175606
ИКТ 13668
Организации 10654
Ведомства 1463
Ассоциации 998
Технологии 3460
Системы 25637
Персоны 75378
География 2846
Статьи 1518
Пресса 1221
ИАА 698
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Константинов Константин


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 «ГМС Нефтемаш» перешло на T-FLEX PLM 1
23.06.2006 Макро: все о новых смартфонах Nokia 1
24.05.2005 Portege R200 – первый тест самого тонкого ноутбука Toshiba 1
26.04.2005 Ноутбук Panasonic - для интеллектуала в пути 1
25.04.2005 Бессмертный ноутбук Panasonic – трехлетка 1
19.04.2005 Смартфоны Nokia продолжают молодеть 1
12.04.2005 iRu Stilo: прорыв в дизайне российских ноутбуков 1
30.03.2005 Новая линейка ноутбуков Toshiba стала космической 1
22.03.2005 Первый КПК от Acer появился в России 1
15.03.2005 Мобильные новинки: самое интересное этой весной 1
09.03.2005 Выбор ZOOM.CNews: пятерка лучших КПК 1
24.02.2005 Asus дебютировал с мобильными телефонами 1
14.02.2005 Тестируем самый мощный КПК HP 1
08.02.2005 Nokia создала свой лучший смартфон 1
03.02.2005 У ASUS появился первый коммуникатор 1
02.02.2005 Тестируем первый ноутбук Acer на Sonoma 1
01.02.2005 Практика: готовим видео для PocketPC 1
01.02.2005 "Черный бумер" в мире телефонов 1
24.01.2005 Практика: смотрим видео на PocketPC 1
11.01.2005 Siemens Gigaset S645 – DECT для бизнеса 1
21.12.2004 BlueTooth-гарнитура Mobidick BHHS1 – "элегантность" для любителей 1
02.12.2004 MiTAC Mio 336BT – КПК с "голубым зубом" 1
23.11.2004 Sharp Zaurus SL-C860 – Linux на экране КПК 1
12.11.2004 i-mate Smartphone SP3 - эволюция Windows-телефона 1
11.11.2004 Nokia 6260 - неудачный расклад на Symbian 1
03.11.2004 Nokia 6670 – дизайн как следствие функциональности 1
18.10.2004 Fujitsu Siemens Pocket LOOX 710 - КПК с WiFi-телефоном 1
13.10.2004 AirPort Express – «яблочный» Wi-Fi с музыкальным уклоном 1
12.10.2004 Практика: как защитить беспроводную сеть 1
20.09.2004 Bliss 5055CE – ужасный силач 1
02.09.2004 Siemens Gigaset SL74 - DECT теперь с камерой 1
11.08.2004 Практика: Прошлое, настоящее и будущее GSM-позиционирования 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Константинов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12311 9
Microsoft Corporation 24849 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5700 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2069 4
Toshiba Corporation 2935 4
Siemens AG - Siemens Group 2603 4
Samsung Electronics 10376 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2578 3
Sony 6571 3
IBM - International Business Machines Corp 9473 2
HP Inc. 5717 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 2
HTC Corporation 1501 2
AMD Graphics Product Group - ATI 952 2
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 83 2
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 330 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1263 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
Fujitsu 2047 2
MiTAC - Mio Technology 86 2
МегаФон 9287 1
Dell EMC 5052 1
Cisco Systems 5155 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13231 1
Apple Inc 12274 1
LG Electronics 3638 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 540 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8892 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3009 1
Adobe Systems 1559 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Sharp Corporation 1043 1
F-Secure 211 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Realtek Semiconductor 63 1
Nvidia Corp 3572 1
МакЦентр - MacCentre 161 1
Titanium 84 1
Qualcomm Atheros 58 1
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 1
Совкомбанк Совесть 274 5
Carl Zeiss AG 304 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 71 1
Верный - торговая сеть 295 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6301 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12643 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7432 20
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2356 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12595 16
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1038 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52837 15
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6480 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10128 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6099 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9555 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6134 13
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3501 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24924 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10264 13
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21199 12
Joystick - Джойстик 1135 12
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1986 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24842 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14032 11
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1866 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24722 10
Наушники - Headphones 4122 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26004 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8642 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14623 9
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1239 9
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2261 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9862 9
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2152 9
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1006 9
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 795 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12988 8
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16364 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14096 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4302 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28269 7
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 656 7
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 537 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 9
Microsoft Windows Mobile 2003 156 8
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 6
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 5
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 5
Microsoft Windows 15903 5
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 4
Nokia Sseries - серия телефонов 148 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 838 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 3
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 3
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 100 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5034 3
Linux OS 10230 2
Microsoft Office 3822 2
Nokia Symbian OS 1401 2
Microsoft Windows XP 2409 2
Oracle Java - язык программирования 3137 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2109 2
Microsoft Outlook 1408 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 770 2
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 87 2
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 149 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 346 2
Fujitsu Pocket LOOX 81 2
Nokia N-Gage 73 2
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
Nvidia GeForce FX 72 2
Samsung SVR-диктофон 457 2
Dell Axim PDA 59 2
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 94 2
Nokia 6260 11 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2998 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1839 1
Microsoft Edge - браузер 2001 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 844 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 478 1
Adobe Photoshop 769 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
Россия - РФ - Российская федерация 149019 10
Финляндия - Финляндская Республика 3625 7
Европа 24385 4
Япония 13370 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5252 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44218 2
Германия - Федеративная Республика 12785 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52591 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13409 1
Китай - Тайвань 4046 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 301 1
Америка - Американский регион 2172 1
Южная Корея - Республика 6732 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 731 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 1
Франция - Бордо 28 1
Ergonomics - Эргономика 1625 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11130 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5092 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2812 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24798 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5333 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6560 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11248 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19231 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3683 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5023 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1775 1
Английский язык 6742 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4504 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 588 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4133 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1923 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6057 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2775 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1299 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1410 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1669 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 305 1
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5896 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3050 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7093 1
Спорт - Шахматы - Chess 245 1
Видеокамера - Видеосъёмка 700 1
Спорт - Гольф 88 1
Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний 173 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 421 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 287 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 882 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153