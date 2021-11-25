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Nokia Nseries

Nokia Nseries

СОБЫТИЯ

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25.11.2021 В России открыт предзаказ на планшет Nokia T20 3/32 WiFi

Компания HMD Global объявляет об открытии предзаказа в России планшета Nokia T20 3/32 WiFi , первого планшета под брендом Nokia и первого устройства новой T-серии. Планшет Nokia T20 в цвете «Голубой океан» в версии 3/32 WiFi доступен для предзаказа в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru и в магазинах сети «Ситилинк» по специальной цене 17 990 р
15.01.2019 Легендарный смартфон Nokia N9 вернется к жизни

из лучших камерофонов на рынке, что позволяло ему выделяться на фоне всех конкурентов. Оригинальный Nokia N9 2011 г. Третьей отличительной особенностью N9 стала его программная составляющая, на
20.04.2015 Nokia выпустит мобильник, который «сразит наповал»

стит подразделение Nokia Technologies, на счету которого оболочка для Android-устройств Zlauncher и Android-планшет Nokia N1, сообщает Re/code со ссылкой на инсайдеров. Функциональность будущег
19.11.2014 Компания выходцев из Nokia представила первый планшет

Вслед за Nokia собственный планшет представила компания Jolla, созданная бывшими ее бывшими сотрудниками. Jolla Tablet не такой тонкий, как анонсированный вчера, 18 ноября, Nokia N1 и не может похвастаться алюминиевым корпусом. Но его цена ниже. И он обладает собственным дизайном, тогда как дизайн Nokia N1 по большей части скопирован с iPad mini. С другой с
16.08.2013 Планшет Nokia на Windows RT представят в сентябре. Известны характеристики

онс планшета запланирован на конец сентября. Сейчас сообщается точная дата презентации - 26 число. Устройству будет посвящено специальное мероприятие, которое пройдет в Нью-Йорке, сообщает The Verge. Планшет Nokia будет работать под управлением операционной системы Microsoft Windows RT, уточняет The Verge. Эта информация подтверждается тем, что устройство будет оснащено 4-ядерным процессоро
09.02.2012 Рассекречен новый «камерофон» Nokia

Стали известны подробности о новом «камерофоне» Nokia, который придет на смену Nokia N8 (модели 2010 г). Их сообщает веб-сайт BGR. По информации ресурса, смартфон будет обладать не 3,5-дюймовым, как сообщалось ранее, а 4-дюймовым дисплеем (в Nokia N8 стоит дисплей

12.01.2012 Одна неделя со смартфоном Nokia N9: последний "ультрахардкор" в истории

Внешний вид Вынимая из коробки Nokia N9, мы уже могли догадаться о том, что перед нами предстанет достаточно тонкий аппарат

10.11.2011 Стали известны подробности о преемнике Nokia N8

Во II квартале 2012 г. Nokia планирует выпустить преемника Nokia N8. Новая модель будет обладать камерой с улучшенной матрицей, оптическим зумом, 3,5-дюймовым дисплеем Clear Black с разрешением WVGA, прикрытым стеклом Gorilla Glass, процессором с такто
27.09.2011 Россия: Nokia приступает к поставкам смартфона-легенды

Компания Nokia объявила на своем сайте о начале поставок смартфона Nokia N9 в розничные сети. Ожидается, что продажи телефона в России начнутся 6 октября, приче
26.07.2011 Флагманский смартфон Nokia N9 анонсирован в России

Новый флагманский смартфон Nokia N9 стал доступен для предзаказа в России. Он появится в продаже в III квартале 2011 г.,
06.07.2011 Nokia N9 будет поддерживаться несколько лет

Представитель корпорации Nokia Клас Стрем заявил, что Nokia N9 будет поддерживаться несколько лет и на нее выйдет несколько обновлений программного обеспечения.
28.06.2011 Первый взгляд на Nokia N9: финский флагман, бессмысленный и беспощадный

Назвался флагманским – полезай в кузов Итак, что же Nokia N9 предлагает с точки зрения технических характеристик? Для начала - несколько вариантов оформления корпуса (черный, розовый и голубой цвета), который, судя по всему, легко можно заменять
27.06.2011 Nokia N9 - первый и последний смартфон на MeeGo - глава компании

Nokia не собирается выпускать новые смартфоны на платформе MeeGo - Nokia N9 является первым и единственным аппаратом этого плана, сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на исполнительного директора Nokia Стивена Элопа (Stephen Elop). Анонсированн
09.03.2011 Nokia N97 превратили в нетбук

Китайцы создали клон Nokia N97, превратив этот смартфон в нетбук. Внутри установлен процессор Intel Atom, жесткий диск, 10-дюймовый экран.  Стоимость - 250 долларов.
14.02.2011 Nokia N8: флагман в бухте

Дизайн Nokia N8 выполнен в форм-факторе моноблока. Это небольшой по размерам (113,5 x 59 x 12,9 мм)

23.11.2010 Российские потребители не заметили дефект в Nokia N8

Российские потребители не заметили дефект в Nokia N8, из-за которого устройство перестает работать. Такой вывод сделало агентство «РИА Новости» после опроса представителей розничных сетей. В «Связном» сказали, что возврат Nokia N8
19.11.2010 Nokia сообщила о проблеме в смартфонах N8

Nokia уведомила об обнаружении проблемы в некоторых экземплярах смартфона Nokia N8, связанную с электропитанием. Как сообщается на официальном сайте компании, устройст
19.11.2010 Nokia обнаружила брак в некоторых смартфонах Nokia N8

Nokia уведомила об обнаружении проблемы в некоторых экземплярах смартфона Nokia N8, связанную с электропитанием. Как сообщается на официальном сайте компании, устройства самопроизвольно выключаются, после чего пользователям не всегда удается включить их вновь. По сло
15.10.2010 Nokia N900 будет работать под Maemo и MeeGo

и Nokia представили первую финальную версию операционной системы MeeGo для интернет-планшета Nokia N900. В создании продукта приняли участие разработчики двух компаний и коллектив Nokia Teleph
14.10.2010 Себестоимость Nokia N8 не превышает стоимость комплектующих для iPhone 4

Аналитики iSuppli, анализирующие реальные стоимости популярных и известных гаджетов, разобрали недавно выведенный на мировой рынок смартфон Nokia N8. Согласно их подсчетам, выпуск одного экземпляра Nokia N8 обходится финскому концерну в 187 долларов. Стоимость изготовления Apple iPhone 4 по аналогичным расчетам отличается от
07.10.2010 «М.Видео» начнет продажи Nokia N8 в первых числах ноября

Компания «М.Видео» в первых числах ноября 2010 г. начнет продажи Nokia N8. Оформить предварительную заявку перед стартом продаж на сайте mvideo.ru можно будет с 15 октября, говорится в официальном сообщении. Новый смартфон был представлен летом 2010 г. и ста
30.09.2010 Nokia объявила о начале поставок Nokia N8

Компания Nokia объявила о начале поставок первого смартфона на базе операционной системы Symbian^3 - Nokia N8. Начиная с сегодняшнего дня, 30 сентября, получить новинку смогут те, кто сделал предварительный заказ обратившись в фирменный магазин или через интернет, остальные - в течение несколь
20.09.2010 Nokia N8 сделала телевизоры сенсорными

Nokia разработала специальный интерфейс, позволяющий управлять телевизором со смартфона. К Nokia N8 подключается приставка Plug and Touch, которая превращает обычный телевизор в сенсорный. Камера Nokia N8 распознает движения рук и передает их на интерфейс смартфона, демонстрир
07.09.2010 Nokia N8 появится в России в октябре

Смартфон Nokia N8 поступит в продажу на российский рынок в октябре 2010 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей Nokia. Они также подтвердили рекомендуемую розничную стоимость новинки, об
12.07.2010 Nokia N8: детали о долгожданном флагмане

тегории. И вот, в 2010 году Nokia все-таки вышла с принципиально новым устройством – коммуникатором Nokia N8 под управлением Symbyan^3. Достойный наследник Nokia N97 Исключив все вариации Nokia
05.07.2010 Блогеры сняли видеотест Nokia N9

Коллектив зарубежного блога Negri Electronics и снял первый видеотест смартфона Nokia N9. Смартфон представляет QWERTY-аппарат с 8 МП фотокамерой с двойной светодиодной вспы
28.06.2010 Слухи: Nokia N9

В Сети появилось первое фото коммуникатора, похожего на Nokia N9. Устройство представляет собой QWERTY-телефон с 8 МП камерой и поддержкой сетей 3G. В роли операционной системы выступает Symbian OS. Кроме того, на панели устройства есть надпись "С0"
24.06.2010 Nokia N8 станет последним Symbian-устройством в N-series

ian-устройством в истории производителя, а точнее, в истории развития N-Series. Следующий аппарат – Nokia N9, будет работать уже под управлением ОС MeeGo. Однако, это вовсе не значит, что Nokia
15.06.2010 Nokia N9: первый MeeGo-слайдер

их пор еще доступен) видеоролик, на котором показан новый коммуникатор, предположительно похожий на Nokia N9. Он будет управляться MeeGo. По предварительной информации его технические характери
01.06.2010 Nokia опровергает оценки продаж N900

Корпорация Nokia опровергает информацию о низком уровне продаж N900. Представители компании выступили против статистики, опубликованной в западных СМИ со ссылкой на исследование Gartner, согласно которому за 5 месяцев этого года производитель смог реализов
28.05.2010 Продажи Nokia N900 за пять месяцев не достигли 100 тыс. штук

Спустя пять месяцев присутствия на рынке продажи Nokia N900 приблизились к 100 тыс. экземпляров, но не преодолели эту цифру, сообщает Reuters со ссы
25.05.2010 Nokia разочаровала фанатов: MeeGo для N900 не будет

собирается выпускать коммерческий вариант операционной системы MeeGo для интернет-устройства Nokia N900. И это несмотря на то, что N900 используется в качестве платформы для тестировани
24.05.2010 Nokia N8 оказалась почти в 3,5 раза быстрее Nokia N97

на нем ряд тестов. Для проверки скорости было использовано приложение Speedy Go! Оно показало, что Nokia N8 на 90% быстрее Samsung Omnia HD (i8910) и на 244% быстрее Nokia N97. Существенный пр
18.05.2010 Готов преемник Nokia N900

В Сети появились первые спецификации Nokia N920. Следующая версия коммуникатора Nokia N900 будет работать на MeeGo, иметь процессоры OMAP 4440 и 4430, а также поддерживать просмотр HD-видео до 10 часов. В Nokia N920 будет установлен 64 Гб памяти, будут поддерживаться карты
06.05.2010 Nokia N8: первый взгляд на новый Symbian-флагман

аторах также свидетельствуют о том, что компьютер, как таковой, уже не так востребован.   Конкурент Nokia N8                 SonyEricsson Satio Nokia N8                             12.1

28.04.2010 Новый флагман Nokia скоро в России. ЦЕНА

Российское представительство Nokia сообщило, что розничная цена Nokia N8 в России составит 19990 руб. Это существенно ниже предыдущих флагманов, которые появлялись на рынке по цене около 30000 руб. Помимо прочего Nokia N8 обеспечивает доступ к сервис
28.04.2010 Объявлена розничная цена Nokia N8 в России

Российское представительство Nokia выпустило пресс-релиз, посвященный новому флагманскому смартфону – Nokia N8. В нем сообщается, что ориентировочная розничная цена устройства в России составит 19990 руб. В пресс-релизе также сообщается, что помимо прочего Nokia N8 обеспечивает доступ к

27.04.2010 Новый флагман от Nokia. ФОТО

тр и датчик близости – стандартные функции любого современного смартфона, не является исключением и Nokia N8. В спецификации также упоминается наличие поддержки Bluetooth 2.1+EDR и Wi-Fi 802.11
27.04.2010 Опубликованы характеристики нового флагмана от Nokia

Новый флагманский смартфон Nokia, Nokia N8, выполненный в форм-факторе моноблока, будет обладать сенсорным 3,5-дюймовым OLED-ди
13.04.2010 Nokia N8 появится в апреле?

В середине апреля на рынке может появиться новый смартфон от Nokia. Это будет, скорее всего, Nokia N8 или Nokia Vasco. Об этом можно узнать завтра, после окончания мероприятия “Everyone Connect”. Nokia N8 будет первым Symbian^3-смартфоном с 12-мегапиксельной камерой, поддержкой


Публикаций - 539, упоминаний - 874

Nokia Nseries и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 462
Samsung Electronics 11121 113
Apple Inc 13250 94
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 88
Microsoft Corporation 25841 81
Sony 6754 64
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 60
Lenovo Motorola 3570 52
HTC Corporation 1512 48
Google LLC 12761 43
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 39
Intel Corporation 12858 37
Meta Platforms - Facebook 4629 36
LG Electronics 3744 36
X Corp - Twitter 2942 30
Siemens AG - Siemens Group 2675 20
Qualcomm Technologies 1988 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16002 16
HP Inc. 5907 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9540 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 13
Acer Group - Acer Inc 2813 12
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 11
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 11
МегаФон 10894 10
Motorola Inc 1156 10
Divizion 54 10
Nokia Markets 17 9
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 9
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 8
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 8
HMD Global - Nokia 144 8
Jolla - Sailfish Holding 85 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1423 8
HERE Technologies 113 8
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 8
Dell EMC 5204 7
AT&T Inc 1726 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Nvidia Corp 4061 7
Carl Zeiss AG 308 73
Евросеть 1421 22
Связной ГК 1401 21
Dixis - Диксис - Dиксис 371 18
Телефон.Ру 92 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2983 12
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 10
Россети Ленэнерго 1699 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Prada 58 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1161 4
Microsoft - LinkedIn 705 4
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 4
36,6 - аптечная сеть 96 4
BMW Group 483 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Белый Ветер 365 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 2
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 2
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation - MFTBC 5 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Mercedes-Benz Group - Daimler Trucks and Buses - Thomas Built 5 2
eBay Inc 1642 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Visa International 1996 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 2
Volkswagen Audi Group 233 2
Nike 195 2
Верный - торговая сеть 328 2
Uber 364 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
Резонанс НПП 407 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Saxon Innovations 1 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5994 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 727 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Судебная власть - Judicial power 2521 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5734 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 442 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1215 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 64
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 11
Symbian Foundation 38 6
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1529 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 411 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 67 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
DGB - Deutscher Gewerkschaftsbund - German Trade Union Confederation - Confederation of German Trade Unions - Объединение немецких профсоюзов 3 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27044 394
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 241
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29837 232
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28483 200
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13329 153
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13563 152
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3663 113
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7557 106
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2864 105
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7977 104
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6285 103
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6457 103
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22737 99
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 113
Google Android 15325 104
Apple iPhone - серия смартфонов 7673 103
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 71
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Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 59
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Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 158 41
Linux OS 11618 41
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 38
Sony Walkman 285 35
Nokia Ovi Maps - Nokia Maps 88 33
Nokia XpressMusic 65 31
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 31
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 31
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Nokia Cseries 79 27
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