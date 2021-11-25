В России открыт предзаказ на планшет Nokia T20 3/32 WiFi

Компания HMD Global объявляет об открытии предзаказа в России планшета Nokia T20 3/32 WiFi , первого планшета под брендом Nokia и первого устройства новой T-серии.

Планшет Nokia T20 в цвете «Голубой океан» в версии 3/32 WiFi доступен для предзаказа в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru и в магазинах сети «Ситилинк» по специальной цене 17 990 руб. В качестве подарка к планшету прилагается чехол Nokia Rugged Case (обычная цена 2 990 руб.).

На 2K-экране диагональю 10,4 дюйма отлично видна каждая деталь. Технология Low Blue Light поможет защитить зрение. В планшет встроено два микрофона, а за панорамный звук отвечают стереодинамики и технология OZO Playback Panorama.

Планшет Nokia T20 выполнен в лаконичном дизайне, присущем всем смартфонам Nokia. Корпус из брашированного матированного алюминия и прочное 3D-обрамление экрана рассчитаны на активную эксплуатацию и долгий срок службы.

Nokia T20 3/32 WiFi

Батарея Nokia T20 емкостью 8000 мАч рассчитана на 7 часов онлайн-общения, 10 часов просмотра фильмов или 15 часов веб-серфинга. Предусмотрена функция быстрой зарядки 15 Вт.

На Nokia T20 предустановлена детская библиотека с развивающим контентом Google Kids Space. Предлагаемые игры, книги и видеоролики отличаются высоким качеством и соответствуют возрасту и увлечениям ребенка — они помогают развиваться и творить. Приложения и книги проверяются специалистами в области образования и экспертами по мультимедийным технологиям. Для работы Google Kids Space требуется детский аккаунт Google, которым можно управлять с помощью приложения для родительского контроля Family Link .

На Nokia T20 предустановлена операционная система Android 11. Планшет будет два года получать обновления операционной системы и три года — ежемесячные обновления для системы безопасности.

Nokia T20 входит в программу Android Recommended (AER) и соответствует всем требованиям, предъявляемым компанией Google к устройствам для корпоративного использования. На планшет можно установить решение HMD Enable Pro для простого и удобного управления корпоративными мобильными устройствами.

Для дополнительной защиты планшета предусмотрены оригинальные чехлы Nokia Rugged Case и Nokia Rugged Flip Cover.