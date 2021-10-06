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HMD Global Nokia
СОБЫТИЯ
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|06.10.2021
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Nokia Т20 – первый планшет, созданный компанией HMD Global
Компания HMD Global, дом для мобильных устройств и аксессуаров Nokia, представляет Nokia T20 — свой первый планшет под брендом Nokia и первое устройство новой T-серии. Разработчики отмечают среди преиму
|11.08.2020
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HMD Global привлекла $230 миллионов инвестиций от стратегических партнеров
obal, производитель телефонов Nokia, получила $230 млн в качестве инвестиций от нескольких основных глобальных стратегических партнеров в рамках закрытия первого раунда текущего этапа финансирования. HMD Global, по данным IDC, лидирует на рынке кнопочных телефонов по объему продаж в денежном выражении, а также выпускает смартфоны на базе чистой, безопасной и обновляемой операционной системы
|04.08.2020
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Nokia выпустила «убийцу» Xiaomi ровно за $100. Видео
Бюджетный смартфон Nokia Холдинг HMD Global провел премьеру нового смартфона Nokia C3, относящегося к начальному ценовому сегменту. Это прямой конкурент бюджетных моделей смартфонов компаний Redmi (дочерний бренд Xiaomi) и Rea
|06.09.2019
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HMD Global представила новые телефоны и смартфоны Nokia. Цены
ассическом дизайне с поддержкой WhatsApp и выделенной кнопкой Google Ассистент – новое прочтение классики. Также представлен самый доступный и простой телефон - Nokia 110 с камерой, плеером и играми. HMD Global определилась со стратегическими направлениями развития. Инвестиции будут направлены на то, чтобы добиться еще больших преимуществ телефонов Nokia в таких направлениях как фото, безоп
|21.08.2018
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HMD Global представила безрамочные смартфоны Nokia 6.1 Plus и 5.1 Plus. Цены
производительностью и позволяют делать фотографии на профессиональном уровне за счет использования технологий искусственного интеллекта для обработки изображений. Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global, сказал: «С самого начала мы сфокусировались на том, чтобы пользователи наших смартфонов получили все, что ожидают от телефонов Nokia и даже больше – выдающийся дизайн и высокое каче
|17.07.2018
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HMD Global анонсировала старт продаж в России смартфона Nokia 5.1. Цена
тва указательным пальцем. Поддержка NFC, и в том числе технологии оплаты Google Pay, дает возможность удобно и безопасно оплачивать покупки с помощью телефона. Алексей Зенков, глава представительства HMD Global в России и СНГ, сказал: «Многие люди начинают и заканчивают день со смартфоном в руках. Сколько бы времени вы ни проводили со своим смартфоном, он всегда должен оставаться надежным,
|16.07.2018
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«Билайн» и HMD Global объявили о старте продаж смартфонов Nokia 1 и Nokia 2.1. Цены
«Вымпелком» (бренд «Билайн») и HMD Global объявили о старте продаж 4G-смартфона Nokia 1 эксклюзивно в магазинах «Билайн». В рамках стратегического партнерства с HMD Global, «Билайн» формирует новые предложения: с 16 и
|02.07.2018
|HMD Global объявила о начале продаж смартфона Nokia 8110 в России
|22.05.2018
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HMD Global привлекла $100 млн на финансирование роста
Ltd. при участии DMJ Asia Investment Opportunity Limited и Wonderful Stars Pte. Ltd., дочерней компании FIH Mobile Ltd. С учетом последнего раунда финансирования текущая оценочная стоимость компании HMD Global превысила 1 млрд долларов, обеспечив компании статус unicorn-стартапа (стартапа-миллиардера). HMD Global планирует стратегические инвестиции в расширение своего быстро растуще
|21.03.2018
|HMD Global анонсировала старт продаж в России новой Nokia 6
HMD Global и организации, системы, технологии, персоны:
|NokiaPowerUser 13 6
|CNews - ZOOM.CNews 1866 5
|GizmoChina 171 5
|VentureBeat 90 3
|The Verge - Издание 619 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
|PhoneArena 75 2
|DxOMark - Издание 36 2
|GSM Arena 78 2
|Liliputing 76 2
|Bloomberg 1627 2
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|WCCFTech - Издание 110 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|9to5Google 60 1
|SlashGear 134 1
|TENAA 19 1
|Windows Central 36 1
|MySmartPrice 4 1
|Korea Times 132 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|ZDnet 663 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
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