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HMD Global Nokia

HMD Global - Nokia

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.10.2021 Nokia Т20 – первый планшет, созданный компанией HMD Global

Компания HMD Global, дом для мобильных устройств и аксессуаров Nokia, представляет Nokia T20 — свой первый планшет под брендом Nokia и первое устройство новой T-серии. Разработчики отмечают среди преиму
11.08.2020 HMD Global привлекла $230 миллионов инвестиций от стратегических партнеров

obal, производитель телефонов Nokia, получила $230 млн в качестве инвестиций от нескольких основных глобальных стратегических партнеров в рамках закрытия первого раунда текущего этапа финансирования. HMD Global, по данным IDC, лидирует на рынке кнопочных телефонов по объему продаж в денежном выражении, а также выпускает смартфоны на базе чистой, безопасной и обновляемой операционной системы
04.08.2020 Nokia выпустила «убийцу» Xiaomi ровно за $100. Видео

Бюджетный смартфон Nokia Холдинг HMD Global провел премьеру нового смартфона Nokia C3, относящегося к начальному ценовому сегменту. Это прямой конкурент бюджетных моделей смартфонов компаний Redmi (дочерний бренд Xiaomi) и Rea
06.09.2019 HMD Global представила новые телефоны и смартфоны Nokia. Цены

ассическом дизайне с поддержкой WhatsApp и выделенной кнопкой Google Ассистент – новое прочтение классики. Также представлен самый доступный и простой телефон - Nokia 110 с камерой, плеером и играми. HMD Global определилась со стратегическими направлениями развития. Инвестиции будут направлены на то, чтобы добиться еще больших преимуществ телефонов Nokia в таких направлениях как фото, безоп
21.08.2018 HMD Global представила безрамочные смартфоны Nokia 6.1 Plus и 5.1 Plus. Цены

производительностью и позволяют делать фотографии на профессиональном уровне за счет использования технологий искусственного интеллекта для обработки изображений. Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global, сказал: «С самого начала мы сфокусировались на том, чтобы пользователи наших смартфонов получили все, что ожидают от телефонов Nokia и даже больше – выдающийся дизайн и высокое каче
17.07.2018 HMD Global анонсировала старт продаж в России смартфона Nokia 5.1. Цена

тва указательным пальцем. Поддержка NFC, и в том числе технологии оплаты Google Pay, дает возможность удобно и безопасно оплачивать покупки с помощью телефона. Алексей Зенков, глава представительства HMD Global в России и СНГ, сказал: «Многие люди начинают и заканчивают день со смартфоном в руках. Сколько бы времени вы ни проводили со своим смартфоном, он всегда должен оставаться надежным,

16.07.2018 «Билайн» и HMD Global объявили о старте продаж смартфонов Nokia 1 и Nokia 2.1. Цены

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и HMD Global объявили о старте продаж 4G-смартфона Nokia 1 эксклюзивно в магазинах «Билайн». В рамках стратегического партнерства с HMD Global, «Билайн» формирует новые предложения: с 16 и
02.07.2018 HMD Global объявила о начале продаж смартфона Nokia 8110 в России
22.05.2018 HMD Global привлекла $100 млн на финансирование роста

Ltd. при участии DMJ Asia Investment Opportunity Limited и Wonderful Stars Pte. Ltd., дочерней компании FIH Mobile Ltd. С учетом последнего раунда финансирования текущая оценочная стоимость компании HMD Global превысила 1 млрд долларов, обеспечив компании статус unicorn-стартапа (стартапа-миллиардера). HMD Global планирует стратегические инвестиции в расширение своего быстро растуще
21.03.2018 HMD Global анонсировала старт продаж в России новой Nokia 6

Публикаций - 144, упоминаний - 157

HMD Global и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 134
Google LLC 12688 44
Microsoft Corporation 25775 36
Samsung Electronics 11064 31
Apple Inc 13154 25
Xiaomi - Сяоми 2231 24
Nokia MobileShop 21 21
Huawei 4676 21
Qualcomm Technologies 1974 17
LG Electronics 3735 13
Lenovo Motorola 3566 12
FIH Mobile 14 12
Lenovo Group 2446 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
BBK OPPO Electronics 484 11
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 11
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 10
ZTE Corporation 800 9
Sony 6739 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Intel Corporation 12811 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
MediaTek - Ralink 595 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 6
BBK OnePlus 298 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
X Corp - Twitter 2938 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 5
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 4
Motorola Inc 1156 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 4
Flipkart Group 21 4
HTC Corporation 1512 4
Sharp Corporation 1062 3
Leica Camera 282 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 3
Carl Zeiss AG 307 37
Возрождение - Коммерческий банк 359 5
Россети Ленэнерго 1699 4
JD.com - Jingdong Mall 101 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Евросеть 1421 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 2
Связной ГК 1401 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Ferrari NV 159 1
Alpha Ginko Ltd 1 1
Ukio - Ūkio bankas 2 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
JIP - Japan Industrial Partners 14 1
Danske Bank 8 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
DMJ Asia Investment Opportunity Limited 1 1
Резонанс НПП 407 1
Vingroup JSC 2 1
Fazer - Oy Karl Fazer Ab - Фацер 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Kickstarter 136 1
Volvo Cars 262 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 131
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 89
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 76
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 67
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 66
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 56
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 51
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 50
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 41
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 40
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 38
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 35
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 31
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 31
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 29
Наушники - Headphones 4478 28
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 28
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 28
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 614 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 26
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 26
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 23
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 23
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 22
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 21
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 19
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 19
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 18
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 17
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 16
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 16
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 16
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 15
Google Android 15243 95
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 82
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 31
Nokia 6 - серия 35 30
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 24
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 23
Google Android 9 - Android Pie 217 22
Nokia PureView - Смартфон 111 22
Nokia Sirocco 104 22
Google Android 7 - Android Nougat 227 19
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 18
Nokia 7 - серия 23 18
Nokia 5 - серия 30 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Google Android One 47 16
Google Android 8 - Android Oreo 198 15
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 15
Google Photos 88 14
Nokia Snake - Змейка 37 14
Nokia 1 - Nokia 1 Plus 19 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 13
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 13
Nokia 3310 78 13
Nokia 3 - серия 24 13
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Nokia OZO Audio 14 11
Apple iOS 8583 11
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 11
Nokia PureDisplay 11 10
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 10
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 10
Nokia Symbian OS 1411 9
Huawei Mate - серия смартфонов 453 9
Nokia 8110 14 8
Nokia 2 - серия 14 8
Nokia 8 5G - серия 10 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
Nokia Nseries 538 8
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 12
Seiche Florian - Зайхе Флориан 14 11
Nummela Arto - Нуммела Арто 6 5
Зенков Алексей 3 2
Малис Александр 158 1
Timothy William Bray - Тим Брэй 10 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Смагаринский Юрий 24 1
Ekholm Börje - Экхольм Берье - Ekholm Borje - Эхолм Борже 17 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 1
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Browder William - Браудер Уильям 1 1
Amon Cristiano - Амон Кристиано 16 1
Yang Brett - Янг Бретт 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Wilkinson Howard - Уилкинсон Говард 1 1
Krach Keith - Крач Кейт 8 1
Форсайт Раун 1 1
Ishizuka Shigeki - Ишизука Шигеки 3 1
Павлов Виктор 10 1
Hastings Reed - Хастингс Рид 7 1
Jassy Andy - Джесси Энди 14 1
Slivka Ben - Сливка Бен 2 1
Turrin Michael - Туррин Майкл 1 1
Levoranta Kati - Леворанта Кэти 3 1
Fischer Denny - Фишер Дэнни 1 1
Rantala Pekka - Рантала Пекка 3 1
Mercanton Patrick - Меркантон Патрик 1 1
Czerwinski Pawel 6 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
Bong-seok Kwon - Бонг-Сок Квон 4 1
Buniac Sergio - Буниак Сержио 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 94
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 46
Финляндия - Финляндская Республика 3697 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 28
Европа 24964 20
Испания - Каталония - Барселона 752 15
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 13
Китай - Тайвань 4245 12
Южная Корея - Республика 7052 10
Индия - Bharat 5869 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Финляндия - Хельсинки 253 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Швеция - Королевство 3782 5
Финляндия - Эспоо 14 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Испания - Королевство 3840 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Япония 13807 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Индонезия - Республика 1058 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Германия - Берлин 732 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
Швейцария - Женева 332 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 1
Вьетнам - Ханой 50 1
Финляндия - Тампере 21 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 48
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 7
Металлы - Серебро - Silver 827 7
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 6
Английский язык 7030 5
Металлы - Медь - Copper 862 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Ergonomics - Эргономика 1755 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
NokiaPowerUser 13 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
GizmoChina 171 5
VentureBeat 90 3
The Verge - Издание 619 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
PhoneArena 75 2
DxOMark - Издание 36 2
GSM Arena 78 2
Liliputing 76 2
Bloomberg 1627 2
Engadget - Блог о технологиях 429 1
WCCFTech - Издание 110 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
9to5Google 60 1
SlashGear 134 1
TENAA 19 1
Windows Central 36 1
MySmartPrice 4 1
Korea Times 132 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
ZDnet 663 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
BlueFin Research 5 1
CCS Insight 22 1
Counterpoint Research 110 1
Strategy Analytics 285 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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