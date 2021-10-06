Nokia Т20 – первый планшет, созданный компанией HMD Global Компания HMD Global, дом для мобильных устройств и аксессуаров Nokia, представляет Nokia T20 — свой первый планшет под брендом Nokia и первое устройство новой T-серии. Разработчики отмечают среди преиму

HMD Global привлекла $230 миллионов инвестиций от стратегических партнеров obal, производитель телефонов Nokia, получила $230 млн в качестве инвестиций от нескольких основных глобальных стратегических партнеров в рамках закрытия первого раунда текущего этапа финансирования. HMD Global, по данным IDC, лидирует на рынке кнопочных телефонов по объему продаж в денежном выражении, а также выпускает смартфоны на базе чистой, безопасной и обновляемой операционной системы

Nokia выпустила «убийцу» Xiaomi ровно за $100. Видео Бюджетный смартфон Nokia Холдинг HMD Global провел премьеру нового смартфона Nokia C3, относящегося к начальному ценовому сегменту. Это прямой конкурент бюджетных моделей смартфонов компаний Redmi (дочерний бренд Xiaomi) и Rea

HMD Global представила новые телефоны и смартфоны Nokia. Цены ассическом дизайне с поддержкой WhatsApp и выделенной кнопкой Google Ассистент – новое прочтение классики. Также представлен самый доступный и простой телефон - Nokia 110 с камерой, плеером и играми. HMD Global определилась со стратегическими направлениями развития. Инвестиции будут направлены на то, чтобы добиться еще больших преимуществ телефонов Nokia в таких направлениях как фото, безоп

HMD Global представила безрамочные смартфоны Nokia 6.1 Plus и 5.1 Plus. Цены производительностью и позволяют делать фотографии на профессиональном уровне за счет использования технологий искусственного интеллекта для обработки изображений. Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global, сказал: «С самого начала мы сфокусировались на том, чтобы пользователи наших смартфонов получили все, что ожидают от телефонов Nokia и даже больше – выдающийся дизайн и высокое каче

HMD Global анонсировала старт продаж в России смартфона Nokia 5.1. Цена тва указательным пальцем. Поддержка NFC, и в том числе технологии оплаты Google Pay, дает возможность удобно и безопасно оплачивать покупки с помощью телефона. Алексей Зенков, глава представительства HMD Global в России и СНГ, сказал: «Многие люди начинают и заканчивают день со смартфоном в руках. Сколько бы времени вы ни проводили со своим смартфоном, он всегда должен оставаться надежным,

«Билайн» и HMD Global объявили о старте продаж смартфонов Nokia 1 и Nokia 2.1. Цены «Вымпелком» (бренд «Билайн») и HMD Global объявили о старте продаж 4G-смартфона Nokia 1 эксклюзивно в магазинах «Билайн». В рамках стратегического партнерства с HMD Global, «Билайн» формирует новые предложения: с 16 и