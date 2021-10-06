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Nokia Т20 – первый планшет, созданный компанией HMD Global

Компания HMD Global, дом для мобильных устройств и аксессуаров Nokia, представляет Nokia T20 — свой первый планшет под брендом Nokia и первое устройство новой T-серии. Разработчики отмечают среди преимуществ планшета 2К-экран диагональю 10,4 и емкую батарею. Кроме того, предусмотрены три года ежемесячных обновлений для системы безопасности и два года обновлений операционной системы.

«Спрос на планшеты вырос на 53% в период с первого квартала 2020 года по первый квартал 2021 года . В ответ на изменившиеся привычки и желание людей пользоваться удобными современными функциями компания HMD Global создала свой первый планшет под брендом Nokia. Nokia T20 предназначен для работы, учебы и развлечений — планшет соответствует всем высоким требованиям к качеству, которые мы традиционно предъявляем к смартфонам под брендом Nokia», — сообщает Флориан Зайхе, глава компании HMD Global.

Батарея Nokia T20 емкостью 8000 мАч рассчитана на 7 часов онлайн-общения, 10 часов просмотра фильмов или 15 часов веб-серфинга. Предусмотрена функция быстрой зарядки 15 Вт. На Nokia T20 предустановлена операционная система Android 11.

На Nokia T20 предустановлена детская библиотека с развивающим контентом Google Kids Space. Приложения и книги проверяются специалистами в области образования и экспертами по мультимедийным технологиям. Для работы Google Kids Space требуется детский аккаунт Google, которым можно управлять с помощью приложения для родительского контроля Family Link .

Планшет Nokia Т20 представлен в цвете «голубой океан» в двух версиях: 4/64 LTE и 3/32 WiFi. Версия 4/64 LTE уже доступна для предзаказа в России в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru. Планшет в версии 4/64 доступен для предзаказа в магазинах сети «М.Видео».

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