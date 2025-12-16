Разделы

Google YouTube Kids Google Kids Space


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


16.12.2025 Аналитика GetPayAll: как семейное положение меняет цифровые привычки россиян и выбор подписок 1
18.08.2025 Доступный и компактный планшет Honor Pаd Х7 с экраном 8,7 дюйма и батареей 7020 мАч поступил в продажу 1
24.02.2024 Программы и инструменты для родительского контроля на ПК в 2024 году 1
12.09.2022 Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей 1
17.05.2022 Опасный конкурент Xiaomi начал поставки в Россию планшетов на замену iPad. Цена, видео 1
16.12.2021 В России начались продажи планшета Nokia T20 3/32 WiFi 1
25.11.2021 В России открыт предзаказ на планшет Nokia T20 3/32 WiFi 1
16.11.2021 Трафик мобильного интернета в московском метро за два года вырос в 19 раз 1
06.10.2021 Nokia Т20 – первый планшет, созданный компанией HMD Global 1
30.05.2021 Как ограничить TikTok и другие приложения на смартфоне ребенка: советы ZOOM 1
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
29.04.2021 Lenovo представила планшет Tab P11 на российском рынке. Цена. Фото 1
28.05.2020 Приложение YouTube Детям теперь доступно на Apple TV 2
23.04.2020 App Annie рассказала о мобильных предпочтениях россиян на самоизоляции 1
16.04.2020 Samsung представил планшет Galaxy Tab S6 Lite с электронным пером S Pen. Цена. Фото 1
20.02.2019 Сеть «Эльдорадо» начала продажи портативных проекторов Cinemood для детей 1
13.07.2018 «Тинькофф мобайл» пополнил список безлимитных сервисов новыми приложениями 1
31.07.2017 Инновационный мини-кинотеатр Сinemood резидента Сколково стал доступен в «М.Видео» 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Google YouTube Kids и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12270 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4535 4
Apple Inc 12639 4
Nokia MobileShop 21 3
Meta Platforms - Facebook 4534 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 3
HMD Global - Nokia 136 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 714 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 822 2
Samsung Electronics 10631 2
Cinemood - МультиКубик 30 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 352 2
Xiaomi 1977 2
Huawei 4224 2
Yandex - Яндекс 8453 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 2
МегаФон 9922 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 1
BBK OnePlus 258 1
Chatium - Чатиум 1 1
X Corp - Twitter 2907 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 195 1
Snapchat 140 1
ELARI 44 1
data.ai - App Annie 85 1
AKG 65 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Telegram Group 2579 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5281 1
ХайТэк - Hi-Tech 225 1
Microsoft Corporation 25246 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 1
Lenovo Group 2364 1
BBK OPPO Electronics 430 1
BBK Electronics Corp 324 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 492 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2699 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 286 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 506 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 272 2
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 54 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 526 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 288 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8191 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 483 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1377 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 979 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1654 1
TÜV Rheinland Group 163 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5243 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1055 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12989 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1855 4
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1135 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8917 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 4
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1617 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 3
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 592 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9339 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18245 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5394 3
Наушники - Headphones 4304 3
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 155 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2992 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8808 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 2
Микрофон - Microphone 2707 2
Аксессуары 4135 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31804 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
Google YouTube - Видеохостинг 2891 10
Google Android 14703 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1215 5
Google Family Link 8 4
ByteDance - TikTok 319 4
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 220 4
Intel Security McAfee Safe Family 4 3
Kaspersky Safe Browser 28 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 334 3
Nokia Nseries 537 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 873 3
Apple iTunes Store 1115 3
Apple iOS 8255 3
Apple - App Store 3009 3
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 67 3
Rakuten Viber 650 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2358 2
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 153 2
Google YouTube Music 44 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 308 2
Яндекс.Радио 12 2
Google Chrome - браузер 1649 2
Apple Safari - браузер 875 2
Apple macOS 2253 2
Microsoft Windows 16342 2
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 33 1
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 47 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 1
Cinemood Кинокубик 5 1
Lenovo Tab - серия планшетов 39 1
Amazon Kindle 190 1
Samsung Notes 11 1
ВымпелКом - Билайн Аналитика 46 1
Lenovo Pen - серия стилусов 26 1
OpenDNS 15 1
Google Play Movies 7 1
Photomath 4 1
Zoom Cloud Meetings - Zoom On-Premise Meeting Connector Controller 4 1
Бортников Евгений 1 1
Урбантайте Янина 1 1
Тихвинский Никита 18 1
Воинов Сергей 13 1
Губанов Андрей 108 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 157089 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45766 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
Финляндия - Эспоо 13 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3266 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4278 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 1
Куба - Республика 395 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8123 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18240 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Индия - Bharat 5702 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 210 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
F2P - Free-to-play 95 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15147 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 117 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 598 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 679 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 1
Образование в России 2562 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408028, в очереди разбора - 732387.
Создано именных указателей - 187502.
