Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168246
ИКТ 13078
Организации 10263
Ведомства 1444
Ассоциации 970
Технологии 3391
Системы 25055
Персоны 71794
География 2734
Статьи 1507
Пресса 1181
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2566
Мероприятия 843

OpenDNS



10.02.2025 Европа пошла войной на популярные VPN 1
12.09.2022 Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей 1
14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google 1
21.07.2021 Спам или нет — как проверить ссылку на достоверность 1
31.08.2020 В интернете один из крупнейших сбоев в истории. Виновата только одна компания 1
02.05.2020 10 программ для родительского контроля на ПК: выбор ZOOM 1
13.09.2019 Chrome научился обходить все блокировки Роскомнадзора лучше, чем Firefox 1
29.05.2018 Cisco исправила ошибку в обновлениях «железа» 1
19.04.2016 «Яндекс.Браузер» получил поддержку технологии DNSCrypt 1
03.04.2013 «Яндекс» начал фильтровать интернет 1
31.08.2011 Google придумал, как сделать интернет быстрее 1
04.12.2009 Google запустил собственные DNS-серверы 1
26.04.2007 OpenDNS: shortcuts – поиск по ярлыкам 1
19.12.2006 Opera 9.1 вышла с антифишинговым фильтром 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

OpenDNS и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11811 8
Cloudflare 109 3
X Corp - Twitter 2847 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 2
Telegram Group 2010 2
Yandex - Яндекс 7387 2
Apple Inc 12129 2
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 58 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 1
Cisco Systems 5119 1
Amazon Inc - Amazon.com 3008 1
Microsoft Corporation 24652 1
AT&T Inc 1680 1
EA - Electronic Arts 1287 1
Cisco Talos 42 1
Blizzard Entertainment 328 1
Imperva 34 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 313 1
NameCheap 8 1
Duo Security 7 1
D-Link - Д-Линк Трейд 363 1
TeamViewer 119 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Bitdefender 156 1
Tenable Security 10 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Otello Corporation - Opera Software 332 1
Ростелеком 9727 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
CDNetworks 4 1
BitGravity 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Chess.com 2 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2753 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4879 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9203 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15967 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4091 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6415 4
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7019 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2482 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7435 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4238 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12559 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 355 2
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 17 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12669 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16172 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2923 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1963 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5024 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1919 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2909 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10549 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17105 2
Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер 118 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12785 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7615 2
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 152 2
Оповещение и уведомление - Notification 4642 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1492 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11170 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 115 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 12 1
ESNI - Encrypted SNI - стандарт зашифрованной передачи имени хоста 3 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8484 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4726 1
Apple iOS 7829 4
Google Chrome - браузер 1566 3
Mozilla Firefox - браузер 1891 3
Opera Browser - Браузер 1022 3
Google Public DNS 5 3
Linux OS 9991 2
Google Android 14034 2
Intel Security McAfee Safe Family 4 2
Apple macOS 2068 2
Amazon Kindle 184 2
Microsoft Windows 15699 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
Discord 120 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Google Chrome Enterprise 7 1
Microsoft Xbox Live 306 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 90 1
Cisco Smart Install 6 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 1
Cisco IOS-XR Network OS 18 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 390 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 420 1
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 47 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1794 1
Google VirusTotal 82 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 526 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 213 1
Apple iChat - мессенджер 37 1
ZyXEL Keenetic 36 1
Яндекс.DNS 17 1
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 17 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 30 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 644 1
Apple - App Store 2896 1
WhatsApp Messenger 1088 1
Дворкович Аркадий 210 1
Bosack Leonard - Босек Леонард 1 1
Lerner Sandy - Лернер Сэнди 1 1
Карнаухова Екатерина 8 1
Климарев Михаил 48 1
Гоцуляк Сергей 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 6
Россия - РФ - Российская федерация 144930 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13330 1
Сингапур - Республика 1852 1
Индия - Bharat 5458 1
Германия - Федеративная Республика 12700 1
Франция - Французская Республика 7857 1
Турция - Турецкая республика 2360 1
Канада - Онтарио 80 1
США - Калифорния 4631 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 108 1
Канада 4888 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6127 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 774 2
Blacklist - Чёрный список 621 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7528 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 1
Английский язык 6649 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8068 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3495 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1549 1
Спорт - Шахматы - Chess 242 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1635 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2395 1
CMS - Ошибка 404 - Битые ссылки 404 - Error 404 18 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1626 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 1
AP - Associated Press 2004 2
Reddit 313 1
ZDnet 660 1
GigaOM 71 1
FirstPost 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339667, в очереди разбора - 769571.
Создано именных указателей - 168246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще